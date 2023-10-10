Rewrite this title: 6 طرق لضمان تصنيفات أفضل في Google Instant

ستساعدك المقالة التالية: 6 طرق لضمان تصنيفات أفضل في Google Instant

لم يقتل Google Instant تحسين محركات البحث بأي حال من الأحوال، على الرغم من الشائعات. لقد غيّر ببساطة النهج الذي يجب على مسوقي محركات البحث اتباعه من أجل جعل مواقع الويب تظهر في مرتبة أعلى في التصنيف وبأفضل ما لديهم. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان تصنيفات أفضل في بحث Google الفوري الجديد.

1. قم بتضمين كلمة رئيسية في اسم علامتك التجارية

إذا كنت قد بدأت للتو، فأنت محظوظ. احصل على كلمتك الرئيسية في اسم علامتك التجارية (ويفضل أن تكون الكلمة الأولى)، وستكون في منتصف الطريق، حيث من المحتمل أن تجذب النتائج الأولى للكلمة الرئيسية الأولى التي يتم إدخالها في عمليات البحث الكثير من النقرات، خاصة إذا كانت علامتك التجارية تهيمن على الكلمة الأولى نتائج قليلة.

2. ابدأ في التفكير كما يفكر الباحثون

مع ظهور النتائج “الفورية”، عليك أن تبدأ حقًا في التفكير مثل الباحثين للتأكد من تحسين موقعك للكلمات الرئيسية التي من المحتمل أن يبحث عنها الزوار المحتملون. ما هي الكلمة الأولى التي من المحتمل أن يكتبوها للعثور عليك؟ بمجرد تحديد هذا…

3. قم بتضمين Google Suggest كأداة للبحث عن الكلمات الرئيسية

مع الأخذ في الاعتبار أن تسليط الضوء على المصطلح الذي يقترحه Google سيؤدي إلى نتائج فورية، فإن استهداف المصطلحات التي تظهر لكلمتك الرئيسية الأساسية أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في بعض الحالات، قد يكون تخصيص كلمتك الرئيسية للعبارة الأكثر شيوعًا (بدلاً من كلمة رئيسية واحدة فقط) طريقًا أفضل، حيث تؤدي الكتابة في تحسين محركات البحث (SEO) إلى اختيار Google Suggest and Instant لعرض نتائج العبارة الشائعة التالية، ونصائح تحسين محركات البحث (SEO) بدلاً من مجرد تحسين محركات البحث (SEO)، وضع تلك الكلمة الرئيسية في أسفل الاقتراحات.

يعد هذا المنشور حول كيفية استخدام Google Suggest فعليًا للبحث عن الكلمات الرئيسية وما بعدها مكانًا رائعًا للبدء.

4. احصل على التحسين محليًا للكلمات الرئيسية العامة

إذا كان لنشاطك التجاري مواقع فعلية في منطقة واحدة أو أكثر، فهذا هو الوقت المناسب لتقديم الطلب تسويق البحث المحلي إلى موقع الويب الخاص بك وعلامتك التجارية، سواء داخل الموقع أو خارجه. 73% من عمليات البحث تكون عن المحتوى المحلي، مما يعني أنك تريد التأكد من ظهور نشاطك التجاري على الفور، وإظهار مكان تواجدك بالضبط للأشخاص.

هناك تغيير آخر مثير للاهتمام في Google Instant يتعلق بعبارات الكلمات الرئيسية المترجمة. نظرًا لأن Google يعرف المكان الذي يبحث منه الأشخاص (سواء كانت إعدادات التخصيص قيد التشغيل أم لا)، فلن يحتاجوا حتى إلى الدخول بالإضافة إلى المدينة – إذا قاموا بكتابة الكلمة الرئيسية فقط، فسوف يتلقون نتائج محلية فورية عند الاقتضاء دون الحاجة إلى إضافة المدينة في بحثهم.

5. تأكد من نظافة سمعتك على الإنترنت

اثنتان من ميزات Google Instant الجديدة هما قسم “شيء مختلف” و”الصفحات المشابهة لـ” في الشريط الجانبي الأيسر وأسفل نتائج البحث العشرة الأولى. إذا كان شخص ما يبحث عن علامتك التجارية، وكان لديك بعض الإدخالات السلبية في أعلى 5 إلى 10 نتائج، فمن المحتمل أن يتم إغراءه بسهولة بمراجعة منافسيك بدلاً من ذلك.

من خلال وجود الكثير من التواجد الإيجابي عبر الإنترنت (مثل ملفات تعريف البحث المحلية، وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية، والمدونات، والنطاقات الفرعية، وما إلى ذلك)، ستتمكن من خفض تلك النتائج السلبية بحيث تترك انطباعًا أوليًا جيدًا مع أفضل 10 نتائج لديك نتائج البحث.

6. السيطرة على نتائج البحث باستخدام الوسائط المتعددة

لا يهم ما إذا كانت علامتك التجارية عبارة عن عمل تجاري أم أنها تمثل نفسك فقط. إن إنتاج مجموعة واسعة من المحتوى سيضمن أنه عندما يكتب شخص ما اسمك أو علامتك التجارية، فإنه سيجدك أنت فقط!

التغييرات في حملة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك

ما هي التغييرات التي تجريها على حملات البحث وإنشاء الروابط في ضوء بحث Google الفوري الجديد؟ ما هي النتائج التي رأيتها؟ يرجى مشاركة أفكارك مع مجتمع التسويق عبر محركات البحث.