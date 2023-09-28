Rewrite this title: 6 أفضل ممارسات بناء الروابط على مستوى المؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: 6 أفضل ممارسات بناء الروابط على مستوى المؤسسات

يؤثر حجم عملك بشكل كبير على استراتيجيتك التسويقية.

تتمتع العديد من العلامات التجارية أو مواقع الويب الكبيرة بطبيعتها بميزة غير عادلة على الشركات والعلامات التجارية الصغيرة – التعرف على الاسم، ومدى الوصول، وميزانية أكبر بكثير للعمل بها، وموارد إضافية في الأقسام الأخرى.

خذ كل هذه الفوائد في الاعتبار عند التخطيط لاستراتيجية بناء الروابط المؤسسية التالية.

لتنفيذ حملة بناء روابط واسعة النطاق بنجاح، تعد قابلية التوسع أمرًا أساسيًا.

فكر في البدء بعلامة تجارية أو منتج/خدمة واحدة، وبعد ذلك، عندما تتعلم ما الذي ينجح وما لا ينجح، يمكنك توسيع حملاتك لتغطية المزيد من المنتجات وتوسيع نطاق وصولك للحصول على روابط من المزيد من المصادر.

بناء الروابط على مستوى المؤسسات: أين يجب التركيز؟

تبدأ حملات بناء الروابط الأكثر نجاحًا على نطاق واسع في مجالات محددة.

حتى لو كنت متجرًا لتحسين المنازل مثل Lowe’s أو Home Depot، فلن تتمكن بسهولة من بدء حملة تحاول تغطية جميع منتجات تحسين المنزل التي تقدمها.

أنشئ حملتك الأولية حول خط إنتاج أو فئة معينة أو عروض متخصصة أخرى، ثم قم بتوسيعها لتشمل الآخرين باستخدام ما ينجح.

القاعدة الأساسية الجيدة هي أن تبدأ بـ أ خطة من صفحة واحدة.

إذا لم تتمكن من ملاءمة عناصر حملة الروابط في خطة من صفحة واحدة للبدء، فهذا يعني أنك لا تركز بشكل كافٍ.

1. الترويج لمحتوى محدد

في هذا المنشور الذي ترعاه Home Depot حول التصميم البسيط مع Ashley Phipps، ترشد الكاتبة جمهورها عبر بعض تركيبات الإضاءة والعناصر الأخرى التي يمكنك صنعها باستخدام الأنابيب:

كما أنها توجه القراء إلى مدونة The Home Depot’s Apron للحصول على إرشادات كاملة حول كيفية استخدام DIY للتركيبات.

يعد هذا مثالًا رائعًا للعمل مع المؤثرين من أجل المحتوى وكجزء من حملة بناء الروابط التي تركز على حركة المرور.

لم تقم Phipps فقط بالكشف عن جمهورها والارتباط بهذه المنتجات المتاحة في The Home Depot، بل قامت The Home Depot بتعريف Phipps على مدونتهم لبرنامج تعليمي DIY.

من المؤكد أن شركة Home Depot دفعت مقابل هذا المحتوى، ومع ذلك، فإن الموضوع الذي يركز على التخصص مع وجود صلة قوية بين العلامة التجارية أو المنتج سيجعل من السهل تأمين الإشارات غير المدفوعة أيضًا.

يعد Home Depot مثالاً رائعًا للحملة التعاونية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن موضوع المدونة متخصص جدًا (مجموعات تركيبات الإضاءة الأنبوبية)، فقد حقق المنشور أداءً جيدًا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، مع أكثر من 1800 دبوس في وقت النشر.

لا يشير هذا المثال إلى أن الروابط المدفوعة في المحتوى المدعوم ستؤدي إلى زيادة التصنيف، ولكنه مثال رائع على الرابط الذي يمكنه زيادة عدد الزيارات.

2. زيادة سلطة الموقع أو قسم الموقع

إلى جانب توسيع محفظة الروابط الواردة إلى صفحات محددة، يعد إنشاء الروابط أيضًا طريقة رائعة لزيادة موقعك أو نطاقك الفرعي أو سلطة صفحتك، عادةً إذا كنت علامة تجارية أصغر ضمن مجموعة العلامات التجارية.

إذا كنت تعمل على إنشاء روابط لعلامة تجارية أصغر مملوكة لشركة أكبر، فتأكد من الاستفادة من شهرة اسم المنتجات وسمعتها والشركة المصنعة لها.

على سبيل المثال، هذا المنشور على Ma Nouvelle Mode مخصص لخط إنتاج لدى أحد متاجر المجوهرات.

أعطت هذه المراجعة مزيدًا من التعرض لخط الإنتاج المحدد هذا، مع ذكر الصائغ أيضًا، الذي قد يكون اسمه أكثر شهرة.

إن استهداف موضوع معين، بالإضافة إلى علامة تجارية أو خط معين، هو ما يجعل حملات بناء الروابط والمؤثرين أكثر فعالية.

إذا حاولت أن تكون واسعًا جدًا (على سبيل المثال، إذا حاولت شركة Staples الترويج لجميع اللوازم المدرسية المتوفرة لديها خلال موسم العودة إلى المدرسة)، فإنك تخاطر بفقدان اهتمام القارئ أو عدم معرفة ما يجب التركيز عليه.

على الأرجح، فإن المنشور الذي يدور حول “الحصول على جميع مستلزمات العودة إلى المدرسة التي نحتاجها في Staples” لن يحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل “أين يمكن العثور على أرخص دفاتر الملاحظات” أو “كيف جعلتني الملاحظات اللاصقة أكثر إنتاجية”. “

كيفية التعامل مع بناء الارتباط على مستوى المؤسسة

بمجرد تضييق نطاق تركيزك على منتج أو علامة تجارية معينة، ستحتاج إلى العمل على النهج الذي تتبعه.

فيما يلي بعض المجالات التي يمكنك التركيز عليها للحصول على روابط للشركات الكبيرة أو العلامات التجارية.

3. إشارات العلامة التجارية غير المرتبطة

تتمتع العلامة التجارية بميزة رائعة تتمثل في إنشاء روابط مع إشارات العلامة التجارية غير المرتبطة.

هذه عبارة عن إشارات أو مراجع لمصطلحات علامتك التجارية، عادةً في المقالات، والتي لا ترتبط بنطاقك.

بشكل عام، هذه الروابط طبيعية وكما أن الكاتب يعرف العلامة التجارية بشكل واضح ولكن لسبب ما لم يربطها.

كما أن الحصول على هذه الأنواع من الروابط أسهل بكثير من غيرها، مما يعني أنه من الأسهل العثور عليها ويمكن أن يصل معدل التحويل عند تأمين الرابط إلى 15-20%.

لقد كنت أستخدم Content Explorer مؤخرًا في Ahrefs لأنه يمكنك العثور على الإشارات بمرور الوقت وأنا على ثقة من أن مجموعة البيانات الخاصة بهم ستكون كبيرة.

4. الاستفادة من التسويق المؤثر

ابدأ في إنشاء حملة بناء الروابط الخاصة بك عن طريق البحث عن المنشورات أو المؤثرين أو المدونين المحددين الذين ترغب في التواصل معهم.

استخدم أداة مثل BuzzSumo للعثور على المنشورات الشائعة حول الموضوعات ذات الصلة ثم قم بالعمل بشكل عكسي للبحث في المنشور الذي تم نشر المنشور فيه.

على سبيل المثال، إذا أردنا نشر المزيد من المنشورات حول مشاريع DIY لـ The Home Depot، فهناك العديد من المدونات التي يمكننا التواصل معها.

كيف تغير المشهد التنافسي؟

اكتشف ما إذا كان منافسوك قد حصلوا على مراكزهم في السوق في الأشهر الأخيرة.

حاول تجربة مرشح النطاق الزمني للحصول على أفضل النتائج لما تحتاجه وللتعرف على الاتجاهات السائدة مؤخرًا.

5. الاستفادة من العملاء والعملاء

بالإضافة إلى التواصل مع المؤثرين لحملات المحتوى، لماذا لا تستفيد من اتصالاتك الحالية؟

لدى العديد من الشركات صفحة “منتجاتي المفضلة”.

إذا كنت أحد عملائهم، فإن طلب رابط على تلك الصفحة ليس أمرًا غير معقول.

فيما يلي لقطة شاشة لبعض المنتجات والأدوات غير التابعة التي يشاركها المؤلف ورجل الأعمال كريس داكر على صفحة الموارد الخاصة به:

قد يكون أي عمل غير ربحي تقوم به شركتك بمثابة رابط محتمل أيضًا.

اطلب أن يتم ذكرك في صفحة معلومات الحدث إذا كنت ترعى حدثًا أو على صفحة تقدير المانحين إذا تبرعت لحملة سنوية وتذكر المنظمة غير الربحية وروابط للمانحين على موقعها الإلكتروني.

يجب أن يتم طلب الروابط من العملاء والعملاء الحاليين بلباقة وذكاء.

أنت لا تريد أن تبدو انتهازيًا.

كن محددًا دون أن تبدو متطلبًا. في كثير من الأحيان، شيء من هذا القبيل:

“لقد لاحظت أنك قمت بإدراج الجهات المانحة للحدث على صفحة الحدث [link to URL]هل يمكن تضمين CompanyXYZ أيضًا؟ نحن نحب العمل الذي نقوم به معك ونتطلع إليه [something specific and genuine]”

كن مقدمًا ودقيقًا حتى يبدو الطلب غير مؤلم.

6. الارتباط بين مواقع الشركات/العلامات التجارية

غالبًا ما تمتلك شركات المؤسسات علامات تجارية متعددة لها هويتها الخاصة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت.

اجعل مواقع الويب هذه مرتبطة ببعضها البعض عندما يكون ذلك منطقيًا (ومفيدًا للمستخدم).

يمكن أن يكون ذلك تقديم منتجات ذات صلة، أو مقارنة الحلول الصغيرة بالحلول الكبيرة، أو مشاركة العروض الترويجية التي تعمل عبر علامات تجارية مختلفة.

تقوم Gap بعمل جيد في هذا الأمر من منظور التجارة الإلكترونية:

عندما تكون على أحد مواقع الويب الخاصة بعلاماتهم التجارية (في هذه الحالة، OldNavy.com)، يوجد تنسيق مبوب في الأعلى ينقلك إلى علاماتهم التجارية الأخرى.

تعمل عربة التسوق والعديد من الرموز الترويجية عبر جميع علاماتها التجارية، مما يوفر تجربة تسوق أكثر سلاسة.

وهذا يوفر وقت المستهلك – حيث يمكنهم القيام بكل التسوق عبر الإنترنت عبر أربعة متاجر مختلفة في وقت واحد.

خاتمة

تذكر أن تكون هادفًا دائمًا في بناء الروابط الخاصة بك.

لا تلاحق أي رابط يبدو قابلاً للتنفيذ.

بناء استراتيجية شاملة.

يعد بناء الروابط هو الأفضل من خلال اتباع نهج متعدد الأوجه.

استهدف جمهورًا محددًا باستخدام موضوع متخصص لمشاريع التسويق المؤثر، ثم اعمل مع عملائك ومواقعك الخاصة للحصول على المزيد من الروابط حيث يكون ذلك منطقيًا.