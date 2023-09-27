Rewrite this title: 5 عادات يومية لمحترف SEO ناجح

ستساعدك المقالة التالية: 5 عادات يومية لمحترف SEO ناجح

أعجبني هذا السؤال من جلسة اسأل مُحسنات محركات البحث (SEO) اليوم:

لخبير SEO ناجح ومحترف، ما هو الروتين اليومي؟

إنه سؤال رائع لأنه يُظهر بالفعل العقلية الصحيحة.

إن تطوير عادات يومية جيدة والدخول في روتين سيساعدك على تحقيق المزيد من النجاح في تحسين محركات البحث. إليك 5 نصائح للبدء.

1. اقرأ آخر أخبار البحث والتسويق الرقمي

أول شيء أفعله في الصباح هو قراءة آخر الأخبار حول تحسين محركات البحث (SEO). وهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات في مشهد البحث.

لا تريد أن تتفاجأ بتحديث الخوارزمية أو أي تغيير آخر قد يؤثر على مشاريعك.

حتى لو لم يكن هناك تحديث كبير للقراءة عنه، فهناك دائمًا الكثير من الأشياء التي يجب تعلمها. أحد الأشياء التي تجعل صناعة تحسين محركات البحث (SEO) رائعة جدًا هو أن الناس على استعداد لمشاركة معارفهم.

اجعل من عادتك قراءة المنشورات التي تحتوي على النصائح والأدوات وأفضل الممارسات وما إلى ذلك التي يمكن أن تساعدك على تحسين حرفتك.

إليك الحيلة لتوفير الوقت: استخدم تطبيق تجميع الأخبار لتجميع كل المقالات الجديدة في مكان واحد. أستخدم Feedly وأقوم بإعداده ليعرض لي مقالات تحسين محركات البحث كل يوم. فهو يجعل من السهل التمرير خلال المقالات وقراءتها وحفظها.

2. قم بمراجعة قائمة المهام الخاصة بك وتحديد أولوياتها

بعد أن تطّلع على آخر الأخبار، قم بإعداد نفسك لتحقيق النجاح لهذا اليوم.

احتفظ بقائمة مهام من نوع ما، سواء كان ذلك من خلال منصة إدارة المشاريع أو مجرد لوحة صفراء قديمة الطراز.

انظر إلى ما عليك إنجازه خلال اليوم وحدد الأولويات. وهذا شيء أفعله كل يوم.

فهو يساعدك على التأكد من إنجاز المهام المهمة وكذلك الالتزام بالمواعيد النهائية، مما يؤدي إلى العادة التالية.

3. الوفاء بالمواعيد النهائية الخاصة بك كل يوم

أحد الأقوال التي أتمسك بها هو: “افعل ما تقول أنك ستفعله”.

إذا قلت أنك ستجري البحث عن الكلمات الرئيسية بحلول يوم الجمعة، فيجب عليك احترام هذا الموعد النهائي.

على الرغم من أن الحصول على النتائج أمر بالغ الأهمية للعملاء، إلا أنهم بحاجة أيضًا إلى الشعور بأنه يمكنهم الاعتماد عليك. أعرف عددًا لا بأس به من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الرائعين الذين فقدوا عملاء أو تم تركهم من وظيفة داخلية لأنهم لم يتمكنوا من الالتزام بالمواعيد النهائية.

اكتشف ما الذي سيساعدك على البقاء منظمًا. أستخدم Asana وأقوم بفحصه/تحديثه دينيًا طوال اليوم.

4. التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

أحد الأشياء التي تجعل عمل تحسين محركات البحث (SEO) صعبًا للغاية هو أن العملاء، في أغلب الأحيان، لا يمكنهم رؤيته فعليًا.

العمل الذي نقوم به ليس ملموسًا حتى يبدأوا في رؤية النتائج.

على سبيل المثال، إذا قمت بإعداد عمليات إعادة التوجيه وإصلاح الروابط المعطلة، فلن يتمكن العميل النموذجي من فهم ما تم إلا إذا أخبرته بذلك.

ربما تعمل بجد في مشروع ما، ولكن إذا لم تقم بتوصيل عملك، فقد يعتقد العميل أن صمتك يعني أنك لا تخصص الوقت.

سيساعدك التواصل المستمر في الحفاظ على العملاء على المدى الطويل. إذا كنت في المنزل، فهذا سيساعد على بناء أمانك الوظيفي.

وبطبيعة الحال، عليك أن تحصل على النتائج أيضا. ولكن عليك أن تكون شفافا.

من الناحية المثالية، يجب عليك الاتصال بالعملاء/فريقك وأصحاب العمل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع لإبقائهم على اطلاع دائم.

5. التواصل والتفاعل مع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الآخرين.

أنا أحب مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) لأن الناس على استعداد تام للمشاركة ومساعدة بعضهم البعض.

حقق أقصى استفادة من هذا. اعتد على التواصل والتفاعل مع المحترفين الآخرين بشكل منتظم.

إذا كنت قد بدأت للتو، فقم ببناء شبكتك عليها Twitter (هذا هو المكان الذي يتواجد فيه معظم محترفي تحسين محركات البحث) وLinkedIn.

ابحث عن المنتديات والمجموعات التي يمكنك الانضمام إليها.

لا تخف من طرح الأسئلة، وعلى الجانب الآخر، لا تتردد في مساعدة الآخرين أيضًا.

لقد نجح هذا الروتين اليومي بالنسبة لي وآمل أن يساعدك!

المزيد من الموارد: