Rewrite this title: 6 أخطاء في إعادة التوجيه يمكن أن تعيث فسادًا في حركة المرور على موقعك

ستساعدك المقالة التالية: 6 أخطاء في إعادة التوجيه يمكن أن تعيث فسادًا في حركة المرور على موقعك

تعد عمليات إعادة التوجيه جزءًا طبيعيًا من تطور الموقع.

يمكنك إنشاء صفحة خدمة أو مشاركة مدونة ذات صلة اليوم. ولكن قد يأتي وقت في المستقبل حيث لم يعد من المنطقي إبقائه على قيد الحياة.

إذن، ماذا تفعل؟ قم بإعادة توجيهه إلى صفحة مماثلة على موقعك.

إذا كنت تقوم بترحيل موقع أو تغيير بنية موقعك، فيمكنك إجراء العشرات من عمليات إعادة التوجيه.

انتظر. ما هي إعادة التوجيه؟

إعادة التوجيه هي طريقة لإعادة توجيه عنوان URL إلى آخر. على سبيل المثال، لنفترض أنك تبيع عناصر واجهة المستخدم ولديك صفحات متعددة:

example.com/products/widgets

example.com/products/blue-widgets

example.com/products/white-widgets

إذا لم تعد تبيع عناصر واجهة المستخدم باللون الأزرق أو الأبيض فقط أو كنت تريد دمج كل الصفحات في صفحة واحدة، فيمكنك إعادة توجيه صفحات عناصر واجهة المستخدم باللونين الأزرق والأبيض إلى صفحة عناصر واجهة المستخدم الرئيسية لديك.

ويساعد ذلك في الحفاظ على تنظيم موقعك، مما يتطلب عددًا أقل من النقرات للوصول إلى الصفحة، كما يسمح لك بتركيز كل جهود التحسين على صفحة واحدة بدلاً من عدة صفحات.

يمكنك اختيار استخدام الكثير من أنواع عمليات إعادة التوجيه – 301، 302، 307، 308 – و يمكنك إجراء إعادة توجيه باستخدام تحديث التعريف وجافا سكريبت ورؤوس HTTP وغيرها.

لمعرفة المزيد حول الأنواع المختلفة لعمليات إعادة التوجيه، راجع الدليل الفني لتحسين محركات البحث لعمليات إعادة التوجيه.

6 أخطاء في إعادة التوجيه يمكن أن تضر حركة المرور على موقعك

يمكن أن يكون كل نوع من أنواع إعادة التوجيه أو الطريقة المستخدمة لإعادة التوجيه مفيدًا لحركة مرور موقعك وتحسين محركات البحث – أو يمكن أن يتسبب في انخفاض عدد الزيارات والتصنيفات.

يعد هذا أحد المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها أي خطأ بسيط إلى عواقب وخيمة على حركة المرور على موقعك.

تأكد من تجنب أخطاء إعادة التوجيه هذه واحذر منها إذا كنت تواجه انخفاضًا في عدد الزيارات.

1. إعادة توجيه كل شيء إلى صفحتك الرئيسية

عمليات إعادة التوجيه الجماعية إلى الصفحة الرئيسية

إذا كنت تقوم بإعادة توجيه كل صفحة إلى صفحتك الرئيسية في محاولة للتصنيف وفقًا للشروط التنافسية، فقد يكون ضررك أكثر من نفعك. جوجل جون مولر تحدثت عن هذا قبل بضع سنوات:

“إن إعادة توجيه كل شيء إلى الصفحة الرئيسية فقط يعد ممارسة سيئة حقًا لأننا نفقد جميع الإشارات المرتبطة بالمحتوى القديم.”

ويوضح أنه عندما يتم إعادة توجيه الكثير من الصفحات إلى صفحتك الرئيسية، فهذا بمثابة علامة حمراء لبرامج زحف البحث.

ماذا يمكن أن يحدث؟

لن يرى Google كل تلك الإشارات الإيجابية التي قمت بتكوينها على عناوين URL القديمة. يتم فقدان قيمة هذا المحتوى.

2. إعادة توجيه الحلقات التي لا تنتهي أبدًا

إعادة توجيه الحلقات

يمكن بسهولة تجنب حلقة إعادة التوجيه من خلال اختبار كل عملية إعادة توجيه جديدة. تحدث هذه الحلقات عند إعادة توجيه الصفحات مثل هذا:

في هذه الحالة، ستستمر عملية إعادة التوجيه في إعادة الشخص إلى الصفحة 1 ومن المحتمل أن يتم إيقافها بواسطة متصفحك، الذي يتعرف على الحلقة. من منظور زاحف البحث، من المحتمل أن تتم إزالة فهرسة الصفحات لأن الزاحف ليس لديه أي فكرة عما يحدث.

إذا كانت هذه الصفحات هي الصفحات الرئيسية أو تولد عددًا كبيرًا من الزيارات إلى موقعك، فسوف تخسر الكثير من الإيرادات في هذه العملية.

3. إرسال الزواحف من خلال كوابيس سلسلة إعادة التوجيه

إعادة توجيه السلاسل

هل تريد تقليل تجربة المستخدم والتأثير على تصنيفات موقعك؟ إنشاء سلاسل إعادة التوجيه. يحدث هذا كثيرًا، وإذا كان لديك العديد من الأشخاص الذين يعملون على موقعك، فمن السهل جدًا إنشاءهم.

كيف؟

تتم عمليات إعادة التوجيه المتعددة في سلسلة.

على سبيل المثال:

/about تتم إعادة توجيهه إلى /aboutus

تتم إعادة توجيه /aboutus إلى /ourcompany

تتم إعادة توجيه /ourcompany إلى /aboutourcompany

تريد إنشاء أعزب إعادة التوجيه من /about إلى /aboutourcompany لتجنب سلسلة إعادة التوجيه التي يمكنها:

سرعات الموقع بطيئة.

زيادة معدل الارتداد.

نصيحة: إذا انتقلت إلى النصيحة 6، فستجد طريقة مؤكدة لتجنب كوابيس سلسلة إعادة التوجيه هذه.

4. نسيان أهمية حساسية الحالة

حساسية الحالة مهمة عند كتابة قواعد إعادة التوجيه الخاصة بك.

لحسن الحظ، غرد جون مولر قائلاً: “عناوين URL حساسة لحالة الأحرف، ولكن اختر أي حالة تريدها.”

عناوين URL حساسة لحالة الأحرف، ولكن اختر أي حالة تريدها.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 22 يونيو 2017

يمكنك الحصول على “/about” أو “/about” إذا كنت تريد ذلك.

ولكن إذا قام شخص ما بكتابة عنوان URL الخاص بك في المتصفح، فمن غير المرجح أن يتذكر الحالة التي استخدمتها أم لا. سيحتفظ معظم الأشخاص بعنوان URL بأحرف صغيرة.

هناك العديد من الطرق لإنشاء عملية إعادة توجيه، لكن الكثير من الأشخاص يستخدمون .htaccess على خوادم Apache. إحدى الطرق للمساعدة في التخلص من المشكلات الحساسة لحالة الأحرف هي استخدام المعلمة “NC” عند استخدام RewriteRule.

على سبيل المثال، يمكنك إعادة توجيه الصفحة التالية دون حساسية لحالة الأحرف باستخدام:

إعادة توجيه 301 /about http://www.domain.com/about-new [NC]

وإذا كتب الشخص “About، about، ABout” أو أي مجموعة أخرى من الحالات، فسيتم إعادة توجيهها جميعًا إلى “about-new” دون مشكلة.

5. استخدام إعادة التوجيه 302 بدلاً من إعادة التوجيه 301

هل تخطط أو تستخدم بالفعل إعادة التوجيه 302؟ هل يجب أن تكون عملية إعادة توجيه 301 بدلاً من ذلك؟

لا يعتقد الكثير من مالكي المواقع أن نوع إعادة التوجيه الذي يستخدمونه مهم لأن الصفحة “أ” لا تزال تتم إعادة توجيهها إلى الصفحة “ب”.

لكن أصحاب المواقع هؤلاء مخطئون.

301 عمليات إعادة التوجيه دائمة

هل تريد السماح لمحركات البحث بمعرفة أن عملية إعادة التوجيه تتم دائم إذا كان الأمر كذلك، استخدم إعادة التوجيه 301.

يتم الاحتفاظ بقيمة تحسين محركات البحث (SEO) للصفحة أو موقع الويب الأصلي في مكانها، وستتوقف فهرسة الموقع أو الصفحة الأصلية.

302 عمليات إعادة التوجيه مؤقتة

تقول عملية إعادة التوجيه 302 “مرحبًا Google، تتم إعادة توجيه هذه الصفحة مؤقتًا ولكنها ستعود قريبًا”.

تريد استخدام عمليات إعادة التوجيه هذه عندما تنتقل مؤقتًا، على سبيل المثال عندما تختبر تصميمًا جديدًا أو ترسل المستخدمين إلى صفحة جديدة بسبب حدوث إعادة تصميم.

أنت تخبر محركات البحث أن الصفحة ستعود، وبالتالي:

الصفحة الجديدة التي تقوم بإعادة التوجيه إليها سوف لا الحصول على أي من حقوق الملكية للصفحة الأصلية. أنت تغادر نظام PageRank خلفك من خلال إعادة التوجيه 302.

إذن، ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كانت الصفحة ستعود قريبًا، فاستخدم إعادة التوجيه 302. بخلاف ذلك، تعتبر عملية إعادة التوجيه 301 مثالية.

إذا تم الاحتفاظ بعمليات إعادة التوجيه 302 لفترة طويلة جدًا، فقد تعتبرها محركات البحث مثل Google عملية إعادة توجيه 301 بالفعل.

6. عدم تتبع عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك

إذا كان لديك موقع مؤسسة، أو مئات أو آلاف الصفحات، أو تعمل مع الكثير من محترفي تحسين محركات البحث (SEO)، فيجب عليك إنشاء بروتوكولات لتتبع التغييرات في موقعك.

لماذا؟

أنت بحاجة إلى نقاط مرجعية لتتبع التغييرات التي تم إجراؤها حتى تتمكن من مراجعة تحليلاتك وفك رموز التغييرات التي أدت إلى ارتفاع أو انخفاض حركة المرور.

نظرًا لأنه يمكن إجراء عمليات إعادة التوجيه على مستوى الصفحة أو الخادم، فمن الضروري تتبعها.

قد تفتح ملف .htaccess الخاص بك، ولا ترى إعادة توجيه لصفحة معينة، وتفترض أنها ليست في مكانها الصحيح.

ربما استخدم شخص آخر في فريقك JavaScript أو تحديث التعريف على الصفحة، مما تسبب في تكرار إعادة التوجيه.

يساعد تتبع عمليات إعادة التوجيه محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الحاليين والمستقبليين على تجنب مشكلات إعادة التوجيه الشائعة التي يمكن أن تؤثر على حركة مرور موقعك وإيراداته.

يجب عليك أيضًا وضع البروتوكولات التي تتطلب اختبار جميع عمليات إعادة التوجيه الجديدة والتحقق منها للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

تغليف

تعد عمليات إعادة توجيه الموقع أداة قوية تساعد في تشكيل حركة المرور الخاصة بك ويمكن استخدامها لتحسين تجربة المستخدم. مع نمو حجم موقعك وتعقيده، من المحتمل أنك ستحتاج إلى استخدام عمليات إعادة التوجيه في مرحلة ما.

يمكن أن يساعدك تجنب الأخطاء الرئيسية المذكورة أعلاه في تجنب المشكلات المكلفة والمستهلكة للوقت في المستقبل.

المزيد من الموارد: