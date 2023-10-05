Rewrite this title: 5 طرق لتجنب أنماط الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لتجنب أنماط الارتباط

أي شيء يزعج مستخدمي Google يشكل تهديدًا لـ Google. إن أي تكتيك يؤدي بشكل جماعي إلى تقليل رضا المستخدم هو أمر تود Google التخلص منه خوارزميًا. يكره جوجل الروابط المصطنعة، والروابط المصطنعة تترك أنماطًا. إذا كنت تريد أن تظل ناجحًا على المدى الطويل، فسوف تحتاج إلى تجنبها. إليك الطريقة.

1. لا تعتمد على تكتيك واحد

أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان ملف تعريف الارتباط الخاص بك غير طبيعي هو إلقاء نظرة على أنواع الروابط التي تحصل عليها. إذا كانت جميعها تبدو متشابهة، فإن ملفك الشخصي ليس طبيعيًا.

يعد منشور الضيف أحد أسوأ الأمور التي تسيء إلى تحسين محركات البحث الخاصة بـ “القبعة البيضاء”. لا تسيئوا فهمنا. منشورات الضيوف قوية للغاية، ونحن نستخدمها كثيرًا، وقد كتبنا دليل متقدم يشرح كيفية جعله يعمل بفعالية في موز. إذا لم تكن تقوم بالنشر كضيف، فمن المحتمل أنك تفتقد روابط عالية الجودة سيكون من الصعب جدًا الحصول عليها بطريقة أخرى.

ومع ذلك، إذا كانت استراتيجية الارتباط الخاصة بك مبنية بالكامل على منشورات الضيف، فقد تكون بذلك تهيئ نفسك للفشل.

خاصة مع إدخال التأليف، تترك مشاركات الضيوف أنماطًا واضحة. حتى بدونها، يمتلك كل واحد منهم تقريبًا صندوقًا للموارد، ويستخدم معظمهم كلمة “منشور ضيف” في العنوان أو بالقرب منه.

لقد أوضحت إرشادات Google تمامًا أن أي روابط تهدف إلى معالجة نظام ترتيب الصفحات يمكن اعتبارها جزءًا من نظام الارتباط. لا يتم احتساب الروابط من مشاركات الضيوف تمامًا على أنها روابط تحريرية بحتة يريدها Google في فهرسه المثالي.

نحن نؤمن بأن منشورات الضيوف من المواقع ذات السلطة العليا توضح ما يكفي عن تأثيرك الحقيقي على الويب بحيث لن يتم استهدافها في المستقبل المنظور، ولكن المكان الذي نرسم فيه خط “الجودة” هذا هو أمر ذاتي للغاية.

إذا كنت تعتقد أن مشاركات الضيف هي دائماً آمنة لأن هناك الكثير من تكتيكات “القبعة السوداء” الأخرى، فكر مرة أخرى. لقد أشرنا من قبل إلى أنه تم إصدار Panda قبل Penguin، وكان ذلك قرارًا متعمدًا للغاية من جانب Google. إن وجود قطيع ضخم من المحتوى “الجيد بما فيه الكفاية” يمثل في الواقع تهديدًا أكبر لجوجل من مجموعة أصغر بكثير من مواقع “البريد العشوائي للغاية” التي تظهر فقط في عمليات البحث ذات التنافسية العالية.

الحقيقة هي أيها الناس يتوقع البريد العشوائي عندما يبحثون عن عبارات تجارية. هم لا توقع محتوى “meh” مقابل عبارات تجارية أقل، وقد أصبح هذا شائعًا بشكل متزايد مرة أخرى.

إذا كنت تفعل ما يفعله معظم منشئي الروابط، فأنت في وضع محفوف بالمخاطر، لأن معظم منشئي الروابط لا يروجون لمحتوى عالي الجودة يثير إعجابك. إنهم يروجون “لمحتوى فريد ومكتوب بخط اليد وعالي الجودة”. ولا تريد Google أن يتم ملء غالبية نتائج البحث الخاصة بها بهذه الأنواع من النتائج.

أحد التكتيكات التي يتم تجاهلها كثيرًا هذه الأيام هو التواصل البسيط. نوع التواصل الذي ينتج عنه رابط لا علاقة له بمنشور ضيف أو مشروع تعاوني. نوع التواصل الذي ينتج عنه رابط يتم تقديمه فقط بناءً على مزايا المحتوى نفسه. تبدو هذه الروابط أكثر طبيعية من مشاركات الضيوف، وهي كذلك بالفعل من نواحٍ عديدة.

تنويع جهود بناء الروابط الخاصة بك. سوف تشكرني لاحقا.

2. ضع واجهة المستخدم وتجربة المستخدم قبل إنشاء الروابط

بمجرد ظهور عبارة تنافسية على موقعك، تصبح موضع شك منذ اليوم الأول. ما عليك سوى إلقاء نظرة على ما يقوله كريس ريمبل عن حالة التسويق بالعمولة هذه الأيام. وهو يدعي أن الشركات التابعة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة في المجالات التنافسية إلا إذا اتبعت نهجًا متخبطًا وحرقًا. نحن لا نتفق مع كل ما يقوله، لكنه في الأساس على حق. إذا كان موقعك يبدو مناسبًا، فلن يكون ملف تعريف الارتباط الخاص بك مهمًا. ستتم إخضاعك للمراجعة اليدوية، وإذا لم تستوف معاييرهم ونموذج أعمالهم، فسيتم طردك.

إذا كنت تريد النجاة من المراجعة اليدوية، فيجب أن يبدو موقعك احترافيًا، وكأنه يخدم غرضًا يتجاوز البيع، وكما أنه شيء سيستخدمه الأشخاص بالفعل.

تأتي واجهة المستخدم وتجربة المستخدم قبل إنشاء الروابط لأنه إذا كنت تريد عملاً طويل الأمد، فأنت بحاجة إلى قاعدة عملاء لن تكره رحيلك. يعمل تحسين معدل التحويل بشكل دائم على تعزيز قيمة أي مصدر للزيارات. تعمل الشعبية المكتسبة على تعزيز مكانتك في محركات البحث وتخلق تدفقًا طبيعيًا ومستدامًا للتحويلات. المزيد عن سبب ظهور واجهة المستخدم وتجربة المستخدم أولاً هنا.

لقد كتبنا للتو منشورًا متعمقًا هنا حول واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، لذا لن أتعمق كثيرًا في هذا المنشور. يكفي أن نقول، إذا لم تقم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام، والاختبار المقسم، والتصميم سريع الاستجابة، ولم تقم بدمج علم نفس المستهلك في قرارات التصميم الخاصة بك، فسوف تفقد هذا القرار. وهذا هو أسوأ مكان يمكن خسارته.

تتجلى فوائد التصميم المتميز وتجربة المستخدم في قيمة تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا. أنا لا أدعي أن جوجل يمكنها التعرف على المحتوى عالي الجودة؛ نحن لسنا هناك بعد. لكنك يستطيع قم بإرسال موقعك إلى معارض CSS واحصل على روابط عالية الجودة بهذه الطريقة. يمكنك أيضًا أن تتوقع الحصول على نسبة أعلى بكثير من الروابط الطبيعية، وتوقع نسب نجاح أفضل من انتشارك، إذا تم الاهتمام بتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

3. إنتاج أصول قابلة للربط

إذا كان لديك أصل قابل للربط على موقعك، فكل شيء آخر يصبح أسهل.

ما هو الأصل القابل للربط؟ حسنًا، لقد تعمقنا في هذا الموضوع هنا، ولكن إذا كنت تركز على أشياء مثل هذه، فأنت تسير في الاتجاه الصحيح:

الأدوات – نظرة سريعة على موز أعلى 500 يوضح على الفور أن أ ضخم إن نسبة من المواقع الأكثر نجاحًا على الويب تتمحور حول الأدوات.

إن نسبة من المواقع الأكثر نجاحًا على الويب تتمحور حول الأدوات. نشاط التعهيد الجماعي – امزج هذا مع الأدوات ويمكنك شرح كل موقع على الويب تقريبًا. سواء كان ذلك Facebookأو Wikipedia أو Blogger أو WordPress، فإن معظم أفضل المواقع على الويب عبارة عن أدوات تمنح الأشخاص شيئًا ما يفعل ، من خلال إنشاء شيء خاص بهم ومشاركته عبر الإنترنت.

، من خلال إنشاء شيء خاص بهم ومشاركته عبر الإنترنت. مقاطع الفيديو – تظهر مقاطع الفيديو تقريبًا في كل نتائج البحث في الوقت الحاضر، وهذا السوق غير مشبع تمامًا من وجهة نظر الكلمات الرئيسية. أضف إلى ذلك حقيقة أن الأشخاص يحبون مشاركة مقاطع الفيديو وتضمينها، وسيكون لديك وصفة لعرض الروابط على نطاق واسع.

تفاعلات المؤثرين – سواء كانت مقابلة، أو قائمة أفضل 20 شخصًا، أو محادثة عامة، أو إشارة، إذا أخذت وقتًا للتفاعل مع المؤثرين، فسوف تتبع الروابط حتمًا.

الهدف هو أن يكون لديك شيء آخر غير “المحتوى” على موقعك. كلما كان موقعك يدور حول عمل بدلا من استيعاب، كلما زادت احتمالية أن تكون جديرة بالارتباط. سيؤدي هذا إلى تبسيط كل ما تفعله.

4. الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى

شاركت كريستي هاينز مؤخرًا استراتيجيتها لبناء الروابط مع الشبكات الاجتماعية، وليس هناك الكثير مما يمكننا تغييره:

ابق نشطًا على الشبكات الاجتماعية، وخاصة Google+، واربط بملفاتك الشخصية الاجتماعية في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتواصل

استخدم FollowerWonk وعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على المؤثرين في مجال تخصصك وتقديم القيمة والتصرف كإنسان

محتوى تايلور للشبكات الاجتماعية، مثل “أفضل 50 شخصًا يقومون بالتغريد عنهم” وما إلى ذلك

احصل على أزرار المشاركة الاجتماعية على صفحاتك

انضم إلى مجموعات الشبكات الاجتماعية المحيطة بموضوعك، مثل Facebook المجموعات ومجموعات LinkedIn ومجتمعات Google+. شارك المحتوى الخاص بك، خاصة إذا بدا أنه يتم تشجيعه في المجموعة، ويتم إعادة مشاركة المحتوى على نطاق واسع

ابحث عن المدونين الذين ينشرون الملخصات والمحتوى المنسق ويربطون الموارد بانتظام وتفاعل معهم

قم بقياس العلاقة بين النشاط الاجتماعي والروابط باستخدام أدوات مثل تحسين محركات البحث المعرفية.

وأود أن أضيف بعض الأشياء إلى هذه الاستراتيجية:

اذكر المؤثرين، وخاصة المؤثرين من الطبقة المتوسطة ذوي المحتوى عالي الجودة، في كثير من الأحيان

شارك محتوى الآخرين بانتظام، وتأكد من معرفتهم به

فهم سيكولوجية المحتوى واسع الانتشار، والذي يميل إلى أن يكون مكثفًا عاطفيًا، ومضحكًا، ومدهشًا، وقابلاً للتنفيذ، وإيجابيًا، ومذهلًا

أعط جمهورك مهام صغيرة وتذكر أنهم يحبون مشاركة الأشياء فقط إذا كانت تجعلها تبدو جيدة لأقرانهم

تعلم مما هو شائع في خلاصاتك الاجتماعية وحاول تكراره في مجال تخصصك

لا ننسى قنوات مثل Quora و YouTube، والتي تميل إلى إرسال حركة إحالة أطول بكثير من الشبكات المشابهة Facebook و Twitter.

أقترح أيضًا إلقاء نظرة على دليل تسويق المحتوى الخاص بنا للتعرف على ما يجعل المحتوى ينطلق.

5. فهم استراتيجية النص المرساة الحديثة

أحد أسهل الأنماط التي يمكن لـ Google تتبعها هو نمط النص الرابط. يميل ملف تعريف الرابط المُصمم إلى أن يكون له توزيع نص ربط مختلف جدًا مقارنةً بالتوزيع الطبيعي. في الماضي، كتبنا عن استراتيجية النص الأساسي المكونة من خمسة أجزاء لتحسين محركات البحث الحديثة:

البحث عن الكلمات الرئيسية هو نفسه في الأساس.

على الرغم من أن حركة المرور وإمكانات الربح لا تزال مفيدة عند اختيار علامة عنوان، إلا أنه يجب تجاهلها تمامًا عند وضع إستراتيجية نص الربط. استخدم أكبر عدد ممكن من الأشكال المختلفة لعبارة الكلمة الرئيسية الرئيسية، واستخدمها بشكل طبيعي.

ركز على النص الأساسي الذي يزيد من معدل النقر أو التحويل، واستخدم الكلمات المتصلة، وتأكد من ملاءمته للجملة تمامًا.

تجنب استخدام نص ربط المطابقة التامة لأي نسبة كبيرة من ملف تعريف الرابط الخاص بك. وربما الأهم من ذلك، تجنب إنشاء روابط من المواقع التي تحتوي على عدد كبير من روابط المطابقة التامة التي تشير إليها.

استخدم نص ربط مختلفًا في كل مرة. ركز على المكان الذي من المرجح أن يتم النقر فيه على الرابط في الجملة، واهتم فقط بالعلاقة الدلالية الضعيفة مع الكلمة الرئيسية المستهدفة. إذا كان لدى المستخدم فكرة جيدة عما يوجد خلف الرابط، فمن المحتمل أنك ترسل الإشارات الصحيحة.

المفتاح الحقيقي لاستراتيجية النص الأساسي الناجحة في العصر الحديث هو تجنب الإفراط في التفكير فيها. استخدم المرادفات والمطابقات الجزئية وعناوين URL العارية والروابط ذات العلامات التجارية. لا تحدد هدفًا لنسب معينة لنص الربط أو أي شيء من هذا القبيل. ما عليك سوى استخدام النص الرابط الذي يزيد من نسبة النقر إلى الظهور ويوضح ما يمكن للمستخدمين توقعه.

خاتمة

إذا كنت تعتمد بشكل كبير على تكتيك واحد، فسوف تترك الأنماط. تجنب النص الأساسي الذي تمت هندسته بشكل مفرط، واحتضن وسائل التواصل الاجتماعي، وقم ببناء أدوات وموارد جديرة بالارتباط، وامنح المستخدمين تجربة لا تُنسى وشيء يمكنهم الاستمتاع به يفعل. حافظ على تنويع إستراتيجيتك، ويمكنك أن تتوقع الاستمرار في ذلك على المدى الطويل.

ماذا تفعل لتجنب أنماط الارتباط؟