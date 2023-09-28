Rewrite this title: 5 فوائد لبنية URL العالمية الموحدة

ستساعدك المقالة التالية: 5 فوائد لبنية URL العالمية الموحدة

هل تستخدم نفس بنيات عناوين URL لجميع مواقع الويب العالمية الخاصة بك؟

هذه ليست مقالة أخرى عن مجال المستوى الأعلى مقابل المجال الفرعي.

إنها تجربة تتعمق في فوائد بنية URL العالمية الموحدة لمؤسستك عبر شبكة عالمية من المواقع.

لقد رأيت عدداً كبيراً للغاية من الشركات العالمية ـ الكبيرة والصغيرة على السواء ـ تجمع مواقع باللغات المحلية تجعل من فرانكشتاين يبدو أشبه بتمثال داود.

لقد رأيت حتى مواقع تستخدم هياكل عناوين URL مختلفة اعتمادًا على قسم الموقع.

في هذه المقالة، أعرض خمس فوائد لاستخدام بنيات URL القياسية وأقدم بعض النصائح.

نأمل أن يساعدك ذلك في تقليل النهج العشوائي في التعامل مع هياكل عناوين URL باللغة المحلية.

قد تظن أن الأمر ليس بالأمر الكبير، ولكنه في الواقع يخلق العديد من العقبات في العديد من مجالات إدارة موقع الويب والتي ستكلفك في النهاية الكثير من المال.

ولأغراض هذه المقالة، قمت بتعريف بنيات URL باعتبارها جزء من عنوان URL الذي يتبع اسم المجال.

يتكون من بنية مجلد متسقة وصفحة ويب نهائية متماثلة في جميع إصدارات السوق للموقع.

تتراوح أسباب الافتقار إلى التنظيم من عمليات الاستحواذ وإصدارات CMS المختلفة إلى الافتقار البسيط إلى التنسيق أو تخطيط الدولة المستقبلي.

أمثلة على عناوين URL الموحدة:

www.example.com/us/products/shoes/red-shoes1.html

www.example.com/uk/products/shoes/red-shoes1.html

www.example.com/cn/products/shoes/red-shoes1.html

أمثلة مختلفة لبنية عنوان URL:

www.example.com/products/es/shoes/women/redshoes1.html

jp.example.com/products/shoes/women/赤い靴.html

الفائدة 1: تنفيذ أسهل لعنصر Hreflang

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، فإن وجود هياكل URL موحدة وغير محلية يجعل من السهل تنفيذ عناصر hreflang.

جميع الإصدارات البديلة لعناوين URL هي نفسها.

عندما تكون البنية العامة وتسمية المجلدات وتسمية الصفحة هي نفسها عبر المواقع، فإن أقصى ما يمكن أن يفعله نظام إدارة المحتوى هو البحث واستبدال مجلدات المجال أو البلد/اللغة وإنشاء ملفات خريطة موقع الصفحة أو XML.

إذا كانت بعض المواقع تستخدم هياكل أو أسماء مختلفة للمجلدات أو الملفات، فستحتاج إما إلى وضع منطق إضافي أو إدارة عناصر hreflang يدويًا لتنفيذها.

إن الميزة الإضافية المتمثلة في مجلدات البلدان واللغات المتسقة تجعل تحديد الأهداف الجغرافية لـ Google أسهل بكثير.

يمكنك إضافة كل إصدار من إصدارات الموقع إلى حسابك في Google Search Console (GSC) ثم استخدام وظيفة استهداف البلد للإشارة إلى أنه مخصص لبلد معين.

وكلما كانت هذه الهياكل أقل اتساقا، كلما زاد الوقت اللازم لإنشاء ورسم خرائط للبلدان في سلسلة الإمداد العالمية.

الفائدة 2: تجزئة البيانات

تعمل هياكل عناوين URL الموحدة على تسهيل مقارنة أداء الصفحة بين المواقع في أدوات التحليلات.

إذا كان المنتج نفسه يحتوي على العشرات من صيغ عناوين URL المختلفة عبر المواقع، فسيصبح من الصعب مقارنة أداء أصل محتوى معين أو منتج معين بين مواقع الويب.

وهذا هو الحال بشكل خاص نظرًا لأن العديد من الفرق العالمية وفرق التحليلات ليس لديها فهم كامل لجميع أشكال بنية URL عبر المواقع.

على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بإنشاء شريحة باستخدام مجلد تسمية البلد في عناوين URL وافترض أن جميع المواقع تحتوي على المجلد الذي يتبع المجال، فلن تعمل الشريحة مع بنية عنوان URL JP:

لأنه لا يحتوي على مجلد “/jp/” يتبع المجال.

كما أنه لا يعمل مع بنية عنوان URL ES:، التي تحتوي على المجلد السابق.

الفائدة 3: إدارة المحتوى المبسطة

إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى مشتركًا لجميع المواقع، فمن النادر ألا يتم إنشاء عناوين URL بشكل موحد.

تحتوي العديد من المواقع على إنشاء محتوى “الآباء والأطفال” تم إعداده في نظام إدارة المحتوى (CMS).

ومع ذلك، يمكن أن يخرج الأمر عن السيطرة بسرعة عندما تحاول الشركات مواءمة مواقعها الإلكترونية لتتناسب مع صوامع الشركات.

غالبًا ما تقوم الشركات الأكبر حجمًا أو الأكثر توسعًا بقوة بإنشاء مواقع أو مواقع صغيرة جديدة عند توزيع شرائح محتوى محلية جديدة لبلد ما.

وهذه في كثير من الأحيان لا تتوافق مع معايير المواقع الرئيسية.

سيؤدي إجبار جميع المواقع على الالتزام بالبنية الموحدة واصطلاح التسمية إلى تقليل العديد من الصفحات اليتيمة أو غير المحاذية عبر الموقع العالمي.

قد تكون هناك بعض الصفحات غير موجودة في جميع المواقع العالمية.

لا ينطبق محتوى معين على مواقع محددة بسبب اللوائح المحلية أو العقود المبرمة مع الموزعين المحليين.

وحتى في تلك المواقف، فإن استخدام بنيات URL الموحدة واصطلاحات التسمية يجعل من السهل إدارة المحتوى.

الفائدة 4: إدارة DevOps أسهل

الشركات التي تدرك تكاليف وتحديات الهيكل غير الموحد لديها قواعد صارمة لمنع ذلك مما يجعل إدارة المواقع أسهل بكثير.

يسمح استخدام بنية متسقة بالانتقال بشكل أكثر ملاءمة من التدريج إلى الإنتاج – وخاصة عمليات نشر التحديث العالمية.

وذلك لأن عناوين URL هي نفسها عبر الموقع – مما يقلل من متطلبات الاختبار وعمليات إعادة التوجيه في حالة تغيير عناوين URL.

الفائدة 5: إدارة التوطين الأسهل

وكما هو الحال مع مزايا DevOps، يمكن لفريق الترجمة الاستفادة من أدوات إدارة الترجمة التي تساعد في تحديد التغييرات أو التحديثات على عناوين URL في بلد ما والتي يجب تنفيذها في بلدان أخرى.

إنه يجعل استنساخ لغة مشتركة أسهل لأنه غالبًا ما يتم التحقق من صحتها من حيث الدقة اللغوية والمراسلة ويحتاج فقط إلى تكييفها مع البلدان الإضافية.

هذا لا يعني أنه يجب عليك ترجمة المحتوى باستخدام أدوات الترجمة، ولا نسخ الترجمة نفسها ولصقها على مواقع متعددة.

لا تزال ترغب في اعتماد الترجمة للفروق الدقيقة المحلية، وما إلى ذلك.

ولكن وجود هياكل URL موحدة يجعل من السهل إدارة المشروع.

ملخص

يوضح الافتقار إلى هياكل عناوين URL موحدة وتحديات تجزئة المحتوى الموضحة في هذه المقالة سبب حاجة فريق تحسين محركات البحث إلى التوافق بشكل أفضل مع فريق عمليات التطوير.

كما يوضح أيضًا أهمية تطبيق معايير أكثر صرامة لإدارة محتوى الويب.

وبعيدًا عن كونها مجرد مشكلة في تحسين محركات البحث، فإن هذه الأنواع من المشكلات تخلق مشكلات يمكن أن تؤثر على الارتباط، والأهم من ذلك، على سهولة الاستخدام ورضا العملاء.

يمكن إدارة معظم هذه المشكلات بشكل فعال إذا عرفت الفرق الآثار المترتبة على افتقارهم إلى السيطرة على تجزئة المحتوى.

يمكن أن يكون تحديث هياكل عناوين URL على مواقع ويب متعددة مشروعًا ضخمًا، ولكن الفوائد تتجاوز بكثير تحسين محركات البحث.

يتم ذلك عبر مواقع الويب المتعددة، ومن المؤكد أن الجهود والتكاليف مبررة وقابلة للاسترداد في فترة زمنية قصيرة.

إنه أحد العناصر التي يجب عليك القيام بها إذا كنت تخطط لإنشاء مواقع ويب عالمية جديدة عبر بلدان ولغات متعددة.

سوف تشكرني لاحقا.

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