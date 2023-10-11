Rewrite this title: 6 نصائح رائعة لإنشاء ملف تعريف ارتباط خلفي طبيعي

ستساعدك المقالة التالية: 6 نصائح رائعة لإنشاء ملف تعريف ارتباط خلفي طبيعي

إذا كنت تدفع مقابل الروابط أو تنشئها يدويًا، فقد أصبح من المهم أكثر فأكثر أن تجعل الأمر يبدو وكأنك تحصل عليها بشكل طبيعي. وذلك لأنك، كمالك للموقع، ستكتسبها بشكل طبيعي، على الأقل في نظر Google.

وأصبحت محركات البحث جيدة بشكل متزايد في اكتشاف الروابط التي، بقواعدهم، لم يتم كسبها.

في عالم مثالي، ما يعتبر “مكتسبًا” سيكون موضع نقاش. ولكن في العالم الحقيقي، يجب علينا أن نلعب وفقًا لقواعدهم.

لذلك، إذا كنت نشطًا في الروابط الخلفية، فستحصل عليها وليس مجرد الجلوس واستقبال كل ما يأتي إليك عبر “رائع جدًا بالنسبة للكلمات!” المحتوى، فلا ترفع أي إشارات واجعل من السهل على Google خصم الروابط التي حصلت عليها بشق الأنفس.

اتبع النصائح أدناه للمساعدة في الحفاظ على ملف تعريف الرابط الخاص بك بمظهر طبيعي قدر الإمكان.

لأن الأشياء التي لا تتوافق مع الطبيعة يسهل اكتشافها.

1. قم بتغيير نص الربط الخاص بك

إن استهداف مصطلح واحد محدد وإنشاء روابط بنفس النص والوصف بالضبط ليس فكرة جيدة على الإطلاق. بدلاً من ذلك، حاول الحصول على روابط تحتوي على إصدارات متنوعة من النص الأساسي المفضل لديك. على سبيل المثال، إذا كان المصطلح الرئيسي الخاص بك هو “الشهادات الجامعية عبر الإنترنت”، فقد تستهدف أيضًا؛ “الدرجات الجامعية عبر الإنترنت” و”الكليات والدرجات عبر الإنترنت” وحتى “الدرجات والكليات عبر الإنترنت”. احصل أيضًا على بعض الروابط التي هي مجرد عناوين URL مباشرة (وحتى صور) حيث أنه ليس من الطبيعي أن يرتبط كل موقع بك باستخدام نص الربط أو الكلمات الرئيسية.

2. لا تركز على الصفحات ذات تصنيف الصفحات المرتفع فقط

مرة أخرى، في عالم الأمور الطبيعية، لن يتمتع كل موقع يرتبط بموقعك بعلاقات عامة عالية (أو حتى أي علاقات عامة). لا تخف من طلب أموالك أو إنفاقها على الروابط الخلفية من الصفحات ذات الجودة العالية والمفهرسة، ولكن ربما لا تحتوي على عدد كبير من نظام تصنيف الصفحات. إنها ليست مضيعة للوقت إذا كانت تساعد في موازنة ملف تعريف الرابط الخاص بك.

3. لا تنس صفحاتك الداخلية

لا تركز حملتك فقط على الحصول على روابط إلى الصفحة الرئيسية. اختر الصفحات الداخلية المهمة واحصل على روابط لها أيضًا. من خلال القيام بذلك، ستظهر لـ Google أن المحتوى الخاص بك يحظى بالاهتمام.

4. احصل على جميع أنواع الروابط المختلفة

هناك العديد من الأنواع المختلفة من الروابط الخلفية، وأفضلها هو الأسلوب التحريري. حاول بالتأكيد تسجيل هذه النقاط ولكن لا تركز حصريًا على أي نوع واحد من الروابط. نسعى أيضًا للحصول على روابط من المدونات/الأشرطة الجانبية، وصفحات أنواع الموارد، وقوائم دليل الجودة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرعاية والجوائز وما إلى ذلك. بشكل أساسي، من المنطقي أن يتم إدراج موقعك أو ذكره في أي مكان.

5. ابتعد عن مخططات الارتباط

تجنب برامج الروابط الآلية والمواقع غير المرغوب فيها من نوع “إرسال الموقع” أو “إضافة عنوان url”. إن الظهور في هذه الأماكن يخبر Google أنك ربما تبحث بنشاط عن روابط لزيادة شعبيتك. ركز على الحصول على الروابط التي لا يمكن للجميع الحصول عليها فقط (أي الروابط التي يمكنك إحضارها إلى المنزل مع والدتك).

ومرة أخرى، لا تحصل إلا على الروابط التي يكون لها معنى.

6. حافظ على سرعة الارتباط بطيئة وثابتة

ما لم يتم ذكر موقعك مؤخرًا على CNN أو جعله الصفحة الرئيسية لـ digg، كن حذرًا من المعدل الذي تحصل به على الروابط اليدوية الخاصة بك. فقط تذكر، ليس العدد الهائل من الروابط هو المهم على المدى الطويل فحسب، بل أيضًا جودة المواقع المرتبطة بك.