Rewrite this title: 5 طرق لتعزيز المشاركة الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لتعزيز المشاركة الخاصة بك

لنواجه الأمر. قد لا تكون Mashable، ومن المحتمل جدًا ألا يحظى أفضل محتوى لديك بشعبية مثل الأشياء العشوائية التي تجدها على الويب على موقع ويب شائع جدًا. أنا لست بالضرورة مغرمًا بحجة “فيديو القطة”، لكنها تنطبق الآن. مهما كانت قوة مقالاتك، فإنها لن تولد الكثير من النقرات الخادعة كما يفعل الترفيه الطائش. قد يكون هذا الأمر محبطًا بعض الشيء، خاصة عندما يكون عملك جادًا والمحتوى الخاص بك قويًا. كما يبدو أنه لا يكفي تقديم جودة عالية طالما لم يسمع الناس عنك، فإن تضخيم المحتوى يعد استراتيجية رائعة للأعمال التجارية عالية الجودة على المدى الطويل.

لن أقوم بالإعلان عن تغيير الملف التعريفي لموقعك إلى شيء يولد مشاهدات دون أن يكون لدي بالضرورة شيء مهم لتقوله، متعلق بالتخصص وبمعلومات احترافية. بدلاً من ذلك، سأدعو في هذه المقالة إلى اتباع نهج يركز على النتائج، وهو أمر عملي ويمكن أن يجعل مقالاتك شائعة بقدر ما تسمح به حالتك الحالية ومجال عملك.

وسائل الإعلام المملوكة

من المعتقد على نطاق واسع أن الوسائط المملوكة ليست بالضرورة أفضل طريقة للترويج للمحتوى الخاص بك؛ خاصة كاستراتيجية رئيسية. في حين أنه من الصحيح أن نتائجك ستكون جيدة بقدر سمعتك، فلا حرج في البدء من هنا.

ما عليك أن تتذكره هو أن استراتيجية تسويق المحتوى الجيدة لم تقتل أي شخص أبدًا، ومع ذلك، فإن القنوات التي تقع تحت سيطرتك مباشرة، مع تحسينها والاستثمار فيها، تعمل بشكل أفضل عندما تكون مكملة لأساليب الترويج الأخرى. ولكن دعونا نركز على وسائل الإعلام المملوكة في الوقت الراهن.

كما تعلم على الأرجح، هناك بعض الأمثلة على المحتوى الذي يتم الترويج له عبر الوسائط المملوكة حصريًا والذي تغلب على بعض المنافسين الجادين في مجالاتهم. لكنها ليست نتائج مخاطرة سعيدة – فمعظمها عبارة عن مساعي مخططة تتطلب الكثير من التفكير قبل نشر المنشور.

وهناك بعض الشخصيات الكلاسيكية التي تتبادر إلى أذهاننا دائمًا، أيًا كان مجالها، بسبب عدم وضوح التمييز بين العلامة التجارية والمؤثر. دعنا نرى فقط كيفية أداء منشور الضيف على مدونة تنتمي إلى علامة تجارية شخصية، على سبيل المثال، Jeff Bullas.

مايكل جورجيو كتب مشاركة مدونة على موقع جيف بولاس. لا يوجد شيء غير عادي هنا. كان لديه ما يقرب من 3 آلاف مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل شيء سار بسلاسة. ولكن ما مقدار نص ميلر من هذا الرقم وما مقدار المشاركة التي جمعها بولاس على مر السنين؟

من أجل تحديد هذا، دعونا نلقي نظرة فاحصة على بهم Twitter متابعون. لدى Bullas أكثر من 384 ألفًا، بينما لدى جورجيو حوالي 1 ألف. إليك خلاصة القول: بينما بالنسبة لمايكل جورجيو، قد لا يكون استخدام الوسائط المملوكة وحدها كافيًا للترويج لمنشورات مدونته (وبالتالي استراتيجية النشر الضيف)، يمكن بسهولة أن يحظى Bullas بشعبية كبيرة أثناء الترويج لمحتواه على موقعه وحده.

يعزز هذا المثال فقط فكرة أن أداء قابلية مشاركة الوسائط المملوكة لك سيكون جيدًا بقدر شعبيتك – وفي بعض الأحيان، مهما كنت محترفًا جيدًا، فقد لا يكون هذا كافيًا.

يمكن للقنوات التي تتحكم بشكل مباشر في عملك أن تحقق نتائج رائعة. إنه يتطلب مثابرة ويستغرق وقتا طويلا، ولكن النتائج يمكن أن تكون مذهلة – أعني، انظر إلى جيف بولاس.

بصرف النظر عن مواقع الويب الشخصية والتجارية الخاصة بك وحسابات الوسائط الاجتماعية المرتبطة بها، يجب أن تصل قوائم البريد الإلكتروني إلى أولوياتك. إنها المشكلة التي تتحلل بها 22,5% سنوياً، في المتوسط. أوافق على أن الولاء يلعب دورًا مهمًا في عملية نشر المعلومات. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل الرغبة في الحصول على جهات اتصال جديدة، وبالتالي يجب أن تكون مدونتك مصدرًا لا ينتهي للمحتوى العملي، سواء للجمهور القديم أو الجديد.

ومع ذلك، لا توجد قاعدة بشأن الرؤية. لتوضيح هذه النقطة أكثر، سنلقي نظرة خاطفة على داني سوليفان. في حين أن موقعه Search Engine Land يحقق أداءً رائعًا من حيث الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية مشاركة المحتوى، وذلك أيضًا بسبب العدد الكبير من مشاركات الضيوف، مدونته الشخصية ليس جيدًا تقريبًا – ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لم يستثمر نفس الوقت والجهد فيه. ومع ذلك، فإن هذا يفسر سبب حصول مقال موقع من قبل سوليفان على أكثر من 8.1 ألف مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد أنه تم نشره من Search Engine Land، أليس كذلك؟

في الواقع، ليس حقا. كل شيء نسبي على شبكة الإنترنت، وعلى الرغم من أنه من الصعب صياغة قواعد ووصفات عالمية، إلا أن الشيء الوحيد الذي ينطبق هو أنه يجب عليك أن تكون متسقًا وربما مخلصًا جدًا لقضيتك حتى تتمكن من توليد تدفق مستمر من الأشخاص بمرور الوقت مهتمة بما أنت على وشك أن تقوله. تساعد الوسائط المملوكة في هذه العملية، لكن نتائجك لن تكون أفضل من مجهوداتك الشاملة.

وسائل الإعلام المكتسبة

ليس هناك شك في ذلك، فالوسائط المكتسبة هي نجمة تعزيزات إمكانية المشاركة. ذروة الشعبية التي جعلتها مشهورة تعتمد على حقيقة أنه يجب أن تكون مميزًا. تعمل الوسائط المكتسبة مثل تقييم العلامة التجارية من حيث المصداقية التي ينسبها الأشخاص – في أغلب الأحيان في مجال تخصصك. إنها أكثر من مجرد تغطية إعلامية وكلمة شفهية.

يأخذ هذا المقال– لم يكن المصدر فقط هو الذي جعل وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة. الأمر أننا مدفوعون بمحفزات قوية، والخوف يتصدر كل المشاعر الإيجابية. إن تسمية مقالتك “6 دروس أتمنى لو كنت أعرفها قبل فشل عملي” تجمع الكثير من الخبرة الشخصية التي ستكون موثوقة لأي شخص من المفترض أنه مهتم بالموضوع. إذا خطر في بالك أن تفتح مشروعًا تجاريًا خاصًا بك، فسوف تفتح تلك المقالة. من الغريب أن ما يجعلنا مشهورين ومتميزين في بعض الأحيان ليس بالضرورة حيث نجحنا، ولكن حيث ناضلنا. لا حرج في الاعتراف بأنك فقدت السيطرة، خاصة إذا كنت تخطط للتعافي من ذلك.

من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المدونين الذين يذكرون عملك وكل موضوع اجتماعي آخر، كل ما تفعله طوعًا للحديث عن النتيجة الرائعة التي حققتها هو عبارة عن وسائل إعلام مكتسبة.

من الصعب الاهتمام بكل هذه الجوانب في وقت واحد، ولكن قبل أن تصبح نجمًا في Reddit وHack News، عليك أن تفهم شيئًا واحدًا: ما الذي يجعل الأشخاص خارج عملك والذين يشكلون جزءًا من هذا المجال يجدون المحتوى الخاص بك مفيدًا؟ نعم، هذا هو أصعب أنواع التغطية، لكنه الأكثر فائدة وجديرة بالثقة أيضًا.

وسائل الإعلام المدفوعة

لقد أصبحنا جميعًا أكثر إبداعًا منذ تراجع لافتة الإعلان. لقد أجبرنا تطور الويب على أن نصبح ملائمين بطرق لم نكن نتخيلها في عام 2005. من كان يظن، عندما قدمت Google الإعلان المدفوع لأول مرة، أنه بعد 10 سنوات فقط ستقدر قيمة هذه الصناعة بأكملها بـ 8.4 مليار دولار— كما تنبؤ لعام 2015 يخبرنا.

فهل هي صناعة قوية؟ مما لا شك فيه. ولكن هل يكفي أن أركز كل جهودي التسويقية عليه فقط؟ أنا لا أعتقد ذلك. بدءًا من عام 2013، عندما حققت أكبر ثلاثة إعلانات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن 12 مليونًا الآراءأصبح من الواضح أن هذا النوع من الإعلانات المستأجرة سيحقق لنا ثروة. لكن الحيلة تكمن في أن الوسائط المدفوعة تكون فعالة فقط طالما أنها مستمرة. إذا لم يتم دمجها في استراتيجية تسويقية متسقة تهدف إلى زيادة عدد العملاء المخلصين، فلن تنجح إلا في الوقت الحالي.

بعبارات عامة، تؤثر دقة استهداف الإعلانات على نتائج الحملة. ما حدث عندما بدأنا في استخدام الويب كجزء من قرارات الشراء هو أننا بدأنا أيضًا في توسيع وسائل الاستهداف لدينا. لقد قمنا بتكييفها لتتعمق أكثر من بياناتك الديموغرافية والجغرافية العامة – بدأنا في البحث عن اهتمامات أعمق وشخصيات نفسية وميول سلوكية. إن فتح هذه الأبواب الجديدة سيكون بلا جدوى دون الاهتمام المناسب خلال مرحلة الاستهداف.

من برعاية Facebook منشورات إلى منشورات LinkedIn المستهدفة وحركة مرور StumbleUpon المدفوعة، لا توجد منصة تواصل اجتماعي لن تقدم لك خدمة مدفوعة. ولكل واحدة منها إيجابياتها وسلبياتها وتعمل بشكل أفضل مع بعض أنواع الحملات أكثر من غيرها. تمامًا مثلما تستخدم Google AdWords فقط للمحتوى الدائم المعلوماتي البحت، فإن كل استراتيجية لها مزاياها.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك وضع المحتوى على Outbrain في الوصول إلى جماهير أكبر من خلال زيادة إستراتيجية تصبح هائلة بمجرد أن يصبح المحتوى الخاص بك أكثر شهرة. يمكن أن يعمل موضع المحتوى فقط طالما أن مقالاتك تقدم معلومات عملية مع قليل من وجهات النظر الإبداعية.

نحن مضطرون إلى التركيز على مدى ملاءمة الإعلان المخصص لاحتياجات مستخدمي الموقع للحصول على أفضل عائد على الاستثمار. دعونا نرى ما هي خياراتنا:

استهداف الاهتمامات: ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية، وكما Facebook تعلن عن نفسها، إنها أكثر دقة بنسبة 89% من معدل النجاح العام 38٪. بالطبع، تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما لا يكون الاهتمام واسعًا جدًا وتكون الكلمات الرئيسية محددة. أحد الدروس التي تعلمناها من التغطية الإعلامية هو أن الجمهور الأوسع يساوي نية أصغر، وأننا نحصل على نتيجة أفضل عند التعامل مع قطاع أصغر له اهتمام أكبر بمنتجاتنا – ابدأ من هنا!

ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية، وكما Facebook تعلن عن نفسها، إنها أكثر دقة بنسبة 89% من معدل النجاح العام 38٪. بالطبع، تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما لا يكون الاهتمام واسعًا جدًا وتكون الكلمات الرئيسية محددة. أحد الدروس التي تعلمناها من التغطية الإعلامية هو أن الجمهور الأوسع يساوي نية أصغر، وأننا نحصل على نتيجة أفضل عند التعامل مع قطاع أصغر له اهتمام أكبر بمنتجاتنا – ابدأ من هنا! استهداف الاتصال : ويسمى أيضًا بالاستهداف السلوكي ويصل إلى الأشخاص حسب الاهتمامات البحثية والأجهزة التي يستخدمونها. يتم تقديمه بواسطة Twitter، ينكدين، و Facebook ويمكنك استخدامه لمسح اهتمامات الأشخاص بناءً على تفاعلهم مع صفحات ومنصات أو أحداث أو مجموعات محددة؛ الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يأخذ تفاعلاتك السابقة مع النظام الأساسي في الاعتبار عند تقديم التوصيات.

: ويسمى أيضًا بالاستهداف السلوكي ويصل إلى الأشخاص حسب الاهتمامات البحثية والأجهزة التي يستخدمونها. يتم تقديمه بواسطة Twitter، ينكدين، و Facebook ويمكنك استخدامه لمسح اهتمامات الأشخاص بناءً على تفاعلهم مع صفحات ومنصات أو أحداث أو مجموعات محددة؛ الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يأخذ تفاعلاتك السابقة مع النظام الأساسي في الاعتبار عند تقديم التوصيات. الجماهير المخصصة: بدءًا من الأشخاص الذين يزورون مواقع الويب الخاصة بك إلى الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك، يضع الاستهداف المخصص أنظاره على الأشخاص الذين أنت متأكد من أنك تريد تضمينهم في هدفك؛ كل ما عليك هو تحميل قاعدة البيانات إلى النظام الأساسي، سواء كان ذلك Facebook أو Twitter (وهو ما يطلق عليه الجمهور المخصص) والوصول إليهم مباشرة بناءً على التفاعلات السابقة. الميزة الرئيسية هي أنك متأكد من أن منتجك هو في قمة أولويات تلك المجموعة المحددة، وبالتالي فإن معدل النجاح أعلى بكثير.

بدءًا من الأشخاص الذين يزورون مواقع الويب الخاصة بك إلى الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك، يضع الاستهداف المخصص أنظاره على الأشخاص الذين أنت متأكد من أنك تريد تضمينهم في هدفك؛ كل ما عليك هو تحميل قاعدة البيانات إلى النظام الأساسي، سواء كان ذلك Facebook أو Twitter (وهو ما يطلق عليه الجمهور المخصص) والوصول إليهم مباشرة بناءً على التفاعلات السابقة. الميزة الرئيسية هي أنك متأكد من أن منتجك هو في قمة أولويات تلك المجموعة المحددة، وبالتالي فإن معدل النجاح أعلى بكثير. الاستهداف المشابه: نظرًا لأنك قدمت قاعدة بياناتك الحالية على النظام الأساسي، فسيتم استهداف الأشخاص المشابهين لملف تعريف جمهورك الحالي، دولة واحدة في كل مرة. يمكن أن تكون عملية استحواذ رائعة إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملائك الحاليين. كلاهما Facebook وLinkedIn يقدمونها كجزء من خدماتهم وهي عبارة عن استراتيجية ترويج تكميلية عالية الكفاءة.

انتقل إلى النظام الأساسي الأصلي!

بافتراض أنك لا تعلن عن شركة Chevron محليًا في صحيفة نيويورك تايمز، فإن الإعلان الأصلي لا ينبغي أن يكون ضارًا بصورة العلامة التجارية فحسب، بل إن كفاءته المؤكدة تعزز مصداقيتك. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها اللجوء إلى الإعلانات المحلية. الاستراتيجيات الثلاثة الأكثر ترويجًا هي في الخلاصة، والمدفوعة، والموصى بها.

ونظرًا لأننا قمنا إلى حد ما بتغطية جزء كبير من الاستهداف، فمن الضروري الرجوع إلى الأخبار أيضًا. ويُعتقد أن التغطية الإعلامية هي الدليل القاطع على الأهمية حتى بين الأشخاص الأكثر تعليما وتوجها نحو التكنولوجيا – فنحن جميعا نحب أن نكون نجوما ساطعة على السجاد الأحمر، حتى لو اضطررنا في بعض الأحيان إلى دفع ثمن ذلك.

ما تفعله الإعلانات الأصلية بشكل مختلف هو استخدام مصداقية الكيان الإعلامي للترويج لمحتواه، مع التماسك مع محتوى الصفحة. من Buzzfeed إلى Wall Street Journal، الجميع يفعل ذلك. ما هو أقل شعبية هو أنه في حين أن الكثير منهم يتقاضون ما يزيد عن 100000 دولار على الإعلانات المحلية حملة، الفوائد من حيث عائد الاستثمار مذهلة.

اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تدمج المحتوى الخاص بك فيه، يمكن أن تكون نتائج رؤية العلامة التجارية مذهلة. فكر في كل المصداقية التي يتمتع بها موقع إخباري بشكل عام، ناهيك عن التعرض له. الآن ضع المحتوى الخاص بك في هذا السياق المحدد وشاهد كيف يتم تحقيق النجاح بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن الحملات الإعلانية المحلية لها امتيازاتها.

على سبيل المثال، شهد موقع Buzzfeed، وهو أحد المواقع الأكثر شعبية (أيضًا بسبب سياسات المحتوى الأصلي المتساهلة) عددًا من الفضائح الإعلامية بسبب تضارب المصالح التحريرية.

على الرغم من أنك متأكد من أن الأشخاص ليسوا متحمسين جدًا بشأن منتجاتك لبدء حروب عالمية من حولهم، فلا حرج في الاستفادة من جمهور موقع آخر وتعرضه لأن صناعتك لا تستهجن هذا النوع من الممارسات – وإلا فقد تفعل ذلك أيضًا احصل على حركة مرور عضوية على موقعك وتفقد سلامته كمصدر.

التكامل متعدد القنوات

إن مشاركة المحتوى الخاص بك بشكل متقطع دون أي مسار مخطط أو أهداف واضحة لن يأخذك إلى أي مكان. بالطبع، لا تريد أيضًا أن تكون زائدًا عن الحاجة وتعطي الأشخاص انطباعًا بأنهم لا يستطيعون الهروب من العنوان الرئيسي لأحدث مشاركة في مدونتك بغض النظر عن مكان اتصالهم بالإنترنت. لذا كن متخفيًا حيال ذلك (نعم، أنا أفهم المفارقة).

فهمتني. بصرف النظر عن قراءاتي المهنية المستمرة، فأنا أستمتع بالأدب الجيد ربما أكثر من اللازم. لذا فإنني أفعل ما يفعله كل متحمس هناك – أقضي معظم صباحي في قراءة كتاب Brain Pickings على حساب تصفح الصحف. هذه هي الطريقة التي لاحظت بها أن ما يملأ رسائلي الإخبارية الأسبوعية ليس دائمًا هو المحتوى الذي أجده فيها Facebook صفحة.

على سبيل المثال، خذ لقطة الشاشة هذه من النشرة الإخبارية التي حصلت عليها في 15 نوفمبر – لقد تمت تغطية منشور داروين هذا على نطاق واسع، نظرًا لطبيعة النشرة الإخبارية، التي يجب أن تقدم معلومات قوية وموجزة.

ومع ذلك، فمن السهل الافتراض أن المقالة ذات أهمية كبيرة لصاحب الموقع. وعلى الرغم من هذا، ليس هناك أي علامة على ذلك Facebook-فقط على Twitter. إن التفسير أكثر إنسانية منه ذو طبيعة تسويقية، وهذا ما يجعله متفاعلا: في ضوء بعض الأحداث الأخيرة، Facebook يعرض الحساب فقط الرسائل المرتبطة بقضية ما وليس من محتوى الرسالة الإخبارية.

إن القدرة على ضبط جهودك الترويجية وفقًا لأحدث الأحداث تُحدث فرقًا بين حملة تسويق عامة وشخص موجود ليقدم لك تجربة شخصية.

وبطبيعة الحال، هذا النهج يعتمد إلى حد كبير على موقفك. كونها مدونة تركز على الأدب، كان من الطبيعي إظهار بعض التعاطف ومواءمة برنامج المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مأساة غيرت حياة الآلاف. لكن هذه الاستراتيجية ليست مناسبة للجميع.

الدرس الذي يجب تعلمه من هنا هو أن التوقيت مهم للغاية على الويب. إذا كنت قد حصلت على أهم الأخبار العاجلة في مجال تخصصك، ولكن حدث شيء بالغ الأهمية، فيجب أن تبدأ في التفكير فيما إذا كان ذلك قد يؤثر على حركة المرور الخاصة بك أو يسرق الأضواء منك. إذا لم يكن الأمر يتعارض حقًا مع نشاطك اليومي، ومع ذلك، إذا كان الأمر خطيرًا، فيجب أن تكون آمنًا وتفعل ما فعله Adweek.

مراقبة وسائل الإعلام

العثور على المؤثرين ليس بالمهمة السهلة. وقد تكون مراقبة كل تحركاتهم عبر الإنترنت أمرًا صعبًا – خاصة لأنهم نشيطون جدًا وتتبع خطواتهم يعني عدم توفر الوقت للقيام بأي شيء آخر.

أصبحت مراقبة الإشارات على الويب الآن أسهل من أي وقت مضى. يمكنك القيام بذلك باتباع اتجاهين رئيسيين: متابعة شخص ما أو اتباع كلمة رئيسية محددة. أيًا كان المسار الذي تسلكه، فإن الميزة المشتركة هي أنه يمكنك العثور على أحدث الإشارات وأكثرها صلة بالموضوعات أو الأشخاص الذين تبحث عنهم.

الآن لنفترض أنني أتابع غاري فاينرشوكتواجده على الإنترنت وكل ما يكتب عنه أو عنه. يمكنني البحث عن إشارات لاسمه في الفترة الزمنية التي تهمني أكثر، وفي حالة أن ذلك يمثل اهتمامًا دائمًا لي، سأقوم أيضًا بتعيين تنبيه يومي بأحدث الإشارات، ويتم إعلامي بذلك عبر البريد الإلكتروني.

بالنسبة للبحث، استخدمت إشارات العلامة التجارية، وهي أداة مجانية تساعدك في العثور على جميع الإشارات الجديدة حول علامة تجارية ما خلال فترة زمنية محددة

سيُعلمني التنبيه بما حدث حتى أتمكن من مراقبة التوقيت المثالي للاتصال به، في حالة ما إذا كان هذا الشيء يدور في ذهني في المقام الأول. بالطبع، هذا يعني أن لدي بالفعل المؤهلات اللازمة للتوصية بي؛ وإلا فإن مجرد مراقبته سيكون كافيا. إن البقاء على اتصال مع محددي الاتجاه لا يقل أهمية عن توفير تجربة فريدة، إن لم يكن الشرط الأساسي لها.

بقدر ما يتعلق الأمر بالوسائط المكتسبة، فإن كونك مميزًا وفريدًا ليس شيئًا تفعله وعيناك مغمضتان. إنه التزام جاد تقوم به تجاه جمهورك. ويستغرق الأمر وقتًا ومثابرة. يتطلب الأمر أيضًا معرفة وتتبعًا مستمرًا – ففي نهاية المطاف، لا يمكنك أن تكون أصليًا إلا إذا كنت تعرف كل ما يقال في مجال عملك.

خاتمة

الوصية الحادية عشرة هي ألا تنتظر الشهرة. لا تشعر أنك تستحق كل ثانية يقضيها شخص ما في قراءة المحتوى الخاص بك – اكسبها. كن طموحًا، ولكن أيضًا واقعيًا. كمحترفين، اتجهنا نحو المزايا التنافسية لأن متطلباتنا أصبحت متميزة ومحددة، لأنه لا يمكن إرضائنا بسهولة. وهذا أمر جيد في الأساس، لأنه يجبرنا على أن نكون أفضل.