Rewrite this title: 6 مقاييس مهمة لتقييم نمو أي موقع وقيمته وجودته

ستساعدك المقالة التالية: 6 مقاييس مهمة لتقييم نمو أي موقع وقيمته وجودته

بالنسبة لمعظم مشرفي المواقع، يعتبر موقعهم بمثابة موقع طفلهم. إنه أجمل وأكمل شيء في العالم كله. الحقيقة هي أن الأشخاص مرتبطون جدًا بموقعهم ولا يمكنهم رؤية طرق للتحسين. ولكن نظرًا لأن Google أصبحت عقوباتها أكثر صرامة وسرعة، فيجب عليك التفكير في تقييم جودة وقيمة موقعك. لا يجب على مالكي الويب انتظار العقوبة لبدء تقييم مواقعهم على الويب. قد يؤدي الافتقار إلى التحليل الكامل إلى تركك بخطوة واحدة خلف المنافسين الاستباقيين وغير المتفاعلين.

سأقدم في هذه المقالة سلسلة من مقاييس الموقع التي يجب عليك مراعاتها عند إجراء تحليل متعمق لأي موقع. يضع التحليل الجيد للموقع أساسًا قويًا للأعمال الجيدة وقد يكون بداية جيدة للعثور على إستراتيجيات من شأنها تعزيز التصنيف العضوي لأي عمل تجاري.

إذا كنت تتطلع إلى تقييم موقعك، فالأمر كما هو الحال في أي موقف آخر في حياتك: لا ينبغي عليك الانتظار حتى تتعثر في مشكلة ما. يجب عليك منع المشكلات من خلال التفكير مسبقًا وإيجاد نقاط القوة والضعف في موقعك. بهذه الطريقة، ستتمكن من منع المشاكل. قد ترغب في تقييم موقعك من أجل:

التعرف على قيمتها المدركة

التجسس على منافس

تحديد العيوب ونقاط الضعف

البحث عن الفرص الممكنة.

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعلك تفكر في تقييم موقعك. لقد قمنا بتسمية القليل منها فقط. عليك أن تسأل نفسك الأسئلة باستمرار. ما مدى جودة أداء موقعك؟ هل موقعك مرئي؟ هل يعمل موقع الويب الخاص بك بشكل صحيح؟ هل تستخدم بياناتك بشكل صحيح؟ عليك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يعمل بشكل جيد قدر الإمكان.

المقاييس

لتقييم قيمة أي موقع ونموه وجودته بشكل صحيح، يتعين عليك معرفة نوع المقاييس التي يجب عليك التركيز عليها. فيما يلي قائمة ببعض المقاييس الأكثر أهمية:

عدد المجالات المرجعية

هناك الكثير من المعلومات التي تم جمعها من المجالات المرجعية التي تشير إلى موقع الويب. قد ترفع Google إنذارًا إذا لاحظت وجود عدد كبير جدًا من الروابط القادمة من عدد صغير جدًا من نطاقات الإحالة، حيث يمكن اعتبارها شبكة ارتباط. على الرغم من أن موقع الويب يحتوي على عدد كبير من الروابط، إذا كانت من موقع ويب منخفض السلطة، فقد يبدأ Google في التساؤل عن الطريقة التي تم بها جمعها. تذكر أن استراتيجيات بناء الروابط المشبوهة تعاقبها محركات البحث في الوقت الحاضر.

[pullquote]يجب على مشرفي المواقع مراقبة التوزيع السليم لإحالة النطاقات إلى الروابط. ركز على كسب الاحترام من مواقع الويب ذات السلطة العليا حيث أن الإشارات إليها ذات قيمة أكبر.[/pullquote]

اسمحوا لي أن أشرح الفرق بين الروابط والمجالات المرجعية. فكر في إحالة النطاقات على أنها الأشخاص الذين يضمنون لك، والروابط الخلفية على أنها عدد المرات التي يقولون فيها اسمك. قد يكون لديك عدد كبير من الأشخاص العاديين الذين يتحدثون عنك باستمرار، وهذا رائع، وستحتل مرتبة جيدة. ولكن، إذا كان لديك إشارة واحدة من شخص أكثر أهمية، دعنا نقول ميك جاغر، فقد يدفعك هذا إلى قمة SERPs. قد يُنظر إلى عدد كبير جدًا من الروابط الخلفية من نطاقات قليلة على أنها ضوضاء أو بريد عشوائي وقد تؤدي إلى عقوبة مخيفة.

لنأخذ مثالا:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://explorer.cognitiveseo.com/

كما ترون من الرسم البياني أعلاه، لديك الكثير من البيانات للعمل معها. أول شيء يجب التركيز عليه هو ما تم تسليط الضوء عليه أعلاه؛ لديك توزيع رائع يحتوي على الكثير من مجالات الإحالة وعدد كبير من الروابط. والثاني هو المخطط الدائري الذي يعرض سلطة الروابط الخاصة بالموقع. يُظهر الرسم البياني في مثالنا توزيعًا صحيًا يحتوي على العديد من الروابط الجيدة والعالية السلطة. يمكن أن يوضح لك مخطط توزيع TLD (نطاق المستوى الأعلى) مكان تواجد جمهور موقع الويب ويشرح سبب أهمية ذلك. إذا كان الهدف عالميًا، فقد يرغب موقع الويب في الحصول على عدد كبير من نطاقات ‎.com المرتبطة مرة أخرى. ولكن إذا كان الهدف محليًا، من إسبانيا على سبيل المثال، فإن الهدف هو الحصول على العديد من الروابط من نطاقات .es.

[pullquote]كن على دراية بالاحتمالات الضارة الناجمة عن وجود عدد كبير من الروابط من نطاقات قليلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور إشارات حمراء مع Google.[/pullquote]

ما هو ضروري أن نفهمه عند دراسة هذا المقياس هو أن الروابط الخلفية ليست بهذه الأهمية، الشيء الأكثر أهمية هو عدد النطاقات المرجعية المرتبطة بك، وسلطة هذه النطاقات، والجمهور الصحيح الذي يتحدث عنك.

سرعة الارتباط

من خلال توفير رؤية واضحة لاستراتيجيات بناء الروابط، يعد مخطط سرعة الارتباط أحد أهم المقاييس التي يجب عليك دراستها. قد تمنحك ملاحظة الأنماط في مخطط سرعة الارتباط بعض الأفكار المتعلقة بفعالية استراتيجية محتوى موقع الويب. إذا قارنت الارتفاعات بمخطط الرؤية الاجتماعية (المفصل أدناه)، فيمكنك ملاحظة ما إذا كانت استراتيجية المحتوى الخاصة بهم تعمل بشكل جيد، وإذا رأيت ارتفاعًا كبيرًا بدون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى تقنيات القبعة السوداء.

الفكرة وراء مخطط سرعة الارتباط هي فكرة بسيطة. إنه في الأساس عدد الروابط التي يجمعها موقع الويب خلال فترة زمنية معينة. لنأخذ مثالاً لنرى كيف يمكن دراسة واستخلاص النتائج من مخطط سرعة الارتباط:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://explorer.cognitiveseo.com/

كما يوضح الرسم البياني أعلاه، فهو يعرض جميع الروابط التي تم جمعها للموقع منذ وجود الوقت. هناك عدد ثابت من الروابط التي تم جمعها من مايو 2011 حتى يناير 2013 عندما ظهر أول ارتفاع كبير. وظهر الارتفاع الكبير الثاني في يوليو 2014. والخطوة التالية هي النظر إلى ما حدث على الموقع خلال تلك الارتفاعات. بعد البحث في الموقع قليلاً، اكتشفنا أنه تم نشر مقالتين ناجحتين للغاية في تلك الفترات والتي اكتسبت تلك الروابط الخلفية.

عند دراسة سرعة الارتباط، فإن أهم شيء يجب أن تكون على دراية به هو الارتفاعات، حيث يمكن أن تثير إشارات حمراء مع Google وقد تؤدي إلى عقوبة محتملة. تذكر دائمًا أن الحصول على روابط خلفية طبيعية ذات نوعية جيدة هي مهمة تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وسرعة الارتباط الخاصة بك ستظهر ذلك أيضًا.

نمو حركة المرور اليكسا

وذكر تقريبا، و البيانات التي تم جمعها من اليكسا يوفر لك مقياسًا تقديريًا لرتبة موقع الويب، مقارنةً بمواقع أخرى على الإنترنت. إنها أداة رائعة وسيساعدك تعلم كيفية قراءة مخططات Alexa Traffic Growth على تحديد المواقع الأفضل في السوق، سواء كانت محلية أو حتى عالمية. ستتمكن أيضًا من دراسة الجمهور وسلوكهم.

[pullquote]من المهم أن تضع في اعتبارك أن أداة Alexa Traffic قد تكون في بعض الأحيان بعيدة كل البعد عن نتائجها، حيث إنها تجمع البيانات فقط من المستخدمين الذين يستخدمون شريط أدوات Alexa. ولهذا السبب تحتاج دائمًا إلى التحقق من مواقع متعددة في نفس المكان.[/pullquote]

تعمل Alexa من خلال الأخذ بعين الاعتبار البيانات المتعلقة بعدد الزيارات وعدد الصفحات التي تم الوصول إليها أثناء الزيارة. يتم إنشاء الترتيب من خلال تتبع بيانات حركة المرور المقدمة من المستخدمين باستخدام لوحة بيانات Alexa ويستند إلى مقياس مشترك للزائرين الفريدين ومرات مشاهدة الصفحة. تجمع هذه الأداة بيانات حركة المرور من ملايين المستخدمين حول العالم. إنه في الأساس مخطط ضخم يمنحك رؤى حول كيفية أداء أي موقع ويب من خلال حساب شعبيته.

لنأخذ هذا المثال ونحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات منه:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://www.alexa.com/siteinfo/cognitiveseo.com

كلما انخفض الرقم في مخطط Alexa، كان ذلك أفضل. يحتل موقع الويب الخاص بهذا المثال المرتبة 2075 عالميًا و3729 في الولايات المتحدة. رقم كبير بالنسبة للشركات الصغيرة، إذا كان التركيز على السوق الأمريكية. يبدو الاتجاه لهذا الموقع جيدًا، حيث انخفض منذ أغسطس، وقد يؤدي إلى تصنيف أفضل بكثير في المستقبل.

دعنا ننتقل إلى سلوك الجمهور حيث نرى معدل ارتداد يبلغ 71.6% مما يخبرنا أن الكثير من الزوار يرتدون مرة أخرى. لدينا أرقام مشجعة لمشاهدات الصفحة والوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع. يُنصح بإلقاء نظرة على أداء المنافسة من أجل الحصول على صورة شاملة لاتجاه السوق.

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://www.alexa.com/siteinfo/cognitiveseo.com

يأتي استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لـ Alexa Traffic KPIs في مساعدة حقيقية عند محاولة التعمق في بحث الجمهور أو محاولة الحصول على معلومات ثمينة حول الأشخاص الذين يجب معالجتهم في استراتيجيات المحتوى. استنادًا إلى المعلومات الواردة في هذا المخطط، من الأسهل إنشاء الشخصية الصحيحة لمن يقرأ موقع الويب ويزوره بشكل منتظم. من المثال المأخوذ، ستكون الشخصية ذكرًا عاملاً يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ.

هناك طريقة أخرى رائعة لاستخدام مخطط Alexa Traffic Ranks وهي مقارنة التقلبات في حركة المرور ومحاولة ربط البيانات مع اتجاهات السوق. يمكنك دراسة أي مكان والحصول على رؤية رائعة لمدى تصنيف مواقع الويب.

الرؤية الاجتماعية

يكشف هذا المقياس عن أفضل المحتوى واستراتيجيات الوسائط الاجتماعية ويوضح منصة الوسائط الاجتماعية التي تعمل من أجل أي تخصص. يصبح مقياسًا أكثر قوة إذا تعلمت المقارنة والعثور على الارتباطات بين المشاركات الاجتماعية ومخططات نمو حركة مرور Alexa. ستكون قادرًا على معرفة بالضبط كيف يتفاعل الجمهور مع استراتيجيات محتوى معينة وعلى أي منصة اجتماعية يتفاعل معها الجمهور بشكل أكبر.

الرؤية الاجتماعية هي ببساطة إجمالي عدد المشاركات من جميع الصفحات الموجودة على الموقع. أهم الأسهم التي يجب مراعاتها هي من Facebook, Twitterوجوجل بلس. لنأخذ مثالاً لنرى كيف ينبغي قراءة الرسوم البيانية:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://tools.cognitiveseo.com/

من الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى أن موقع الويب الذي تم تحليله كان بالتأكيد نشطًا على منصات التواصل الاجتماعي. قد يكون عدد 15000 سهم رقمًا كبيرًا؛ ولكن يجب ربطها بالسوق والمنافسين قبل استخلاص أي نتيجة. التوزيع على منصة التواصل الاجتماعي متساوٍ إلى حدٍ ما، مع خسارة Google plus لبعض الأرض Facebook أو Twitter. دعونا ننظر بشكل أعمق لنرى ما إذا كان بإمكاننا معرفة المحتوى الذي يولد أكبر قدر من النشاط.

في لقطة الشاشة أعلاه، يمكنك معرفة المقالات التي جمعت أكبر عدد من المشاركات على منصات التواصل الاجتماعي. يمكننا أيضًا معرفة أنواع المقالات التي تعمل بشكل أفضل على منصات معينة، وإذا حاول شخص ما التعامل مع تلك المنصة، فيمكنه تخصيص محتواه ليناسب الجمهور.

رؤية كبار المسئولين الاقتصاديين

باستخدام مقياس رؤية تحسين محركات البحث (SEO)، لديك ثلاث فوائد رئيسية تتطلع إليها: يمكنك مقارنة المنافسين في أي سوق ترغب فيه، وتحديد ما إذا كان موقع الويب قد تعرض لعقوبة Google، ويمكنك استخدامه كأداة رائعة للترويج. مقاييس البحث يوفر أداة موثوقة لدراسة رؤية SEO لأي موقع تقريبًا عن طريق الزحف إلى ملايين الكلمات الرئيسية أسبوعيًا.

تتكون رؤية تحسين محركات البحث (SEO) من مكونين: حجم البحث وموضع الكلمة الرئيسية للترتيب. ببساطة، فهو يوضح عدد المرات التي يتم فيها عرض الموقع في نتائج البحث (SERPs) لكلمة رئيسية معينة. يوضح لك مقياس رؤية تحسين محركات البحث (SEO) قيمة بيئة السوق ويساعد على تحديد اتجاهات السوق واستراتيجيات التسويق الرقمي. يتم حساب رؤية تحسين محركات البحث (SEO) بناءً على ملايين الكلمات الرئيسية التي يتم تتبعها في Google وأهميتها وحجم حركة المرور. كل كلمة رئيسية لها أهمية خاصة وبناءً على ذلك وتصنيف الموقع الذي يتم تتبعه، يتم حساب درجة رؤية تحسين محركات البحث. يتم تحديث النتيجة أسبوعيا.

لنأخذ مثالاً ونرى كيف يمكننا الاستفادة من دراسة رؤية تحسين محركات البحث لأي موقع ويب:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://tools.cognitiveseo.com/

في لمحة سريعة، يمكننا معرفة درجة رؤية SEO لموقع الويب، وعدد الكلمات الرئيسية التي توفر نتائج محرك البحث، وعدد الكلمات الرئيسية التي تم تصنيفها في أعلى 10 كلمات رئيسية في Google. من خلال وجود تصنيفات للكلمات الرئيسية في مخطط، يعرض الموضع وتكلفة النقرة للكلمة الرئيسية، يمكن استنتاج ما يستهدف مشرف الموقع محتوياته.

[pullquote]يمكن أن يكون تتبع كيفية تصنيف الكلمات الرئيسية في البلدان المختلفة مفيدًا حقًا لشركتك.[/pullquote]

يمكنك استخدام مخطط رؤية تحسين محركات البحث (SEO) لمعرفة كيفية تصنيف موقع الويب بناءً على كلمات رئيسية مختلفة بناءً على قيمة الكلمة الرئيسية، مما يسهل عليك استهداف الكلمات الرئيسية باستخدام Adwords التي تتمتع بأفضل عائد استثمار.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي:

لقطة شاشة تم التقاطها في 22/01/2015 من http://tools.cognitiveseo.com/

بقراءة هذا الرسم البياني، ستلاحظ على الفور أي انخفاضات مفاجئة. من السهل اكتشاف عقوبات Google، ويمكن أن يساعد التعرف عليها مبكرًا مشرفي المواقع على اتخاذ إجراء سريع للتعافي منها. يمكن استخدام نفس المخطط لترويج العملاء الجدد أو توعية العملاء الحاليين بضرورة اتخاذ إجراءات تحسين محركات البحث.

تاريخ الموقع

لا يكتمل أي تقييم كامل لموقع ويب دون إلقاء نظرة على ماضي الموقع. ستتمكن من ملاحظة أي تغييرات مهمة فيما يتعلق بالمحتوى أو حتى المواضيع. قد ترغب في معرفة ما إذا كان الموقع مخصصًا لدروس الطبخ ويبيع الآن الساعات. قد ترغب أيضًا في معرفة من يملك موقع الويب وماذا فعل المالك به.

[pullquote]ومن خلال دراسة تاريخ الموقع، ستتمكن أيضًا من التجسس على إجراءات أي موقع ويب، والتحقق من أسعاره السابقة، واستراتيجيات التسويق الخاصة به.[/pullquote]

للتعرف على تاريخ الموقع، هناك أداتان رائعتان. اول واحد هو آلة وايباك، موقع يعرض مقتطفات من أي موقع ويب منذ إنشائه. الأداة الثانية هي whois.is، وهو موقع يسجل أي إجراء يتم اتخاذه على مستوى النطاق، بما في ذلك ما إذا تم بيعه ومن قام به.

تم التقاط لقطة الشاشة في 12/01/2015 من web.archive.org

عند شراء نطاق ما، قد ترغب في دراسة تاريخه قليلاً، بما في ذلك الموضوعات الرئيسية لذلك النطاق. اللقطات التي تقدمها Wayback Machine لا تقدر بثمن في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال النظر إلى الوراء، ستتمكن من معرفة الأسعار واستراتيجيات التسويق التي استخدمها المنافس في نقاط معينة.

لقطة الشاشة مأخوذة في 22/01/2015 من https://who.is/whois

يجب عليك بالتأكيد أن تبحث في المالكين السابقين. عادةً ما يعني وجود مالكين متعددين أن هناك روابط قديمة تشير إلى ذلك، وقد تؤدي هذه الروابط إلى إلحاق بعض الضرر بملف تعريف الرابط الخاص بك. بالنظر إلى المثال أعلاه، يمكننا أن نرى بوضوح أن النطاق قد تغير مالكيه في عام 2007. ويمكن جمع المزيد من التفاصيل من خلال دراسة كل واحد من المالكين، ولكن الأمر متروك لك لاختيار مدى رغبتك في البحث فيه.

خاتمة

سواء كنت ترغب في البحث عن مجال ما، أو دراسة المنافسين، أو تحسين موقع الويب الخاص بك، فإن المقاييس والأدوات المدرجة ستساعدك على البدء. إن تتبع هذه المقاييس باستمرار سيمنحك معلومات قيمة حول تطور الموقع، بما في ذلك حالته الحالية والاتجاه الذي يتجه إليه.

[pullquote]إن تعلم كيفية مقارنة المقاييس المختلفة وربط البيانات الموجودة سيجعلك قوة لا يستهان بها في أي سوق ترغب في التعامل معه.[/pullquote]

ستعرف نقاط الضعف والقوة لدى المنافسين، واستراتيجيات المحتوى التي تناسب الجمهور بشكل رائع، وسلوك الهدف تجاه أي استراتيجية تسويق مطبقة.

ما هي المقاييس الأخرى التي تأخذها بعين الاعتبار عند تقييم قيمة وجودة موقع الويب الخاص بك؟