Rewrite this title: 6 دروس مهمة تعلمناها في بناء فريق SEO داخلي

ستساعدك المقالة التالية: 6 دروس مهمة تعلمناها في بناء فريق SEO داخلي

قضيت السنوات الست الأولى من مسيرتي المهنية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) في نفس فريق تحسين محركات البحث الداخلي. خلال تلك الفترة، خضع الفريق للعديد من التغييرات، حيث تطور وتكيف في سعي لا نهاية له نحو الطريقة الأكثر فعالية للعمل.

في البداية، كنا فريقًا صغيرًا ومبتدئًا نعمل إلى حد كبير في صومعة.

ولكن بحلول عام 2020، كنا فريقًا مكونًا من سبعة أفراد، بما في ذلك الأدوار العليا والمتخصصة. لقد تم دمجنا بالكامل في القسم الرقمي من خلال العمليات وطرق العمل.

منذ أيامي الأولى في تحسين محركات البحث (SEO) وحتى وقتي كجزء من فريق القيادة، كنت جزءًا من كل الصعود والهبوط وتعلمت الكثير حول ما هو مطلوب لإثبات قيمة الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) – وجعل هذا الاستثمار يؤتي ثماره. .

فيما يلي أهم الدروس التي تعلمتها.

1. لا شيء يحدث بدون الاشتراك

إذا أخذت شيئًا واحدًا من هذه المقالة، فتأكد من أنه كما يلي: لا يهم مدى براعتك، أو مدى حاجتك الماسة إلى المزيد من الأيدي العاملة.

لن تحصل على الفرصة لتنمية فريقك أو زيادة ميزانيتك دون موافقة الأشخاص الذين يمكنهم تقديم هذه الأشياء لك.

ولهذا تحتاج إلى المصداقية.

ويأتي هذا مع مرور الوقت، من المعرفة الجيدة بالموضوع، والرؤى، والحكم، والقدرة على إظهار هذه الصفات باستمرار.

ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتضع نفسك في وضع قوي لتسريع عملية بناء هذه السمعة.

2. الهيكل هو صديقك

بادئ ذي بدء، تحتاج إلى هيكل في ثلاثة مجالات رئيسية:

بيانات موثوقة ونهج متسق لإعداد التقارير.

ونهج متسق لإعداد التقارير. استراتيجية شاملة وذات أولوية استنادًا إلى عمليات تدقيق كاملة للموقع، مع تحديد ما ستعمل عليه، والأهم من ذلك، ما لا يمكنك معالجته بعد (بسبب التبعيات أو الميزانية أو الموارد).

استنادًا إلى عمليات تدقيق كاملة للموقع، مع تحديد ما ستعمل عليه، والأهم من ذلك، ما لا يمكنك معالجته بعد (بسبب التبعيات أو الميزانية أو الموارد). إيقاع منتظم من التواصل التقدم المحرز الخاص بك.

تتمثل ميزة إنشاء هذا الهيكل حول برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك في أنه لديه القدرة على حمايتك من التغييرات غير المتوقعة في مؤسستك.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك تغييرات في قيادة قسمك حيث يتطلع المديرون الجدد إلى تأكيد نهجهم الخاص، فغالبًا ما يعني وجود أساس متين وخطة واضحة أن هناك حاجة إلى مبررات أقوى لأي اضطرابات.

بل ويمكن أن يخلق فرصة لفريقك لزيادة نفوذه وتسريع تطوره.

3. عليك “تحريك الإبرة”

الشيء التالي الذي تحتاجه هو سجل حافل.

قد يبدو هذا أمرًا بعيد المنال إذا كنت مرهقًا وتعاني من نقص الموظفين.

إن محاولة إحراز تقدم في جميع المجالات، وتوزيع نفسك بشكل ضئيل للغاية، والفشل في النهاية في إحداث تأثير حقيقي في أي مكان، لن يثبت أنك بحاجة إلى المزيد من الموارد لأي شخص غير نفسك.

بدلاً من ذلك، تواصل مع مديريك حول المشاريع التي ستعطيها الأولوية، وتحدث بوضوح عن المجالات التي لن تعمل عليها بسبب القيود المفروضة على القدرات.

ومن خلال نطاق أكثر تركيزًا، يمكنك بعد ذلك إظهار التأثير الذي يمكنك إحداثه من خلال عبء العمل المناسب والسماح لهم باستنتاج العائد الذي يمكن أن يحصلوا عليه من الاستثمار في فريق تحسين محركات البحث.

تسمح هذه الخطوة بالعمل على المزيد من المشاريع في وقت واحد.

4. بناء حالة عمل مقنعة

يجب أيضًا أن تكون قادرًا على الاستفادة من هذا الأساس، حيث تطلب ما تحتاجه وتقنع الناس بإعطائه لك.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) بطبيعته توسعيًا ومتناميًا باستمرار. قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص الموارد حقًا، أو أنك غارق في الإمكانيات والخيوط التي لا نهاية لها.

من خلال تقدير العائد المحتمل على الاستثمار للمشاريع التي ستفتحها القدرات الإضافية، ستتمكن من تأكيد أنك تحتاج حقًا إلى المزيد من الأشخاص وتقديم حجة قوية لتوسيع فريقك.

بالطبع، كما هو الحال مع العديد من جوانب تحسين محركات البحث، يمكن أن يكون عائد الاستثمار معقدًا ويصعب حسابه. لا يمكن ضمان النتائج بنفس الطريقة المتبعة مع قنوات التسويق الرقمي الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المبادرات التي نحتاج إلى العمل عليها لا تتعلق بالضرورة بالنمو المتزايد، بل تتعلق باتباع أفضل الممارسات وحماية الأداء على المدى الطويل.

لقد ساعدنا تكتيكان رئيسيان في تحديد بعض الأرقام للمشاريع التي كنا نعرف أهميتها، وإثبات الحاجة إلى زيادة القدرة الاستيعابية.

تقديم عائد الاستثمار المتوقع كنطاق

في أفضل السيناريوهات، ما هو التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا النشاط؟

ماذا لو كان له نتيجة أكثر تواضعا من المتوقع؟

من المحتمل أن يكون الواقع في مكان ما بينهما، لكن توصيل مجموعة من النتائج يتيح لك أن تكون شفافًا وصادقًا دون المبالغة في الوعود أو التقليل من شأن النتائج المحتملة.

على سبيل المثال، سيكون أحد النهج هو:

تحديد قائمة الكلمات الرئيسية سوف يؤثر مشروعك.

سوف يؤثر مشروعك. لكل مصطلح، قم بعرض النقرات المحتملة عن طريق ضرب حجم البحث الشهري ونسبة النقر إلى الظهور المقدرة في مواضع مختلفة (على سبيل المثال: ثلاثة مواضع أعلى؛ وخمس مواضع أعلى).

عن طريق ضرب حجم البحث الشهري ونسبة النقر إلى الظهور المقدرة في مواضع مختلفة (على سبيل المثال: ثلاثة مواضع أعلى؛ وخمس مواضع أعلى). طرح أي حركة المرور الحالية مدفوعة بهذه الشروط من هذه المجاميع المتوقعة لحساب التقدير العلوي والسفلي لرفع حركة المرور.

مدفوعة بهذه الشروط من هذه المجاميع المتوقعة لحساب التقدير العلوي والسفلي لرفع حركة المرور. اختياريًا، قم بتطبيق معدلات التحويل ومتوسط ​​أرقام الإنفاق لحساب زيادة الإيرادات.

احسب تكلفة عدم القيام بأي شيء أو عكس عائد الاستثمار

إذا كان هدف المشروع هو حماية أداء تحسين محركات البحث (SEO) من تحديثات الخوارزمية المستقبلية أو البقاء في صدارة منافسيك، فاستخدم نفس النهج الموضح أعلاه، ولكن بناءً على فقدان المركز.

إن القدرة على قياس فائدة زيادة قدرتك لا تساعد فقط في إيصال قيمة العمل الذي يقوم به فريقك (ويمكن أن يقوم به)، ولكنها تساعد أيضًا في بناء سلطتك ومصداقيتك.

وبالمناسبة، فهو أيضًا ذو قيمة كبيرة عند التنافس على تحديد الأولويات مع فريق التطوير في مؤسستك على سبيل المثال!

وظِّف الأشخاص المناسبين

لذا، فقد حصلت على الموافقة لزيادة عدد موظفيك. ماذا الآن؟

اعتمادًا على الراتب الذي يمكنك تقديمه، ستحتاج إلى أن تكون واقعيًا بشأن مستوى الخبرة الذي يمكن أن تتوقعه من المتقدمين.

مع وضع حالة عملك واستراتيجيتك في الاعتبار، ابدأ في وضع وصف وظيفي مع أنواع المسؤوليات التي سيتضمنها الدور.

عند التوظيف في مناصب مبتدئة، فكر فيما إذا كانت الخبرة المحددة في تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا حيويًا حقًا.

من الممكن تعلم تحسين محركات البحث (SEO) أثناء العمل، ولكن الصفات التي تؤهل الشخص للتطور إلى ممارس رائع لتحسين محركات البحث (SEO) – الفضول، وحب التعلم وحل المشكلات، والمرونة، والدبلوماسية – يمكن أن يكون تدريسها أصعب بكثير.

بالنسبة للأدوار التي تتطلب المزيد من الخبرة، لا تزال بحاجة إلى التأكد من أنك تبحث عن المهارات الأكثر ليونة المذكورة أعلاه، ولكن يجب عليك أيضًا تعيين المهام التي تتطلب من المرشحين إظهار المهارات المطلوبة والمعرفة الموضوعية للمسؤوليات التي سيتحملونها.

من الضروري التأكد من أن القائمين على المقابلات مؤهلون لإجراء هذا التقييم – قم بإحضار خبراء من خارج مؤسستك إذا لزم الأمر.

إن محاولة قياس مدى خبرة المرشح عندما تتجاوز خبرة القائمين على المقابلة هو أمر أقرب إلى المستحيل، ويمكن لموظف واحد سيئ أن يخلق مواقف صعبة للغاية يصعب حلها.

قد يكون من الصعب بشكل خادع العثور على مرشحين يوازنون بين الخبرة والمعرفة الحالية والتقبل لمزيد من التعلم والتواضع المطلوب للتعاون الحقيقي – على حد تعبير دان باتمور، كبير مديري تحسين محركات البحث للمجموعة في مجموعة سينسبري،

“يريد بعض مُحسنات محركات البحث (SEO) أن يكونوا على حق. أريد أشخاصًا يريدون التعلم”.

قبل كل شيء، ضع أهمية القبول الداخلي في مقدمة أولوياتك عند ضم أي شخص جديد إلى فريقك.

هل هذا هو الشخص الذي يمكنه إضافة مصداقية وسلطة لفريقك داخل الشركة، وغرس الثقة في فريق القيادة لديك، وتعزيز التعاون بين الوظائف؟

أم أن هناك خطرًا من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة فريقك وعلاقاته؟

قيادة فريق متنامٍ

هناك المئات من الكتب المخصصة لكيفية إدارة الفرق.

لكن بالنسبة لي، الهدف النهائي لتطوير الفريق هو أن يصبح أكثر من مجرد مجموع أجزائه.

إن الطريقة التي يعمل بها الأفراد في الفريق معًا يجب أن ترفع مستوى الجميع إلى ما هو أبعد من المهارات والقدرات التي يجلبها كل منهم بمفرده.

القيم المشتركة

ويتوافق النهج المطلوب لتحقيق ذلك مع نهج التوظيف الموضح أعلاه: إعطاء الأولوية للقيم قبل كل شيء، والتعامل مع تحسين محركات البحث كتجربة تعليمية مستمرة، والتأكيد على أهمية الصدق والتعاون.

من أجل خلق هذه البيئة، تحتاج إلى ممارسة الإرشاد في الإدارة الجزئية، مع التركيز على تطوير وتوجيه زملائك خلال حياتهم المهنية، وإدارة فريق فعال وفعال يشعر فيه الأفراد بالتقدير.

وهذا مهم بشكل خاص في فرق تحسين محركات البحث، حيث أن العديد من الصفات التي تجعل الشخص مناسبًا تمامًا لهذا التخصص يمكن أن تجعله أيضًا مقاومًا للقيادة الأكثر متعجرفة.

يميل المتعلمون مدى الحياة إلى التشكيك في الافتراضات والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة ويحب حل المشكلات تحسين العمليات بدلاً من إجبارهم على القيام بالأشياء بالطريقة التي تم القيام بها دائمًا.

وأولئك الذين لديهم فضول متأصل يحبون أن يُسمح لهم بالتحقيق في الظلال واكتشاف رؤى جديدة.

إن خنق هذه الغرائز لصالح المزيد من السيطرة على فريقك لن يجعلهم بائسين فحسب، بل ستخسر أيضًا أفكارهم ووجهات نظرهم (وتضيع الفرص).

تنسيق

إذًا كيف تتأكد من أن الجميع يسيرون في الاتجاه الصحيح؟

مثل كل شيء آخر، يعود هذا إلى القبول، إلا أنك هذه المرة تحتاج إلى الحصول على تأييد من فريق تحسين محركات البحث (SEO) نفسه. من الناحية العملية، هذا يعني أنه يجب عليك:

كن شفافًا في مشاركة استراتيجيتك مع فريقك، بنفس الطريقة التي تشاركها بها مع كبار أصحاب المصلحة.

في مشاركة استراتيجيتك مع فريقك، بنفس الطريقة التي تشاركها بها مع كبار أصحاب المصلحة. مع نمو خبرات الأفراد في الفريق وتقديم وجهات نظرهم القيمة ومجالات خبرتهم، إشراكهم في الخلق من الاستراتيجية.

من الاستراتيجية. تأكد من أن الجميع يعرف مكان التركيز ، ما هي الأهداف ولماذا. الاتفاق على التوقعات الخاصة بالنتائج والمعالم، بما في ذلك المواعيد النهائية. يعد هذا الهيكل ضروريًا لإبقاء الأمور على المسار الصحيح مع السماح بالإبداع.

، ما هي الأهداف ولماذا. الاتفاق على التوقعات الخاصة بالنتائج والمعالم، بما في ذلك المواعيد النهائية. يعد هذا الهيكل ضروريًا لإبقاء الأمور على المسار الصحيح مع السماح بالإبداع. الحفاظ على تراكم المشاريع ليتم تحديد نطاقها وتحديد أولوياتها لاحقًا. يتيح ذلك لفريقك تقديم أفكار جديدة إليك والاستماع إليها، دون عرقلة الأولويات الحالية.

في النهاية، نجمي الشمالي في بناء وقيادة الفريق دائمًا ما يعتمد على الثقة. أريد توظيف أشخاص يمكنني الوثوق بهم وأريد أن أكسبهم في المقابل.

أريد أن أشجع فريقي على الثقة ببعضهم البعض، وأريد أن يشعر الجميع بأنهم محل ثقة.

إذا تمكنت من تحقيق ذلك، فسينتهي بك الأمر مع فريق يعمل بشكل تعاوني لتحقيق الأهداف المشتركة، ويتحدى أنفسهم ليكونوا الأفضل، ويطورون نقاط قوتهم وتخصصاتهم، ويتعلمون من بعضهم البعض، ويولدون أفكارًا وابتكارات من شأنها تطوير برنامج تحسين محركات البحث الخاص بك. للمستقبل.

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