Rewrite this title: 7 أدوات جوجل لاستخدامها عند إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية اليوم

ستساعدك المقالة التالية: 7 أدوات جوجل لاستخدامها عند إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية اليوم

يتغير سلوك المستهلك بسرعة وبشكل غير متوقع خلال جائحة فيروس كورونا.

ولهذا السبب أصبح إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لفهم أحدث التحولات في نية المستهلك.

على الرغم من أن 100% من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يستحقون جهدهم فهم كيفية استخراج الرؤى من Google Search Console ومعرفة أدوات الكلمات الرئيسية التي ساعدتهم في الماضي على زيادة عدد الزيارات والتصنيفات والظهور في نتائج البحث، إلا أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير خارج نطاق العالم. مربع البحث.

حتى رؤية واحدة جديدة كل أسبوعين يمكن أن تساعد شركتك أو عملائك على التركيز على إنشاء محتوى أكثر صلة أثناء تنقلهم في “الوضع الطبيعي الجديد”.

وهذا يعني الاستفادة من الموارد التي لم تكن موجودة قبل 11 مارس 2020، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا أصبح وباءً، أو استخدام أدوات إضافية للتحقق مرة أخرى من افتراضاتك.

فيما يلي بعض الأماكن التي أزورها الآن تقريبًا كل يوم من أيام الأسبوع وبعض الأدوات التي وصلت إليها في صندوق الأدوات والتي نادرًا ما استخدمتها قبل أن أضطر إلى البدء في التعامل مع الأشياء الغريبة التي تصطدم بالليل.

1. ارتفاع فئات البيع بالتجزئة

في مايو 2020، أطلقت Think with Google أداة تفاعلية تسمى ارتفاع فئات البيع بالتجزئة لمساعدتنا على فهم:

فئات البيع بالتجزئة سريعة الارتفاع في بحث Google.

المواقع التي تنمو فيها.

الاستعلامات المرتبطة بها.

على سبيل المثال، تشمل أهم الفئات الرائجة في الولايات المتحدة على أساس سنوي ما يلي:

ضوابط الرش.

حراس العطس.

المطهرات المنزلية .

الجراميق الرقبة.

أقنعة واقية.

أو ركز على أهم الفئات الرائجة شهريًا لاكتشاف:

أغطية حافظات الطعام (+100%).

أقلام تلوين (+100%).

المعدات الطبية (+90%).

الأقلام والمحافظ (+70%).

ملابس خارجية للأطفال والرضع (+60%).

بعد ذلك، قم بمعالجة أهم الفئات الشائعة أسبوعيًا، وافحص:

بطاقات هوية فارغة (+40%).

حشوات الفطائر والمعجنات (+30%).

سجادات اللعب والصالات الرياضية (+30%).

طاولات كرة القدم (+30%).

جراميق الرقبة (+30%).

السبورات (+30%).

إذا كانت شركتك أو عملاؤك يصنعون أيًا من هذه المنتجات، فهذه هي فرصتك لاكتشاف الاتجاه الرئيسي وتصبح بطلاً.

2. اتجاهات البحث عن فيروس كورونا

في مارس 2020، أطلقت شركة جوجل اتجاهات البحث عن فيروس كورونا.

كان هناك ارتفاع في الاهتمام بالبحث عن موضوع فيروس كورونا، من أواخر فبراير وحتى أوائل مايو.

منذ ذلك الحين، انخفض الاهتمام بالبحث عن فيروس كورونا إلى ما دون موضوع الطقس، وهو الآن متساوي تقريبًا مع اهتمام البحث بالموضوع والأخبار، لكنه لا يزال فوق موضوعات الرياضة والموسيقى.

3. الاقتصاد الأمريكي وكوفيد-19

أضافت Google مؤخرًا قسمًا جديدًا لاتجاهات بحث فيروس كورونا الذي يركز عليه الاقتصاد الأمريكي وكوفيد-19.

كيف أثر جائحة فيروس كورونا على عمليات البحث في جميع أنحاء الاقتصاد؟

كيف يمكن مقارنتها الآن بعمليات البحث في الماضي؟

قم بالتمرير لأسفل الصفحة لرؤية الاهتمام بالبحث عن مصطلح الركود منذ عام 2004.

واستمر في التمرير لأسفل لرؤية الزيادات في الاهتمام بالبحث عن مصطلحات أخرى، مثل إعانات البطالة، وبنك الطعام، وطوابع الطعام، والتسامح مع الرهن العقاري.

أو يمكنك إلقاء نظرة على خريطة البلد لمعرفة أماكن الاهتمام بالبحث عن مصطلحات مثل الديون والإفلاس و”لا أستطيع دفع الإيجار”.

4. رؤى التسوق

أطلقت جوجل رؤى التسوق في أكتوبر 2015، ولكني نادرًا ما استخدمت الأداة قبل ركود كوفيد-19 على الرغم من أنها تمكنك من معرفة كيفية تعامل شركتك أو عملائك مع منافسيك، وتتيح لك تتبع المنتجات المنافسة في فئتك.

وفي هذه الأوقات “غير المؤكدة إلى حد غير عادي”، يعد هذا الأمر منقذًا للحياة.

الآن، من الواضح بشكل مؤلم أن الاضطرابات التي شهدها هذا العام تجعل من الصعب على تجار التجزئة التخطيط لقضاء العطلات.

لكن Shopping Insights تساعدهم في البقاء على اطلاع دائم بما يريده المتسوقون ومتابعة الاتجاهات في فئتهم.

كيف يمكن لشركة Google توفير رؤى التسوق هذه؟

وفقًا لـ Think with Google، في 63٪ في سيناريوهات التسوق، يلجأ المتسوقون إلى الإنترنت لإجراء بحث قبل اتخاذ قرار الشراء، بغض النظر عما إذا كانوا سينتهي بهم الأمر بالشراء عبر الإنترنت أو في متجر.

من خلال بيانات البحث اليومية لأكثر من 55000 منتج وأكثر من 45000 علامة تجارية وما يقرب من 5000 فئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تساعدك Shopping Insights على فهم نية التسوق للعملاء عبر الإنترنت بشكل أفضل، واتخاذ قرارات تسويقية وترويجية أكثر استنارة عبر القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

على سبيل المثال، أفضل العلامات التجارية في فئة الألعاب والألعاب، بناءً على البيانات من 17 يوليو إلى 16 أغسطس 2020، هي:

العاب تركيب.

هاسبرو.

ماتيل.

فانكو.

عجلات ساخنة.

لذلك، إذا كنت تخطط ليوم سبت الأعمال الصغيرة أو لموسم الأعياد بأكمله، فأنت تعرف العلامات التجارية التي يجب تخزينها على رفوفك.

5. مستكشف الأسواق

أطلقت جوجل مكتشف السوق في نوفمبر 2017، ولكني نادرًا ما استخدمت الأداة في الماضي.

ولكنها أصبحت الآن تغير قواعد اللعبة عند مساعدة العملاء على التنقل في “الوضع الطبيعي الجديد”.

على سبيل المثال، أنا أعمل مع كلية روتجرز للإدارة وعلاقات العمل (SMLR) لإنشاء طلبات للحصول على درجة الماجستير المهنية عبر الإنترنت في برنامج إدارة الموارد البشرية.

ومن خلال إدخال عنوان URL الخاص بـ SMLR في Market Finder، تمكنت من حساب المناطق التي توفر أفضل فرص النمو، استنادًا إلى المقاييس الرئيسية للفئات التي اخترتها.

داخل الولايات المتحدة، هم كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

بالنسبة لجامعة روتجرز، وهي جامعة ولاية نيوجيرسي، جاء ذلك بمثابة مفاجأة كبرى، لأنه يمثل تحولا كبيرا عن الاتجاهات الجغرافية قبل الوباء.

6. استطلاعات جوجل

تم إطلاق Google Consumer Surveys في مارس 2012. وتمت إعادة تسميتها استطلاعات جوجل في أكتوبر 2016.

لقد أصبحت إحدى الأدوات الأساسية في مجموعة الأدوات الخاصة بي للحصول على رؤى قيمة في أذهان الجماهير المستهدفة لعملائي.

إذا لم تكن قد استخدمتها بعد، فإن Google Surveys عبارة عن أداة لأبحاث السوق تجمع البيانات من أسئلة الاستطلاع التي تكتبها.

يجيب مستخدمو الويب على أسئلة الاستطلاع الخاص بك حتى يتمكنوا من الوصول إلى محتوى عالي الجودة على شبكة Google الإعلانية.

وفي المقابل، يحصل ناشرو المحتوى على أموالهم عندما يجيب المستخدمون على أسئلتك. يقوم Google بعد ذلك بتجميع الردود وتحليلها من خلال واجهة بسيطة عبر الإنترنت.

نعم، أستخدم أيضًا Search Console وأدوات الكلمات الرئيسية. لكن هؤلاء يقولون لي “ما” الذي يبحث عنه الناس.

لا يخبرونني “لماذا” يقوم الأشخاص بإجراء هذه الاستفسارات.

ولهذا السبب استخدمت استطلاعات Google عدة مرات “للرؤية حول الزوايا أو إلقاء نظرة خاطفة على الجدران”، كما تقول إعلانات المنظار للألعاب غالبًا.

الآن فقط، تساعدني استطلاعات Google في الكشف عن نية البحث، وهو أمر أكثر قيمة بكثير.

لقد استخدمت بشكل متكرر أسئلة الفحص للتأكد من أن المشاركين في استطلاع معين يمثلون الجمهور المتخصص الذي يستهدفه عميلي، بدلاً من أي شخص وكل شخص يستخدم مصطلح بحث.

وقد مكنتني استطلاعات Google من الحصول على الإجابات خلال أيام بدلاً من أسابيع باستخدام طرق استطلاع أكثر تقليدية.

أوه، وهل ذكرت أنها كانت رخيصة؟

لا، إنه ليس مجانيًا، ولكن الأسعار تبدأ من 0.10 دولارًا أمريكيًا لكل استطلاع مكتمل، على الرغم من أنني أدفع عادةً حوالي 1.50 دولارًا أمريكيًا لكل استطلاع مكتمل لأنني أستخدم استطلاعات تحتوي على 2 إلى 10 أسئلة تستهدف المشاركين من أعمار أو أجناس أو مواقع محددة.

على سبيل المثال، سيساعدني البحث عن الكلمات الرئيسية بشكل عام في تحديد عبارة رئيسية لتحسين عنوان الصفحة المقصودة وعنوانها الرئيسي.

لكن استطلاعات Google ستساعدني في التأكد من أن المحتوى الموجود على تلك الصفحة المقصودة يتناول فعليًا نية المستهلك وراء الاستعلام.

لماذا هذا قيمة؟

لأنه يمكنك القيام بأكثر من مجرد توليد حركة البحث العضوية.

يمكن لمحركات البحث (SEO) إنشاء حركة مرور بحث عضوية تتحول إلى عملاء محتملين مؤهلين أو مبيعات عبر الإنترنت.

7. اتجاهات جوجل

اتجاهات جوجل تم إطلاقه في مايو 2005، لذا فهو أقدم أداة في هذه القائمة.

والعديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لا يستخدمونه كثيرًا لأنه لا يوفر بيانات عن أحجام البحث العضوية.

ولكن هذه ليست الأوقات العادية.

كما أن العثور على رؤى يمكن معالجتها في غضون دقائق من حدوث حدث في العالم الحقيقي يمكن أن يمنح كبار المسئولين الاقتصاديين مقعدًا على الطاولة حيث يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

على سبيل المثال، قمت للتو بتدريس دورة تدريبية لأكاديمية الإعلام الجديد (NMA) حول “إنشاء استراتيجية للتسويق الرقمي” لمجموعة تضم أكثر من 100 متخصص في مجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإحدى المقالات الأخيرة التي قمت بمشاركتها مع فصلي في NMA كانت بعنوان، تكمن الطريقة التي يقرر بها الأشخاص ما يشترونه في “المنتصف الفوضوي” لرحلة الشراء.

وقد كتبه أليستر ريني وجوني بروثيرو، وكلاهما يعملان في فريق رؤى المستهلك في جوجل، وتم نشره الشهر الماضي في مجلة Think with Google.

استخدم Rennie وProtheroe مؤشرات Google لإلقاء نظرة على الاهتمام العالمي بالبحث عن “الأفضل” مقابل “الرخيص” في الفترة من 1 يناير 2004 حتى 1 يوليو 2020.

الآن، لا أعرف عنك، لكنني لم أجري هذه المقارنة تحديدًا من قبل.

وقد فوجئت برؤية أن الاهتمام العالمي بالبحث عن كلمة “الأفضل” قد زاد بشكل مطرد على مدار الأعوام الستة عشر ونصف الماضية، في حين انخفض البحث العالمي المهتم بكلمة “الرخيص” بشكل مطرد خلال نفس الفترة الزمنية.

ولم يؤثر الركود الكبير في الفترة 2007-2009 على هذه الاتجاهات على الإطلاق.

الآن، هذه فكرة تستحق أخذها إلى اجتماع Zoom القادم لفريق التسويق بأكمله.

نظرًا لأن شركتك أو عملائك يتعاملون مع هذه الأوقات “غير المؤكدة للغاية”، فهذا ليس الوقت المناسب لإنشاء محتوى جديد وتحسينه ليكون “رخيصًا”.

يجب عليك إنشاء محتوى جديد وتحسينه للحصول على “الأفضل” بدلاً من ذلك.

لماذا؟

لأن هذا هو ما يبحث عنه عملاؤك.

وعلى الرغم من أننا نواجه أزمة غير مسبوقة، فمن الجدير بالذكر أن الأزمة تمثل تهديدًا وفرصة لشركتك أو عملائك.

وهذا يعني أن هذه الأزمة غير المسبوقة تمثل تهديدًا وفرصة لكم أيضًا.

ولهذا السبب، ليس هذا هو الوقت المناسب لمواصلة استخدام نفس الأدوات القديمة التي تعلمت استخدامها منذ خمس أو 10 أو 15 عامًا.

لقد حان الوقت لاستكشاف بعض أو كل البدائل المذكورة أعلاه.

من يدري، قد تساعد شركتك أو عملائك على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بسرعة أكبر، أو قد تساعدك حتى على الارتقاء إلى عرضك الترويجي التالي في فترة زمنية أقصر.

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