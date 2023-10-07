Rewrite this title: 5 موارد محلية لتعزيز تصنيفاتك المحلية

ستساعدك المقالة التالية: 5 موارد محلية لتعزيز تصنيفاتك المحلية

يعد تحسين محركات البحث المحلية (SEO) شكلاً متخصصًا من أشكال تحسين محركات البحث التي تركز على تحسين الشركات ومواقعها الإلكترونية لتحقيق الرؤية المثلى في محركات البحث المحلية.

لا يأخذ البحث المحلي في الاعتبار الكلمة الأساسية التي أدخلها الباحث فحسب، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار موقع الباحث، سواء تمت الإشارة إليه من خلال إعدادات المستخدم أو الاكتشاف التلقائي أو الموقع في عبارة الكلمة الرئيسية (على سبيل المثال “أفضل المطاعم في دالاس، تكساس”).

جوجل، بنج، وياهو! جميعها توفر إمكانيات البحث المحلية. فيما يلي مثال لنتائج بحث Google المحلية المألوفة:

يحتوي البحث المحلي على بعض أوجه التشابه مع تحسين محركات البحث التقليدية (التي تركز على التصنيف لكلمة رئيسية معينة)، ولكنه يتضمن الكثير من الأنشطة التي لا تنطبق على تحسين محركات البحث العالمية. قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ!

ولحسن الحظ، هناك العديد من موارد تحسين محركات البحث المحلية الرائعة المتاحة – مجانًا – على الإنترنت. فيما يلي خمسة أجدها مفيدة:

1) عوامل تصنيف البحث المحلي

هل سبق لك أن تساءلت عما يأخذه Google (ومحركات البحث الأخرى) في الاعتبار عند تصنيف الشركات المحلية في نتائج البحث المحلية؟ هل هو عدد المراجعات؟ هل هو عدد الصور ومقاطع الفيديو؟ هل هي سلطة موقع الويب الخاص بك للكلمة الرئيسية المحددة؟

بفضل David Mihm، خبير تحسين محركات البحث المحلي، ليس عليك أن تتساءل (بقدر ما…). وفي كل عام، يجري مقابلات مع العشرات من الخبراء في هذا المجال لتجميع كتابه عوامل تصنيف البحث المحلي تقرير.

هذا رائع!

للحصول على أفضل جزء، قم بالتمرير لأسفل إلى “النتائج”. ستجد هناك أهم عشرة عوامل تصنيف للبحث المحلي.

الشريط الجانبي

ألقِ نظرة على رقم 2: “صفحة المكان التي تم التحقق من مالكها يدويًا”. لا أستطيع أن أخبرك بعدد الشركات التي عملت معها والتي لم تتخذ هذه الخطوة البسيطة بعد. إذا لم تطالب بصفحة Google Place الخاصة بك، فيرجى القيام بذلك بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المشاركة!

وهنا فيديو مفيد حول إضافة قائمة أعمال Google إذا كنت تريد بعض التوجيه.

2) قائمة شاملة بأدلة البحث المحلية (أو “الصفحات الصفراء”)

أحد العوامل التي تحدد تصنيفك في نتائج البحث المحلية هو عدد “الاستشهادات” المتاحة لنشاطك التجاري عبر الإنترنت. تعد إضافة عملك إلى أدلة البحث المحلية طريقة رائعة لزيادة الاستشهادات (وتعمل أيضًا على تحسين فرصك في الحصول على حركة مرور جديدة!).

أندرو شوتلاند دليل تحسين محركات البحث المحلي وقد جمعت قائمة شاملة بأدلة البحث المحلية (يسميها “الصفحات الصفراء على الإنترنت”).

تعد مدونة Local SEO Guide واحدة من المصادر الأولى التي استخدمتها للتعرف على SEO المحلي. إن Shotland هو خبير في هذا المجال ويعمل فيه منذ فترة طويلة. إنه يعرف أشياءه!

3) فهم أماكن Google والبحث المحلي

مصدر آخر رائع لتحسين محركات البحث المحلية هو مصدر مايك بلومنثال الرائع مدونة البحث المحلية، والتي تهدف إلى إبقاء البقية منا مطلعين على تطورات البحث المحلي.

يكتب مايك عن أخبار البحث المحلي وأماكن Google (وموضوعات Google الأخرى ذات الصلة) وYahoo! محلي. ويتناول أيضًا موضوعات تتعلق بالشأن المحلي والمحمول والمحلي والاجتماعي. (على سبيل المثال لا الحصر!)

وأفضل ما في الأمر هو أن مايك يجيب على التعليقات والأسئلة (يا له من مفهوم، أليس كذلك!). إذا كنت لا تفهم شيئًا يكتب عنه أو ترغب في مناقشة الموضوع بشكل أكبر، فسوف يأخذ الوقت الكافي لمناقشته معك.

يمكن الوصول إليها بسهولة. ودية للغاية. محلية جدا.

4) GetListed.org

أليس من المدهش أن هناك مؤسسات تهتم بك بدرجة كافية لتخصيص الكثير من الوقت والجهد لتوفير الأدوات والموارد وجلسات التدريب المباشرة لمساعدتك على تنمية أعمالك؟

GetListed.org هي إحدى هذه المنظمات.

على موقع الويب الخاص بهم، يمكنك الدخول إلى عملك لمعرفة مدى نجاحه (أو ضعفه) في عالم تحسين محركات البحث المحلي:

إنها أداة رائعة ويتمتع الموقع بواجهة جميلة ونظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، لدى GetListed.org جميع أنواع الموارد، بما في ذلك الجامعة المحلية. لديهم عدة جلسات قادمة هذا الربيع، لذا تأكد من مراجعة قائمة الأحداث القادمة.

5) دليل خطوة بخطوة للبحث المحلي

من خلال العمل مع الشركات الصغيرة على تحسين محركات البحث المحلية، قمت بتطوير عملية أستخدمها لتحسين الأعمال التجارية للبحث المحلي.

في أحد الأيام، قررت أن أعرض كل ذلك في منشور على مدونتنا.

لماذا؟

لأنني أعلم أن بعض الشركات لا تستطيع تحمل تكلفة تعيين مستشار للقيام بهذه المهمة نيابةً عنها. وربما يجد بعض أصحاب الأعمال الصغيرة هذا النوع من العمل مُرضيًا (أعلم أنني أفعل ذلك!).

في هذا دليل البحث المحلي، أتناول عملية تحسين عملك للبحث المحلي.

أعتقد أنه دليل البحث المحلي الأكثر شمولاً والمتوفر مجانًا عبر الإنترنت.

من فضلك لا تفقد حركة المرور (سواء إلى موقع الويب الخاص بك أو إلى متجرك/مطعمك/مكتبك) لأنك لم تتخذ قرارًا بتحسين عملك لمحركات البحث المحلية. من شأنه أن يكسر قلبي.

أكثر لك!

أتمنى أن تجد هذه الموارد ذات قيمة وأحب أن أسمع عن موارد تحسين محركات البحث المحلية التي تستخدمها لمعرفة المزيد عن كل ما يتعلق بالأمور المحلية. اترك تعليقا!