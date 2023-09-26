Rewrite this title: 6 نصائح لتحسين معدل التحويل (CRO) لمواقع الويب ذات حركة المرور المنخفضة

ستساعدك المقالة التالية: 6 نصائح لتحسين معدل التحويل (CRO) لمواقع الويب ذات حركة المرور المنخفضة

تعد حركة مرور موقع الويب موردًا أساسيًا لكل عمل تجاري عبر الإنترنت. نعم، للأسباب الواضحة – لأن المزيد من حركة المرور يمكن أن تتحول إلى المزيد من العملاء وبالتالي المزيد من المال في الصندوق.

لكن حركة المرور ضرورية أيضًا لممارسات التحسين المستندة إلى البيانات مثل تحسين معدل التحويل (CRO).

تعتمد إجراءات اختبار CRO الشائعة بشكل كبير على حركة مرور موقع الويب للحصول على البيانات لإجراء اختبارات حاسمة.

إن استخلاص البيانات الثاقبة من حركة مرور الويب ليس بالأمر الكبير بالنسبة للمؤسسات القائمة مثل Amazon ومايكروسوفت، التي تحصل على ملايين المستخدمين كل يوم.

لكن تحسين التحويل يمثل تحديًا أكبر بالنسبة لمواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة.

هذا لا يعني أن هذه الشركات الصغيرة يجب أن تتخلى عن تحسين التحويل وتلجأ إلى تنفيذ فرضيات عشوائية.

أثبتت نصائح وتقنيات CRO الموضحة أدناه فعاليتها مع مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة.

صعوبة تحسين مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة

نحن نعلم مدى أهمية الاختبار لضمان تشغيل موقع الويب على النحو الأمثل وتحقيق الإيرادات.

تعتمد الاختبارات على البيانات، وللحصول على نتيجة مهمة، نحتاج إلى الكثير من البيانات.

يمكن أن يساعد تحسين تصنيف موقع الويب للحصول على المزيد من الزيارات في الحصول على البيانات.

لكن اتباع هذا الطريق يمكن أن يكون مكلفًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة للشركات الجديدة والصغيرة.

لا يمكنك الانتظار حتى يتم تصنيف موقع الويب الخاص بك بشكل عضوي ثم تنفيذ أفضل ممارسات CRO.

ومع ذلك، فإن إجراء CRO عندما يكون موقع الويب الخاص بك بالكاد يحصل على أي حركة مرور يمثل تحديًا أيضًا.

تحتوي مواقع الويب هذه على أحجام عينات أصغر، ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً بشكل غير مناسب للوصول إلى الأهمية الإحصائية عند إجراء الاختبارات على عينات صغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استدعاء الاختبار قبل أن يصل إلى دلالة إحصائية يعرضك لخطر الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة وإطلاق النار على قدمك، مما قد يؤدي إلى تدمير أي تقدم قد تكون قد أحرزته بمرور الوقت.

ولهذا السبب يمثل اختبار A/B وتحسين مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة تحديًا لمعظم المسوقين.

نصائح CRO للمواقع ذات حركة المرور المنخفضة

إذا كنت جوجل [Proven CRO Tips]، سوف تصادف الكثير من أفضل ممارسات CRO العامة التي تعمل بشكل جيد على مواقع الويب ذات الزيارات العالية.

ولكن ماذا لو كنت قد بدأت للتو في إنشاء موقع ويب جديد أو كنت تواجه صعوبة في بناء جمهورك لأسباب أخرى؟

1. قم بإجراء الاختبارات بمستوى ثقة منخفض

يعد مستوى الثقة جزءًا مهمًا من الإحصائيات التي تشير إلى مدى صحة نتائج الاختبار لجميع السكان.

بعبارات بسيطة، فإنه يخبرك بمدى موثوقية نتائج الاختبار ومدى أمانك من تنفيذ نتائج كاذبة.

كلما ارتفع مستوى الثقة، زاد احتمال أن تكون نتيجة الاختبار صحيحة.

على سبيل المثال:

تم إجراء اختبار بين العينتين A وB بثقة تبلغ 95%.

وهذا يخبرنا أن العينة (أ) أفضل من العينة (ب).

وهذا يعني أن لدينا فرصة بنسبة 95% لأن تكون هذه النتيجة دقيقة وأن تكون العينة “أ” أفضل بالفعل من العينة “ب”.

ولدينا فرصة 5% فقط لأن تكون هذه النتيجة خاطئة، حيث تكون العينة B أفضل من العينة A.

عند إجراء اختبارات على عينات مختلفة، يتعين عليك اختيار مستوى الثقة الذي يحدد في النهاية حجم العينة.

يعد مستوى الثقة بنسبة 95% هو المعيار الصناعي عند إجراء اختبارات CRO. وهذا لا يترك سوى فرصة ضئيلة بنسبة 5% أو فرصة واحدة من كل 20 لأن تكون نتائج اختبارات CRO خاطئة.

هذه مخاطرة يسعد الجميع أن يتحملوها.

ومع ذلك، فإن كونك واثقًا بنسبة 95% من دقة نتائج الاختبار يتطلب حجمًا كبيرًا للعينة، وعند إجراء الاختبارات على مواقع الويب ذات عدد الزيارات المنخفض، يكون حجم العينة موردًا نادرًا.

في هذه الحالة، من المنطقي تقريبًا خفض مستوى ثقتك لتقليل حجم العينة اللازم للوصول إلى الأهمية الإحصائية.

يؤدي أيضًا تقليل مستوى الثقة إلى تسريع اختبارك ويساعدك على تحقيق النتائج في إطار زمني أصغر من إجراء الاختبارات بمستوى الثقة المتوافق مع معايير الصناعة.

ومع ذلك، عليك أن تدرك أنه عندما تخفض مستوى ثقتك بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض دقة نتائج الاختبار للخطر.

الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت ترغب في استبدال دقة اختباراتك بمرور الوقت.

في رأيي، لا يجب أن تخاف من الاختبار بمستوى ثقة 85% أو حتى 80%.

من الأفضل اختبار الاختلافات المختلفة في إطار زمني أقصر بدلاً من انتظار حجم عينة كبير لإجراء اختبار بثقة تبلغ 90% أو 95%.

2. تتبع التحويلات الصغيرة

التحويل عبارة عن نطاق يحتوي على الكثير من التحويلات الصغيرة التي تؤدي إلى تحويل ماكرو واحد – وهو الهدف النهائي لموقع الويب الخاص بك.

التحويلات الصغيرة عبارة عن خطوات تدريجية تمثل اهتمام المستخدم بعلامتك التجارية.

يمكن أن يكون تتبع التحويلات الصغيرة فكرة جيدة عند تحسين مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة لأن التحويلات الأصغر تحدث بشكل متكرر وبالتالي تكون أكبر في العدد من التحويل الكلي الواحد.

على سبيل المثال، قد يكون لموقع التجارة الإلكترونية معدل إضافة إلى سلة التسوق أعلى من معدل الطلبات المكتملة.

أو قد يكون لمنتج SaaS اشتراكات تجريبية مجانية أعلى من الاشتراكات المميزة.

سيؤدي تتبع هذه التحويلات الأصغر إلى منحك تحويلًا أساسيًا أعلى لبناء الاختبار الخاص بك.

ومن المعروف أن زيادة التحويل الأساسي يقلل من حجم العينة اللازم للوصول إلى الأهمية الإحصائية وإجراء اختبار ناجح.

ومع ذلك، فإن تتبع التحويلات الصغيرة، مرة أخرى، يستبدل الدقة بإمكانية إجراء اختبار ناجح.

قد لا يساهم التحويل الجزئي بالضرورة في تحقيق النتيجة النهائية، وقد يؤدي تحسين موقع الويب الخاص بك لهذه المتغيرات إلى نتائج مضللة.

ونتيجة لذلك، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى إحداث أضرار أكثر من نفعها.

إذًا، كيف يمكنك تتبع التحويلات الصغيرة مع ضمان أن جهودك ستكون مربحة من حيث تحويلات موقع الويب؟

ركز على التحويلات الصغيرة كجزء من رحلة المستخدم بأكملها وقم بتحسين هذه المتغيرات لتحسين تجربة المستخدم بالكامل لموقع الويب الخاص بك.

3. قم بإجراء تغييرات كبيرة

عند محاولة اختبار موقع ويب منخفض الزيارات، لا تتمتع بحرية اختبار العناصر الدقيقة والحصول على رؤى دقيقة حول تفضيلات المستخدمين.

وبصراحة، في هذه المرحلة، يمكنك البقاء على قيد الحياة بشكل جيد بدونها.

لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك إجراء اختبار A/B على الإطلاق.

يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات جذرية في صيغتك إلى زيادة الرفع في المتغير الأساسي الخاص بك.

بمعنى آخر، إذا قمت بتنفيذ تغيير كبير في الشكل، فمن المرجح أن ترى تغييرًا أكثر أهمية في التحويل الأساسي.

دعني أشرح.

إذا قمت باختبار تغييرات طفيفة بين العينات (أ) و (ب) لموقع الويب الخاص بك، فسيكون الفرق في التحويل صغيرًا للغاية.

قد تحتوي العينة (أ) على تحويل بنسبة 5%، بينما قد تمثل العينة (ب) تحويلًا بنسبة 5.5%.

ومع عدم وجود حجم كبير للعينة، فإن الزيادة بنسبة 0.5% في التحويل ليست ملحوظة بما يكفي لاستنتاج أن العينة ب أفضل من العينة أ وتنفيذها.

ومع ذلك، إذا قمت بتنفيذ تغيير كبير على موقع الويب الخاص بك، فقد تلاحظ زيادة أكبر بين التحكم والتنوع.

قد تحتوي العينة A (التحكم) على تحويل أساسي بنسبة 5%، في حين أن العينة B مع تغيير كبير قد تولد تحويلاً بنسبة 45%.

سيُظهر هذا زيادة بنسبة 40% ويشير إلى أن العينة “ب” أفضل من “أ”، ويمكنك المضي قدمًا من هناك.

لذا، باختصار، إذا كان شكل الاختبار الخاص بك يؤدي إلى زيادة أعلى في التحويل، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، فسيكون من الأسهل عليك الإعلان عن الفائز.

4. استخدم التخصيص مع البيانات الديناميكية

بالكاد 66% من العملاء يتوقعون مشاركة عبر الإنترنت مخصصة وفقًا لتفاعلاتهم السابقة وسلوكهم عبر الإنترنت.

يعد تخصيص موقع الويب بمثابة إستراتيجية CRO مهمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التحويلات، بغض النظر عن مقدار حركة المرور التي يحصل عليها موقع الويب الخاص بك.

يستلزم تخصيص موقع الويب تقديم محتوى ديناميكي لزوار الويب، حيث يكون هذا المحتوى أكثر صلة بتفضيلاتهم ويتناسب بشكل أفضل معهم.

يعد تقديم المحتوى الديناميكي أيضًا أسلوبًا يعتمد على البيانات ولا يعتمد على حركة مرور الويب.

وهو يعتمد على البيانات المستردة من مصادر مختلفة مثل بيانات المستخدم:

السلوك عبر الإنترنت,

سجل البحث,

تفاعل الموقع,

موقع،

المعلومات الديموغرافية،

التفاعلات الاجتماعية،

بيانات إدارة علاقات العملاء،

و اكثر.

يعد Netflix مثالًا رئيسيًا على الأعمال التجارية التي تقدم محتوى ديناميكيًا.

يرسل إشعارات الدفع ورسائل البريد الإلكتروني مع توصيات المحتوى المخصصة ويضبط المحتوى على صفحة Netflix الرئيسية بناءً على سجل المشاهدة الخاص بك.

وبطبيعة الحال، يحتاج التخصيص أيضًا إلى الاختبار والتحسين. لكن الاختبارات، في هذه الحالة، لا تعتمد على حركة مرور موقع الويب كما هي.

Linio، وهو سوق للتجارة الإلكترونية سنستخدمه على سبيل المثال، كان يضم أكثر من 4 ملايين منتج. لقد أرادوا تحسين رحلة عملائهم وتوجيه العملاء بشكل أفضل إلى العناصر الصحيحة.

ولهذا السبب، استخدمت Linio محركًا للتخصيص وأنشأت تجارب مخصصة للغاية.

أدت جهودهم في تخصيص موقع الويب إلى زيادة بنسبة 30% في التحويلات وزيادة بنسبة 23% في الإيرادات لكل مستخدم.

5. نشر اختبار قابلية الاستخدام

يتضمن اختبار المستخدم أو قابلية الاستخدام اختبار موقع ويب للكشف عن نقاط الاحتكاك وتحديد مدى خدمته لجمهوره المستهدف.

يمكن أن يساعد في اكتشاف المجالات المهمة للتحسينات على موقع الويب الخاص بك، وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

يعد اختبار قابلية الاستخدام أمرًا ضروريًا لمواقع الويب بجميع مستوياتها.

ولكنه مفيد بشكل خاص لمواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة لأنه لا يتطلب سوى عدد قليل من الأشخاص لإجراء الاختبارات ولا يزال يحقق نتائج ذات معنى.

الغرض الوحيد من تحسين تجربة المستخدم هو زيادة التحويلات. لذلك، يجب أن يكون تحسين تجربة المستخدم من خلال اختبار قابلية الاستخدام جزءًا مهمًا من ترسانة CRO الخاصة بك.

لا يمكنك (ولا ينبغي لك!) استبعاد اختبار قابلية الاستخدام لمجرد أنه نهج نوعي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتم استغلال البيانات النوعية بشكل كافٍ إلى حد كبير، لذا فإن اختبار قابلية الاستخدام لتحسين التحويلات يمكن أن يمنحك ميزة على منافسيك.

عليك أن تكون حذرًا عند اختيار المشاركين لاختبار قابلية الاستخدام الخاص بك.

إنه مثالي إذا كان المشاركون في الاختبار يتوافقون مع شخصية المشتري المستهدف.

ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فمن المهم التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يعرفون القليل عما تفعله لتوفير سياق لاختباراتك والمساهمة في تحقيق نتائج ذات معنى.

ال الأوركسترا البولندية الكبرى لعيد الميلاد الخيرية، لاستخدام مثال من Torsten Tromm، كانت تكافح من أجل الحصول على تبرعات من زوار موقعها على شبكة الإنترنت.

لقد أرادوا معرفة السبب وراء عدم قيام الزوار عبر الإنترنت بتقديم أي تبرعات، ولهذا السبب، قاموا بنشر اختبار قابلية الاستخدام.

قادتهم الاختبارات التي أجروها إلى إدراك أن الأشخاص وجدوا موقع الويب الخاص بهم مربكًا ويصعب التنقل فيه.

أراد الزوار التبرع لكنهم لم يعرفوا كيف.

لذلك، أعادوا تصميم موقعهم على الويب لنقل زر التبرع إلى أعلى في القائمة الجانبية واستبدلوا نسخة زر التبرع من “ادعمه” إلى “الدفع عبر الإنترنت” لإزالة أي لبس.

ونتيجة لهذه التعديلات زادت تبرعاتهم بنسبة 420%.

6. استخدم نماذج الملاحظات المتكاملة

الغرض من CRO هو تحسين موقع الويب الخاص بك للحصول على تجربة مستخدم محسنة.

يعد فهم جمهورك أمرًا مهمًا لتجربة مستخدم جيدة، وبالتالي يجب أخذه في الاعتبار عند تحسين التحويل.

تنفق العلامات التجارية ملايين الدولارات في محاولة فهم جمهورها حتى تتمكن من تحسين نقاط اتصال عملائها لتكون أكثر ملاءمة للمستخدمين.

يساعدك نشر نماذج التعليقات في الموقع على فهم سلوك المستخدمين ولن يكلفك الملايين أيضًا.

باستخدام هذه النماذج، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة حول ما يشعر به جمهورك المستهدف تجاه موقع الويب الخاص بك واحتياجاتهم.

ومن خلال الفحص الدقيق، قد تكتشف اتجاهات سلوك المستخدم التي يمكنها بعد ذلك توجيه عملية التحسين الخاصة بك.

ومع ذلك، يجب عليك التأكد من طرح الأسئلة الصحيحة للتأكد من أن التعليقات التي تجمعها تدفع حملة التحسين الخاصة بك في الاتجاه الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إنشاء نماذج الملاحظات الخاصة بك وتوقيتها بشكل مناسب حتى لا تُحبط المستخدم.

الكلمات الأخيرة

إن تحسين معدل التحويل هو عملية تعتمد على البيانات، وعندما تتم على مواقع الويب، فإنها تعتمد إلى حد كبير على البيانات التي تم جمعها من خلال زوار موقع الويب.

ولكن مع مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة، تكون هذه البيانات محدودة، مما يعني أن لديك حجم عينة صغير للعمل معه، وقد تبدو الاختبارات الكمية غير موثوقة.

هذا ليس سببًا للتخلي عن CRO تمامًا.

هناك العديد من النصائح والاستراتيجيات الكمية والنوعية للتحسين التي يمكنك تنفيذها لزيادة التحويلات، بغض النظر عن مقدار الزيارات التي يحصل عليها موقع الويب الخاص بك.

تتضمن هذه الاستراتيجيات أساليب إحصائية مثل خفض مستوى الثقة أو تقليل الاختلافات.

حتى لو كانت حركة المرور الخاصة بك منخفضة جدًا بالنسبة لهذه النصائح، يمكنك الانتقال إلى اختبار قابلية الاستخدام أو نماذج التعليقات، والتي تقدم رؤى ذات قيمة متساوية.

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