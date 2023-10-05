Rewrite this title: 5 حقائق مهمة عن إزالة الروابط بعد Penguin 2.0

ستساعدك المقالة التالية: 5 حقائق مهمة عن إزالة الروابط بعد Penguin 2.0

تم إطلاق Penguin 2.0 في 22 مايو، مما تسبب في فقدان العديد من المواقع للتصنيفات الحيوية والرؤية وحركة المرور. سيؤدي هذا بلا شك إلى موجة أخرى من مشاريع إزالة الروابط، والتي كانت سائدة منذ Penguin 1.0.

قبل الغوص في محفظة الروابط الخلفية الخاصة بك ومحاولة استرداد Penguin، إليك 5 حقائق مهمة عن إزالة الروابط والتي يجب أن تكون على دراية بها.

1) ذكر مات كاتس مؤخرًا أن إزالة/التنصل من الارتباط يجب أن يتم باستخدام “منجل”، وليس “مشرط” أو “مشط ذو أسنان دقيقة”.

Cutts مباشر ومباشر إلى حد ما. عندما يتم ضرب موقع ما بواسطة Penguin، لا يوجد أي شيء يخفيه. يجب إزالة أي شيء محل شك إذا كان هناك أمل في إحراز تقدم إلى الأمام. تصريحه الحقيقي:

“همم. إحدى المشكلات الشائعة التي نراها في طلبات التنصل هي أن الأشخاص يتعاملون مع مشط دقيق عندما يحتاجون حقًا إلى القيام بشيء أشبه بالمنجل على الروابط الخلفية السيئة. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون من المفيد استخدام عامل التشغيل “domain:” للتنصل من جميع الروابط الخلفية السيئة من النطاق بأكمله بدلاً من محاولة استخدام مشرط لانتقاء الروابط الفردية السيئة. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى في بعض الأحيان أن تنظيف تلك الروابط القديمة غير الجيدة يستغرق بعض الوقت.

شخصيا أستطيع أن أشهد على هذا. أي شخص قضى وقتًا في العمل على طلبات إزالة الارتباط والتنصل منه وإعادة النظر يعرف أن Google لن تكافئ نصف الجهود. يجب أن يتم إنجاز عمل كبير، وإصلاح حقيقي للطرق. حتى التلميح بالبريد العشوائي لن يتلقى أكثر من مجرد عبارة غامضة “في هذا الوقت…”

2) لا توجد ضمانات مع جوجل

يجب أن يكون الشعار الأول في حياة كل مُحسّن لمحركات البحث هو “لا توجد ضمانات مع Google”. قبل أن تبدأ مشروعًا، وخاصةً إزالة الارتباط، من المهم أن تنظر إلى هذه العبارة وجهًا لوجه. فكر في الأمر، وافهمه، وتقبله حقًا.

لقد أجرينا حملات ناجحة لإزالة الروابط، وشهدنا التعافي من الإجراءات اليدوية والعقوبات الخوارزمية. ومع توفر الوقت والطاقة والموارد الكافية، ليس لدي أدنى شك في أن كل حملات التعافي ممكنة تقريبا. ولكن في نهاية المطاف، لا توجد ضمانات مع Google.

3) إزالة الارتباط ليست مهمة صغيرة

إزالة الارتباط مهمة مرهقة. للوفاء بمعايير Google، هناك أربع خطوات أساسية لأي حملة لإزالة الروابط:

أ) تحليل محفظة الروابط الخلفية

ستجري هنا تحليلاً كاملاً لمحفظة الروابط الخلفية الخاصة بك باستخدام Open Site Explorer أو Majestic أو Ahrefs. يمكن أن تكون هذه الملفات كبيرة جدًا، وربما تحتوي على عشرات الآلاف من الروابط أو أكثر، ويجب تصنيفها بشكل صحيح.

مرة أخرى، من المهم التأكد من عدم إزالة الأسوأ من الأعلى. سيتعين عليك الغوص عميقًا والتأكد من اقترابك من كل مجرم قدر الإمكان. خاصة:

الروابط المدفوعة

ربط الدلائل

روابط غير ذات صلة

أحياء الارتباط سيئة

روابط على مستوى الموقع على مواقع منخفضة الجودة

تعليقات المدونة غير المرغوب فيها

أدلة المادة

تبادلات الارتباط

الخ الخ.

في الأساس، أي رابط لا تريد أن يلقي Google نظرة عليه، أو يجب عليك شرحه باستخدام عبارة شرطية (هذا الرابط جيد بالفعل لأنه…) تخلص منه.

ب) البحث عن معلومات الاتصال

ستحتاج إلى وسيلة للاتصال بجميع هذه المواقع لطلب إزالة الرابط – وهو جزء مهم جدًا من عملية إزالة الرابط. من المحتمل أن تتجاهل Google أي روابط تم التنصل منها إذا لم يتم بذل أي جهد لإزالة الرابط.

ج) التوعية

هذه كلمة بسيطة لعملية مرهقة. هنا، ستتصل بكل موقع ترغب في إزالة الرابط الخاص بك منه. والتي تتضمن عادةً آلاف المواقع، اعتمادًا على المشروع.

من المهم ملاحظة أن الاتصال بهم جميعًا مرة واحدة ليس كافيًا. يجب عليك الاتصال بجميع المواقع ثلاث مرات على الأقل، على مدار الشهر، لإثبات أنك بذلت كل جهد ممكن.

د) الإنكار

لن تتمكن أبدًا من إزالة أي رابط غير مرغوب فيه أو منخفض الجودة أو غير ذي صلة. سيكون هناك مواقع مهجورة، ومواقع لا تحتوي على معلومات اتصال، ومشرفو مواقع يرفضون المال أو يطلبونه، وما إلى ذلك.

مرة أخرى، بذل كل جهد لإزالة الرابط. بمجرد إزالة أكبر عدد ممكن من الروابط، تابع والتنصل من الباقي، بما في ذلك الملاحظات حسب الضرورة.

ه) شطف وكرر

الخطوة المخفية، سيتعين عليك غالبًا شطف العملية بأكملها وتكرارها اعتمادًا على استجابة Google. مرة أخرى، فكر في المنجل، وليس المشرط.

4) الروابط الجديدة حيوية

يتم التغاضي عمومًا عن إنشاء الروابط أو إيقافها مؤقتًا أثناء حملة إزالة الروابط. وعلى الرغم من أنه من المنطقي تركيز كل طاقتك على إزالة الارتباط، إلا أنه من الأفضل والأكثر فعالية في الواقع إنشاء روابط عالية الجودة بالتزامن مع إزالة الارتباط.

وهذا صحيح لعدة أسباب.

أولاً، يشير إنشاء روابط عالية الجودة إلى Google بأنك غيرت طرقك، وأصلحت نغمتك، وغيرت أغنيتك. ستكون هذه الروابط عالية السلطة التي تم إنشاؤها حديثًا بمثابة دليل على أنك تتحرك في اتجاه جديد أفضل، وهو أمر مهم جدًا عند الجدال مع Google.

ثانيًا، ستساعد هذه الروابط الجديدة في تخفيف أثر إزالة الارتباط الحالي. يجب عليك إزالة كمية كبيرة من الروابط من محفظة الروابط الخلفية الخاصة بك. وبغض النظر عن مدى حرصك (يجب ألا تكون حذرًا بشكل مفرط)، فسوف تقوم بإزالة الروابط التي كانت ذات قيمة. من المفترض أن يضمن وجود روابط جديدة ذات جودة أعلى التعافي السريع من أي تراجع تراه عند إزالة هذه الروابط.

5) إزالة الارتباط أمر صعب للغاية بدون أدوات

تعتبر الأدوات حيوية للغاية لحملة إزالة الارتباط الناجحة والفعالة والفعالة. في كثير من الأحيان، يتم استثمار مئات الساعات في هذه المشاريع، وأي أداة يمكن أن تساعد في توفير ميزة مهمة.

على أقل تقدير، ستحتاج إلى مساعدة من أداة يمكنها تشغيل تحليل الروابط الخلفية على موقعك. بعض من أعلى تصنيف:

علاوة على ذلك، هناك أدوات تم تطويرها خصيصًا للمساعدة في تخفيف آلام إزالة الارتباط. بعض من أعلى تصنيف:

قم بإزالتها – أداة شاملة جدًا، وهي أيضًا الأغلى. يساعد على تتبع المشروع ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى اكتشاف الروابط المشبوهة.

rmoov – يساعد في تحديد معلومات الاتصال، وإنشاء وإدارة التواصل، مع استكمال التذكيرات.

أداة تحسين محركات البحث – يقوم تلقائيًا بتقييم ما إذا كان الرابط “آمنًا أم لا”. يمكنه إجراء 200 مرة في المرة الواحدة، وسيساعد في العثور على معلومات الاتصال أيضًا.

بغض النظر عن الأدوات التي تستخدمها، تأكد من توثيق عملك. التوثيق، التوثيق، التوثيق! لن يقتصر الأمر على الحفاظ على سير المشروع بسلاسة وكفاءة فحسب، بل من غير المرجح أن تقوم Google بإلغاء الإجراءات اليدوية دون إثبات الجهد والتغيير.

إليك مقطع فيديو من Cutts نفسه يناقش التحذير من اكتشاف الارتباط غير الطبيعي بالإضافة إلى بعض التغييرات التي تعمل عليها Google حاليًا:

نأمل أن تكون هذه الحقائق الخمس المتعلقة بإزالة بناء الروابط مفيدة حيث يستعد مشرفو المواقع لمشاريع إزالة الروابط الطويلة، خاصة منذ إصدار Penguin 2.0. أتمنى للجميع التقدم والشفاء العاجل.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو أفكار، يرجى تركها في التعليقات أدناه.