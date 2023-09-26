Rewrite this title: 6 نصائح الخبراء لاستراتيجية تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 6 نصائح الخبراء لاستراتيجية تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة في عام 2022

هل أنت مستعد لتحسين محركات البحث للشركات الصغيرة في عام 2022؟

إذا كنت لا تزال تسعى جاهدة لصياغة استراتيجية، فأنت لست وحدك. إن عدم اليقين بشأن انقطاعات الأعمال المستمرة المرتبطة بالوباء والتغيرات في سلوك المستهلك تجعل المسوقين ومحترفي تحسين محركات البحث على أهبة الاستعداد.

لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومحترفي التسويق، سألنا شبكة الخبراء لدينا، “ما هي أفضل نصيحة لتحسين محركات البحث للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بداية عام 2022؟”

بدءًا من شبكات الأعمال وحتى مشاركة قصص العملاء، إليك أهم النصائح للشركات الصغيرة التي ترغب في تحسين تصنيفاتها في البحث.

1. اضغط على اتجاهات البحث الناشئة

جيف ريدال، مدير أول للمنتجات في OneLocal، ينصح جميع الشركات بالتركيز على التحسين حول المجموعات الموضعية من الكلمات الرئيسية القائمة على النية في كل مرحلة من رحلة عملائها، حيث تواصل Google تحسين خوارزميتها وقدرتها على تحديد ما يبحث عنه الباحثون عن المحتوى حقًا.

ويقول: “يجب على الشركات الصغيرة أن تبحث عن فرص الكلمات الرئيسية وفجوات المحتوى حيث يمكنها إضافة قيمة من خلال الإجابة على أسئلة محددة لدى عملائها”.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح ريدال الشركات الصغيرة التي تقدم التجارة الإلكترونية عبر Shopify، Amazon، أو منصات أخرى مماثلة للتعرف على ما هو ضروري لتحسين صفحات منتجاتهم في هذه البيئات والمحتوى المطلوب لاستكمال منتجاتهم ودعمها.

“إن تحسين محركات البحث الحديثة يدور حول تسويق المحتوى الأمثل؛ ويضيف: “أولئك القادرون على تزويد عملائهم بالمحتوى والإجابات ذات الصلة في الوقت المناسب على أسئلتهم المتعلقة بالمنتج هم على الأرجح تحسين ظهورهم في البحث”.

2. خطط للمحتوى الخاص بك بحكمة

كلارينتينو أدوك، المدير الإداري لشركة Clarini Online Marketing، يوصي الشركات المحلية بالبدء في إنتاج محتوى على موقعها على الويب بشكل منتظم، إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل.

وتوضح قائلة: “إنهم بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل أقل كشركة محلية وأكثر كشركة إعلامية”.

مستشار تحسين محركات البحث أناتولي أوليتوفسكي “إن تحسين محركات البحث هي لعبة طويلة ولكن من الممكن زيادة السرعة باستخدام الإستراتيجية والتنفيذ الصحيحين.”

“تعمق في استراتيجية المحتوى الخاصة بك وليس واسعة النطاق. بناء محتوى موثوق. يقول: “إن التوطين هو المفتاح لقابلية الاكتشاف”. سيدهارث آير، رئيس SEO في resulta.

ويضيف: “كن رائد الفكر في مجال تخصصك واعرض خبرتك. ستكون إشارات الثقة مفيدة للهيمنة. احصل على تلك المراجعات والشهادات والاعتراف بالصناعة. قم بإعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والشمول وتجربة المستخدم في رسائلك وعملية المبيعات ورحلة العميل.

توصي ريبيكا كونواي، مديرة المحتوى في Sweet Digital، الشركات الصغيرة باتخاذ نهج شامل.

وتقول: “اربط بريدك الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإستراتيجيات الدفع لكل نقرة (PPC)، واستراتيجيات المحتوى معًا لزيادة الوصول والمشاركة، وزيادة فرص تحقيق أهداف الحملة”.

3. استخدم الكلمات الرئيسية الصحيحة

شيفا كومار فوجالابوينا, يقترح كبير محللي التسويق الرقمي (خبير PPC) في Visaka Industries Limited، على الشركات الصغيرة التركيز على الكلمات الرئيسية الطويلة عند إنشاء المحتوى. ستساعدك هذه الإستراتيجية على كسب المزيد من المقتطفات المميزة التي ستجذب عددًا لا بأس به من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

يوافق أوليتوفسكي على ذلك ويضيف: “لا يزال المحتوى والروابط هي عوامل التصنيف الرئيسية. لذا، فإن تغطية هذه الكلمات الرئيسية تساعد في الحصول على مراكز التصنيف بشكل أسرع. توفر الأدوات المدفوعة عملاً جيدًا للعثور على مثل هذه الكلمات الرئيسية. ثم قم بالتحقق يدويًا وقم بتصفية المواضيع غير ذات الصلة.

“الخطوة الأخيرة هي اختيار الأولويات. ويؤكد أن أقل ولكن الجودة لا تزال هي المفتاح.

حلقة رود تقترح أنه عند إرسال روابط مراجعة Google إلى عملائك، يجب عليك استخدام استعلام البحث في الخلفية لربط علامتك التجارية بكلمتك الرئيسية ومشاهدة قائمتك وهي تطير.

علاوة على ذلك، “ستحصل على 100/100 عندما يكون لديك عنوان URL الصحيح لنطاق الكلمة الرئيسية. يقول: “إن إجراء أقل من ثمانية تعديلات على أي صفحة يجعل عملية تحسين محركات البحث الخاصة بك أسهل”. آنا إيفانز.

4. تواصل مع الشركات في منطقتك

سفيتلانا ستانكوفيتش ينصح الشركات الصغيرة بعدم تقليد الشركات الكبيرة.

“ابحث عن مكانك المناسب وابني علاقات مع الشركات الصغيرة الأخرى في منطقتك. شارك مع الآخرين في فعل شيء ما لمجتمعك. وبغض النظر عن مدى صغر حجم الأعمال التجارية، هناك دائمًا موضوعات فريدة يجب تغطيتها بطريقة هادفة.

5. شارك قصص العملاء

مستشار النمو العضوي الرقمي سهرود بوتدار يشجع رواد الأعمال على البدء في كتابة قصص قصيرة حول تفاعلاتهم اليومية مع العملاء في أي مرحلة من مراحل أعمالهم، بدءًا من الاستفسار ومقارنة المنتجات وحتى المبيعات الفعلية أو ما بعد البيع.

“اجعل هذه القصص جزءًا من موقع الويب الخاص بك مع تطبيق تحسين محركات البحث الأساسي وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويضيف: “مهما كانت الخطوة بسيطة وصغيرة قد تبدو في البداية، إلا أنها يمكن أن تجذب المزيد من الأشخاص إلى علامتك التجارية وتأخذك إلى طريق طويل”.

يوافق ريدال ويطلب من الشركات “تسهيل الأمر على العملاء من خلال تضمين تذكيرات وروابط إلى ملفك التجاري على Google، Facebook، أو صفحات المراجعة الأخرى ذات الصلة.”

في الحقيقة، أماندا ليمان، يقول مدير تحسين محركات البحث في Adept Marketing، إن ملفك التجاري على Google قد يكون أكثر أهمية لجذب العملاء المحتملين من موقع الويب الخاص بك.

“تأكد من امتلاءها بالكامل. تأكد من أنك تستخدم الكلمات الرئيسية في أوصاف عملك. اطلب المراجعات، ولا تنس إضافة وملء جميع خدماتك،” تقترح.

6. كن واسع الحيلة

“كل ما تحتاجه للتصنيف على Google متاح لك عندما تقوم ببعض عمليات البحث الإستراتيجية على Google. يقول: “إن الصيغة موجودة هناك”. براندي هارورث، مالك LocalAdz.

يوصي Riddall الشركات الصغيرة ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) بالاستفادة من قوة الأدوات التي تعمل على أتمتة طلبات المراجعة عبر الإنترنت وإدارتها، حيث إن المراجعات لها تأثير كبير على البحث المحلي أو رؤية حزمة الخرائط ولكن قد تستغرق بعض الوقت لإدارتها.

“يمكن تشغيل طلبات المراجعة بسهولة بناءً على إجراءات محددة للعملاء، مثل عمليات الشراء أو المواعيد المكتملة.

يمكن استخدام حلول مماثلة للمساعدة في الاستجابة للمراجعات، وهو أمر مهم أيضًا من حيث إظهار مدى استجابة الأعمال.

ويوضح قائلاً: “إلى جانب زيادة السلطة العضوية والرؤية، يعد الحصول على المراجعات عبر الإنترنت والرد عليها محركًا متزايد الأهمية لنمو الأعمال”.

الشيء الوحيد المؤكد بشأن عام 2022 هو أنه سيجلب معه حالة من عدم اليقين المستمر. ومع ذلك، فإن تلك الشركات الصغيرة التي تتكيف مع احتياجات العملاء والباحثين والمستعدة للاستجابة ستحقق أكبر المكاسب هذا العام.

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