Rewrite this title: 6 أسرار لقمة SEJ، أو “لماذا نحن لسنا مؤتمرك النموذجي لتحسين محركات البحث”

ستساعدك المقالة التالية: 6 أسرار لقمة SEJ، أو “لماذا نحن لسنا مؤتمرك النموذجي لتحسين محركات البحث”

10 مؤتمرات SEO. 7 مدن. 2000+ الحضور. 85 مكبر صوت. 93 عرضا.

كانت قمة SEJ مجرد وميض في أعيننا الجماعية منذ 3 سنوات. لقد تعلمنا الكثير منذ ذلك الحين.

اليوم، نحن محظوظون للاستمتاع بتقييمات ممتازة باستمرار في استطلاعات آراء الحضور.

نحن قادرون على جذب المواهب من الشركات الرائدة في الصناعة مثل Google وMicrosoft وESPN والمتحدثين المشهورين مثل خبيرة إستراتيجيات المحتوى آن هاندلي. والمتحدثون يطلبون العودة كل عام.

إحدى مسؤولياتي الأساسية هي العمل مع المتحدثين في عروضهم التقديمية. أتأكد من أن محتوى SEJ Summit ملائم لعمليات تحسين محركات البحث، ويتضمن تكتيكات حالية ومثبتة، ومثيرًا للاهتمام. لا نريد أن نضيع وقت الجمهور أو أمواله.

السر رقم 1 هو متطلب غير عادي: يجب على كل متحدث إجراء “تجربة تجريبية”.

قبل بضعة أسابيع، تلقينا مكالمة أنا والمتحدث. أثناء مشاركة الشاشة، يقدم المتحدث عرضه التقديمي كما لو كان هناك جمهور، مكتملًا بالمقدمة الذاتية والشرائح.

وبعد ذلك أقوم بإبداء الرأي حول…

توقيت

مرئيات

تدفق السرد

الملاءمة / الدقة

المحتوى المتكرر من قبل عدة مكبرات صوت

كما ترون، لقد اكتشفنا بالطريقة الصعبة أن التجارب التجريبية هي الطريقة الوحيدة الموثوقة لاكتشاف ما إذا كان العرض التقديمي هو ما يفترض أن يكون، وأنه جيد كما يجب أن يكون.

أنا مندهش أن المزيد من المؤتمرات لا تفعل ذلك.

إليك بعض الأشياء التي التقطتها:

الصور الرسومية (الحيوانات الميتة، الرسوم التوضيحية الخطرة)

@#$%! كلمات لعنة

الأخطاء المطبعية بالعشرات

متحدثان يغطيان نفس الموضوع بالضبط (يذكرني بالظهور في حفلة بنفس الزي الذي يرتديه شخص آخر).

العروض مملة بشكل لا يطاق

بعض المتحدثين يكرهون هذا المطلب.

لقد كان علينا إقناع عدد غير قليل من المتحدثين لماذا كان ذلك ضروريًا.

أو (أكاد أشعر بالتربيت على رأسي).

ورغم ذلك واصلنا. وبدون استثناء تقريبًا، يكون العرض التقديمي “في وقت العرض” أفضل من العرض التجريبي. أحب أن أعتقد أن هذه العملية تساعد المتحدث على الأداء بشكل أفضل.

#2: افعل دائمًا ما هو الأفضل للجمهور

في جلسة واحدة، لديك 3 جداول أعمال:

المتحدث، الذي قد يكون مهتمًا بالترويج لمنتج أو خدمة جديدة، أو لنفسه.

منظمو المؤتمر، الذين يرغبون في ملء متطلبات الموضوع أو إسعاد الراعي.

الجمهور الذي يدفع ثمن امتياز التواجد هناك.

يجب أن تفوز مصالح الجمهور دائمًا. وسيعرفون إذا قمت بالتنازل.

رقم 3: قوة النجوم لا تصل إلى أبعد من ذلك

يعد الحصول على خبراء معترف بهم في الصناعة بمثابة عامل جذب، لكن الاعتماد على التعرف على الاسم وحده أمر محفوف بالمخاطر. إذا لم يكن محتوى النجم ذا صلة أو محدثًا أو مثيرًا للاهتمام، فلن تحفظ “شهرته” المتحدث الخاص بك… أو سمعتك في المؤتمر.

# 4 الممارسة تجعلها مثالية

أفضل الخطباء في عصرنا، من وينستون تشرتشل ل جون ف. كينيدي، كان هناك شيء واحد مشترك: الممارسة.

عندما قارنت الدورات التجريبية مقابل الجلسات المباشرة، كانت الجلسات المباشرة تقريبًا بدون استثناء، وأفضل في كل النواحي.

أحب أن أعتقد أن هذا يرجع جزئيًا إلى أن الجولات الجافة هي وسيلة فعالة للتمرين.

#5 عامل “الصغار” جيدًا

لقد وجدنا أن المتحدثين الذين كانوا فظين، أو تجاهلوا الموظفين (الموظفون الذين كانوا يحاولون فقط تحديد موعد للتشغيل التجريبي، أو طلب مسودات العرض التقديمي) كانوا نذير شؤم لسلوك المتحدث المغني في وقت لاحق.

اكتشفنا أنه من الأفضل القضاء عليه في مهده وطرد المتحدث في وقت مبكر حتى نتمكن من البدء من جديد مع شخص آخر.

# 6 ردود الفعل، إنه صديقك

أرني متحدثًا يقاوم عمومًا دمج التعليقات، وسأعرض لك متحدثًا سيحصل على تقييمات سلبية من أهم حكم: الجمهور.

هناك سبب التحدث أمام الجمهور يخشى منه أكثر من الموت. المتحدثون لديهم غرورهم على المحك. ولكن لا يوجد محتوى مثالي، ولا يوجد متحدث مثالي.

كارول دويك، مؤلفة أحد كتبي المفضلة بعنوان “العقلية”، يعتقد أن السلوك الدفاعي يمنع النمو. يميل المتحدثون الذين قاوموا التوصيات إلى الحصول على تقييمات أقل من المتوسط.

بالنسبة لقمة SEJ بشيكاغو في 11 مايو، قمنا بدمج كل هذه الدروس في ما سيصبح أفضل مؤتمر لدينا حتى الآن.

إذا رأيتني هناك، يرجى تقديم نفسك! أود الحصول على تعليقاتك: نحن نتعلم دائمًا.

يرجى الانضمام إلينا في مؤتمر متعدد المسارات مدته يوم واحد “بواسطة مُحسنات محركات البحث، من أجل مُحسنات محركات البحث”. تنتهي خصومات المجموعات في 5 مايو.