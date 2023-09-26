Rewrite this title: 5 مشكلات فنية تتعلق بتحسين محركات البحث في مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة & كيفية حلها

ستساعدك المقالة التالية: 5 مشكلات فنية تتعلق بتحسين محركات البحث في مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة & كيفية حلها

هل ترغب في أن يتم تصنيف قوائم منتجاتك بشكل أفضل على محركات البحث؟

هل تشعر أن نجاحك محدود بقدر ميزانية الزحف الخاصة بك؟

يتطلب التصنيف الفعال لآلاف المنتجات ومئات الفئات وملايين الروابط مستوى من التنظيم قد يبدو أحيانًا بعيد المنال.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما يعتمد أداء موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك على ميزانية زحف محدودة أو فرق غير متصلة.

بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة، يعد هذا تحديًا هائلاً.

في هذا المنشور، ستجد حلولًا مجربة لبعض مشكلات تحسين محركات البحث الفنية الأكثر استمرارًا والتي تعاني منها مواقع مثل موقعك. ستتعلم كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بميزانية الزحف، وهندسة الموقع، والربط الداخلي، وغير ذلك الكثير الذي يعيق أداء موقعك.

دعنا نذهب اليها.

1. غالبًا ما تكون ميزانية الزحف محدودة للغاية بحيث لا توفر رؤى قابلة للتنفيذ

يعد تطوير أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أمرًا رائعًا، ولكنه قد يؤدي إلى حجم هائل من الصفحات وبنية موقع ويب غير منظمة وقديمة.

من المحتمل أن النمو المذهل لشركتك قد أدى إلى:

احتياجات ميزانية الزحف واسعة النطاق لتحسين محركات البحث.

عمليات الزحف الطويلة.

إهدار كبير لميزانية الزحف من المحتوى القديم الذي يسهل تفويته، مثل الصفحات اليتيمة والصفحات الميتة، التي لم تعد بحاجة إلى الزحف إليها أو فهرستها.

تقارير يصعب متابعتها مليئة بالأخطاء الفنية الأساسية المتكررة في ملايين الصفحات.

بيانات الزحف غير الكاملة والمجزأة، أو عمليات الزحف الجزئية.

محاولة حل مشاكل SEO باستخدام عمليات الزحف الجزئية ليست فكرة رائعة; لن تتمكن من تحديد موقع جميع الأخطاء، مما سيدفعك إلى اتخاذ قرارات تحسين محركات البحث التي قد تضر أكثر مما تنفع.

سواء كانت قيود ميزانية الزحف الخاصة بك ناتجة عن حجم موقع الويب أو أدوات الزحف المستندة إلى سطح المكتب، فأنت بحاجة إلى حل يسمح لك بمراجعة وفهم موقع الويب بالكامل، ككل – بدون حدود.

الحل: استخدم السجلات الأولية بدلاً من تقارير الزحف

للتغلب على مشكلة ميزانيات الزحف البطيئة والمحدودة، نوصي باستخدام السجلات الأولية بدلاً من تقارير الزحف.

تمنحك السجلات الأولية القدرة على:

مراقبة الزحف والفهرسة وتحليل المحتوى التفصيلي بسعر معقول أكثر.

تعرف على الصفحات التي تؤثر على ميزانية الزحف الخاصة بك وقم بالتحسين وفقًا لذلك.

تخلص من الأخطاء الجسيمة مباشرة بعد تحديث المنتج.

السماح لك بإصلاح المشكلات قبل أن تكتشفها برامج الروبوت في Google.

التعرف بسرعة على الصفحات التي تحتوي على رموز الحالة 2XX و3XX و4XX و5XX.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

يمنحك استخدام أداة السجل الأولي أيضًا الصورة الدقيقة لكفاءة تحسين محركات البحث للموقع.

ستتمكن من سحب التقارير التي توضح عدد الصفحات في بنية الموقع، والصفحات التي تحصل على زيارات روبوت البحث، والصفحات التي تحصل على مرات ظهور في SERPs.

يمنحك هذا صورة أوضح عن مكان حدوث مشكلات البنية والزحف، بأي عمق.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن هناك أكثر من 4 ملايين صفحة في بنية الموقع أعلاه.

تمت زيارة 725,161 فقط بواسطة روبوتات البحث.

وتم تصنيف 29277 صفحة فقط من هذه الصفحات والحصول على مرات ظهور.

تمت زيارة 24,189,025 صفحة بواسطة روبوتات البحث التي لا تشكل حتى جزءًا من بنية الموقع.

يا لها من فرصة ضائعة!

كيفية اكتشاف مشكلات الزحف إلى محركات البحث وحلها بشكل أسرع باستخدام السجلات الأولية

قم بتنفيذ أداة تحليل تحسين محركات البحث (SEO) بلا حدود والتي يمكنها الزحف إلى مواقع الويب الكاملة بأي حجم وبنية.

بسرعة فائقة، يستطيع JetOctopus الزحف إلى ما يصل إلى 250 صفحة في الثانية أو 50000 صفحة في 5 دقائق، وذلك لمساعدتك على فهم كيفية تأثر ميزانية الزحف الخاصة بك.

ببساطة:

قم بإنشاء حساب في JetOctopus. الوصول إلى قسم التأثير. قم بتقييم نسبة الزحف والصفحات المفقودة.

في ثوانٍ، يمكنك قياس نسبة الصفحات الفعالة في تحسين محركات البحث ومعرفة كيفية تحسين الوضع.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

يتتبع محلل السجلات لدينا ميزانية الزحف، والصفحات الميتة واليتيمة، وأخطاء إمكانية الوصول، ومناطق نقص الزحف، وسلوك الروبوت حسب المسافة من الفهرس حسب حجم المحتوى، والروابط الواردة، والصفحات الأكثر نشاطًا، والمزيد.

ومن خلال التمثيل المرئي الفعال، يمكنك تعزيز إمكانية الفهرسة مع تحسين ميزانية الزحف.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

كيف؟

يعد تحسين ميزانية الزحف أمرًا أساسيًا في أي جهد لتحسين محركات البحث، بل وأكثر من ذلك بالنسبة لمواقع الويب الكبيرة. فيما يلي بعض النقاط لمساعدتك على البدء.

حدد ما إذا كانت ميزانية الزحف الخاصة بك يتم إهدارها.

يمكن أن يساعدك تحليل ملف السجل في تحديد أسباب إهدار ميزانية الزحف.

قم بزيارة قسم “تحليل ملف السجل” لتحديد ذلك.

تخلص من صفحات الخطأ.

قم بمراجعة عملية الزحف إلى الموقع من خلال تحليل ملف السجل للعثور على الصفحات التي قد تحتوي على أخطاء 301 أو 400 أو 500.

تحسين كفاءة الزحف.

استخدم بيانات الزحف وملف السجل الخاصة بـ SEO لتحديد التباينات بين الصفحات التي تم الزحف إليها والمفهرسة. خذ بعين الاعتبار ما يلي لتحسين كفاءة الزحف.

تأكد من تحديث إعداد معلمة GSC.

تحقق مما إذا تم تضمين أي صفحات مهمة كصفحات غير قابلة للفهرسة. ستساعدك البيانات الموجودة في ملفات السجل في تحديد موقعها.

أضف مسارات غير مسموح بها في ملف robots.txt لحفظ ميزانية الزحف الخاصة بك للصفحات ذات الأولوية.

أضف علامات noindex والعلامات الأساسية ذات الصلة للإشارة إلى مستوى أهميتها لروبوتات البحث. ومع ذلك، لا تعمل علامات noindex بشكل جيد في حالة موارد الوسائط المتعددة، مثل مقاطع الفيديو وملفات PDF. في مثل هذه الحالات، استخدم ملف robots.txt.

ابحث عن الصفحات غير المسموح بها التي يتم الزحف إليها بواسطة روبوتات البحث.

2. يمكن أن تكون إدارة بنية الربط الداخلي الضخمة أمرًا معقدًا

يعد الارتباط الداخلي أحد أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إعلام Google بما هو موجود على موقع الويب الخاص بك.

عندما تقوم بإنشاء روابط لمنتجاتك من الصفحات الموجودة على موقعك، فإنك تمنح Google مسارًا واضحًا للزحف من أجل ترتيب صفحاتك.

تستخدم برامج زحف Google بنية الارتباط الداخلي لموقع الويب والنص الأساسي لاستخلاص المعنى السياقي واكتشاف الصفحات الأخرى على الموقع.

لقطة شاشة من SearchEngineJournal.com، نوفمبر 2021

ومع ذلك، إنشاء صديقة للزحف هيكل الربط الداخلي أمر صعب بالنسبة لمواقع الويب واسعة النطاق.

إن مواكبة المنتجات المرتبطة داخليًا والتي تدخل وتخرج باستمرار من المخزون لا تكون مستدامة دائمًا على موقع التجارة الإلكترونية الكبير.

أنت بحاجة إلى طريقة لمعرفة مكان حدوث الطرق المسدودة أثناء زحف Google.

لماذا يهم هيكل الربط الداخلي

تعتمد Google على الارتباط الداخلي لمساعدتها على فهم كيفية تنقل الزوار بسرعة وسهولة عبر موقع الويب.

إذا تم تصنيف صفحتك الرئيسية بشكل جيد بالنسبة لكلمة رئيسية معينة، فإن الروابط الداخلية تساعد في توزيع نظام تصنيف الصفحات على صفحات أخرى أكثر تركيزًا في جميع أنحاء الموقع. وهذا يساعد تلك الصفحات المرتبطة في الحصول على مرتبة أعلى.

الحل: العثور على الطرق المسدودة للزحف باستخدام أدوات كفاءة البنية المترابطة

تعمل كفاءة بنية الربط لدينا على حل هذه المشكلة من خلال إعطائك رؤية واضحة لسلامة الارتباط الداخلي لموقعك.

على لوحة القيادة، انتقل إلى .

تعرض لقطة الشاشة هذه قائمة الأدلة الموجودة على موقع الويب، والصفحات الموجودة في هذا الدليل، والنسبة المئوية للصفحات القابلة للفهرسة، ومتوسط ​​عدد الروابط الداخلية لصفحة داخل هذا الدليل، وسلوك الروبوت هنا، ومرات ظهور SERP، والنقرات. إنه يعكس بوضوح كفاءة تحسين محركات البحث (SEO) بواسطة الدلائل لتحليل التجارب الإيجابية ومضاعفتها.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

تحقق من كيفية عمل عملائنا قام DOM.RIA بمضاعفة زيارات Googlebot الخاصة به عن طريق تجربتها.

3. يعد استكشاف مشكلات تحسين محركات البحث (SEO) على مواقع JavaScript وإصلاحها أمرًا صعبًا

تعد JavaScript حجر الزاوية في تصميم مواقع الويب سريعة الاستجابة، مما يتيح للمطورين تحسين التفاعل والتعقيد في تطبيقاتهم. هذا هو السبب وراء إعجاب الأسواق الكبيرة بـ Amazon وموقع ئي باي استخدامه.

ومع ذلك، تواجه مواقع JavaScript مشكلتين:

إمكانية الزحف : يحد محتوى JS من قدرة الزاحف على التنقل في صفحة موقع الويب بصفحة، مما يؤثر على إمكانية فهرسته.

: يحد محتوى JS من قدرة الزاحف على التنقل في صفحة موقع الويب بصفحة، مما يؤثر على إمكانية فهرسته. إمكانية الحصول عليها: على الرغم من أن الزاحف سيقرأ صفحة JS، إلا أنه لا يمكنه معرفة المحتوى الذي يتعلق به. وبالتالي، لن يتمكنوا من ترتيب الصفحات حسب الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، لا يستطيع مشرفو مواقع التجارة الإلكترونية تحديد الصفحات التي يتم عرضها وأيها لا يتم عرضها.

الحل: استخدم زاحفًا متقدمًا يمكنه عرض JavaScript على أنه Googlebot

تقليديًا، لم تكن برامج زحف تحسين محركات البحث (SEO) قادرة على الزحف إلى مواقع JavaScript. لكن JetOctopus هو أحد برامج الزحف الأكثر تقدمًا، مع وظيفة عرض JavaScript.

في أداء JS، ستجد رؤى بخصوص تنفيذ JavaScript – تحديدًا First Paint، وFirst Contentful Paint، وتحميل الصفحة – والوقت اللازم لإكمال جميع طلبات JavaScript.

ويعرض أيضًا أخطاء JS.

إليك كيفية تشغيل هذه الميزة لصالحك:

انتقل إلى أداء JS في علامة التبويب “الزاحف”.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

عرض موقع الويب الخاص بك باسم Googlebot باستخدام JavaScript. يعرض ملف GIF هذه العملية.

لقطة شاشة من JetOctopus، نوفمبر 2021

4. عدد قليل من الأدوات يقدم رؤى متعمقة لمواقع الويب الكبيرة

تعد مؤشرات الويب الأساسية وسرعة الصفحة من المقاييس الفنية الهامة لتحسين محركات البحث التي يجب مراقبتها. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأدوات التي تتتبع هذه الصفحات صفحة تلو الأخرى.

الحل: استخدم أداة واحدة تمنحك المهام ذات الأولوية الحقيقية