Rewrite this title: 5 طرق فعالة لاستخدام أداة إنشاء موجز Google Reader لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق فعالة لاستخدام أداة إنشاء موجز Google Reader لتحسين محركات البحث

ربما لاحظت أنه قبل أسبوعين أعلنت Google عن ميزة جديدة لقارئ جوجل: القدرة على إنشاء/تتبع خلاصات RSS للصفحات التي لا توفرها.

هناك الكثير من الإمكانات هنا في كل جانب من جوانب استخدام الويب تقريبًا – الشخصي والمهني.

مثل معظم الأدوات، يمكن استخدام الوظيفة لأغراض عديدة. الحدود هي فقط بصيرتك وإبداعك.

من وجهة نظر تحسين محركات البحث، تفتح هذه الميزة الجديدة بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام.

1) أضف صفحات الارتباط الأساسية الخاصة بك لاكتشاف متى تتم إزالة رابط إلى موقع الويب الخاص بك

غالبًا ما يعني إنشاء الروابط الفعالة تتبع الروابط التي قمت بتأمينها – خاصة عندما تستثمر الأموال/الموارد في الحصول على الرابط. تستغرق مراقبة صفحات الارتباط الخاصة بك يدويًا وقتًا طويلاً. باستخدام أداة إنشاء خلاصة Google Reader، يمكنك تتبع التغييرات التي تطرأ على الصفحة المعنية – والكشف تلقائيًا عند إزالة الرابط أو استبداله.

من المسلم به أن هذا قد يصبح مرهقًا إلى حد ما (إذا كنت تتتبع 100 أو 1000 صفحة من الصفحات المرتبطة)، ولكن بالنسبة للروابط المحورية الحقيقية، تلك التي عملت بجد من أجلها، فإن الأمر يستحق المتابعة – وهذه طريقة تلقائية لـ افعلها.

2) تتبع الصفحات التي تريد روابط منها، واعرف من الذي يحصل على روابط منها (ومتى)

في كثير من الأحيان، أثناء إنشاء الروابط، تبحث عن صفحات مركزية – حيث تم إدراج العديد من مواقع الويب المتنافسة في مساحتك وربطها. لا يعني ذلك أنك تريد نفس الروابط التي يريدها منافسوك (وهذا، بطبيعة الحال، ليس ميزة)، ولكن في كثير من الأحيان سيكون من الأسهل الحصول على الروابط من هذه الصفحات إذا كنت تقدم شيئًا فريدًا ولكن ذو صلة.

يعد تتبع هذه الصفحات المركزية باستخدام أداة إنشاء الموجز قبل التواصل مع مشرف الموقع/المؤسسة المعنية طريقة جيدة لمعرفة منافسيك – ومن يشارك بنشاط في بناء الروابط. يمكنك أيضًا التقاط منافسين جدد عند ظهورهم على الساحة.

3) تتبع وقت إضافة الرابط الخاص بك إلى الصفحة التي طلبته فيها

بمجرد أن تطلب رابطًا من موقع ويب ويوافقون على إضافته، غالبًا ما يكون التتبع عند إضافة هذا الرابط مسألة فحص يدويًا – وهي مهمة أخرى تستهلك الوقت الذي يمكنك إنفاقه على أشياء أكثر قيمة.

باستخدام أداة إنشاء موجز Google Reader، يمكنك اكتشاف وقت نشر الروابط الخاصة بك تلقائيًا – وفي الوقت نفسه، يمكنك قضاء وقتك في القيام بأشياء أفضل من التحقق.

4) مراقبة موقع (مواقع) عملائك لاكتشاف التغييرات/التحديثات على المحتوى

عندما تعمل مع العملاء (كما أفعل أنا)، هناك القليل من مجالسة الأطفال التي تستمر. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم التخلص من العمل الذي أقوم به أو أوصي به عن غير قصد من قبل شخص ليس على علم بالتداعيات.

بالتأكيد، قد تقول: “هذه مشكلتهم”، لكن يجب أن نكون مشرفين أفضل من ذلك.

سيؤدي تتبع صفحاتهم باستخدام Google Reader إلى إعلامك عند حدوث أي تغييرات في المحتوى على موقع الويب الخاص بالعميل – وهي طريقة رائعة لاكتشاف خطأ قد يكون ضارًا مبكرًا.

إنها أيضًا طريقة رائعة لاكتشاف متى وكيف يقوم العميل بتنفيذ توصياتك (نظرًا لأن خطوط الاتصال ليست دائمًا مفتوحة كما نرغب).

5) احتفظ بعلامات التبويب في مركز منافسيك أو صفحات المواضيع، وشاهد استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم وهي تتكشف

هذا واحد قوي بشكل خاص.

إذا كنت تعرف من هم منافسوك وترغب في متابعة جهودهم في تحسين محركات البحث، فقم بإنشاء خلاصات للصفحات الأكثر أهمية/المركزية الخاصة بهم. الآن في كل مرة يقومون فيها بإجراء تحديث، أو إضافة محتوى، أو إعادة كتابة شيء ما، أو الارتباط بصفحة جديدة، وما إلى ذلك، سيتم فحصك – ويتم تتبع التغيير.

تتمثل المكافأة الإضافية هنا في القدرة على تتبع عدد المرات التي يقوم فيها منافسك بتحديث الصفحة (نظرًا لأن Google تحدد كل تحديث بالتاريخ/الوقت الذي اكتشفوا فيه التغيير) – وهو نوع من عرض “الطيران على الحائط” لما يفعلونه وهذا متستر مبهج. وبطبيعة الحال، سيعتمد ذلك على عدد المرات التي يعود فيها Googlebot إلى الصفحة (والتي تعتمد على مدى “قيمة” الصفحة وتحديثها بشكل متكرر).

شيء واحد: سيتتبع هذا التغييرات في المحتوى، وليس رمز الصفحة نفسه (لذلك لا يمكنك تتبع ما يقومون به من تحسين محركات البحث)، ولكنها مع ذلك طريقة غير مسبوقة لمراقبة ما ينوي المنافسة فعله.

هناك احتمالات أكثر بكثير – ومما لا شك فيه أن هناك بعض الاحتمالات الهائلة التي لم تخطر على بالي. هل لديك أي أفكار؟ مشاركتها في التعليقات.

Note: يمكن لمشرفي المواقع “إلغاء الاشتراك” في هذه الميزة (منع إنشاء خلاصات لصفحاتهم) عن طريق القيام بما يلي: