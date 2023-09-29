Rewrite this title: 5 طرق لتحويل حركة المرور العضوية إلى عملاء محتملين مؤهلين

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لتحويل حركة المرور العضوية إلى عملاء محتملين مؤهلين

إذن قمت بمضاعفة عدد الزيارات العضوية إلى موقعك؟

مذهل! 👏👏🏽👏🏿

ولكن أيضا، فماذا في ذلك؟

دعني أشرح.

نحن جميعا في العمل.

الزوار لطيفون، لكن الدفع للعملاء أفضل.

مع كل الاهتمام الذي يوليه محترفو تحسين محركات البحث (SEO) لتحسين البحث، فمن السهل إهمال الجزء الآخر الكبير والمهم من اللغز: التحويل.

لا تصطاد دون الأكل

يعد الوعي بالعلامة التجارية أمرًا ذهبيًا، ولكن فقط إذا كان بإمكانك ترجمته إلى عمل فعلي.

تعتبر جميع جهود البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين الموقع وبناء الروابط مضيعة إذا لم تؤدي إلى تحقيق إيرادات.

إن جذب الأشخاص إلى موقعك أمر صعب بما فيه الكفاية، ولكنه مجرد بداية المعركة.

يحتاج هؤلاء الزوار إلى التحويل.

ويجب أن يقوموا بالتحويل – 16% من العملاء المحتملين العضويين يجب أن يتحولوا إلى عملاء يدفعون.

للحفاظ على تحرك العملاء المحتملين في مسار التحويل، تحتاج إلى التأكد من وصولهم إلى الصفحات الصحيحة، والحصول على المحتوى الذي يبحثون عنه، ويمكنهم الشراء أو الاشتراك أو طلب عرض أسعار أو التسجيل بسهولة.

الخبر السار: لديك الأدوات الموجودة في ترسانتك لتحويل حركة المرور العضوية إلى عملاء محتملين مؤهلين.

لذلك دعونا نتعمق في كيفية استخدامها بشكل صحيح.

1. مطابقة المحتوى لنية المستخدم

يعد فهم نية المستخدم أمرًا أساسيًا لتحسين محركات البحث، لذا فهذه ليست بالضرورة فكرة ثورية.

المشكلة هي أن المفهوم لا يتم تنفيذه دائمًا بشكل جيد لعدد من الأسباب:

تحديد أولويات الكلمات الرئيسية فقط من حيث الحجم دون التنظيم حسب النية.

الفشل في إيصال النية إلى الأشخاص الذين يقومون بتطوير المحتوى.

اختيار نوع المحتوى قبل إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية.

تحسين الصفحات الموجودة

الخطوة الأولى لمعالجة المشكلات بقصد هي إلقاء نظرة على صفحاتك الحالية.

ربما تم إنشاء بعضها قبل أن يكون لديك استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO).

لذلك هناك إمكانية لتحقيق فوز سريع من خلال تحسين الصفحات الموجودة.

ومن منا لا يحب التذمر من محتواها القديم؟!

انظر إلى طلبات البحث التي تقوم بتصنيفها والتي تحتوي على مصطلحات معاملات، مثل “شراء” أو “تسعير” أو “مراجعات” أو “شهادات”.

هل الصفحات التي يتم تصنيفها لتلك الاستعلامات تقدم محتوى من شأنه أن يدفع جمهورك إلى التحويل؟

هل المحتوى سهل القراءة، مع وجود عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء يمكن الوصول إليها بسهولة؟

في العام الماضي، كنت أعمل على تدقيق المحتوى الذي بدأته في أغسطس لمدونة Leadfeeder.

قبل انضمامي إلى الفريق، كانوا يعملون مع وكالة تسويق المحتوى التي ركزت فقط على إنشاء المحتوى، وليس مدفوعة بعقلية تحسين محركات البحث. لقد حددت 82 مشاركة مدونة لإعادة كتابتها.

في أقل من 8 أشهر، تمكنت من مضاعفة عدد الزيارات العضوية وزيادة التحويلات بنسبة 20% من خلال تحسين منشورات مدونتهم الحالية.

إذا لم تتماشى الصفحة مع نية المستخدم، فقد يكون أداؤها جيدًا لفترة قصيرة، ولكن في النهاية، سيكتشف Google ذلك.

إنشاء إطار للصفحات الموجودة

سواء كنت تقوم بكل العمل بنفسك أو تعمل مع فريق كبير، قم بوضع معايير لتحديثات المحتوى الخاصة بك.

إنها أفضل طريقة لتبسيط العملية والتأكد من اتباع أفضل الممارسات.

يتضمن إطار المحتوى الخاص بهم عددًا من الكلمات المستهدفة، وتكتيكات تجربة المستخدم، وإرشادات حول كيفية دفع مغناطيسات العملاء المحتملين والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشكل أكثر فعالية.

تحسين نية الصفحات الجديدة

للمضي قدمًا، إليك كيفية استخدام النية بشكل أكثر فعالية:

قم بتضمين نية المستخدم كجزء من خطة المحتوى الخاصة بك والموجزات الإبداعية. غالبًا ما يتم إعطاء الكتاب مجموعة من الكلمات الرئيسية ويطلب منهم “الذهاب”. يجب على كل من يشارك في إنشاء المحتوى أن يتحدث عن النية، وليس فقط محترفي تحسين محركات البحث (SEO). يجب أن يكون لدى الشخص الذي يقوم بتطوير النسخة فهم واضح للسؤال الذي يجيب عليه بالمحتوى الذي يكتبه.

تحدث عن النية قبل أن تحدد نوع المحتوى. وهذا يعني أن تحسين محركات البحث يحتاج إلى مقعد على الطاولة قبل اتخاذ القرارات بشأن المحتوى. وبخلاف ذلك، سينتهي بك الأمر إلى إنشاء مدونة حول تسعير برامج المحاسبة عندما يكون ما تحتاجه هو صفحة مقصودة.

استخدام النية للمناورة يؤدي إلى أسفل مسار التحويل. في الواقع، دعونا نتناول ذلك بمزيد من التفصيل في القسم الخاص به.

الكلمات الرئيسية المستهدفة المتعلقة بشراء نقاط الألم في الرحلة

حتى استراتيجية تحسين محركات البحث التي تركز على النوايا يمكن أن تفشل.

كيف؟

لأن احتياجات جمهورك أصبحت دقيقة بشكل متزايد.

ينفق مشترو B2B 27% من وقتهم في البحث عبر الإنترنت قبل إجراء عملية شراء.

ورحلة الشراء تشبه إلى حد كبير ما كانت تبدو عليه أسناني في الصف السادس، حيث كانت ملتوية، وليست مستقيمة ومعززة بالتقويم، أسفل مسار القمع.

كل هذه الأبحاث على الإنترنت لا يمكن وضعها بسهولة في خانات “المعاملات” أو “المعلوماتية”.

يمكنك المساعدة في توجيه المستخدمين خلال العملية باستخدام المحتوى الذي يساعدهم على التنقل في تلك المتاهة.

هذا هو نهج نقطة الألم أولاً الذي يدعو إليه النمو والتحويل.

لعميل واحد، هم وجدت ذلك جاءت أعلى التحويلات من الصفحات التي تناولت نقاط الضعف في عملية الشراء.

على سبيل المثال، الصفحات مثله تتميز بمعدلات تحويل عالية لأنها تعالج نقطة الألم من خلال مقارنة المنتجات.

اجتذبت الصفحات التي استهدفت مصطلحات بحث ذات حجم كبير المستخدمين، ولكنها تم تحويلها بمستويات أقل بكثير.

معنوي القصة: قم بتضمين محتوى يتحدث عن أسئلة جمهورك حول عملية الشراء نفسها.

تعمق في استعلامات البحث لتعرف ما يريده جمهورك في مراحل مختلفة من مسار التحويل.

العملاء المحتملون الذين يريدون أدلة المشتري، والمقارنات، ومراجعات المنتجات، وما إلى ذلك، قد لا يكونون مستعدين للشراء اليوم، لكنهم قد يكونون مستعدين ليصبحوا عملاء محتملين مؤهلين.

2. تحسين مصطلحات البحث ذات العلامات التجارية

يعد استهداف مصطلحات البحث ذات العلامات التجارية طريقة أخرى لجذب العملاء المتوقعين الأقل في مسار التحويل.

عندما يقوم شخص ما بالبحث عن “[your company] الكتب الإلكترونية” أو”[your company] ندوات عبر الإنترنت”، وهي عبارة عن عميل متوقع عالي القيمة ترغب في إرضائه. إنهم على دراية بعلامتك التجارية ويطلبون المزيد.

الصفحات المحسنة التي تلبي احتياجاتهم هي ثمار سهلة المنال.

هذا أحد التكتيكات التي استخدمها Gaetano DiNardi للمساعدة في قيادة السيارة 400% زيادة في النمو في Sales Hacker.

ووجد أن هناك حجم بحث عن “ندوة عبر الإنترنت حول Sales Hacker”، ولكن لا توجد صفحات على موقعهم حيث يمكن لأي شخص العثور على ندواته عبر الإنترنت بسهولة.

كان الحل عبارة عن حل سريع: صفحة مقصودة تحتوي على كل محتوى ندوة Sales Hacker على الويب.

قد يكون حجم البحث عن المصطلحات ذات العلامات التجارية منخفضًا، ولكن هؤلاء العملاء المحتملين ذوي القيمة الذين يطلبون المحتوى الخاص بك بالاسم.

إن تقديم المحتوى الذي يريدونه لهم يؤتي ثماره.

3. رعاية، رعاية، رعاية

كل من يزور موقعك ليس جاهزًا للتحويل على الفور.

إنه ليس أنت، أعدك.

إنهم ليسوا مستعدين لأي شيء خطير. لكنهم منفتحون على القليل من المحتوى هنا وهناك. إنه مثل موعد لتناول القهوة بدون أي التزام.

رعاية العملاء المحتملين – عملية التعامل مع العملاء المحتملين عبر القنوات على مدى فترة من الزمن – هي فن وعلم في حد ذاته.

نظرًا لأن البريد الإلكتروني هو الأساسي، و الأكثر فعالية، قناة لرعاية العملاء المحتملين، وسأركز على ذلك في هذا القسم.

التقسيم

51% من المسوقين عبر البريد الإلكتروني يقولون إن تجزئة قائمة البريد الإلكتروني هي الطريقة الأكثر فعالية لتخصيص رعاية العملاء المحتملين.

أدوات التشغيل الآلي مثل Active Campaign وMailChimp تجعل من السهل جدًا إنشاء شرائح الجمهور.

على ماذا يرتكزون؟ أي بيانات لديك:

الصفحات التي تمت زيارتها

بيانات التقاط النموذج – العنوان والصناعة ودورة الشراء وما إلى ذلك.

التخلي عن العربة

موقع

على سبيل المثال، قمت بإعداد حملات رعاية الأتمتة في الحملة النشطة بعد زيارة شخص ما لصفحة منتج، ثم يتم تشغيل بريد إلكتروني لإرساله مع دراسة حالة للمساعدة في دفعه إلى أسفل مسار التحويل.

التقسيم هو البوابة إلى التخصيص.

ومع امتلاء صناديق البريد الوارد بالمحتوى، فإن تخصيص رسالتك يساعدك على تجاوز الضوضاء.

محتوى

ماذا يجب أن تكون رسالتك؟

نظرًا لأن هؤلاء العملاء المحتملين ليسوا مستعدين تمامًا للشراء، فيجب عليك الاستمرار في تقديم محتوى مفيد وغير قابل للبيع لجعلهم محبوبين لدى علامتك التجارية.

آن فيرفيلد سون من شركة CiBO Technologies قال لـ Databox:

“يجب على المسوقين إنشاء العملاء المحتملين واستهدافهم بمحتوى خاص بالشخصية. عندما يأتي عميل محتمل، اكتشف جزء المحتوى الذي يتردد صداه معه وتأكد من نقله إلى مسار تحويل المبيعات هذا. يعد فهم المحتوى الذي يروق لجمهورك المثالي أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة فريق المبيعات لديك على إتمام الصفقة بسرعة أكبر.

تطوير إيقاع يوازن بين الترويج والتعليم. تريد أن تكون مصدرًا مفيدًا وغير مزعج لجمهورك.

لقد قاموا بالتسجيل للحصول على محتوى يساعدهم على أن يكونوا أكثر ذكاءً أو أفضل أو أسرع.

اعرض ذلك قبل الوصول إلى ساحة المبيعات.

4. اجعل عمليات الاشتراك المزدوجة بسيطة للغاية

تساعد عمليات الاشتراك المزدوجة في الحفاظ على قاعدة بيانات بريدك الإلكتروني خالية من الروبوتات والممثلين السيئين.

يكمن الخطر في احتمال ألا يكلف المستخدمون عناء تأكيد اشتراكهم.

سأعلمك أن تكون ثريًا بإضافة أ رسم ثلاثي الخطوات إلى صفحة التأكيد المزدوجة الخاصة بهم لدفع المشتركين.

ينتقل زر CTA البارز إلى البريد الوارد للمستخدم ويقوم بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يرسل رسالة التأكيد الإلكترونية.

يحصل هذا الإصدار من الصفحة على معدل تحويل يصل إلى 82%، بعد أن كان 63%.

لقد مر كل عميل محتمل بهذه الصفحة، لذا كان للزيادة بنسبة 20% تقريبًا تأثير كبير على إجمالي العملاء المحتملين.

5. قم بترويج ترقيات المحتوى الخاص بك

من الناحية المثالية، سيتم جذب العملاء المحتملين الذين تجتذبهم من خلال حركة المرور العضوية إلى ترقيات المحتوى الخاص بك.

ولكن هذا يعتمد على توصيل قيمة هذه الترقيات بشكل فعال.

تمكن Sleeknote من زيادة التحويلات عن طريق 177.78% في إحدى مشاركات مدونتهم من خلال اتخاذ بعض الإجراءات:

جعل مقدمة المدونة أكثر جاذبية.

نقل نماذج العملاء المحتملين إلى أعلى الصفحة.

إضافة صور ونسخة بليغة إلى صناديق استدعاء المحتوى.

بمجرد ظهور شخص ما على الصفحة، يجب عليك بيعه لسبب البقاء. ومن ثم أعطهم سببًا للبقاء منخرطين قبل مغادرتهم.

مع كل الاهتمام الذي يتم توجيهه إلى نسخة الصفحة نفسها، يمكن أن تكون ترقية المحتوى فكرة لاحقة. لدفع توليد العملاء المحتملين، يجب أن يصبح ذلك أولوية أكبر.

خاتمة

الخيوط العضوية ذات قيمة.

التحدي هو أن تحسين محركات البحث (SEO) يمكنه أن يلقي شبكة واسعة.

ولهذا السبب من المهم أن تتذكر أنك لا تحتاج فقط إلى تحسين المحتوى الخاص بك ليناسب Google؛ تحتاج إلى تحسينه للتحويل.

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