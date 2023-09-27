Rewrite this title: 60% من محتوى مدونة SaaS يظهر في مكان آخر عبر الإنترنت: دراسة

ستساعدك المقالة التالية: 60% من محتوى مدونة SaaS يظهر في مكان آخر عبر الإنترنت: دراسة

يبدو أن مدونات SaaS تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في سرقة محتواها وإعادة نشره.

في الواقع، 60% من مقالات المدونات من أفضل 50 شركة SaaS لم تعد فريدة من نوعها في مواقعها. هذا وفقًا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 52000 صفحة مدونة لتلك العلامات التجارية.

اكتشفت PlagiaShield أيضًا في دراستها بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول أنواع المحتوى التي تنشرها أفضل مدونات SaaS:

كان متوسط ​​طول منشور المدونة 2200 كلمة.

وكان متوسط ​​عدد الكلمات 1050 كلمة.

بالنسبة لتلك الصفحات غير الفريدة، يمكن العثور على 54% من النص في مكان آخر على الويب.

كان منشور مدونة SaaS النموذجي يحتوي على 1600 لص محتمل.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة أشارت إلى هذه المنشورات المعاد نشرها/المكررة على أنها تم الاستيلاء عليها من قبل لصوص “محتملين”.

وذلك لأن النسخ المعاد طبعها تضمنت مقالات مسروقة بالكامل وأيضًا تلك التي تم نسخ بعض الجمل فيها، أو تم توزيع منشور المدونة بواسطة شركاء معتمدين.

ما هو خطر سرقة محتوى مدونتك؟

على الرغم من أن Gary Illyess من Google قد حدد مسبقًا أن المحتوى المكرر عبر مواقع الويب لا يمثل مشكلة طالما تم إعداد القواعد الأساسية الصحيحة، فمن غير المرجح أن يتبع لصوص المحتوى هذه القاعدة.

ليس هذا فحسب، بل يأخذ اللصوص التكاليف المرتبطة بإنشاء المحتوى الخاص بك (الوقت والبحث والكتاب ذوي الجودة وما إلى ذلك) ويستخدمونها من أجل:

زيادة ظهور علامتهم التجارية.

تنمية سلطتهم.

يحتمل أن يكون احتيال أشخاص آخرين.

من المحتمل أن تقوم بتكرار موقعك لنشر الفيروسات.

و اكثر.

يمكن أن يمثل المحتوى المسروق مشكلة كبيرة لشركات SaaS

تتطلب الإعلانات المدفوعة ميزانية كبيرة إذا أرادت الشركات استهداف مصطلحات بحث SaaS ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما يتم استخدام تحسين محركات البحث (SEO) لملء الفجوات حيث تكون التكاليف المدفوعة مرتفعة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل محتوى المدونة جزءًا كبيرًا من توليد حركة المرور لأكبر شركات SaaS:

قد يكون هذا أعلى إذا لم يسرق اللصوص المحتوى الخاص بك، وبالتالي جمهورك.

كما أشارت الدراسة، هناك الكثير من الأسباب المشروعة التي قد تؤدي إلى ظهور المحتوى الخاص بك في مكان آخر عبر الإنترنت، بما في ذلك:

مواقع توزيع العلاقات العامة.

أدلة البودكاست باستخدام وصف حلقاتك.

Medium أو LinkedIn أو مقالات أخرى من الموظفين الذين قمت بإعادة نشرهم.

مشاركات الضيوف التي كتبتها باستخدام أجزاء كبيرة من مشاركات المدونة الموجودة.

عندما تقتل سرقة المحتوى عملك

يعتبر الكثيرون أن سرقة المحتوى مجرد إزعاج أو شيء لا يمكن مساعدته. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب ضررا فعليا.

وأوضح جيريمي موبوسين، مؤسس PlagiaShield، أن أحد الأصدقاء هو الذي ألهمه للنظر في مسألة سرقة محتوى العلامة التجارية. كان جيريمي يعمل في الهندسة الزراعية في ذلك الوقت.

أمضى صديقه سنوات في إنشاء موقع ويب يضم 2 مليون مستخدم للموقع شهريًا. لقد بذل الكثير من الوقت والجهد في إنشاء محتوى طويل وعالي الجودة.

وفي عام 2019، وفي غضون يوم واحد، فقد 70% من حركة المرور الخاصة به بالإضافة إلى التصنيفات والإيرادات.

قام موبوسان ببناء PlagiaShield كوسيلة لمعرفة ما إذا كان الانكماش المفاجئ بسبب سرقة المحتوى. وبعد استخدام الأداة للتأكد من المحتوى الذي تمت سرقته ومن قام به، تمكن صديقه من العمل على إزالة النسخة المسروقة.

كيفية تحويل سرقة المحتوى إلى فائدة تحسين محركات البحث

هناك ثلاثة آراء شائعة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المحتوى المسروق:

تجاهله.

اطلب منهم إنزاله.

اتصل بالخادم الذي يستضيف المجال.

إن أتمتة عملية فحص الويب بحثًا عن المحتوى المسروق وتحديد من أعاد طباعته يمنحك ثلاثة خيارات إضافية:

اطلب الأجر.

اطلب رابط خلفي.

أرسل DCMA إلى Google.

كما أنه يمكّنك من معرفة أي الطبعات شرعية. تتيح لك هذه القدرة على تصفية الأجزاء المشتركة، وإعادة الطبع المرخصة، والمقاطع النصية المقتبسة بشكل صحيح، وما إلى ذلك، التركيز على الحالات التي يتم فيها استخدام المحتوى الخاص بك دون إذن. إذا تستطيع…

اسأل عن الأجر

عندما يقوم PlagiaShield بالمسح بحثًا عن نسخة مسروقة، فإنه يسحب معلومات الاتصال الخاصة بمشرف الموقع/المالك، وموفر الخادم الخاص به، والمزيد.

تقوم الأداة أيضًا بتخزين قوالب البريد الإلكتروني بحيث يمكن إرسال طلبات المكافأة في دقائق.

إذا طلبت إزالة المحتوى ودفع التعويض لكن اللص استجاب بإزالة المحتوى فقط، فأنت لم تفقد أي شيء. ولكن لديك القدرة على كسب المزيد.

اطلب رابط خلفي

الخيار البديل هو تحديد أنه مسموح لهم بالاحتفاظ بالمحتوى الذي سرقوه، ولكن فقط إذا استشهدوا بعلامتك التجارية باعتبارها المؤلف وقدموا رابطًا خلفيًا لموقعك.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ هذا الخيار بحذر. لا تريد أن تشير مئات المواقع منخفضة الجودة إلى علامتك التجارية.

قم بتحليل جودة موقع الويب للتأكد مما إذا كان هذا هو الطريق الذي تريد اتباعه.

استفد من المعلومات التي تسحبها الأداة لتقليل الوقت المستغرق في هذه المهمة.

إنها أيضًا طريقة رائعة للوكالات لبناء روابط خلفية عالية الجودة لمواقع عملائها دون الحاجة إلى قضاء قدر كبير من الوقت في البحث عن مواقع الويب المحتملة، والاتصال بها، ثم إنشاء محتوى فريد.

أرسل طلب إزالة DCMA إلى Google

يتيح لك أحد الخيارات في Google Search Console إرسال طلب إلى Google لإزالة عنوان URL الذي يستضيف المحتوى المسروق الخاص بك من نتائج البحث.

تكمن المشكلة في أن إكمالها قد يكون محبطًا ويستغرق وقتًا طويلاً. لكل واحد، يجب عليك تضمين:

عنوان URL للمحتوى المخالف.

حدد كيف تعرف أن المحتوى مسروق.

اقتباسات دقيقة للمحتوى المسروق.

لقد أمضينا الكثير من الوقت في التنقيب وجمع الأدلة.

إن أتمتة جمع هذه المعلومات نيابة عنك واستكمال النموذج يقلل من الوقت المستغرق في إنشاء هذا الطلب وإرساله إلى مجرد دقائق.

فهو يمكّنك من توسيع نطاق جهودك لحماية محتوى علامتك التجارية.

هناك قيمة هائلة للمحتوى عالي الجودة، وللأسف، لا أستطيع أن أتخيل يومًا يكون فيه الكتاب والعلامات التجارية في مأمن من اللصوص.

ولكن قد تتمكن من جني بعض التعويضات في شكل مكافآت أو روابط خلفية.

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