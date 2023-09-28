Rewrite this title: 5 مشكلات شائعة في الملف التجاري على Google وكيفية حلها

ستساعدك المقالة التالية: 5 مشكلات شائعة في الملف التجاري على Google وكيفية حلها

كان الملف الشخصي للأعمال على Google (GBP) بسيطًا للغاية.

تُستخدم قوائم الجنيه الاسترليني لتشمل بشكل أساسي اسم النشاط التجاري والعنوان ورقم الهاتف وعنوان URL لموقع الويب.

كان هذا عن ذلك.

على مر السنين، جعلت Google ملفات تعريف الجنيه الاسترليني أكثر قوة، وهو أمر مثير للغاية.

يمكن للأنشطة التجارية الآن إنشاء ملف شخصي في Google Business Profile يُظهر حقًا ما تقدمه أعمالهم.

ويتيح لهم التميز فوق منافسيهم الذين يهملون الجنيه الاسترليني كاستراتيجية محلية فعالة لتحسين محركات البحث والتسويق.

ولكن هذه الميزات والتحسينات جعلت أيضًا استخدام Google Business Profile أكثر تعقيدًا بالنسبة للمستخدمين.

لذا، عند حدوث مشكلات في ملفات تعريف الجنيه الاسترليني، يمكن أن تكون الإصلاحات أكثر تعقيدًا ودقة ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الارتباك.

لقد وضعت جوجل القواعد الارشادية لمعرفة متى وكيف يمكن للأنشطة التجارية تمثيل أنشطتها التجارية على الملف التجاري على Google.

لكن حتى أولئك يمكن أن تكون المبادئ التوجيهية مربكة.

غالبًا ما يأخذ الأشخاص الحرية في تفسير هذه الإرشادات التي يمكن أن تسبب رسائل غير مرغوب فيها وقوائم احتيالية.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعليق قوائم الأعمال والتسبب في ظهور مشكلات أخرى طوال فترة إدارة الجنيه الإسترليني.

فيما يلي خمس مشكلات شائعة يواجهها المستخدمون في الملف التجاري على Google وكيفية حلها.

1. هناك قوائم منافسة زائفة وغير مرغوب فيها تهيمن على نتائج البحث – ماذا يمكنني أن أفعل؟

بالنسبة لممارسي تحسين محركات البحث، فإن كلمة “البريد العشوائي” لها دلالة سلبية.

والبريد العشوائي بالجنيه الاسترليني لا يختلف.

سواء كانت قائمة أعمال مزيفة تمامًا أو اسم نشاط تجاري محشو بالكلمات الرئيسية، فإن هذه الأنواع من منتهكي القواعد يمكن أن تسبب ضررًا للعديد من الأشخاص – سواء بالنسبة للباحثين أو الشركات المحلية الأخرى.

ولكن هناك طرقًا لمكافحة البريد العشوائي بالجنيه الإسترليني.

في بعض الأحيان يكون الأمر سهلاً مثل اقتراح التعديل.

على سبيل المثال، إذا رأيت نشاطًا تجاريًا يقوم بحشو الكلمات الرئيسية باسم نشاطه التجاري، فيمكنك النقر فوق الرابط وتعديل اسم النشاط التجاري للتخلص من الكلمات الرئيسية الإضافية.

بمجرد إجراء التعديلات المقترحة على الاسم أو العنوان أو ساعات العمل أو أي قسم آخر من قائمة الجنيه الاسترليني، ستراجع Google اقتراحك (اقتراحاتك).

في بعض الأحيان، يصبح التغيير الذي تجريه ساري المفعول على الفور تقريبًا، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ولسوء الحظ، في بعض الأحيان قد لا يتم إجراء التغييرات المقترحة المشروعة بواسطة Google على الإطلاق.

إذا لم يتم إجراء التغييرات التي تقترحها أو إذا كانت إحدى الشركات تنتهك القواعد بشكل صارخ، فقد حان الوقت لملء استمارة شكل تصحيحي.

الأمثلة الصارخة لخرق القواعد هي: عرض عنوان المنزل في الملف التعريفي الخاص بهم بالجنيه الاسترليني أو إذا كانوا شركة رائدة أو شركة عبر الإنترنت فقط.

نموذج التعويض هو نموذج “شكوى” أكثر رسمية ويتطلب المزيد من المعلومات منك حول ماهية الانتهاكات والأعمال التجارية التي تتأثر.

عند ملء نموذج التعويض، يمكنك أيضًا تحميل الملفات والصور التي تساعد في دعم الأسباب لماذا الأعمال تنتهك مثل:

لقطات الشاشة.

الصور.

تقارير المحقق الخاص.

ملفات صوتية.

بمجرد إرسال نموذج التعويض، من المفترض أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني لإعلامك بأن Google قد استلمت النموذج.

سيكون لكل نموذج تصحيحي رقم حالة فريد.

إنها فكرة جيدة أن تقوم بتتبع رقم الحالة في سجلاتك وما هي الأعمال التي أبلغت عنها والمرفقة برقم الحالة.

عادةً، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى تتخذ Google قرارًا بشأن نموذج التصحيح/البريد العشوائي.

2. لماذا تم تعليق قائمة ملفي التجاري على Google؟

اه…الإشعار “الموقوف” المخيف!

ليس هناك ما هو أكثر إثارة للقلق من رؤية هذا التحذير في لوحة تحكم الجنيه الإسترليني لديك:

هناك كثير الأسباب التي تؤدي إلى تعليق قوائم الملفات الشخصية على Google – ومعظمها مشروعة.

لذا، حتى إذا كنت تعتقد أنك لا تنتهك القواعد، فمن المحتمل أنك تنتهك بنود الخدمة (TOS) الخاصة بالملف التجاري على Google وإلا فلن يتم تعليق ملفك الشخصي في GBP.

الآن، تحدث بعض الأخطاء – مثل إجراء الكثير من التغييرات على قائمتك في جلسة واحدة – والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى التعليق.

ولكن إذا أخذت الوقت الكافي للنظر بعناية في قائمتك والقواعد/الإرشادات، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على تحديد القاعدة التي تخالفها.

دعونا ننظر إلى مثال واحد فقط.

هذا هو صاحب العمل المذعور الذي نشر حول تعليقه على منتدى مساعدة الملف التجاري على Google:

لاحظ كيف يقول صاحب العمل هذا أن التعليق “بدون سبب” وأن قائمته “معلقة بدون سبب”.

إذا قمت بحفر أعمق قليلا، يمكنك أن ترى بوضوح لماذا تم تعليق القائمة.

عندما سئل صاحب العمل، ذكر أنه كان في الأصل عنوان عمله مدرجًا كعنوان منزله.

وفقًا لإرشادات Google، لا يمكنك عرض العناوين السكنية في الملفات الشخصية للملفات التجارية على Google.

صرح المالك بعد ذلك أنه قام بتغيير عنوان قائمة GBP إلى عنوان مكتبه “التابع” والذي صادف أنه مكتب Regus الافتراضي.

في معظم الحالات، يعد هذا أمرًا محظورًا وفقًا لإرشادات الجنيه الإسترليني.

Note أنه إذا كان لديك مكتب افتراضي/مكتب مشترك كعنوان، فيجب عليك إظهار دليل Google على ما يلي:

يمكنك استئجار مكتب تنفيذي مخصص.

يتم توظيف موظفيك في المكتب خلال ساعات العمل المعلنة.

لديك صور للافتات الدائمة باسم عملك.

لديك صور أو مقاطع فيديو لمدخل مكتبك تظهر فيها اللافتات، وما إلى ذلك.

لقد اكتشفت أن صاحب العمل هذا كان يستخدم عنوان مكتب افتراضي بمجرد إجراء بحث عن العنوان الفعلي على Google:

لذا، كما ترون من هذا المثال الوحيد، على الرغم من أن صاحب العمل لم يعتقد أنه ينتهك إرشادات الجنيه الإسترليني، فقد كان كذلك.

إذن ماذا تفعل إذا تم تعليق قائمتك؟

إذا تم تعليق ملفك الشخصي بالجنيه الاسترليني، فلا داعي للذعر.

أول شيء عليك القيام به هو القراءة بعناية إرشادات الملف التجاري على Google لمحاولة تحديد القواعد التي انتهكت قائمتك وتحديد ما إذا كان عملك مؤهلاً للحصول على ملف تعريف بالجنيه الإسترليني على الإطلاق.

بعض الشركات غير مؤهلة على الإطلاق للحصول على ملف تعريف بالجنيه الإسترليني.

بمجرد تحديد المشكلات المحتملة – وتأهل نشاطك التجاري، في الواقع، للحصول على قائمة بالجنيه الاسترليني – يجب عليك إصلاح أي مشكلات في قائمتك ثم ملء استمارة طلب إعادة الوضع.

Note: لا تقم بملء أكثر من طلب استعادة واحد.

سيحتاج دعم الملف التجاري على Google إلى بعض الوقت لمراجعة المعلومات التي ترسلها.

تأكد عند إرسال طلب الاستعادة الخاص بك، من أنك توضح أنك أصلحت مشكلات بطاقة البيانات وتقدم دليلاً على أنك شركة مشروعة ومؤهلة عن طريق تحميل صور لما يلي:

لافتات عملك الدائمة – سواء داخل أو خارج المبنى الخاص بك.

صورة لمركبة عملك إذا كان لديك شركة في منطقة الخدمة (SAB).

صورة من نسخة الرخصة التجارية الخاصة بك.

تسجيلك لدى وزير الخارجية أو أي هيئة أخرى لإدارة الأعمال، وما إلى ذلك.

بعد أن يرد عليك فريق دعم Google Business Profile بشأن تعليقك، ستحتاج إلى التواصل مع دعم GBP عبر رسائل البريد الإلكتروني تلك من الآن فصاعدًا حتى يتم حل المشكلة.

في الأساس، يتعين عليك أن تثبت لـ Google أنك شركة حقيقية ومشروعة ومؤهلة للحصول على قائمة بالجنيه الإسترليني.

تذكر أنك لست مستحقًا لملف تعريف بالجنيه الإسترليني.

يتعين عليك أن تُظهر لشركة Google أنك مؤهل للحصول على ملف شخصي في الملف التجاري على Google.

لمزيد من المعلومات حول ما يجب فعله عندما يتم تعليق قائمة ملفك التجاري على Google، راجع قائمة ملفك التجاري على Google هل تم تعليقها؟ وإليك كيفية استرداد.

3. ماذا تفعل عندما يكتب موظف سابق مراجعة سلبية عن عملك؟

لا أحد يحب الحصول على تقييمات سيئة.

والأمر الأسوأ من ذلك هو عندما يكتب موظف سابق مراجعة سيئة عن شركتك.

وهذا ينتهك سياسة المحتوى الذي يساهم به المستخدمون في Google المبادئ التوجيهية لتضارب المصالح.

إذا حصلت على مراجعة سلبية من موظف سابق، يمكنك الإبلاغ عن المراجعة عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم GBP الخاصة بك، والنقر على المراجعة، والنقاط الثلاث على الجانب الأيمن.

سوف تحصل على خيار الإبلاغ عن المراجعة باعتبارها غير مناسبة.

إذا لم تتم إزالة المراجعة، يمكنك الاتصال دعم الملف التجاري على Google.

باعتبارك صاحب عمل، يتعين عليك إثبات أن الشخص الذي كان يعمل لديك كان يعمل لديك.

ومع ذلك، لا يمكن لشركة Google قبول أي معلومات شخصية منك – مثل مستندات الموارد البشرية، وسجلات سجل العمل، ونسخة من شارة الهوية، وما إلى ذلك.

يجب أن تكون قادرًا على تقديم دليل اجتماعي عام إلى Google يثبت أن الشخص كان يعمل لديك.

عند الاتصال بدعم GBP، قم بتزويدهم برابط إلى لوحة تحكم GBP الخاصة بك واسم المراجع.

اشرح لهم أنهم كانوا يعملون لديك، وقدم لهم لقطات شاشة تثبت ذلك بشكل عام.

يمكنك استخدام لقطة شاشة للملف الشخصي على LinkedIn توضح أنهم عملوا في شركتك أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يذكرون فيه توظيفهم أو فصلهم من العمل.

4. كيف يمكنني استعادة ملكية قائمة ملفي التجاري على Google؟

من الشائع أن ينسى صاحب العمل معلومات تسجيل الدخول بالجنيه الإسترليني الخاص به ومن الممكن أيضًا لشخص آخر غير صاحب العمل أن يطالب بقائمة الأعمال بالجنيه الإسترليني.

إذًا كيف يمكنك استعادة ملكية قائمة نشاطك التجاري إذا طالب بها شخص آخر؟

الزيارة الأولى https://google.com/business.

انقر على .

Note: إذا كان لديك قوائم أخرى بالجنيه الإسترليني، فستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول بالجنيه الإسترليني الخاصة بك.

بمجرد تسجيل الدخول، سوف ترى جميع خصائص GBP التي تديرها.

إذا كنت تريد إضافة موقع آخر، انقر فوق:

إذا لم تكن لديك بالفعل قوائم ملفات تعريف الأعمال على Google في حسابك، فستبدأ في كتابة اسم النشاط التجاري الذي تمتلكه أو تحتاج إلى الحصول على حقوق المدير فيه.

بمجرد العثور على القائمة، قد يتم إعطاؤك بعض الخيارات.

إذا تمت المطالبة بالبطاقة بالفعل، فسترى رسالة بريد إلكتروني جزئية تم استخدامها للمطالبة بالبطاقة.

إذا نسيت عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته للمطالبة بالملف التعريفي بالجنيه الإسترليني لشركتك، فمن المؤمل أن يؤدي ذلك إلى تنشيط ذاكرتك.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى GBP باستخدام عنوان البريد الإلكتروني هذا لبدء إدارة قائمة الملف التجاري على Google.

إذا لم تكن رسالة البريد الإلكتروني مألوفة بالنسبة لك، فهذا يعني أن شخصًا آخر قد طالب بقائمة شركتك.

من الممكن أن يكون موظفًا سابقًا، أو وكالة تسويق رقمية قمت بتعيينها، أو حتى شخصًا غريبًا بشكل عشوائي.

الشيء الرئيسي هو أنك ترغب في الحصول على ملكية قائمتك بحيث تكون قائمة شركتك في أيدي المالك المناسب والشرعي.

عندما تنقر على ، سيُطلب منك الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بهويتك وما هي علاقتك بالشركة ونوع الوصول الذي تريده – أو:

إذا كنت مالك الشركة، فانقر على ، وإذا كنت وكالة تسويق تم تكليفها بالمساعدة في تحسين قائمة GBP الخاصة بالشركة وإدارتها، فحدد .

بمجرد النقر فوق الزر، سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص الذي يمتلك حاليًا ملكية قائمة الجنيه الاسترليني.

لدى هذا الشخص سبعة أيام للرد على طلب الملكية أو الإدارة.

سوف تتلقى رسالة بالبريد الإلكتروني بخصوص هذا الطلب. تأكد من حفظ هذا البريد الإلكتروني.

إذا لم يستجب المالك، فستتمكن بعد ذلك من الدخول والمطالبة بالبطاقة.

إذا تمت الموافقة على طلب الملكية، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني لإعلامك وستكون قادرًا على إدارة القائمة في لوحة تحكم GBP الخاصة بك.

إذا تم رفض طلبك، فيجب أن يكون لديك خيار إما الاستئناف أو السماح لك بالتحقق من ارتباطك ببطاقة بيانات النشاط التجاري.

افتح البريد الإلكتروني الأصلي الذي تلقيته عندما طلبت الوصول إلى قائمة الجنيه الاسترليني وانقر على أو افتح رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالرفض ثم انقر

يجب أن تتيح لك أي من رسائل البريد الإلكتروني تلك بدء العملية لإثبات ملكيتك لبطاقة البيانات.

في بعض الحالات، قد يُطلب منك “إثبات الملكية لإدارة هذا الموقع”.

إذا كنت وكالة تسويق رقمي ورأيت هذا الخيار، فاتصل بمالك النشاط التجاري قبل النقر فوق أحد هذه الخيارات (التحقق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني).

قم بتنبيه المالك بأنه سيتم الاتصال به أو إرسال بريد إلكتروني إليه بواسطة Google باستخدام رقم التعريف الشخصي.

سيحتاجون إلى كتابة هذا الرقم وإعطائه لك حتى تتمكن من الوصول إلى الحساب.

إذا كنت مالك النشاط التجاري، فسوف ترغب في طلب الملكية.

إذا كنت موظفًا أو وكالة تسويق رقمي تساعد الشركة في التسويق الرقمي، فستطلب وصول المدير.

Note: إذا كنت تحاول الوصول إلى قائمة GBP للأعمال بمنطقة الخدمة (SAB) – وهي شركة لا تحتوي على قائمة عناوين فعلية في ملف تعريف GBP – فإن العملية مختلفة بعض الشيء.

ستقوم بإدخال اسم نشاطك التجاري ومعلوماته وإعادة التحقق بشكل أساسي من قائمة أعمالك بالجنيه الاسترليني.

ستصلك بطاقة بريدية تحتوي على رقم التعريف الشخصي في البريد خلال 7 إلى 14 يومًا تقريبًا.

تسجيل الدخول الخاص بك لوحة القيادة بالجنيه الاسترليني وأدخل رقم التعريف الشخصي وتحقق من القائمة.

منذ أن هناك الآن اثنين قوائم الأنشطة التجارية التي تحمل الاسم نفسه، يجب على Google وضع علامة على القائمة باعتبارها “تعارضًا بين المالك” أو “قائمة مكررة”.

داخل لوحة القيادة الخاصة بك، يجب أن يكون هناك زر يقول

عند النقر فوق ذلك، سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص الذي طالب بالقائمة في الأصل وستستمر خلال عملية طلب الملكية.

بمجرد طلب الوصول، يكون لدى الشخص الحالي الذي تم التحقق من البطاقة سبعة أيام للرد على طلبك إما بقبول وصولك أو رفضه.

(يمكنك التحقق من حالة الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الملف التجاري على Google أو النقر على الرابط الموجود في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالملكية التي تلقيتها من Google.)

إذا وافق المالك الحالي على طلبك، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني ويمكنك البدء في إدارة الملف الشخصي.

إذا تم رفض طلبك، فسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني لإعلامك:

إذا تم رفضك، فلا تقلق!

لا يزال بإمكانك اقتراح تعديل على الملف الشخصي ويمكنك الطعن في الرفض.

افتح البريد الإلكتروني الأصلي الذي تلقيته عندما طلبت الوصول وانقر فوق أو في رسالة الرفض الإلكترونية

من المفترض أن تسمح لك إحدى هاتين الرسالتين الإلكترونيتين ببدء الخطوات التالية لإثبات ارتباطك بقائمة الأعمال.

إذا لم تتلق ردًا، فقد تتمكن من تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات الملف التجاري على Google والمطالبة بالملف الشخصي بنفسك.

قم بتسجيل الدخول وابحث عن زر أو في لوحة التحكم الخاصة بك.

5. مساعدة! تم رفض مشاركة ملفي التجاري على Google

من حين لآخر، سيتم رفض مشاركة الملف التجاري على Google.

إذا تم رفض مشاركتك، فسترى إشعارًا أحمر “مرفوض”.

عادةً ما يتم رفض المشاركات بسبب المحتوى أو بسبب الصورة/الصورة المستخدمة أو إذا كان عملك في حالة مجال المواضيع “الحساسة”..

في بعض الأحيان تؤدي الكلمات الموجودة في المنشور إلى رفض المنشور.

قد تبدو الكلمة حميدة، لكنها قد تكون مدرجة في قائمة الكلمات “المسيئة” في Google.

إذا تم رفض مشاركتك، فحاول إعادة الصياغة إلى نسخة أكثر عمومية ولا تتضمن أي كلمات أو صور حساسة.

أيضًا، كان من المقبول تضمين رقم هاتفك أو عنوان URL لموقع الويب في نص المنشور.

ترفض Google الآن العديد من المشاركات التي تحتوي على أرقام هواتف أو عناوين URL.

لذا، إذا تم رفض مشاركتك، فحاول إزالة هذه العناصر.

أين يجب أن تذهب إذا كانت لديك أسئلة بشأن الجنيه الإسترليني؟

أحد أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها إذا كانت لديك أسئلة حول الملف التجاري على Google هو منتدى مساعدة الملف التجاري على Google.

يعد هذا المنتدى، الذي يديره متطوعون (لذا تعاملنا بلطف!)، مكانًا رائعًا للحصول على إجابات لأسئلتك المتعلقة بالجنيه الإسترليني من قبل الأشخاص الذين لديهم سنوات من الخبرة في العمل مع Google Business Profile.

وإذا كنت بحاجة إلى التواصل مع دعم الملف التجاري على Google، فإن أفضل طريقة للوصول إليهم هي عبر نموذج دعم المساعدة.

عندما تطلب المساعدة، من فضلك تذكر أن تتحلى بالصبر.

خلال هذه الأوقات المجنونة، تكون الموارد محدودة، وتستغرق الأمور وقتًا أطول قليلاً من المعتاد.

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