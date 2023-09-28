Rewrite this title: 5 نصائح بسيطة لتحسين معدل التحويل لمواقع جذب العملاء المحتملين

ستساعدك المقالة التالية: 5 نصائح بسيطة لتحسين معدل التحويل لمواقع جذب العملاء المحتملين

أفضل طريقة لتحسين نتائج حملة تحسين محرك البحث هي زيادة فعالية حركة المرور المدفوعة بجهودك.

وينطبق هذا على برامج التسويق عبر محركات البحث لمواقع جذب العملاء المحتملين كما ينطبق على مواقع التجارة الإلكترونية.

كلما زاد عدد العملاء المتوقعين الذين تحصل عليهم من حركة المرور القادمة، كلما زادت ربحية جهود التسويق عبر محرك البحث.

تنفق العديد من الشركات مئات الآلاف من الدولارات لتعديل صفحاتها لزيادة التحويلات بمقدار نقطتين مئويتين.

وهذا الجهد يستحق الثمن.

إن زيادة معدل التحويل للموقع حتى بضع نقاط مئوية يمكن أن يستحق الكثير من المال، سواء على المدى القصير أو الطويل.

ولكن لا تستطيع كل شركة أن تتحمل إنفاق آلاف الدولارات لإجراء الاختبارات التي تستغرق أشهرًا اللازمة لبرنامج تحسين معدل التحويل الكامل.

على مر السنين، عملت مع مئات الشركات التي تبحث عن عملاء محتملين من برامج التسويق الرقمي الخاصة بهم.

بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى زيادة العملاء المحتملين، فإن كل تحويل يعد أمرًا ثمينًا لأن كل تحويل يمكن أن يكون عميلاً يدفع.

بالنسبة للبعض، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال B2B، يمكن أن تبلغ قيمة عميل محتمل ملايين الدولارات.

ومن المهم عدم تفويت أي خيوط.

ولكن ليس من العملي دائمًا إنفاق آلاف الدولارات على برنامج رسمي لتحسين معدل التحويل.

فيما يلي خمسة أشياء تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بزيادة معدلات التحويل على المواقع القائمة على جذب العملاء المحتملين.

1. أين رقم هاتفك؟

لن يرغب كل عميل متوقع محتمل في التحويل على الموقع نفسه.

يرغب الكثيرون، وخاصة أولئك الذين يفكرون في إجراء عملية شراء كبيرة، في التحدث إلى شخص ما عبر الهاتف قبل ملء النموذج.

لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك إذا كان من الصعب العثور على رقم هاتف شركتك.

لا يزال الأمر مفاجئًا بالنسبة لي عندما تأتي إحدى الشركات إلى متجرنا وتشكو من أن هاتفها لا يرن، ولكن يكاد يكون من المستحيل العثور على رقم هاتفها على موقعها.

تقول العديد من الشركات إنها لا تضع رقم هاتفها على موقعها على الويب لأنها لا تريد أن يتصل الناس بموظفيها ويزعجونهم.

هذا هو التفكير المتخلف.

إذا كان عليك ذلك، فقم بإنشاء رقم هاتف منفصل ينتقل إلى البريد الصوتي للمبيعات. يمكنك أيضًا إنشاء رقم منفصل للدعم الفني إذا لزم الأمر.

انظر، أرقام الهواتف رخيصة هذه الأيام.

لكن عدم وجود رقم هاتفك على موقع الويب الخاص بك لن يكلفك العملاء المحتملين فحسب، بل يمكن أن يكلف العملاء أيضًا.

إذا كان العميل قلقًا بشأن دعم العملاء، فإن حقيقة عدم وجود رقم هاتف على موقع الويب ليس أمرًا مريحًا.

من المهم التأكد من أن رقم هاتفك ليس موجودًا فحسب، بل مرئيًا أيضًا.

أظهرت الدراسات أن الجزء الأبرز من موقع الويب يكون في الزاوية اليمنى العليا. هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه رقم هاتفك.

ويجب أن يكون في الزاوية اليمنى العليا من كل صفحة.

بعد كل شيء، لا يزور الجميع صفحتك الرئيسية أولاً.

2. الناس يريدون الدردشة معك

في وكالتنا، شهدنا زيادة بنسبة 37% في معدل التحويل على المواقع التي طبقت وظيفة الدردشة.

الاعتراض الأكثر شيوعًا على وظيفة الدردشة هو أن الشركات تخشى ألا يكون لديها الموارد اللازمة لإدارة استفسارات الدردشة.

ومع ذلك، فإن وظيفة الدردشة لا تعني أن أحد الأشخاص في شركتك يحتاج إلى أن يكون مقيدًا إلى كرسي أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك في انتظار الرد على طلبات الدردشة.

في الواقع، على موقعنا، نستخدم في أغلب الأحيان وظيفة الدردشة الخاصة بنا كنموذج إضافي – أو، كما أحب أن أعتقد – كجهاز للرد على المكالمات.

والدردشة لا يجب أن تكلف ذراعًا وساقًا.

في الواقع، بالنسبة لموقع وكالتي، نستخدم وظيفة الدردشة المجانية الخاصة بـ Drift وهي تعمل بشكل رائع لتلبية احتياجاتنا.

3. ضع أفضل ما لديك للأمام – كما في فوق Fold

المصممين يحبون الصور.

وأنا أفهم ذلك، الصورة تساوي ألف كلمة.

لكن في بعض الأحيان، تكون الصورة مجرد صورة – ولا تعني الكثير.

هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام الصور المخزنة.

تختار العديد من الشركات الشكل بدلاً من الوظيفة عندما يتعلق الأمر بالتصميم.

سأخبرك أنه في كثير من الحالات، سيتم تحويل موقع الويب القبيح بشكل أفضل من الموقع الجميل.

خاصة إذا كانت الفتاة الجميلة لا تقوم بعمل جيد في تمييز الشركة عن منافسيها.

العديد من مواقع الويب التي أطلع عليها في مجال B2B لا تنقل بشكل كافٍ ما تفعله الشركة، ناهيك عن سبب رغبة أي شخص في التعامل مع الشركة.

إذا كنت لا تعرف عرض البيع الفريد لشركتك، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك أولاً.

بمجرد أن تعرف عرض البيع المميز (USP) الخاص بك، ضعه في مقدمة موقعك وفي وسطه.

وخاصة على الصفحة الرئيسية.

أفضل مكان لإخبار العملاء عن سبب وجوب التعامل معك هو المكان الذي يبحثون فيه عن شخص مثلك للتعامل معه.

4. تجنب شريط التمرير

هناك عدد لا يحصى من دراسات قابلية الاستخدام التي تشير إلى أن كثرة الحركة على صفحة الويب ستؤدي إلى تقليل التحويلات. هذا صحيح بشكل خاص في توليد الرصاص.

تشتت الحركة الباحثين عن إكمال مهمتهم، والتي تتمثل في الاتصال بشركة ما وتصبح رائدة.

يحب أصحاب الأعمال أشرطة التمرير لأنهم يريدون التواصل بأكبر قدر ممكن حول أعمالهم. ولكن في الواقع، كلما تواصلت أكثر، قل قبول العميل المحتمل.

في كل حالة تقريبًا، تعمل أشرطة التمرير المتحركة على تقليل التحويلات.

من الأفضل تجنبهم.

5. نموذج لكل صفحة

كانت أكبر المعارك التي خضتها مع المصممين على مر السنين هي إصراري على أن كل صفحة على موقع جذب العملاء المحتملين تحتوي على نوع من نماذج العملاء المحتملين.

أفهم أن النماذج يمكن أن تعيق رؤية المصمم.

النماذج ليست تصميم مثير.

لكن خلال 21 عامًا من العمل مع مواقع الويب، لم أر مطلقًا حالة أدى فيها إضافة النماذج إلى الصفحة إلى تقليل التحويلات.

ولدي عدد لا يحصى من دراسات الحالة التي تثبت أن وجود نموذج في كل صفحة سيؤدي إلى زيادة التحويلات.

في رأيي، المصمم الجيد يمكنه الحفاظ على تصميم جذاب أثناء وضع النموذج على أي صفحة.

عندما نتطلع إلى زيادة التحويلات، فإن القاعدة الذهبية هي تسهيل إجراء التحويل قدر الإمكان على العملاء المحتملين.

تسهل النماذج على العملاء المحتملين إجراء التحويل.

لذا ضع نموذجًا في كل صفحة.

ختاماً:

ليس المقصود من هذه النصائح الخمس أن تكون الحل الأمثل لتحسين معدل التحويل. وفي الواقع، فإن أفضل الممارسات هذه لا تخدش سوى سطح ما هو ممكن.

تعد زيادة التحويلات أفضل طريقة لتحسين عائد الاستثمار في أي برنامج تسويق رقمي.

والخطوة الأولى في زيادة التحويلات هي تسهيل عملية التحويل قدر الإمكان لعملائك المحتملين.

ضع هذه النصائح موضع التنفيذ وستكون في طريقك لزيادة التحويلات الخاصة بك، وبالتالي، العملاء المحتملين.

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