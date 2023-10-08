Rewrite this title: 5 نصائح صغيرة للعثور على مشاكل كبيرة في تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 5 نصائح صغيرة للعثور على مشاكل كبيرة في تحسين محركات البحث
هل تحتاج إلى بعض النصائح السهلة لتحسين موقعك بشكل أفضل؟ لا تبحث كثيرًا عن بعض الطرق السريعة لتحديد مشكلات تحسين محركات البحث (SEO) التي يحتمل أن تكون مهمة.
- الصفحة الرئيسية القضايا الأساسية – المصدر الأسهل وربما الأكثر شيوعًا للمحتوى المكرر. تحقق من الأشكال المختلفة لصفحتك الرئيسية حيث لا تزال تعتبر صفحات “منفصلة”. من خلال تنفيذ إعادة التوجيه 301 من الأشكال الأخرى إلى النطاق الرئيسي، سيتم تجميع الروابط الواردة وحل المحتوى المكرر. في بعض الأحيان، قد تواجه مواقف يتم فيها تكرار الموقع بأكمله بصفحات يتم عرضها باستخدام www وبدونها. لذلك، تأكد دائمًا من الأمر مرة أخرى.
www.example.com
www.example.com/index.html
www.example.com/index.php
example.com
example.com/index.html
- علامات عنوان مكررة – تقرير بسيط في أدوات مشرفي المواقع من Google (التشخيصات > اقتراحات HTML). قم بالتصدير إلى ملف Excel وابدأ بعلامات العنوان التي تحتوي على أكبر عدد من التكرارات. قد تجد أن الكثير من المحتوى المهم لا ينعكس بدقة من خلال وجود علامات عنوان فريدة وبالتالي الإضرار بالرؤية العضوية.
- 302 عمليات إعادة التوجيه – يمكنك العثور بسرعة وسهولة على قائمة بجميع عناوين URL الموجودة على موقعك والتي تحتوي على عمليات إعادة توجيه 302 مؤقتة. يجب تغييرها إلى عمليات إعادة التوجيه 301 الدائمة للحفاظ على عصير الارتباط بشكل أفضل. أداتي المفضلة هي أداة Screaming Frog SEO Spider، الذي ينقل كل شيء إلى Excel من أجلك.
- معلمات URL المقترحة – في أدوات مشرفي المواقع من Google، يتضمن تقرير معلمات URL قائمة بالمعلمات الموجودة في عناوين URL لموقعك. هذه طريقة رائعة للتخفيف من الآثار السلبية للمحتوى المكرر. بالنسبة لكل معلمة مدرجة، يمكنك إخبار Googlebot إذا كانت هذه المعلمة لا تغير محتوى الصفحة وتجاهلها حتى يتمكن Google من الزحف إلى موقعك بشكل أكثر كفاءة.
- عرض موقعك كما يفعل محرك البحث – هل تساءلت يومًا كيف يرى Google المحتوى الخاص بك؟ لا تتساءل بعد الآن، مع أدوات مثل SEO-Browser.com تصور بسرعة ما إذا كانت الصفحة محملة بعدد كبير جدًا من الروابط أو إذا كان بعض المحتوى لا يمكن قراءته (مثل Flash).
ما هي بعض نصائحك الصغيرة التي تكشف عن مشكلات كبيرة في تحسين محركات البحث؟