Rewrite this title: 5 طرق لتعظيم مرات الظهور PPC

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لتعظيم مرات الظهور PPC

من المثير أن يكون لديك عميل بميزانية غير محدودة تقريبًا. لكن كل جهد له عقباته الفريدة، كما أن نسبة الظهور المحدودة تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمعلنين العدوانيين.

عادةً ما يكون الهدف في الدفع بالنقرة (PPC) هو الحصول على أفضل عائد من ميزانية محدودة. ولكن عندما تحصل على عميل هدفه هو السيطرة على السوق والحصول على أكبر قدر ممكن من الربح عن طريق إنفاق أكبر قدر ممكن، فإنك تواجه مشكلة محدودية مرات الظهور للدفع لكل نقرة (PPC).

إذا لم تكن تواجه صعوبة في الحصول على المزيد من مرات الظهور من قبل، فإليك بعض النصائح:

إن وضع ميزانية أكثر مما يمكنك إنفاقه لا يضمن ظهور إعلانك بنسبة 100% من الوقت

يمكن عرض إعلان واحد فقط لكل حساب لأي كلمة رئيسية واحدة

تعتبر سياسة العرض المزدوج في AdWords واضحة إلى حد ما، ولكنها تحتفظ بالحكم النهائي على أساس كل حالة على حدة

إن مجرد تعظيم الإنفاق لا يمنحك كل مرات الظهور في العالم

قد يكون هذا محيرًا للعملاء. “هل تعني أننا ننفق بقدر ما يسمحون لنا به، وأنهم لا يعرضون إعلاناتنا في كل مرة يبحث فيها أي شخص في العالم عن كلماتنا الرئيسية؟” نعم ذلك ما أقصده. لقد رأينا أن الحسابات تتلقى 20% فقط من مرات الظهور المتاحة لكلماتها الرئيسية المفضلة على الرغم من الميزانية غير المحدودة.

“لماذا لا نحصل على المزيد من الانطباعات؟” حسنًا، بغض النظر عن مقدار المال الذي تمتلكه، فأنت لست المعلن الوحيد في العالم، وتحاول Google عرض إعلانات الجميع. إنهم يحاولون أيضًا تعظيم أرباحهم. أظن أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد نسبة النقر إلى الظهور (CTR) وتكلفة النقرة (CPC)، وربما خوارزمية غامضة أخرى تابعة لشركة Google.

5 طرق لتعظيم مرات الظهور PPC

هناك عدة طرق أخرى لزيادة نسبة ظهور الإعلان (النسبة المئوية لجميع مرات الظهور المتاحة للكلمات الرئيسية التي اخترتها) إلى جانب زيادة ميزانيتك:

جودة الإعلان: يتعلق الأمر بنقاط الجودة، والتي تتعلق في الواقع بنسبة النقر إلى الظهور، والتي تتعلق في الواقع باختيار الكلمات الرئيسية المناسبة، وإنشاء مجموعات إعلانية دقيقة، وكتابة إعلانات جيدة واختبارها. الكلمات الرئيسية السلبية تساعد. الكلمات الرئيسية في الإعلانات تساعد. تسريع تسليم الإعلانات: هذا الخيار موجود في إعدادات الحملة. لا يضمن AdWords حصولك على جميع مرات الظهور إذا كنت تستخدم معدل العرض القياسي. يزيد “التسارع” من احتمالية إنفاق ميزانيتك اليومية كل يوم. للمزيد، راجع مساعدة Google AdWords: ما هو خيار عرض الإعلان الأفضل لحملتي؟ قم بزيادة عرضك: يعد هذا أحد العوامل المساهمة في موضع الإعلان. يتفاعل برنامج AdWords بشكل حاد مع الهاتف عندما تحاول تحديد ما إذا كانت الإعلانات ذات التصنيف الأعلى تحصل على عدد أكبر من مرات الظهور أم لا. ضبط نوع مطابقة الكلمة الرئيسية: تولد الكلمات الرئيسية الواسعة مرات ظهور أكثر من العبارة، والعبارة أكثر من الدقيقة. لا تشكل الكلمات الرئيسية الواسعة خطرًا كبيرًا على الملاءمة إذا كنت تستخدم كلمات رئيسية سلبية. والمعلن الذي يبحث عن الهيمنة على السوق قد لا يمانع في بعض حقائق المطابقة التقريبية الموسعة. ضبط معلمات استهداف المنطقة أو استهداف المواضع: على الرغم من أن تحليل الاستعلام قد يجعل إعلاناتك متاحة خارج نطاق الاستهداف الجغرافي، إلا أن الاستهداف الجغرافي يحد بالتأكيد من مرات الظهور. استرخِ، أو على الأقل قم بإنشاء حملات مجانية لأهداف جغرافية أخرى ثم قم بتحسين إنفاقك عليها.

سأتحدث في رسالتي التالية عن العرض المزدوج وطرق أخرى للحصول على المزيد من مرات الظهور لكلماتك الرئيسية المستهدفة.