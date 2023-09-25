Rewrite this title: 6 نصائح لتحسين الصور من جوجل

ستساعدك المقالة التالية: 6 نصائح لتحسين الصور من جوجل

في مقطع فيديو جديد من Google، يشارك محامي المطور Alan Kent ستة نصائح لتحسين الصور لمواقع التجارة الإلكترونية.

على الرغم من أن الفيديو يستهدف مواقع التجارة الإلكترونية تحديدًا، إلا أن النصيحة تنطبق على أي موقع ويب يعرض عددًا كبيرًا من الصور.

يعد تسجيل فيديو Google لمدة تزيد عن 14 دقيقة أمرًا صعبًا للغاية إذا كنت مشغولاً بالعمل على مواقع الويب.

إليك خلاصة أكثر قبولا يمكنك تناولها في أقل من خمس دقائق.

هذه هي نصائح Google لجعل تحميل الصور أسرع وأكثر كفاءة.

1. إزالة إزاحة تخطيط الصورة التراكمية (CLS)

يشير CLS إلى الحالات التي يتحرك فيها المحتوى الموجود على الصفحة أو ينتقل بشكل مرئي من مكان إلى آخر أثناء تحميله.

على الرغم من أن هذه المشكلة لا تنتج فقط عن الصور، إلا أنها يمكن أن تساهم في المشكلة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.

في معظم الحالات، من السهل اكتشاف CLS من خلال البحث عن الحركة على الصفحة أثناء التحميل، ولكن هناك العديد من الأدوات لقياسها.

لمعرفة المزيد عن CLS وكيفية قياسه وكيفية إصلاحه، راجع دليلنا الشامل:

2. حجم الصور الخاصة بك بشكل صحيح

اختر العرض والارتفاع المناسبين لصورك، حيث يستغرق تنزيل الملفات الأكبر حجمًا وقتًا أطول.

يمكن أن يكون تغيير حجم الصور بشكل صحيح أمرًا معقدًا نظرًا لنطاقات أحجام الشاشات ودرجات الدقة التي تزور موقعك.

إذا قام المتصفح بقص الصورة من تلقاء نفسه، فسيصبح حجم التنزيل أطول من اللازم، مما يؤدي فقط إلى سحب الأشياء إلى الأسفل.

إحدى الطرق السهلة لاكتشاف الصور ذات الحجم غير الصحيح هي استخدام الصور ذات الحجم المناسب قسم تحت الفرص في تقرير رؤى PageSpeed.

بمجرد تحديد الصور الأكبر من اللازم، يمكنك حل المشكلة باستخدام حلول مثل الصور سريعة الاستجابة.

3. استخدم أفضل تنسيق لملف الصورة

فكر في تنسيق ملف صورك، مثل ما إذا كنت تريد استخدام ملفات PNG أو JPEG أو webP.

يؤثر تنسيق الملف على حجم الملف، لذا فإن اختيار التنسيق الصحيح يتطلب دراسة متأنية.

هناك إيجابيات وسلبيات يجب وزنها لكل تنسيق. على سبيل المثال، تميل ملفات JPEG وwebP إلى أن تكون ذات أحجام أقل، على الرغم من أن الحجم الأصغر يتم تحقيقه على حساب جودة الصورة.

ومع ذلك، قد لا يكون انخفاض جودة الصورة ملحوظًا للمتسوقين، وقد تكون فائدة السرعة كبيرة.

لاكتشاف ما إذا كان موقعك يمكنه الاستفادة من استخدام تنسيق صورة مختلف، ابحث في تقديم الصور بتنسيقات الجيل التالي قسم من تقرير PageSpeed ​​Insights. يسرد هذا التقرير الصور التي يمكن تحويلها إلى تنسيق ملف أكثر كفاءة.

4. ضغط الصور بشكل مناسب

استخدم عامل الجودة المناسب لصورك لترميزها بكفاءة مع الحفاظ على جودة الصورة المطلوبة.

ال تشفير الصور بكفاءة يمكن استخدام قسم من تقرير PageSpeed ​​Insights لتحديد الصور التي تعتبر مرشحة جيدة لتحسين الضغط. يعرض التقرير أيضًا التوفير المحتمل في حجم الملف.

للعثور على عامل الجودة الذي يناسبك، استخدم اختيارك لأداة تحويل الصور على عدة صور باستخدام قيم جودة مختلفة وقارن بين ما قبله وما بعده.

توصي Google بموقع Squoosh.app باعتباره وسيلة سهلة لمقارنة الصور مع الضغط وبدونه.

5. تخزين الصور مؤقتًا في المتصفح

أخبر المتصفح بالمدة التي يمكنه خلالها تخزين الصور مؤقتًا بأمان.

عندما تقوم بإرجاع صورة، يمكنك إرجاع رأس استجابة HTTP مع إرشادات التخزين المؤقت، مثل المدة التي يوصى بها للمتصفح لتخزين الصورة مؤقتًا.

مرة أخرى، يمكنك استخدام تقرير PageSpeed ​​Insights لاكتشاف ما إذا تم تعيين رؤوس ذاكرة التخزين المؤقت لاستجابة HTTP بشكل صحيح على موقعك.

ال خدمة الأصول الثابتة من خلال سياسة ذاكرة تخزين مؤقت فعالة يحدد القسم الصور التي قد تستفيد من تحسينات التخزين المؤقت.

لإصلاح المشكلات على موقعك، تحقق مما إذا كان لديك إعدادات النظام الأساسي أو خادم الويب التي يمكنك تغييرها لضبط عمر ذاكرة التخزين المؤقت للصور الموجودة على موقعك.

إذا لم تقم بتغيير الصور بشكل متكرر، فيمكنك تعيين عمر ذاكرة تخزين مؤقت طويل.

6. تسلسل تنزيلات الصور الخاصة بك بشكل صحيح

كنصيحة أكثر تقدمًا، توصي Google بالتسلسل الصحيح لترتيب تنزيل موارد صفحة الويب.

يُنصح بترتيب التنزيل التالي:

صور البطل في أعلى الصفحة

صور أخرى في الجزء المرئي من الصفحة

الصور أسفل الطية مباشرةً

يمكن تحميل بقية الصور الموجودة على صفحة الويب بشكل بطيء.

لاكتشاف ما إذا كان موقعك يقوم بتحميل الصور بكفاءة، يمكنك الرجوع إلى تقرير PageSpeed ​​Insights. في ال تأجيل الصور خارج الشاشة في قسم التقرير سترى قائمة بالصور التي يمكن تحميلها بعد الصور الأخرى.

لمزيد من التفاصيل حول أي من النصائح المذكورة أعلاه، شاهد الفيديو الكامل من Google أدناه: