Rewrite this title: 6 نصائح لتصبح مدونًا جيدًا في عام 2012

ستساعدك المقالة التالية: 6 نصائح لتصبح مدونًا جيدًا في عام 2012

من الواضح أنني، بصفتي مدير التحرير في SEJ، قرأت الكثير من المقالات. قرأت الكثير من المدونات ومصادر الأخبار عبر الإنترنت وقرأت المشاركات التي يرسلها الأشخاص إلى SEJ. لقد كنت متواجدًا بما يكفي لرؤية جميع الاستراتيجيات التي يستخدمها الأشخاص لمحاولة كتابة “العناوين الرئيسية” والمشاركات التي سيقرأها الناس. بعض الأشياء أصبحت قديمة جدًا، لكن بعضها لا يزال يعمل.

حاول أن تكون مختلفًا وتذكر أن الإفراط في أي شيء ليس بالأمر الجيد أبدًا. يعتمد النجاح في كل ما يتعلق بالتدوين على معلوماتك وجمهورك. وهذه بعض النصائح التي أوصي بها شخصيًا:

لا تجدد المحتوى

المحتوى المتقيأ واضح بشكل مؤلم لأولئك الذين كانوا موجودين منذ فترة. إن أخذ 5 أفكار من 5 مقالات مختلفة ومحاكاتها لإنشاء مقالك الخاص هو أمر سيئ حقًا، خاصة عندما لا تتمكن من التوسع في هذه الأفكار بأي حال من الأحوال. إنها معلومات منسوخة وزغب ولا شيء يزعج القارئ أكثر من ذلك. تمتلئ صناعة تحسين محركات البحث/التسويق عبر الويب بأشخاص أذكياء للغاية يقرؤون طوال الوقت. يمكنهم رؤية محتوى زغب على بعد ميل واحد وأنا شخصياً لن أعود إلى موقع أضاع وقتي.

يعد تحديث موقعك بمحتوى جيد أمرًا مهمًا، ولكن في بعض الأحيان يكون الأقل هو الأفضل. قم بالنشر عندما يكون لديك شيء قيم ومفيد وفريد ​​لتقدمه وسوف تزيد عدد المعجبين بك.

امنح القارئ هدية

فكر في كل منشور أو مقال كفرصة لتقديم هدية صغيرة. الهدية يمكن أن تكون:

الارتباط (الروابط) إلى الموارد العظيمة

روابط لأشياء مجانية – مستندات تقنية، تجارب مجانية، صور مجانية… كل ما سيجذب جمهورك

نصيحة شخصية أو تجربة تعلمت منها

دليل حول كيفية إنجاز شيء ما

خطوات قابلة للاستخدام يمكن للقارئ استخدامها على الفور

مراجعة يمكن أن تساعد الأشخاص على اتخاذ قرار جيد أو تجنب قرار سيء

إذا كان الناس سيأخذون الوقت الكافي للنقر على مقالتك، فأنت مدين لهم بشيء قيم ومفيد. الفكرة أو حتى السؤال الذي يجعل القارئ يفكر هو أيضًا ذو قيمة.

الكتابة للقراء على كل المستويات

يحتوي موقع الويب الناجح على قراء على جميع مستويات الطيف، من المبتدئين إلى المتقدمين. عليك أن تجذب جمهورًا واسعًا لتكون ناجحًا، لذلك تحتاج إلى تغطية النطاق. حتى أي شخص متقدم في مجالك يمكنه تقدير المقالة من النوع 101 إذا تم إجراؤها بشكل جيد وأصبحت أداة بالنسبة له. في بعض الأحيان أرسلت للعملاء 101 مقالة أعتقد أنها ستساعدهم على فهم استراتيجياتنا وأحتفظ بالروابط لاستخدامها كأداة. ضع في اعتبارك أن المبتدئين في مجال ما عادة ما يكونون متعطشين لمزيد من المعرفة. إذا قدمت لهم معلومات رائعة وقابلة للاستخدام، فسوف يستمرون في العودة ويصبحون معجبين مخلصين.

إذا كتبت الكثير من المواد، فقد تفقد القراء ذوي المستوى المتوسط ​​والعكس صحيح. لذا، أوصي بأن يكون لديك فئات واضحة للمستويات التي يمكن للقراء استخدامها للعثور على ما يبحثون عنه. يمكنك أيضًا استخدام أيقونات مختلفة حتى يتمكن القراء الجدد من رؤية أن لديك معلومات لجميع المستويات. تريد أن يتمكن القراء من رؤية ما يبحثون عنه والعثور عليه بسرعة. لا أحد لديه الوقت للعمل بجد والتنقيب في موقع ما على أمل العثور على شيء جيد. اجعل من السهل على القراء، للوهلة الأولى، معرفة أن هناك معلومات ذات صلة بهم على وجه التحديد.

شيء آخر أريد أن أذكره. هناك العديد من المساعدين الذين يبحثون مع رؤسائهم عن الخطوات التسويقية التي يجب اتخاذها والاستراتيجيات المتاحة. أود أن أقول إن نصفهم على الأقل لا يقرؤون بعمق؛ إنهم يقومون فقط بجمع البيانات لرئيسهم. الآن أصبح “الرئيس” أو المشرف جمهورًا مختلفًا تمامًا وسيبحث بعمق ويحاول الفهم. إذا كانت لديك مقالات للمبتدئين، فتأكد من الارتباط بمقالاتك الأكثر تقدمًا. أحب المقالات التي تحتوي على فقرة ختامية بشيء مثل، “إذا كنت تريد معرفة المزيد حول هذا الموضوع…”. ابدأ بالسهل وانتقل إلى معلومات أكثر تقدمًا. احصل على معجبين وقم أيضًا بخفض معدل الارتداد.

لا تتحدث عنك كثيرًا

هناك مجموعة من الكتاب الجدد الذين يحبون التفاعل الذي يأتي مع التدوين ويحبون ما يعتبرونه شعبية إذا كان المنشور جيدًا. في بعض الأحيان يحدث شعور متضخم بالذات وتبدأ المقالات في أن تصبح أكثر حول الكاتب من موضوع المقال. ثق بي عندما أقول أن هذا أمر مزعج نوعًا ما. إذا كنت تريد التحدث عنك أو عن تجاربك الشخصية، فيرجى إنشاء فئة لذلك والقيام بذلك هناك فقط. لا أريد أن أقرأ عن زيارتك الأخيرة لمطعم في 4 فقرات ثم أقرأ مدى ارتباطها بتحسين محركات البحث في 4 جمل. نحن جميعًا أشخاص رائعون ورائعون بطريقتنا الخاصة. نريد جميعًا مشاركة المعلومات عن أنفسنا وهذا أمر جيد، ولكن إذا كنت تريد المشاركة، فافعل ذلك بشكل صحيح. لا تزعج القراء والمعجبين. يأتون بحثًا عن معلومات، وليس عن علاقة جديدة.

قم بالبحث الخاص بك

عندما بدأت التعلم عن تحسين محركات البحث (SEO) لأول مرة، قرأت وقرأت عن شيء معين. كان الجميع يقومون بالتدوين حول هذا الموضوع لذلك قررت مناقشة هذا العنصر في منشور بالمدونة. حسنًا، اتصل بي شخص يتمتع بقدر كبير من المعرفة والخبرة وأشار إلى أنني كنت أكتب عن شيء غير صحيح. ولا يزال الأمر مهينًا حتى يومنا هذا، لكنه كان درسًا جيدًا تعلمناه. لا أكتب عن أي شيء أو أبدي رأيي فيه إلا بعد أن أقوم ببحثي أولاً.

لا حرج في عدم فهم شيء ما. الأشخاص الأذكياء حقًا في هذا العالم حريصون على مواصلة التعلم وسيعترفون بأنهم لا يعرفون كل شيء. لقد وجدت أن الأقل ذكاءً هم الذين يزعمون أنهم يعرفون كل شيء. لا بأس أن تقول أنك لا تزال تتعلم ومن الرائع مناقشة ما تعلمته من حالات الفشل. الفشل هو في الواقع مجرد دروس مستفادة.

إذا تأكدت من مواكبة مجال عملك وكتابة منشورات تحتوي على بيانات قيمة وحقيقية لقرائك، فمن المفترض أن ترى بعض النجاح.

لا تخف من أن تكون نفسك

أنا متأكد من أنك سمعت عبارة “كن نفسك” و”أظهر شخصيتك” من قبل. وأضيف إلى هذه التوصية بالقول لا تخف من إظهار هويتك الحقيقية (إلى حد ما). الآن سأتحدث عن نفسي (وهو ما قلت لك ألا تفعله). ليس لدي مشكلة في أن أكون حمقاء وأدع الناس يرون ذلك. أي شخص يراني على Twitter أو في المنشورات أعلم أنني معجب كبير بـ Star Wars. لقد استخدمت هذا الحب لمساعدة الناس حقًا على تذكر من أنا وغالبًا ما يستمتعون بالحب الأحمق الذي أتمتع به في Star Wars. قد لا يكون من الرائع أن أحب Star Wars بالنسبة لبعض الناس، ولكن هذا ما أنا عليه الآن، ولأنني أحتضن هذه العصبية وأنا فخور بأن الناس يمكنهم التواصل معها. إنهم يقدرون أنني سمحت لهم برؤية حقيقتي وليس بعض الشخصيات المزيفة التي أحاول خلقها لتصبح “مشهورة” على الويب.

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وأخيرا، طلب

من فضلك، من فضلك، من فضلك أعطنا مقالات جديدة وفريدة من نوعها (وليست المعلومات المنسوخة التي تعتبرها فريدة). أحتاج إلى شيء جديد ومختلف لتجنب الشعور بالملل. كن حقيقيًا وإنسانيًا وامنحنا شيئًا لم نقرأه 30 مرة من قبل.

إذا كان لديك أي نصائح يرجى إضافتها في قسم التعليقات لدينا 🙂