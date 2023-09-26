Rewrite this title: 6 طرق أساسية لاستخراج مؤشرات الويب الحيوية لـ CrUX مع إيجابيات وسلبيات

ستساعدك المقالة التالية: 6 طرق أساسية لاستخراج مؤشرات الويب الحيوية لـ CrUX مع إيجابيات وسلبيات

منذ إعلان بعد تحديث تجربة الصفحة وطرحها بالكامل في سبتمبر 2021، حوّل العديد من محترفي تحسين محركات البحث في جميع أنحاء العالم اهتمامهم إلى تحسين مؤشرات أداء الويب الأساسية لمواقع الويب التي يديرونها.

يعد التأكد من حصولك على تجربة مستخدم جيدة عبر جميع المتصفحات والأجهزة أمرًا مهمًا من وجهة نظر الأعمال.

ومع ذلك، كخبراء في تحسين محركات البحث (SEO)، نحتاج إلى فهم ليس فقط كيفية تجربة المستخدمين لموقعنا، ولكن أيضًا كيف تقوم Google بقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية وما إذا كانت هناك طريقة للوصول إلى هذه البيانات أيضًا.

وبهذه الطريقة، لا نفيد مستخدمينا فحسب، بل نعرف كيف تحكم Google على مواقعنا الإلكترونية – ومواقع منافسينا – في هذا المجال المحدد. يتيح لنا هذا في النهاية تحديد أولويات الإصلاحات بناءً على هذه المعلومات.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، في هذه المقالة نستكشف:

ما هي البيانات التي يستخدمها Google قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية .

. ما هي المصادر المتاحة ل استخراج هذه البيانات وقيودها .

. والتي هي أفضل المصادر لأغراض تحسين محركات البحث (من وجهة نظري).

(من وجهة نظري). كيفية أالوصول إلى مصادر البيانات هذه، مع الأمثلة.

ما البيانات التي تستخدمها Google لقياس مؤشرات الويب الأساسية؟

واستنادًا إلى المعلومات التي قدمتها Google، فإنها تستخدم البيانات التي تم جمعها في تقرير تجربة مستخدم Chrome لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية للبحث.

لقد أعلنوا ذلك في مناسبات متعددة، بما في ذلك جون مولر جلسة “مؤشرات الويب الأساسية وتحسين محركات البحث”. في Chrome Dev Summit في عام 2020 ومؤخرًا خلال جلسة AMA لحيوية الويب في Google I/O 2021.

ال تقرير تجربة مستخدم Chrome، أو CrUX باختصار، يجمع معلومات أداء التحميل من عناوين URL التي يزورها مستخدمو Chrome الحقيقيون والتي تستوفي معايير محددة.

لوضع هذا في سياقه، عند النظر إلى قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية بحتة من وجهة نظر جوجل، إنهم يبحثون في مجموعة فرعية مجزأة من قاعدة المستخدمين بأكملها.

من الواضح أننا لا نستطيع معرفة النسبة المئوية لمستخدمي Chrome الذين يشكلون جزءًا من تقرير CrUX لأي موقع ويب معين، حيث لم يتم الكشف عن ذلك بواسطة Google. وأيضًا، يعتمد حجم هذه المجموعة الفرعية أو صغرها بشكل كامل على المستخدمين لديك.

في عالم مثالي، يجب عليك تتبع مؤشرات أداء الويب الأساسية على موقعك لجميع المستخدمين باستخدام أداة تابعة لجهة خارجية أو باستخدام أداة Google الخاصة مكتبة حيوية الويب. ومع ذلك، فإن البيانات الموجودة في CrUX هي أفضل المعلومات المتوفرة لدينا والتي أصبحت متاحة للعامة.

ما المصادر المتاحة لاستخراج مؤشرات الويب الأساسية من قاعدة بيانات CrUX؟

مع العلم أن Google تستخدم بيانات CrUX للبحث، فإن الخطوة التالية هي فهم كيفية الحصول على هذه البيانات.

هناك ست طرق لاستخراج Core Web Vitals من CrUX مباشرةً من Google:

واجهة برمجة تطبيقات CruX.

واجهة برمجة تطبيقات رؤى PageSpeed.

لوحة تحكم CrUX Data Studio.

أداة رؤى PageSpeed.

مشروع CrUX BigQuery.

وحدة تحكم بحث جوجل.

ولكل من هذه المصادر فوائده وعيوبه. لقد قمت بإنشاء إطار عمل صغير لتصنيف أيهما أفضل لنوع التحليل الذي تقوم به عادةً لتحسين محركات البحث.

المقاييس المدرجة في هذا الإطار هي:

استخراج URL : هل يمكننا استخراج بيانات CWV لعنوان URL محدد (إن وجد)؟

: هل يمكننا استخراج بيانات CWV لعنوان URL محدد (إن وجد)؟ المجال/الأصل : هل يمكننا استخراج بيانات CWV لمجال معين (إن وجد)؟

: هل يمكننا استخراج بيانات CWV لمجال معين (إن وجد)؟ الأجهزة: هل يمكننا تقسيم البيانات حسب الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي؟

هل يمكننا تقسيم البيانات حسب الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي؟ إتصال شبكة : هل يمكننا تقسيم البيانات حسب سرعة شبكة المستخدمين؟

: هل يمكننا تقسيم البيانات حسب سرعة شبكة المستخدمين؟ بيانات جديدة : هل نحصل على أحدث البيانات المتاحة (آخر 28 يومًا من يوم الاستخراج)؟

: هل نحصل على أحدث البيانات المتاحة (آخر 28 يومًا من يوم الاستخراج)؟ البيانات التاريخية : هل يمكننا الوصول إلى البيانات من الأشهر/السنوات السابقة؟

: هل يمكننا الوصول إلى البيانات من الأشهر/السنوات السابقة؟ مجانا : هل يمكننا الوصول إلى البيانات دون دفع؟

: هل يمكننا الوصول إلى البيانات دون دفع؟ قابلية التوسع : هل يمكننا استخراج هذه البيانات بسهولة لآلاف من عناوين URL أو النطاقات؟

: هل يمكننا استخراج هذه البيانات بسهولة لآلاف من عناوين URL أو النطاقات؟ الوصول إلى واجهة المستخدم: هل يحتوي مصدر البيانات هذا على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام؟

ترتيب أفضل المصادر لاستخراج بيانات CrUX لتحسين محركات البحث

على الرغم من أن هذه القائمة قد تكون متحيزة بعض الشيء لأنني أحب استخدام الحلول البرمجية لعملي اليومي، فقد جربت كل هذه الطرق من قبل.

ومن ثم، فإن جميع المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرتي في العمل على حل ومراقبة مشكلات مؤشرات الويب الأساسية للعملاء الحقيقيين.

فيما يلي قائمة بطرق استخراج مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google وكيفية مقارنتها ببعضها البعض بناءً على إطار المقارنة الخاص بي.

1. واجهة برمجة تطبيقات CrUX

ال واجهة برمجة تطبيقات CruX هي، في رأيي، واجهة برمجة التطبيقات الأسهل والأكثر اكتمالًا لاستخراج Core Web Vitals من CrUX بشكل عام.

إنه سهل الاستخدام إلى حد ما ويحتوي على جميع المعلومات التي قد تحتاجها لفهم مشكلات CWV والإبلاغ عنها ومراقبتها لمواقع الويب الخاصة بك.

الايجابيات

يمكن الوصول إلى كل من عنوان URL والبيانات على مستوى الأصل من خلال واجهة برمجة التطبيقات عندما تكون متاحة.

من خلال واجهة برمجة التطبيقات عندما تكون متاحة. أنت تستطيع تقسيم جميع الأجهزة الثلاثة (الجوال، سطح المكتب، والكمبيوتر اللوحي).

(الجوال، سطح المكتب، والكمبيوتر اللوحي). معلومات الاتصال بالشبكة متاحة. أنت تستطيع استخراج البيانات لشبكات 4G، و3G، و2G، وSlow-2G، وغير متصل .

. أنت تستطيع استخراج أحدث البيانات المتاحة وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل. وهذا (من الناحية النظرية) هو ما يستخدمه بحث Google لتقييم مؤشرات أداء الويب الأساسية لموقع ويب.

وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل. وهذا (من الناحية النظرية) هو ما يستخدمه بحث Google لتقييم مؤشرات أداء الويب الأساسية لموقع ويب. إنها مجاني تمامًا للاستخدام وقابل للتطوير بسهولة. الحد الأقصى للحصة الوحيد هو عدد الاستعلامات في الدقيقة وهو 150. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بوقت استجابة سريع حقًا مقارنة بواجهات برمجة التطبيقات الأخرى مثل PageSpeed ​​Insights API.

سلبيات

في الوقت الحالي، هناك لا يوجد وصول متاح إلى البيانات التاريخية . وبالتالي، يمكنك فقط الوصول إلى تجميع الـ 28 يومًا السابقة. ومع ذلك، يمكن التحايل على ذلك عن طريق تخزين البيانات يوميًا للوصول إليها في المستقبل.

. وبالتالي، يمكنك فقط الوصول إلى تجميع الـ 28 يومًا السابقة. ومع ذلك، يمكن التحايل على ذلك عن طريق تخزين البيانات يوميًا للوصول إليها في المستقبل. هنالك لا توجد واجهة مستخدم يمكن الوصول إليها بسهولة لواجهة برمجة التطبيقات في الوقت الحالي.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام واجهة برمجة تطبيقات CrUX

سلاحي المفضل عندما يتعلق الأمر باستخراج واجهة برمجة التطبيقات (API) هو JavaScript، وتحديدًا Node.js. ولذلك، فإن الأمثلة التي سأعرضها لك ستكون في الغالب بلغة JavaScript.

إذا كنت لا تعرف كيفية تشغيله، هذه الوظيفة القصيرة يشرح كيفية تثبيت Node.js على الكمبيوتر المحمول الخاص بك حتى تتمكن من تجربة هذه الأمثلة في وقتك الخاص.

// قم بإنشاء ملف Index.js، والصق الكود أدناه وقم بتشغيل `npm install axios` في المحطة الطرفية الخاصة بك /* Modules */ const axios = require(‘axios’); /* متغيرات البرنامج النصي */ const apiKey = ‘YOUR-API-KEY-HERE’ // احصل على مفتاحك هنا https://developers.google.com/web/tools/chrome-user-experience-report/api/guides/ Getting-started#APIKey const CruxEndpoint = `https://chromeuxreport.googleapis.com/v1/records:queryRecord?key=${apiKey}`; // وظيفة مخصصة لاستدعاء CruX API const getApiData = async (type, url) => { // إنشاء نص الطلب const req = {} req[type] = url // إرسال طلب واجهة برمجة التطبيقات const { data } = انتظار axios(cruxEndpoint, { الطريقة: ‘POST’، الرؤوس: { ‘نوع المحتوى’: `application/json`، }، البيانات: JSON.stringify(req) } ); إرجاع البيانات } // تشغيل البرنامج النصي (IIFE) – تغيير “النوع” و”URL” (async () => { const testOrigin = انتظار getApiData(‘origin’, ‘https://builtvisible.com’) const testURL = انتظار getApiData(‘url’, ‘https://builtvisible.com’) console.log(testOrigin, testURL); })()

إذا كنت تريد مني أن أشارك نسخة كاملة يتم تشغيلها عبر جميع الأجهزة والاتصالات الممكنة للحصول على قائمة عناوين URL، اسمحوا لي أن أعرف على Twitter.

2. واجهة برمجة تطبيقات PageSpeed ​​Insights

ال واجهة برمجة تطبيقات رؤى PageSpeed تأتي في المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر باستخراج البيانات الميدانية من CrUX.

إنه يوفر لنا معلومات مفيدة للغاية ولكن هناك بعض الأبعاد المفقودة مقارنة بـ CrUX API والتي قد تكون مفيدة عند تشخيص مشكلات CWV لمواقعك.

الايجابيات

يمكن الوصول إلى كل من عنوان URL والبيانات على مستوى الأصل من خلال واجهة برمجة التطبيقات عندما تكون متاحة.

من خلال واجهة برمجة التطبيقات عندما تكون متاحة. أنت تستطيع تجزئة البيانات بواسطة الجوال وسطح المكتب .

. يمكنك ذلك تمامًا مثل واجهة برمجة تطبيقات CrUX استخراج أحدث البيانات المتاحة وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل.

وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل. إنها مجاني تمامًا للاستخدام وقابل للتطوير بسهولة . هناك حد للحصة يبلغ 240 طلبًا في الدقيقة و25000 طلبًا في اليوم.

. هناك حد للحصة يبلغ 240 طلبًا في الدقيقة و25000 طلبًا في اليوم. يمكنك الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات هذه من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام باستخدام أداة PageSpeed ​​Insights Tool من Google (على الرغم من أنها ليست قابلة للتطوير).

سلبيات

أنت لا يمكن تقسيم البيانات عن طريق الجهاز اللوحي المستخدمين.

المستخدمين. لا توجد معلومات اتصال بالشبكة متاح. وبالتالي، يتم تجميع كافة الاتصالات المختلفة عند استخراج بيانات CWV.

متاح. وبالتالي، يتم تجميع كافة الاتصالات المختلفة عند استخراج بيانات CWV. في الوقت الحالي، هناك لا يوجد وصول متاح إلى البيانات التاريخية . وبالتالي، يمكنك فقط الوصول إلى تجميع الـ 28 يومًا السابقة. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تخزين البيانات يوميًا للوصول إليها في المستقبل.

. وبالتالي، يمكنك فقط الوصول إلى تجميع الـ 28 يومًا السابقة. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تخزين البيانات يوميًا للوصول إليها في المستقبل. تقوم هذه الخدمة بتشغيل Lighthouse في الخلفية للحصول على مقاييس المختبر في نفس الطلبات. وبالتالي، استجابة API أبطأ قليلاً من واجهة برمجة تطبيقات CrUX.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام واجهة برمجة تطبيقات PageSpeed ​​Insights

فيما يلي مثال صغير لكيفية استخراج بيانات CWV من PageSpeed ​​Insights API. إذا كنت تريد تشغيل برنامج نصي للتوصيل والتشغيل، فيمكنك ذلك قم بتنزيل المستودع الخاص بي من جيثب.

// قم بإنشاء ملف Index.js، والصق الكود أدناه وقم بتشغيل `npm install axios` في المحطة الطرفية الخاصة بك /* Modules */ const axios = require(‘axios’); /* متغيرات البرنامج النصي */ const apiKey = ‘YOUR-API-KEY-HERE’ // احصل على مفتاحك هنا https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/get-started#APIKey // Custom وظيفة استخراج البيانات من PageSpeed ​​API const getApiData = async (url) => { const endpoint=”https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed”; const apiResponse = انتظار axios(`${endpoint}?url=${url}&key=${apiKey}`); // إنشاء استدعاء HTTP const urlCWV = apiResponse.data.loadingExperience; // استخراج حقل عنوان URL const domainCWV = apiResponse.data.originLoadingExperience; // استخراج بيانات حقل المجال console.log(urlCWV, domainCWV); // سجل بيانات حقل عنوان URL وبيانات حقل المجال إذا كانت متوفرة return { urlCWV, domainCWV }; }; // اتصل بوظيفتك المخصصة getApiData(‘https://www.searchenginejournal.com/category/seo/’);

3. مشروع CrUX BigQuery

ال مشروع CrUX BigQuery هي قاعدة بيانات ضخمة لسجلات مقاييس المستخدم الحقيقية التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2017. هذا المشروع الضخم مليء بالمعلومات الرائعة. ولكن مثل أي مصدر آخر، له إيجابيات وسلبيات.

الايجابيات

أنت تستطيع الوصول إلى البيانات على مستوى الأصل .

. يمكنك أن قم بدمج جميع الأجهزة الثلاثة (الجوال، سطح المكتب، والكمبيوتر اللوحي).

(الجوال، سطح المكتب، والكمبيوتر اللوحي). أنت تستطيع استخراج البيانات لجميع أنواع اتصالات الشبكة عندما يكون ذلك متاحًا (4G، 3G، 2G، 2G بطيء وغير متصل).

عندما يكون ذلك متاحًا (4G، 3G، 2G، 2G بطيء وغير متصل). أنت تستطيع استخراج البيانات التاريخية بعد آخر شهر متاح حتى أكتوبر 2017.

حتى أكتوبر 2017. أنت تستطيع توسيع نطاق هذا لأكبر عدد ممكن من المشاريع كما تريد والبيانات مرنة للغاية مع إمكانية إنشاء الجداول المخصصة الخاصة بك إذا كنت ترغب في ذلك.

كما تريد والبيانات مرنة للغاية مع إمكانية إنشاء الجداول المخصصة الخاصة بك إذا كنت ترغب في ذلك. هناك مقاييس وأبعاد إضافية والتي قد تكون مفيدة لتحليلك ولكنها غير متوفرة في CrUX API أو PageSpeed ​​Insights APIs مثل “Time To First Byte” أو التقسيم على مستوى البلد.

سلبيات

أنت لا يمكن الوصول إلى مستوى URL بيانات.

بيانات. هذا يتم تحديث مجموعة البيانات كل ثاني ثلاثاء من الشهر للشهر السابق. وبالتالي، إذا كنت تريد مراقبة فيروس CWV بشكل أكثر انتظامًا، فلن يكون هذا هو المصدر الصحيح.

كل ثاني ثلاثاء من الشهر للشهر السابق. وبالتالي، إذا كنت تريد مراقبة فيروس CWV بشكل أكثر انتظامًا، فلن يكون هذا هو المصدر الصحيح. أنت بحاجة إلى فهم عملي لـ SQL للحفر في البيانات.

للحفر في البيانات. يكلف المال للتشغيل. على الرغم من وجود طبقة الاستخدام المجاني في BigQuery، ستحتاج إلى إضافة تفاصيل الفوترة داخل Google Cloud Platform لتتمكن من استخدامها. لا تثبط من هذا. بالنسبة إلى التقارير الصغيرة والمتوسطة الحجم، يجب أن تكون ضمن الطبقة المجانية.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام مشروع CrUX BigQuery

إذا كان لديك بالفعل حساب Google Cloud Platform، فيمكنك الوصول إلى المشروع باستخدام هذا الرابط.

ستحتاج إلى تمكين BigQuery API. بمجرد التمكين، يمكنك الوصول إلى البيانات مباشرة من محرر SQL الخاص بك.

ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في SQL ولكن القليل من الإلمام سيأخذك إلى طريق طويل.

فيما يلي مصدران رائعان سيساعدانك على بدء رحلتك عند تحليل هذه البيانات: Rick Viscomi’s كتاب الطبخ كروكس وبول كالفانو Biguery لبرنامج تعليمي لـ CrUX.

حتى الآن، قمت فقط بشرح مصادر البيانات التي تتطلب القليل من المعرفة البرمجية. لكنك لا تحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة حتى تتمكن من الحصول على بيانات Core Web Vitals من تقرير CrUX.

ستسمح لك الطرق الثلاث التالية بالوصول إلى بيانات Core Web Vitals من CrUX دون معرفة البرمجة.

4. أداة رؤى PageSpeed

ال أداة رؤى PageSpeed من Google يعد بديلاً جيدًا تمامًا “بدون رمز” للوصول إلى بيانات CruX.

الفوائد هي نفسها تمامًا تلك الخاصة بـ PageSpeed ​​Insight API ولكن العيب الوحيد هو أن هذه الطريقة ليست قابلة للتطوير بشكل كبير.

للحصول على البيانات من عناوين URL متعددة، ستحتاج إلى إدخال كل عنوان URL يدويًا في الأداة.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام أداة PageSpeed ​​Insights

أدخل عنوان URL/النطاق الذي ترغب في الحصول على البيانات منه في أداة PageSpeed ​​Insights.

إذا كانت هناك معلومات متاحة لكل من عنوان URL أو المجال (الأصل)، فستجدها في أعلى النتائج التي تظهر بعد انتهاء تشغيل الأداة.

5. لوحة معلومات CrUX Data Studio

ال لوحة تحكم CrUX Data Studio هي أداة رائعة تم إنشاؤها بواسطة ريك فيسكومي للوصول إلى مشروع CrUX Big Query بسهولة شديدة من خلال واجهة مستخدم رائعة.

الايجابيات

أنت تستطيع الوصول إلى البيانات على مستوى الأصل .

. أنت تستطيع تقسيم جميع الأجهزة الثلاثة (الجوال، وسطح المكتب، والكمبيوتر اللوحي) .

. أنت تستطيع استخراج البيانات لجميع أنواع اتصالات الشبكة عندما يكون ذلك متاحًا (4G، 3G، 2G، 2G بطيء وغير متصل).

عندما يكون ذلك متاحًا (4G، 3G، 2G، 2G بطيء وغير متصل). أنت تستطيع استخراج البيانات التاريخية بعد آخر شهر متاح .

. إنها مجاني تماما لبناء.

لبناء. إنها من السهل جدا لاقامة ويحتوي على واجهة مستخدم بسيطة.

ويحتوي على واجهة مستخدم بسيطة. هناك مقاييس إضافية قد تكون مفيدة لتحليلك ولكنها غير متوفرة في واجهات برمجة التطبيقات الأخرى مثل Time To First Byte.

سلبيات

أنت لا يمكن الوصول إلى مستوى URL بيانات.

بيانات. هذا التقرير مرتبطة بالبيانات المتوفرة في مشروع Big Query الذي يتم تحديثه كل ثاني ثلاثاء من الشهر للشهر السابق. وبالتالي، إذا كنت تريد مراقبة بيانات CWV بشكل أكثر انتظامًا، فهذا غير ممكن من خلال مصدر البيانات هذا.

الذي يتم تحديثه كل ثاني ثلاثاء من الشهر للشهر السابق. وبالتالي، إذا كنت تريد مراقبة بيانات CWV بشكل أكثر انتظامًا، فهذا غير ممكن من خلال مصدر البيانات هذا. هذه الطريقة هي ليست قابلة للتطوير حقا إذا كنت تخطط لمراقبة أكثر من عدد قليل من المجالات.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام لوحة معلومات CrUX Data Studio

قم بإنشاء نسخة من القالب مباشرة على Data Studio من خلال g.co/chromeuxdash.

يمكنك بعد ذلك إضافة النطاق الذي تهتم به، والضغط على “إنشاء تقرير” وستحصل على التقرير من آخر شهر متاح.

إذا تلقيت خطأ، فتأكد من إضافة اسم المجال بشكل صحيح.

وبدلاً من ذلك، قد يكون نطاقك غير مضمن في مجموعة بيانات BigQuery. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية عمل هذا التقرير مشاركة ريك فيسكومي على web.dev.

6. تقرير مؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console

يعد تقرير مؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console إضافة جديدة نسبيًا إلى نظام GSC الأساسي. إنه مفيد ولكنه فريد تمامًا من حيث المقاييس التي يعرضها لكل عقار.

الايجابيات

أنت تستطيع الوصول إلى البيانات على مستوى القالب وهو نهج فريد لبقية المنهجيات. هذه فكرة جيدة حقًا، وفي العديد من الحالات، يعمل التجميع كما هو متوقع.

وهو نهج فريد لبقية المنهجيات. هذه فكرة جيدة حقًا، وفي العديد من الحالات، يعمل التجميع كما هو متوقع. أنت تستطيع تقسيم البيانات عن طريق الهاتف المحمول وسطح المكتب .

. من حيث المبدأ، يمكنك ذلك استخراج أحدث البيانات المتاحة وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل.

وهو متوسط ​​البيانات المجمعة خلال الـ 28 يومًا السابقة من آخر يوم كامل. هنالك بيانات بقيمة 90 يومًا ولكن فقط بعدد عناوين URL المتأثرة لكل مجموعة (مقياس جيد، مقياس احتياجات التحسين، مقياس ضعيف)

لكل مجموعة (مقياس جيد، مقياس احتياجات التحسين، مقياس ضعيف) واجهة مستخدم GSC هي من السهل جدا للاستخدام.

سلبيات

أنت لا يمكن الوصول إلى البيانات على مستوى URL أو البيانات على مستوى الأصل . يتم تجميع البيانات حسب قيمة “عناوين URL المشابهة” وقيمة “المقياس المجمع”، وهو أمر جيد ولكن من الصعب تتبع تقدم عنوان URL الفردي.

. يتم تجميع البيانات حسب قيمة “عناوين URL المشابهة” وقيمة “المقياس المجمع”، وهو أمر جيد ولكن من الصعب تتبع تقدم عنوان URL الفردي. أنت لا يمكن تنزيل عناوين URL الفردية تمت مطابقته بـ “مشابه”، فقط العدد الإجمالي.

تمت مطابقته بـ “مشابه”، فقط العدد الإجمالي. أنت لا يمكن تقسيم البيانات عن طريق الجهاز اللوحي المستخدمين.

المستخدمين. لا توجد معلومات اتصال بالشبكة متاح.

متاح. في الوقت الحالي، هناك لا يوجد وصول متاح إلى البيانات التاريخية بعد الـ 90 يومًا الماضية.

كيفية الوصول إلى بيانات CWV باستخدام Search Console

الطريقة الوحيدة لاستخراج البيانات هي من خلال واجهة المستخدم في الوقت الحالي. التقرير مقسم بين “الجوال” و”سطح المكتب”.

تحتوي كل فئة من فئات الأجهزة على تقارير فردية “ضعيفة” و”بحاجة إلى تحسين” و”جيدة” لكل من المقاييس الحيوية للويب الأساسية (LCP وCLS وFID).

يحتوي كل تقرير على وظيفة تصدير (CSV أو Excel أو Google Sheet) تتيح لك تنزيل جدول يحتوي على “عنوان URL الأساسي” وعدد “عناوين URL المشابهة” وقيمة “المقياس المجمع” لكل مجموعة.

كما يسمح أيضًا بعدد عناوين URL المتأثرة ضمن هذا القسم الفرعي لآخر 90 يومًا.

افكار اخيرة

بغض النظر عن مهاراتك في البرمجة، هناك العديد من الطرق لاستخراج بيانات Core Web Vitals من CrUX لمراقبة مواقع الويب الخاصة بك والمنافسين.

إذا كنت مرتاحًا مع القليل من البرمجة وتتطلع إلى مراقبة Core Web Vitals على أساس منتظم وعلى نطاق واسع، فستكون CrUX API هي الحل الأفضل لك.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تركز بشكل أكبر على اتجاهات المجال العامة ولا تحتاج إلى البيانات في كثير من الأحيان دون الحاجة إلى تتبع الكثير من المجالات المختلفة، فإن لوحة معلومات CrUX Data Studio ستكون الحل الأكثر راحة.

تذكر أن قياس أداء مواقعنا الإلكترونية مقابل معايير CWV الخاصة بـ Google هو الخطوة الأولى نحو تحسينها. لأنه بدون هدف، لا يمكنك التسجيل.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه كما يخبرنا مديرنا الفني ويليام ناي دائمًا، “الاستراتيجية مهمة ولكن التنفيذ هو كل شيء”.

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