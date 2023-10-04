Rewrite this title: 5 نصائح للبحث الصوتي ونجاح التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: 5 نصائح للبحث الصوتي ونجاح التجارة الإلكترونية

بدءًا من معلومات الترفيه والسفر وحتى الطقس الإقليمي وأسعار الأسهم، فإن البحث الصوتي موجود ليبقى، وحان الوقت لتحسينه للتجارة الإلكترونية!

دعنا نستكشف ما هو البحث الصوتي، وسبب أهميته، والأهم من ذلك، كيف يمكنك الاستفادة من البحث الصوتي للحصول على ميزة تجارية تنافسية لمواقع التجارة الإلكترونية.

ما هو البحث الصوتي؟

سواء كان Siri أو Google Now أو Cortana، يختار عدد متزايد من الأشخاص التواصل مع محركات البحث من خلال المحادثة المنطوقة، بدلاً من النص التقليدي. يمكّن البحث الصوتي الأشخاص من التفاعل مع محركات البحث من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، باستخدام الأوامر الصوتية، لاكتشاف المعلومات بسرعة وفعالية.

تتزايد شعبية البحث الصوتي بسرعة مع تحسن تقنيات تحويل النص إلى كلام، حيث تشير الأبحاث إلى أن خمسين بالمائة من المستهلكين يستخدمون البحث الصوتي بشكل متكرر الآن أكثر مما كانوا عليه قبل 12 شهرًا. (المصدر: “ما الخطوة التالية في البحث؟” – آن أهولا وارد)

المتسوق الناطق

مع ال نمو التجارة المتنقلة و التجارة التحادثية، من الواضح أن الأشخاص يحبون المشاركة في التسوق عبر الإنترنت أثناء التنقل، فهم يفعلون ذلك باستخدام الأجهزة المحمولة، وبشكل متزايد، من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء، بدعم من تطبيقات الدردشة أيضًا.

لقد أصبح عصر التغلب على حواجز الثقة بين المشتري عبر الإنترنت وبائع التجارة الإلكترونية وراءنا (بشكل رئيسي). يتمثل التحدي الجديد في القدرة على إجراء محادثة مع المتسوق بشكل فعال، وتحويل متجرك عبر الإنترنت لتلبية احتياجات “المتسوق الناطق” وتحديات التواصل المتبادل.

تسهيل التواصل في اتجاهين

هناك فرص تواصل ثنائية الاتجاه مع متاجر التجارة الإلكترونية أكثر مما تعتقد. إحدى أدوات المحادثة الأكثر استخدامًا لمواقع التجارة الإلكترونية هي تطبيقات الدردشة. إذا لم تكن على دراية بتطبيقات الدردشة، فهي المربعات المنبثقة (عادةً في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة) التي تظهر بعد أن تصبح الصفحة في وضع السكون لبضع ثوانٍ، أو بمجرد أن يتجاوز وقت المكوث بضع ثوانٍ صفحة.

إن الشيء العظيم في تطبيقات الدردشة (بعض التطبيقات الرئيسية هي HellpFlow وZopim وLiveChat وSnapEngage) هو أنها تجعل الدردشة مع الشركة/موقع الويب/متجر التجارة الإلكترونية سهلة وخالية من المتاعب. يمكن إجراء هذه المحادثة “الخالية من المتاعب” في أي يوم من أيام الأسبوع، أو في أي وقت من اليوم، وهي عبارة عن دعم للمحادثة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يمكنك تضمين الأسئلة المتداولة في تطبيقات الدردشة، بالإضافة إلى المساعدة الطبية الأخرى والمعلومات الداعمة لتحسين تجربة المستخدم، وتمكين التفاعل الصوتي والنص التقليدي.

“من ناحية المبيعات، فإن العملاء الذين يستخدمون LiveChat على موقعنا هم أكثر عرضة لإجراء عملية شراء بمقدار 4.85 مرة، وتكون قيمتهم لكل جلسة أعلى بنسبة 400% تقريبًا من متوسط ​​الموقع.” —كايل ثيريولت، نائب الرئيس لاستراتيجية الإنترنت وتطوير الأعمال في AutoAccessoriesGarage.com

فهم المستخدم

لا يزال البحث المنطوق ملتزمًا بالعديد من أساسيات تحسين محركات البحث التقليدية (SEO).

بغض النظر عن كيفية تفاعلك مع محرك البحث، من أجل التصنيف ضمن قطاعات البحث وأنواع المشاركة، يجب أن يكون المحتوى الخاص بك مفهومًا، ويعكس مدى ملاءمته للمستخدم، ويطابق النية مع النتيجة بشكل وثيق.

تنطبق أساليب تحسين البحث المستند إلى النص (ربما إلى حد أكبر) على البحث الصوتي ومواقع التجارة الإلكترونية. تتضمن إجراءات فهم المحتوى النموذجية (المأخوذة من “كيفية تحسين المحتوى الخاص بك لـ Google RankBrain”) ما يلي:

وجود هدف واضح: اجعل من السهل على محركات البحث والمستخدمين تحديد سبب إنشاء المحتوى. عمق المعلومات المقدمة: قم بتغطية الموضوع بالكامل وإتاحة الوصول إلى المعلومات الداعمة الخارجية. تركيز واضح على الموضوع: ابتعد عن المجموعات المكررة جدًا من الكلمات الرئيسية المحددة (التركيز على الكلمات الرئيسية)، وقم بتغطية الاختلافات واللغة الطبيعية المستخدمة لنقل معنى المحتوى الذي يمتد إلى الجماهير المستهدفة. تردد المصطلح – تردد المستند العكسي (TF-IDF): مدى تكرار استخدامك للمصطلحات داخل المحتوى والأهمية الملحوظة لهذه المصطلحات بالنسبة لهذا المحتوى، وهذا ليس حشوًا للكلمات الرئيسية!

تحسين مواقع التجارة الإلكترونية للصوت

على الرغم من أن Google Search Console لم تقم بعد بتضمين أنواع مرشحات الصوت في تقارير تحليلات البحث، فلا تزال هناك طرق لاستخدام سلوك البحث لزيادة مطالبة مواقع الويب الخاصة بك وسلطتها للبحث الصوتي. فيما يلي بعض أهم نصائحي لتحسين متاجر التجارة الإلكترونية للصوت.

البحث في الموقع: يستخدم الأشخاص وظيفة البحث في الموقع عندما يجدون صعوبة في العثور على منتج أو علامة تجارية أو خدمة مقدمة. يلتقط حسابك في Google Analytics (أو أداة البيانات البديلة المختارة) كل هذه المعلومات ويمكّنك من إنشاء محتوى وإضافة خدمات جديدة إلى الموقع وإعادة وضع المحتوى حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على تجربة أفضل للتجارة الإلكترونية. من خلال الاستفادة من الرؤى من مجموعات البيانات مثل هذه، يمكنك التأكد من ظهور موقعك بشكل فعال للأوامر الصوتية الخاصة بجمهورك.

التركيبة السكانية للمستخدم: الجانب الأساسي لنجاح البحث الصوتي لمتاجر التجارة الإلكترونية هو تلبية احتياجات المستهلك الخاص بك، وتوفير تجربة متوافقة بشكل وثيق مع احتياجات المستخدم. إذا كان الجزء الأكبر من الفئة السكانية المستهدفة لديك من جيل الألفية المقيمين في المملكة المتحدة، ولديهم اهتمامات بالتكنولوجيا والتعليم على مستوى الدرجة العلمية، فيجب أن يعكس المحتوى المقدم في متجرك ذلك. من الصور والفيديو إلى الصوت والنص، سيحدث العرض الفعال للمحتوى فرقًا بين الأشخاص الذين يكتشفون موقعك من خلال الأوامر الصوتية والشراء، أو الذهاب إلى مكان آخر.

سرعة التسليم: يتحدث الناس إلى محركات البحث لأنهم في عجلة من أمرهم ولديهم حاجة فورية للغاية. ومع نمو النجاح في البحث على الأجهزة المحمولة (الآن أصبح البحث على سطح المكتب متاحًا)، والقدرة على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة أثناء التنقل، ترتبط سرعة تسليم المحتوى ارتباطًا مباشرًا بمكاسب الصوت والتجارة الإلكترونية. كلما استجاب موقعك لاحتياجات البحث بشكل أسرع، زادت القيمة المستمدة منها.

سهولة استخدام الهاتف المحمول: المستوى التالي من تقديم تجربة التجارة الإلكترونية السريعة هو فرصة إنشاء تجربة ودية. يغطي هذا عناصر مثل التصميم سريع الاستجابة لموقع الويب، وتحديد الأولويات، وتقديم المحتوى، وحجم الأزرار، والمزيد. عندما يصل شخص ما إلى موقع الويب الخاص بك بعد إكمال أوامر البحث الصوتي، فإنه يتوقع وصولاً سهلاً إلى المعلومات (والمنتج المحتمل) الذي كان يبحث عنه، وتجربة سريعة الاستجابة لإكمال النتيجة النهائية (شراء شيء ما) في أسرع وقت ممكن.

نصائح إضافية للبحث الصوتي والتجارة الإلكترونية

هناك مئات الطرق لزيادة القيمة المستمدة من موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك للبحث الصوتي. فيما يلي بعض النصائح والإرشادات عالية المستوى للمساعدة في تقديم رؤى أكثر شمولاً للإجراءات التالية التي يمكنك اتخاذها اليوم.

اجعل كل شيء ملائمًا ومحددًا لجمهورك – بدءًا من مصطلحات البحث المتطابقة بشكل وثيق في عناوين URL وحتى إنشاء محتوى بناءً على اتجاهات بيانات استعلام بحث المستخدم.

تأكد من أن الوصول إلى المعلومات منطقي وسريع ويعكس رؤى نقرات المستخدم.

تمكين الاتصال ثنائي الاتجاه مع موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

اسأل المستخدمين عن تجربتهم مع موقع الويب الخاص بك وعن التحسينات. القيام بذلك بعد نقطة البيع يعمل بشكل جيد.

اسأل موظفي الخطوط الأمامية عن الأسئلة الشائعة واحتياجات العملاء ونقاط الرضا – ثم تأكد من ظهورها في نسخة الموقع الإلكتروني.

من المهم أن تكون محادثة بأسلوب المحتوى الذي تم إنشاؤه. تذكر أن البحث الصوتي يدور حول تسهيل المحادثة.

تقليل المصطلحات الصناعية ودمج مصطلحات المستخدم حيثما أمكن ذلك.

تقليل النقرات من الصفحة المقصودة للشراء. يحتاج الباحثون الصوتيون إلى أسرع طريق يمكنك توفيره إلى وجهتهم.

تأكد من أن موقع الويب الخاص بك سريع الاستجابة ويعمل بشكل جيد على جميع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية. يتم البحث الصوتي بشكل أساسي أثناء التنقل، ويعتمد على الاحتياجات الفورية، لذا يعد التفاعل السهل أمرًا بالغ الأهمية.

إن عمق المحتوى مهم، حتى بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية! كلما كانت اللغة المستخدمة طبيعية، وسهولة الوصول إلى المحتوى الداعم وإزالة حواجز التحويل، زادت احتمالية نجاح البحث الصوتي.

السياق مهم، وهذا يشمل schema.org وتحسين الموقع. كلما كان من الأسهل فهم موضع المحتوى والصورة الأكبر ذات الصلة، كلما كان ذلك أفضل.

ما هي الخطوة التالية للبحث الصوتي؟

سيزداد حجم البحث الصوتي، وإمكانات عائد الاستثمار، وفي طلبات المستخدمين لمواقع التجارة الإلكترونية لتلبية هذا الطلب. كما هو الحال مع البحث عبر الهاتف المحمول من قبله، سيصبح البحث الصوتي “قاعدة” – تغذيه جزئيًا التكنولوجيا القابلة للارتداء، والطلب المتزايد باستمرار على الوصول الفوري إلى المعلومات، والشراء المناسب عبر الإنترنت بدون مشاكل.

الناس كائنات اجتماعية، وسيستمر جانب التفاعل بين الإنسان والحاسوب في الحياة (والبحث) في بناء الزخم. في حين أننا قد نبتعد عن المتاجر التقليدية والتسوق وجهًا لوجه، فإننا نتجه نحو الإنترنت لتلبية متطلبات الشراء لدينا. وبعد مرور وقت طويل، ستصبح الدردشة المحلية في متجر الزاوية هي المحادثة الودية عبر الإنترنت.