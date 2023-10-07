Rewrite this title: 6 طرق لضمان فشل حملتك في AdWords

ستساعدك المقالة التالية: 6 طرق لضمان فشل حملتك في AdWords

هل أنت صاحب عمل أو متخصص في التسويق وتتطلع إلى الاستفادة من Google AdWords؟ إذا كنت قد أجريت بحثًا عن تسويق PPC (الدفع لكل نقرة)، فلا شك أنك سمعت قصص النجاح التي لا تعد ولا تحصى والتي شاركها الأشخاص حول القناة، ولكن من المحتمل أنك سمعت عددًا كبيرًا من قصص الرعب!

إن عمق إعداد التقارير والتعقيد المتزايد باستمرار لبرنامج AdWords يعني أنه حتى المتغير الذي يبدو غير مهم في حملتك يمكن أن يحدث الفرق بين النجاح والفشل. لهذا السبب، بدلاً من قضاء الوقت في التفكير في كيفية تحسين الأداء في مجال واحد فقط من المجالات العديدة لحملتك، قررت أن أدرج ست طرق يكاد يكون من المؤكد أنك ستواجه فيها الفشل عندما يتعلق الأمر بتشغيل حملة AdWords.

1) إبقاء جميع الحملات مُفعَّلة في الشبكة الإعلانية.

افتراضيًا، عند إنشاء حملة AdWords، سيتم تمكينها ضمن حسابك في كل من شبكتي البحث والشبكة الإعلانية، بالإضافة إلى جميع الأجهزة. تكمن المشكلة الرئيسية في ذلك في أنه على الرغم من أن الشبكة الإعلانية ستولد قدرًا كبيرًا من الزيارات مقارنةً بالبحث، إلا أن معدل التحويل سيكون أقل بكثير بشكل عام. وهذا يعني أنك قد تجد أنه يتم إنفاق ميزانية الوسائط اليومية بالكامل تقريبًا على الشبكة الإعلانية، مما يترك زيارات البحث بميزانية أقل.

لضمان حصولك على الظهور الذي تبحث عنه على Google، قم بإلغاء الاشتراك في الشبكة الإعلانية بمجرد إنشاء حملتك، ثم قم بإنشاء حملات محددة تستهدف الشبكة الإعلانية للتأكد من أن الحدود القصوى للميزانية منفصلة إذا كنت ترغب في تشغيل النشاط في هذه المنطقة.

2) إنشاء حملة ومجموعة إعلانية واحدة لجميع كلماتك الرئيسية

قد يبدو هذا واضحًا جدًا لمعظم خبراء التسويق، ولكنك ستفاجأ بعدد أصحاب الأنشطة التجارية الذين أراهم يديرون حساباتهم الخاصة في AdWords والذين ينشئون فقط حملة واحدة ومجموعة إعلانية تحتوي على جميع كلماتهم الرئيسية. يعد هذا غير فعال إلى حد كبير لعدة أسباب، ولكن السبب الرئيسي وراء أهمية إنشاء بنية دقيقة تحتوي على حد أدنى من الكلمات الرئيسية لكل مجموعة إعلانية (لا يزيد عن 10 كلمات رئيسية لكل مجموعة إعلانية) هو أنك لا تستطيع حقًا الحصول على إعلانات وثيقة الصلة بالموضوع بأي طريقة أخرى.

إذا كان لديك 100 كلمة رئيسية ضمن مجموعة إعلانية واحدة، فمن المستحيل تقريبًا إنشاء نص إعلان يحتوي على جميع كلماتك الرئيسية. سيكون لهذا تأثير سلبي للغاية على نقاط الجودة الخاصة بك، مما سيؤدي في النهاية إلى تضخيم تكاليف النقرة لحسابك. المزيد عن كيفية تنظيم حملة AdWords بشكل صحيح.

3) استخدام المطابقة التقريبية لكلماتك الرئيسية

مع إصدار أحدث أنواع المطابقة في AdWords، “مُعدِّل المطابقة التقريبية”، سيتم اعتبار المطابقة التقريبية القياسية قديمة جدًا في رأيي. توضح لقطة الشاشة أدناه من Google الفرق بين نوعي المطابقة:

المشكلة الكبيرة في المطابقة التقريبية هي أنها تسمح لـ “عمليات البحث ذات الصلة” بعرض إعلاناتك، وفي بعض الأحيان لا تكون عمليات البحث ذات الصلة هذه ذات صلة بخدمتك أو منتجك على الإطلاق. على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملة AdWords لمتجر مزهريات وقمت بتعيين الكلمة الرئيسية “مزهرية” على المطابقة التقريبية، فهناك احتمال أن يتم عرض إعلاناتك من خلال عمليات بحث مثل “زهور”. كما يمكنك أن تفترض على الأرجح، يمكن أن يكون لهذا تأثير خطير على “نسبة النقر إلى الظهور” ومعدل التحويل.

4) تجاهل تقارير استعلام البحث الخاص بك

من المحتمل أن يكون تقرير طلبات البحث الموجود ضمن علامة التبويب “الكلمات الرئيسية” في AdWords هو التقرير الأكثر فائدة الذي يمكنك العثور عليه في حسابك. بدلاً من نسب النقرات والتكاليف وبيانات التحويل إلى كلمات رئيسية معينة داخل حسابك، يتيح لك هذا التقرير معرفة ما يكتبه المستخدمون بالضبط في Google لإنشاء إعلاناتك. تعتبر هذه البيانات مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتوسيع قائمة الكلمات الرئيسية السلبية. إذا رأيت أن هناك عمليات بحث معينة ليست ذات صلة بمنتجك أو خدمتك، فما عليك سوى إضافة عبارات البحث هذه ككلمات رئيسية سلبية داخل حسابك.

5) التنافس في حرب المزايدة

في كثير من الأحيان، عندما يرغب اثنان من المنافسين في AdWords في الظهور في الموضع الأول لنفس الكلمة الرئيسية، ستنشأ معركة طويلة ومكلفة حيث يقوم كلا المعلنين باستمرار بزيادة عروض أسعار الكلمات الرئيسية الخاصة بهم حتى يستسلم الآخر أو يُفلس. وهذا غالبًا ما يكون مكلفًا جدًا لكل من المعلنين وليس ضروريًا دائمًا.

بدلاً من مجرد زيادة عرض التسعير الخاص بك حتى تحصل على الموضع الأول، حاول أولاً إيجاد طرق لتحسين نقاط الجودة للكلمة الرئيسية المعنية. تأكد من ذكر كلمتك الرئيسية في عنوان إعلانك وسطر الوصف، واجعل محتوى صفحتك المقصودة ملائمًا بدرجة كبيرة، وجرب أنواع المطابقة المختلفة، والأهم من ذلك، اختبر أشكالًا مختلفة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة.

يمكنك أيضًا استكشاف طرق مختلفة، مثل تقديم عروض أسعار لنفس الكلمة الرئيسية على مواقع مثل Yahoo! وBing حيث قد لا تكون المنافسة قوية.

6) إرسال جميع زيارات AdWords إلى صفحتك الرئيسية.

قد يؤثر ذلك سلبًا على كل من معدل التحويل ونقاط الجودة في AdWords. أرسل المستخدمين إلى القسم الأكثر صلة بموقعك على الويب للتأكد من أن عملية التحويل سهلة قدر الإمكان لمستخدميك، أو حتى قم بخطوة أفضل وأنشئ صفحات مقصودة لكل مجال من مجالات كلماتك الرئيسية. تتمتع الصفحات المقصودة بميزة التركيز على إجراء واحد فقط في موقعك على الويب، وهو أمر مفيد بشكل خاص لبرنامج AdWords حيث يكون الشيء الوحيد الذي تريد من المستخدمين أن يفعلوه هو شراء منتج أو الاتصال بك.

نأمل أن تكون الآن مسلحًا ببعض الأفكار الجديدة حول ما لا ما يجب عليك فعله عندما يتعلق الأمر بإعداد حملة AdWords الخاصة بك. على الرغم من وجود العديد من الأشياء التي يتعين عليك وضعها في الاعتبار، اتبع هذه الخطوات، وستكون على المسار الصحيح لضمان أن جهودك في AdWords تستحق وقتك واستثمارك.

هل لديك أي نصائح مفيدة أخرى؟ لا تتردد في ترك التعليق!