Rewrite this title: 5 خطوات لتسويق #تطبيقات_الجوال

ستساعدك المقالة التالية: 5 خطوات لتسويق #تطبيقات_الجوال

لقد كانت التطبيقات موجودة منذ فترة أطول بكثير مما يدركه معظمنا.

ظهرت التطبيقات الأولى في التسعينيات عبر أجهزة المساعد الرقمي الشخصي مثل Psion وPalm Pilot. شهدت السنوات التي تلت ذلك تطبيقات تعمل على Java وSymbian وBrew وBada والمزيد. ظهرت التطبيقات كما نعرفها اليوم لأول مرة في عام 2008 مع إطلاق Appleمتجر التطبيقات التابع لشركة Google، تبعه بعد فترة وجيزة إطلاق Google لسوق Android Market.

اليوم، يعد تطوير التطبيقات خيارًا وظيفيًا متكاملاً 627.000 فرصة عمل تم إنشاؤها بواسطة iOS النظام البيئي منذ عام 2008 في الولايات المتحدة وحدها. كان عام 2014 عامًا استثنائيًا بالنسبة لصناعة التطبيقات مع إيرادات قياسية بلغت 25 مليار دولار تم تحقيقها في عام واحد فقط. كان Google Play هو الرائد الواضح في عام 2014 عندما ضاعف عدد التطبيقات في متجره. نما متجر التطبيقات أيضًا بنسبة 60٪ تقريبًا.

الجانب الآخر من قصة الازدهار هذه هو أنه من بين 1.2 مليون تطبيق مستضاف حاليًا على متجر التطبيقات، ما يقرب من 80% منها عبارة عن “تطبيقات زومبي” مع تنزيلات بالكاد قابلة للقياس. ولا تختلف القصة كثيرًا بالنسبة لما يقرب من 1.4 مليون تطبيق يستضيفها Google Play.

أكبر مشكلة تواجهها معظم التطبيقات هي مشكلة الاكتشاف. يساعد كسر الكود ليصبح “قابلاً للاكتشاف” على الفوز بنصف معركة تنزيلات التطبيق. إذًا ما الذي يتطلبه الأمر للتميز وجذب الانتباه وإبقاء المستخدمين مهتمين؟ الجواب هو تسويق تطبيقات الهاتف المحمول.

1. المنتج الرائع هو بداية رائعة

كمطور، تطبيقك هو طفلك ذو العيون الزرقاء. إنه التطبيق الأفضل والأكثر روعة على الإطلاق في متجر التطبيقات… وفقًا لك. هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية. اعرض فكرة تطبيقك مع الأصدقاء والعائلة لمعرفة رأيهم بها. إذا كان لديك نشاط تجاري حالي تقوم بإنشاء التطبيق له، فاحصل على مدخلات من المستخدمين الحاليين لديك حول ما يرغبون في الحصول عليه في التطبيق.

الشرط الأساسي لأي تطبيق ناجح هو أمر بسيط. يجب أن يحتوي تطبيقك على غنيمة.

بالغنيمة، لا أقصد كل الأسلوب أو الجوهر. أعني، أنشئ تطبيقًا يتنافس المستخدمون مع بعضهم البعض لتنزيله. يمكنك تلبية حاجة موجودة حاليًا. يمكنك إضافة وظائف فريدة إلى نوع تطبيق موجود وإنشاء شيء جديد تمامًا. يمكنك إنشاء لعبة تجعل Candy Crush باهتة بالمقارنة. بعد كل شيء، وفقا لأبحاث ماكواري، كانت الألعاب هي السبب يقدر بـ 75% من الدخل على متجر التطبيقات في عام 2014.

اعمل على واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقك لجعلها تتدفق بشكل بديهي قدر الإمكان. الالتزام أفضل ممارسات سهولة الاستخدام أثناء تصميم تخطيطات التطبيق الخاص بك. بدءًا من التحولات الجميلة إلى الحد الأدنى من مدخلات المستخدم، اقض وقتًا كافيًا في تحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق. اختبر تطبيقك مع مستخدمين حقيقيين لتحديد العيوب وضبط مجالات المشكلات.

الخط السفلي؟ حتى أفضل التسويق لا يمكنه إنقاذ منتج غير مكتمل.

2. تحسين التطبيق الخاص بك بالكامل

يتم قضاء ساعات لا حصر لها في تحسين مواقع الويب لجعلها قابلة للاكتشاف بواسطة محركات البحث مثل Google أو Bing أو Yahoo. وبالمقارنة، فإن مستوى الاهتمام الذي يوليه مطورو التطبيقات لتحسين تطبيقاتهم منخفض للغاية.

افهم هذا. لقد قمت ببناء تطبيق رائع. أنت تعرف ذلك، وأصدقاؤك يعرفون ذلك. جمهورك لا.

من خلال تحسين تطبيقك للبحث داخل متاجر التطبيقات، فإنك تقدم له الرؤية التي يحتاجها لاكتشافه وتنزيله. تعامل مع تحسين التطبيق بالطريقة التي تقوم بها بتحسين صفحة الويب. هناك عناصر واضحة جدًا “داخل التطبيق” تساعد في تعزيز رؤية تطبيقك.

ابدأ باسم تطبيقك: يعد الاسم الذي يحتوي على كلمات رئيسية مرتبطة بالوظيفة الأساسية لتطبيقك رهانًا جيدًا لتلتقطه محركات البحث في متجر التطبيقات. فكر في Evernote أو Snapchat أو RunKeeper وستعرف الآن سببًا كبيرًا لنجاحهم.

يعد الاسم الذي يحتوي على كلمات رئيسية مرتبطة بالوظيفة الأساسية لتطبيقك رهانًا جيدًا لتلتقطه محركات البحث في متجر التطبيقات. فكر في Evernote أو Snapchat أو RunKeeper وستعرف الآن سببًا كبيرًا لنجاحهم. احصل على كاتب محترف لكتابة وصف لتطبيقك يثير اهتمام المستخدم: تأكد من أن الوصف الخاص بك يتضمن كلمات رئيسية مهمة ستساعد في اكتشاف تطبيقك بسهولة.

تأكد من أن الوصف الخاص بك يتضمن كلمات رئيسية مهمة ستساعد في اكتشاف تطبيقك بسهولة. أدرج تطبيقك في الفئة المناسبة قبل المتابعة: لا يتسلل التطبيق المصنف بشكل خاطئ عبر شقوق خدمات البحث داخل التطبيق فحسب، بل يصبح من الصعب أيضًا العثور عليه عندما يقوم المستخدمون بالتصفية حسب فئة التطبيق.

لا يتسلل التطبيق المصنف بشكل خاطئ عبر شقوق خدمات البحث داخل التطبيق فحسب، بل يصبح من الصعب أيضًا العثور عليه عندما يقوم المستخدمون بالتصفية حسب فئة التطبيق. صورة تتحدث عن ألف كلمة: اختر أجمل لقطات الشاشة لتطبيقك لمتاجر التطبيقات التي تتواجد فيها. أضف جولة فيديو لكمة 1-2.

اختر أجمل لقطات الشاشة لتطبيقك لمتاجر التطبيقات التي تتواجد فيها. أضف جولة فيديو لكمة 1-2. أكثر من أي شيء يمكنك قوله عن تطبيقك، سيصدق المستخدم المحتمل كلمات المستخدمين الحاليين: لا تنس تضمين مراجعات لتطبيقك في قائمة تطبيقاتك – مراجعة واحدة جيدة تساوي أكثر من عشرة إعلانات في المتوسط. حافظ على استمرار الدورة الفاضلة من خلال التماس التعليقات من المستخدمين الجدد بمجرد استخدامهم للتطبيق لمدة أسبوع على الأقل.

لا تنس تضمين مراجعات لتطبيقك في قائمة تطبيقاتك – مراجعة واحدة جيدة تساوي أكثر من عشرة إعلانات في المتوسط. حافظ على استمرار الدورة الفاضلة من خلال التماس التعليقات من المستخدمين الجدد بمجرد استخدامهم للتطبيق لمدة أسبوع على الأقل. الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بتنزيلات التطبيق: حافظ على حجم تطبيقك عند الحد الأدنى لتشجيع المستخدمين على تنزيل المزيد. يصبح هذا أكثر أهمية مع تطبيق iOS، وذلك بفضل حقيقة أن حجم ذاكرة iPhone لا يمكن توسيعه على عكس Android والأنظمة الأساسية الأخرى.

هل ما زلت غير مقتنع بأن تحسين التطبيق يستحق وقتك؟ ألق نظرة على هذا البحث من شركة Forrester.

يظل اكتشاف التطبيق عبر متجر التطبيقات هو الطريقة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المستخدمون للعثور على التطبيقات وتنزيلها.

3. الحفاظ على موقع نشط محسن للجوال

من البيانات أعلاه، نرى أن ما يقرب من 40% من المستخدمين يكتشفون تطبيقًا ما عبر الإنترنت أو الويب عبر الهاتف المحمول. عندما ينقر المستخدم على صفحة نتائج البحث أو ينقر على إعلان على هاتفه المحمول، يجب أن يتم نقله إلى صفحة يمكنه من خلالها التعرف على المزيد حول تطبيقك. بمعنى آخر، يعد الموقع الوظيفي المحسّن للجوال والذي يعرض أفضل ميزات تطبيقك مكونًا أساسيًا لتعريف المستخدمين بتطبيقك وتنزيله.

بعض النصائح السريعة للصفحة الرئيسية للتطبيق التي تقوم بالتحويل:

تمامًا كما تقوم بتحسين محركات البحث لأي موقع ويب عادي، تحتاج الصفحة الرئيسية لتطبيقك على الشبكة إلى التحسين لمحركات البحث.

الصفحة الرئيسية للتطبيقات الجيدة هي تلك التي تجذب المستخدم من خلال العناصر المرئية الجذابة للتطبيق، والأوصاف الجذابة لما يمكنه حتى عرض مقاطع الفيديو التوضيحية للتطبيق أثناء العمل.

قدم دليلًا اجتماعيًا على مدى جودة تطبيقك من خلال تضمين مراجعات المستخدمين الحقيقيين على موقعك.

هل فاز تطبيقك بأي جوائز أو إشارات شرفية في أهم المنشورات؟ اعرض أمجادك لجذب المستخدمين إلى تنزيل تطبيقك.

أخيرًا، ولكن الأهم من ذلك، لا تنس تقديم رابط تنزيل لمتاجر التطبيقات الرائدة من موقع الويب الخاص بك.

4. الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي

لا تكتمل أي خطة تسويقية اليوم دون تضمين وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المزيج. الترويج لتطبيقك لا يختلف.

قبل أن تغرق بآلاف الدولارات تسويق التطبيق الخاص بكقم بإعداد تواجد اجتماعي لتطبيقك على الأنظمة الأساسية التي يرتادها جمهورك المستهدف. هل طورت تطبيقًا لقارئ الأخبار؟ هجوم Twitter. هل أنشأت تطبيقًا إنتاجيًا؟ الاستفادة من LinkedIn. هل لديك تطبيق يركز على الإناث؟ يستكشف Pinterest. بنيت أي التطبيق؟ لا تفوت Facebook.

انشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يدور حول تطبيقك ويرتبط بصفحة متجر التطبيقات الخاصة بك أو موقع التطبيق الخاص بك لزيادة التنزيلات إلى الحد الأقصى. ومع ذلك، لا يمكن أن تتمحور منشوراتك حول تنزيل تطبيقك. قم بإضفاء الحيوية على شخصيتك على وسائل التواصل الاجتماعي بالمحتوى الذي سيقدره جمهورك المستهدف. لا تلتزم بالمشاركات النصية القديمة المملة. أنشئ رسومًا بيانية مثيرة للاهتمام، أو انشر صورًا ملفتة للنظر، أو شارك مقاطع فيديو ذات صلة بمجال عملك، وسيكون لديك مستخدمين يتدفقون إليك للحصول على مجموعة متنوعة من المحتوى المعروض.

استخدم مرشحات الجمهور الواسعة المتوفرة على شبكات مثل Facebook لتضييق نطاق جمهورك المستهدف لتحسين عائد الاستثمار. تعد صفحة Google+ فكرة جيدة إذا كان لديك إصدار Android من تطبيقك. فهو لا يساعد تطبيقك على تحسين محركات البحث فحسب، بل يبقي Google سعيدًا أيضًا.

5. اطلب من المستخدمين الحاليين تسويق تطبيقك نيابةً عنك

لا يوجد مدافع أفضل عن العلامة التجارية من المستخدم الحالي.

بمجرد أن تجعل المستخدمين يبدأون في تنزيل تطبيقك، لا تنساهم. أظهر بعض TLC لمستخدميك الحاليين، وسوف يردون لك الجميل. وفق أبحاث فورسترتعد توصيات الأصدقاء والعائلة ثاني أهم عامل يساهم في تنزيلات التطبيقات الجديدة.

هناك طرق متعددة لجعل المستخدمين يتحدثون عن تطبيقك، مثل:

قم بتقديم هدايا مجانية مثيرة للمستخدمين بطريقة تفيدهم دون أن تؤذيك حقًا. تعد ترقية التطبيق أو ميزة إضافية بدون تكلفة فكرة جيدة مقابل مشاركة تطبيقك على شبكات التواصل الاجتماعي.

يمكنك إنشاء مشاركة اجتماعية في تطبيقك من خلال وحدات بايت معلوماتية أنيقة مثل “أكمل Sam للتو مسافة ثلاثة أميال باستخدام RunKeeper”. تعمل التحديثات التافهة مثل هذه على تدليك غرور المستخدم ومن المحتمل جدًا أن تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من ظهور تطبيقك والألفة به.

في الختام

يستعير تسويق التطبيقات مبادئ التسويق عبر الإنترنت بعدة طرق، ولكن له أيضًا فروق دقيقة خاصة به فريدة من نوعها. قارنها وقارنها مع هذا الملخص للخطوات الخمس التي يجب اتباعها أثناء تسويق التطبيق:

ابدأ بمنتج رائع تحسين التطبيق الخاص بك بالكامل الحفاظ على موقع نشط ومُحسّن للجوال الترويج لتطبيقك على وسائل التواصل الاجتماعي احصل على المستخدمين الحاليين لتسويق تطبيقك لك

أترككم الآن مع بعض المعلومات المثيرة للاهتمام التي عثرت عليها إحصائيات تطبيق Flurry السنوية لعام 2014. ولأول مرة على الإطلاق، في الربع الأخير من عام 2014، أمضى الأمريكيون وقتًا أطول في استخدام هواتفهم المحمولة smartphones من مشاهدة التلفزيون. تتداعى المعاقل القديمة وتتفتح فرص جديدة كل يوم تقريبًا – هل أنت مستعد للاستفادة منها؟