Rewrite this title: 6 طرق لاستخدام برامج تحرير الفيديو لتنمية علامتك التجارية عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: 6 طرق لاستخدام برامج تحرير الفيديو لتنمية علامتك التجارية عبر الإنترنت

4. تعزيز المبيعات من خلال مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج

تحظى مقاطع الفيديو التجريبية بشعبية كبيرة، وذلك لسبب وجيه. أنها تخدم مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك:

تقليل الشك.

كان المستهلكون متشككين بالفعل قبل الوباء، لكن الموجة العارمة من المعلومات الخاطئة بين مصادر المعلومات وضعت الثقة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لـ إيدلمان 2021 مقياس الثقة.

تساعد مقاطع الفيديو التوضيحية على التخفيف من انعدام الثقة لأنك لا تقدم عرضًا فارغًا وتتوقع من العملاء أن يأخذوا بكل بساطة كلمتك – فأنت بالضبط ما يمكن أن يفعله منتجك.

شرح الميزات الرئيسية.

يكمن جمال مقاطع الفيديو التوضيحية في أنها تمنحك القدرة على تقديم منتجاتك بطريقة تحادثية واقعية بدلاً من عرض مبيعات انتهازي.

يشبه إلى حد كبير علم النفس وراء الاعتماد على تسويق المحتوى بدلاً من المكالمات الباردة، فإن نهج الضغط المنخفض هذا أكثر جاذبية للمستهلكين. كما أنه يتيح لك الفرصة لشرح سبب تميز منتجك في السوق وكيف يمكنه حل مشكلات عملائك.

توفير الوقت والمال مقارنة بالعروض التوضيحية المباشرة.

حتى قبل عصر التباعد الاجتماعي والقدرة المحدودة، كان وصول علامتك التجارية إلى مندوب مبيعات شخصيًا أكثر محدودية بكثير من وصولها الرقمي، خاصة في الأسواق الخارجية. (ناهيك عن النفقات التي تتراكم عندما تأخذ في الاعتبار الراتب والسفر والعمولة والإقامة والنفقات الأخرى التي تتراكم عندما يسافر مندوبو المبيعات.)

الآن، كل ما عليك فعله هو إرسال رابط، ويمكن لأي شخص رؤية العرض التوضيحي للمنتج.

5. قم بتضمين مقاطع الفيديو مباشرة في موقع الويب الخاص بك

تحب محركات البحث مقاطع الفيديو، وهو أمر جيد بالنسبة لتصنيف محركات البحث. تشجع مقاطع الفيديو زوار موقعك على قضاء المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك مع تقديم تفاعل أفضل من النص العادي أو الصور.

يمكن أن تؤدي إضافة مقاطع فيديو إلى صفحاتك المقصودة إلى تحسين التحويلات 86%مما يجعلها إضافات قوية لبقية المحتوى الخاص بك.

هناك الكثير من الفرص لاستخدام الفيديو على موقع الويب الخاص بك:

يمكن لصفحات المنتجات أن تعرض المنتجات المستخدمة أو المصممة على أساس شخص ما.

يمكن أن تعرض الصفحة الرئيسية إطلاق مجموعتك الأخيرة.

يمكن لصفحة “نبذة عنا” الخاصة بك أن تلقي نظرة ممتعة من وراء الكواليس على الشركة والأشخاص الذين يديرونها. وهذا يمنح المستهلكين صورة أفضل بكثير عن هويتك مقارنة بعمود من النص.

في النهاية، مقاطع الفيديو تدور حول المشاركة. من المنطقي إشراك جمهورك مباشرة على موقع الويب الخاص بك.

6. قم بدمج مقاطع الفيديو في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك

كان من المفترض أن يكون البريد الإلكتروني والفيديو معًا. ولا تأخذ كلامنا على محمل الجد فحسب – فقد ثبت أن إضافة مقاطع فيديو إلى حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك يؤدي إلى زيادة نسب النقر إلى الظهور بقدر ما 300%.

اعتمادًا على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني لديك، هناك فرصة إضافية للاستفادة من فعالية الفيديو من خلال إعداد بيانات العرض لإنشاء سير عمل استنادًا إلى ما إذا كان العميل قد شاهد الفيديو، وإذا كان الأمر كذلك، فما الفيديو الذي شاهده.

على سبيل المثال، إذا شاهد أحد العملاء المحتملين 80% من مقطع فيديو توضيحي لآخر تحديث لمنتجك، فستكون هذه فرصة رئيسية لتصفيته في مسار مبيعات معين مع محتوى متابعة مماثل ونهج متعدد القنوات مع الإعلانات ذات الصلة.

كيفية تحقيق أهداف الفيديو الخاصة بك باستخدام برنامج التحرير Movavi

لقد رأينا الكثير من الطرق التي يمكن أن يعمل بها الفيديو لصالح علامتك التجارية من خلال نشر الوعي وزيادة العملاء المحتملين وتعزيز حركة المرور على الويب ونسب النقر إلى الظهور وتصنيفات تحسين محركات البحث.

ولكن من المهم أن تتذكر أن مقاطع الفيديو الخاصة بك ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد نجاحك.

قبل البدء في إنشاء الفيديو الأول الخاص بك، ضع في اعتبارك الأساسيات:

سياق الفيديو

أين سيتم عرض هذا الفيديو؟

هل هو إعلان مستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي، أم مقطع فيديو “نبذة عنا” سيتم عرضه على صفحة الاتصال الخاصة بك؟

السياق مهم. تأكد من ضبط النغمة المناسبة وتقديم المعلومات الصحيحة.

نية الزائر

في أي مرحلة من مسار تحويل المبيعات يقع جمهورك المستهدف؟

هل يتم تعريف المشاهدين بعلامتك التجارية للمرة الأولى، أم أنهم على دراية بك بالفعل ويبحثون عن مزيد من المعلومات المتعمقة حول منتجاتك وخدماتك؟

تحفيز

ماذا يريد المشاهدون؟

ما هي المشكلة التي يحاولون حلها، وما هو الحل الخاص بك؟

على سبيل المثال، سيكون للفيديو التعليمي الذي يوضح كيفية استخدام منتجك شكل ومظهر مختلف عن الفيديو الترويجي الذي يعلن عن تخفيضات سريعة.

يجب التفكير بعناية في كل هذه الاعتبارات كجزء من استراتيجيتك الأولية.

بمجرد أن يكون لديك خطتك، يجب أن يكون لديك الأدوات المناسبة لإضفاء الحيوية على رؤيتك.

جديلة موفافي.

لقد سئمنا من حلول برامج الوسائط المتعددة المعقدة والمكلفة والتي لم تكن مناسبة للمبتدئين ولا للميزانية. لذلك شرعنا في تغيير المعايير وإتاحة برامج التحرير القوية لأي شخص على أي مستوى مهارة وأي ميزانية.

مهمتنا هي خلق بيئة تجعل التعامل مع ملفات الفيديو والصوت والصور تجربة ممتعة وموفرة للوقت. نريد أن نوفر لمستخدمينا الأدوات التي يحتاجونها لحل أي مهمة وسائط متعددة من خلال تطبيقاتنا المحمولة وسطح المكتب وتطبيقات الإنترنت بأسعار معقولة وسهلة الاستخدام.

منتجاتنا تعمل لكليهما Windows وماك. نحن نقدم كل ما تحتاجه للوصول إلى أهدافك التسويقية عبر الفيديو:

محرر الفيديو : برنامج تحرير فيديو بديهي يتضمن مؤثرات خاصة، ورسوم متحركة للإطار الرئيسي، ومقدمات جاهزة، وعناوين، ومرشحات، وانتقالات، ومفتاح Chroma لتغيير الخلفيات، والمزيد.

برنامج تحرير فيديو بديهي يتضمن مؤثرات خاصة، ورسوم متحركة للإطار الرئيسي، ومقدمات جاهزة، وعناوين، ومرشحات، وانتقالات، ومفتاح Chroma لتغيير الخلفيات، والمزيد. محول الفيديو : محول سريع للغاية قادر على تحويل ملفات الوسائط الخاصة بك إلى أكثر من 180 تنسيقًا. انقل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور إلى أي نظام أساسي أو جهاز مع الحفاظ على الجودة.

محول سريع للغاية قادر على تحويل ملفات الوسائط الخاصة بك إلى أكثر من 180 تنسيقًا. انقل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور إلى أي نظام أساسي أو جهاز مع الحفاظ على الجودة. مسجل الشاشة: برنامج لتسجيل الندوات عبر الإنترنت والمكالمات عبر الإنترنت وتعليمات الفيديو والبرامج التعليمية والبث المباشر والأحداث عبر الإنترنت والمزيد. تسمح لك أداتنا البديهية بالرسم على شاشتك، واستخدام كاميرا الويب الخاصة بك، وإظهار الماوس وضغطات المفاتيح، وحتى جدولة التسجيل ليبدأ تلقائيًا في التاريخ والوقت الذي تختاره. يعد هذا برنامجًا ضروريًا إذا كنت مهتمًا بتسجيلات الشاشة.

سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن منتجاتنا سهلة الاستخدام مع مجموعة واسعة من الوظائف التي يمكن تحسينها للاستخدام الشخصي أو العمل أو التعليم لكل من الطلاب والمعلمين.

تتوفر جميع برامج Movavi في إصدار تجريبي بحيث يكون لدى المستخدمين خيار اختبار البرامج والتأكد من أن البرنامج سيكون مناسبًا ليناسب احتياجاتهم.

تتضمن الإصدارات التجريبية جميع وظائف الإصدار الكامل، ولكن لها حد زمني لعدد الأيام التي يمكن استخدامها بعد التثبيت.

أطلق العنان لإبداعك وابدأ حملة تسويق الفيديو الخاصة بك مع Movavi

لقد قمنا بتغطية بعض الاتجاهات الناجحة الحالية لجعل الفيديو إضافة قوية لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك، ونظرنا أيضًا في الأدوات المتاحة لمساعدتك في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

لا ينبغي أن يكون استخدام برنامج تحرير الوسائط المتعددة معقدًا للغاية لدرجة أنه يكلف الكثير من وقتك الثمين لإنشاء الأصول، مما يجعل الفيديو هدفًا بعيد المنال لعلامتك التجارية. ولهذا السبب بالتحديد قمنا بتطوير خيار ميسور التكلفة ولا يتطلب تشغيله خبيرًا.

يعتمد نجاح أو فشل حملة الفيديو الخاصة بك إلى حد كبير على الأدوات المتوفرة لديك. يمكن للبرامج البسيطة والفعالة أن تأخذك إلى ما هو أبعد بكثير من البرامج المعقدة للغاية والتي تحتوي على الكثير من الميزات والميزات التي يصعب التنقل فيها.

في النهاية، ما يهم حقًا هو إضفاء الحيوية على محتوى الفيديو الجميل الخاص بك في شكل مُحسّن بشكل أفضل لإفادة علامتك التجارية، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو موقع الويب أو أي طرق أخرى.