Rewrite this title: 5 طرق لحماية موقع الويب الخاص بك من عقوبات Google SEO

ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لحماية موقع الويب الخاص بك من عقوبات Google SEO

الجميع في SEO يتحدثون عن هذا … جديد تحديث البطريق في الطريق ويُشاع أنه سيجعل تحديث Penguin القاسي في أبريل الماضي يبدو وكأنه لعبة أطفال. يشعر الناس بالخوف ويتساءلون عما إذا كان موقعهم وأعمالهم ستتعرض للانتقاد كما حدث مع العديد من المواقع الأخرى في العام الماضي.

في هذه المقالة سوف أستعرض 6 طرق لحماية موقعك حتى تتمكن من النوم بأمان وسلام، مع العلم أن حركة المرور إلى موقعك لن تنضب بين عشية وضحاها. وإذا كنت قد تعرضت للضرب بالفعل، فإن تشاك برايس يقدم بعض الاقتراحات الرائعة للتعافي.



1. قم بمراجعة الروابط الخاصة بك شهريًا



ابدأ بتشغيل الروابط الخلفية الخاصة بك والحصول على خط الأساس. كم عدد الروابط الخاصة بك من مواقع عالية الجودة مقابل مواقع منخفضة الجودة؟ ومن هو في الواقع ربط لك؟

إذا وجدت روابط من مواقع غير مرغوب فيها أو منخفضة الجودة، فلماذا لا ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموقع وتطلب إزالة الرابط؟ إذا قمت بذلك، توثيق هذا! تتبع كل شخص قمت بإرسال بريد إلكتروني إليه ومتى. قد تحتاج إلى هذه المعلومات إذا تم معاقبتك واضطررت إلى تقديم طلب إعادة النظر.

هناك عدد من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكنك استخدامها لمراقبة الروابط الخلفية الخاصة بك. اختر ما تفضله ولا تنس القيام بذلك كل شهر!



2. ما هي كثافة المرساة الخاصة بك؟

تعد كثافة المرساة العالية للمصطلحات المالية أحد المؤشرات الرئيسية للتلاعب ببرنامج SERP الذي يؤدي إلى عقوبات Penguin.

من المهم مراقبة كثافة ربط كلماتك الرئيسية. ستتغير كثافة الارتساء باستمرار مع إنشاء روابط جديدة. تأكد كل شهر من تشغيل تقرير كثافة الارتساء وتأكد من أنك أقل من 15% على المدى المالي.

لقد رأيت أن كثافة الإرساء لمصطلحات العلامة التجارية ترتفع بنسبة 50% دون عقوبات، ولكن إذا كان النص الأساسي ذو الكثافة العالية يركز على المصطلحات المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات. إذا لاحظت أن كثافتك أصبحت مرتفعة جدًا، فقم بسرعة ببناء روابط ضجيج أو مصطلحات العلامة التجارية لتخفيف النسب المئوية.

تأكد من استخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة الدلالية أيضًا لتجنب ملفات تعريف النص الرابط “الملفقة”.

3. نسب الارتباط: ما يجب مراقبته وسبب أهميته

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عندما تتحدث جوجل عن الروابط المكتسبة مقابل الروابط غير المكتسبة، فإن إحدى الطرق التي يمكنها من خلالها مراقبة هذه الأرقام خوارزميًا هي النظر إلى النسب.

فيما يلي بعض النسب التي أبحث عنها دائمًا عند مراقبة حرارة الموقع:

نوع الرابط: الصورة مقابل النص مقابل الإشارات

موقع الرابط: الفقرة مقابل قائمة الروابط مقابل المحتوى مقابل الشريط الجانبي مقابل الرأس

موضوع المجال: الأعمال مقابل أجهزة الكمبيوتر مقابل المرجع مقابل البوابات مقابل الأخبار

نوع الموقع: عام مقابل مدونة مقابل CMS مقابل دليل الارتباط مقابل الشبكة الاجتماعية

النسبة على مستوى الموقع

نسبة الروابط العميقة

على سبيل المثال، إذا كان عدد كبير جدًا من الروابط يأتي من أدلة الارتباط، فهذا يدل على عدم التوازن وسأحاول إنشاء روابط بديلة لإنشاء ملف تعريف ارتباط خلفي سليم.

4. شاهد حساب أدوات مشرفي المواقع الخاص بك

هذا أمر واضح ولكن لا يمكنني حتى أن أخبرك بعدد مالكي المواقع الذين أتحدث معهم والذين لم يقموا بإعداد حساب أدوات مشرفي المواقع الخاص بهم، أو الذين لا يراقبونه. هذا مهم!

يمكن أن تساعدك مشاهدة الروابط التي يعرضها Google في حسابك في العثور على الروابط التي بها مشكلات والتي تعترف Google بأنه يتم الزحف إليها كجزء من كيفية تصنيف موقعك. سيساعدك الحفاظ على علامات التبويب على هذه الروابط في التعرف بسرعة على الروابط ذات الجودة المنخفضة أو السلبية.

ربما يواجه Googlebot مشكلة في الوصول إلى موقعك، أو حدث خطأ ما في الخادم الخاص بك وهناك العديد من أخطاء الزحف أو الصفحة. إن مراقبة حساب مشرف الموقع الخاص بك للتأكد من صحة موقعك ستضمن معالجة المشكلات المحتملة وتقليلها قبل أن تصبح عقوبات أو تؤدي إلى فقدان التصنيفات أو حركة المرور.

5. إنشاء تنبيهات Google Analytics

من خلال إنشاء تنبيهات الأحداث الذكية، يمكنك مطالبة Google Analytics بإعلامك إذا انخفضت حركة المرور الخاصة بك أو إذا تغير شيء ما.





فيما يلي بعض التنبيهات التي قمت بإعدادها لجميع عملائي:

في بعض الأحيان يكون الانخفاض الصغير مؤشرًا على وجود مشكلات، لذلك سأقوم بمراجعة الموقع والروابط الخلفية وما إلى ذلك ومعالجة أي مشكلات قبل أن تؤدي إلى عقوبات أو خسارة كبيرة في حركة المرور.

والأهم من ذلك، لا تشارك في إنشاء روابط غير مرغوب فيها!!!

لقد جاء إليّ عملاء يسألونني عن سبب ضعف أداء موقعهم في محركات البحث. يعترفون بأنهم قاموا ببعض الأعمال بمفردهم أو دفعوا رسومًا رمزية لشركة أرسلت لهم بريدًا عشوائيًا لزيادة تصنيفاتهم.

أجد دائمًا كميات هائلة من الروابط غير المرغوب فيها من الدلائل أو مواقع تسويق المقالات. اعترف بعض الأشخاص أنهم استخدموا خدمات Fiverr لبناء الروابط، أو الشركات الأجنبية التي تبني 10000 رابط ويكي أو عجلة ارتباط مكونة من 50 ضلعًا.(وإذا كنت تتساءل كيف أعرف كل هذا، فذلك لأنني نعم، لقد جربت واختبرت العديد من هذه الخدمات. أقوم دائمًا بإجراء اختبارات مع مجموعات من المواقع حتى أتمكن من تتبع ما يعمل أو لا يعمل ؛ إجراء الاختبارات الخاضعة للرقابة هو أحد اهتماماتي).

فقط لا تفعل ذلك!

لا يستحق كل هذا العناء! ربما تعمل هذه الروابط لفترة قصيرة، لكنها ستؤدي إلى معاقبتك. إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فسيحدث ذلك في تحديث خوارزمي مستقبلي.

يعد Fiverr رائعًا لبعض الخدمات، مثل التعليقات الصوتية والصور الممتعة، ولكن عندما يتعلق الأمر ببناء الروابط، فهو لن ينجح. يعد إنشاء الروابط أمرًا صعبًا ومكلفًا، ولا يستطيع أحد أن يبني لك مئات الروابط مقابل 5 دولارات.

بناء روابط عالية الجودة

رابط واحد عالي القيمة يساوي مئات الروابط منخفضة الجودة. لقد رأيت ذلك مرارًا وتكرارًا من خلال تحليل ملفات تعريف الروابط الخلفية للمواقع ذات التصنيفات القوية. يمكن لعدد قليل من الروابط من المصادر ذات السمعة الطيبة أن تساعد في تصنيف الموقع بشكل كبير.

انسَ روابط تعليقات المنتديات والمدونات، وانسى Fiverr وآلاف روابط الويكي، وانسى أدلة المقالات وكل شيء آخر تفوح منه رائحة الجوارب القذرة. ركز بدلاً من ذلك على إنشاء أصول محتوى عالية القيمة، وسوف تتضاعف المكافآت عشرة أضعاف، ليس فقط مع زيادة تصنيفاتك ولكن أيضًا في جعل موقعك في وضع جيد. بأمان في التصنيف العالمي.