Rewrite this title: 7 أشياء تعلمتها من خلال تحسين محركات البحث في إحدى وكالات التسويق الرقمي

ستساعدك المقالة التالية: 7 أشياء تعلمتها من خلال تحسين محركات البحث في إحدى وكالات التسويق الرقمي

قبل المشاركة في تأسيس شركتي الحالية، كنت أقود فريق تحسين محركات البحث (SEO) في وكالة تسويق رقمية تقدم خدماتها لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ست سنوات.

لم تكن لدي أي خبرة سابقة في إدارة قسم، ناهيك عن شركة.

بطبيعة الحال، لقد ارتكبت الكثير من أخطاء المبتدئين.

في هذه المقالة، ستجد أهم سبعة أشياء تعلمتها حول قيادة تحسين محركات البحث داخل الوكالة – أشياء أتمنى أن يخبرني بها شخص ما في ذلك الوقت.

1. اختر خدماتك بعناية

لقد وضعنا أنفسنا كوكالة تسويق رقمي متكاملة الخدمات، ولكن بالنظر إلى الوراء، لم نكن كذلك.

ليس عن طريق تسديدة طويلة.

لم يكن لدينا ما يكفي من الخبرة أو الموظفين لنكون رائعين في كل شيء.

وحتى لو كان لدينا كل ذلك، فأنا (الآن) أؤمن بشدة أنك بحاجة إلى اختيار مجالك بعناية وتصبح رائعًا حقًا هناك.

لذلك، لم نكن في الحقيقة وكالة تسويق رقمي متكاملة الخدمات. بصراحة، لم نكن جيدين في تقديم مجموعة كاملة من خدمات تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا.

لقد قمنا بعمل رائع عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث التقنية والبحث عن الكلمات الرئيسية والاستراتيجية، لكننا كنا نفتقر إلى إنشاء المحتوى وبناء الروابط وإجراء العلاقات العامة الرقمية.

ونتيجة لذلك، لم تصل توصياتنا في بعض الأحيان إلى إمكاناتها الكاملة عند تنفيذها، وذلك ببساطة لأن المحتوى لم يكن رائعًا بدرجة كافية ولم تكن الروابط الداعمة موجودة.

لم يؤثر هذا سلبًا على التصور العام لعملنا في مجال تحسين محركات البحث فحسب، بل امتد أيضًا إلى تصميم الويب والخدمات الأخرى التي نقدمها.

ومن المثير للاهتمام أن العملاء الذين قضوا عليه تمامًا كانوا مهتمين بالمحتوى وأذكياء في العلاقات العامة.

معًا، في علاقة تكافلية، أنشأنا محتوى رائعًا مع اكتساب الروابط والعلاقات العامة – كل ذلك على أساس تقني متين.

الدرس: لم يكن من المفترض أن نقدم إنشاء المحتوى، وبناء الروابط، والقيام بالعلاقات العامة الرقمية. لم تكن هذه بدلاتنا القوية. كان ينبغي لنا أن نتشارك مع متخصصين حقيقيين في هذه المجالات بدلاً من ذلك.

2. لا تبذل قصارى جهدك للفوز بالعقد

ما لم يكن لديك قوة مبيعات ضخمة وكنت تسعى للحصول على عقد مؤسسي حيث تحتاج إلى بذل قصارى جهدك، فلا تستثمر الكثير من الوقت مع كل عميل محتمل للفوز بعقده.

غالبًا ما يرغب العملاء المحتملون في إجراء الكثير من الأبحاث غير المدفوعة قبل التوقيع المحتمل. لسوء الحظ، في بعض الأحيان يبحثون فقط عن أفكار مجانية.

يحدث هذا في جميع أنحاء صناعة الاستشارات بأكملها ويحدث منذ عقود.

أعلم أنه من المفاجئ أن يحدث هذا في تحسين محركات البحث أيضًا… ماذا يمكنني أن أقول؟ كنت صغيرا وساذجا في ذلك الوقت.

في البداية، كنا نبذل قصارى جهدنا ونكتب مقترحًا تفصيليًا لكل احتمال. لكن عائد الاستثمار على ذلك كان منخفضًا جدًا.

بالتأكيد، لقد فزنا بالعقود، لكننا خسرنا الكثير أيضًا.

في بعض الأحيان كنا نحصل على “لا” بشكل واضح، ولكن في أحيان أخرى كنا نظل شبحًا تمامًا وأدركنا أن الاحتمال ربما يكون قد نفذ للتو أفكارنا.

على مر السنين، قمنا بتحسين عملية تسجيل النقاط الخاصة بنا وتأكدنا من إعلام العميل المحتمل بأسعار الملعب في وقت مبكر من العملية.

استخدمنا دراسات الحالة التي وصفت ما فعلناه، وكيف فعلناه، وما حققناه للعملاء الآخرين.

وعندما كنا نلتقط إشارات إيجابية، كنا نقدم مخططًا تقريبيًا ولكن مخصصًا لما يمكن أن يتوقعه العميل المحتمل منا.

لو كنا لا نزال جيدين، لوصفنا ذلك في اقتراح رسمي.

بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى تلك المرحلة، كنا نعلم أن لدينا فرصة بنسبة 80-90% للفوز بالعقد.

إذا أراد العميل المحتمل الحصول على المزيد من الأفكار والأبحاث منا أثناء عملية البيع، فسيتعين عليه التوقيع.

لا استثناءات.

إذا لم يتمكنوا من الالتزام بالحزمة الكاملة على الفور، فسنبدأ بشيء صغير لمنحهم فكرة عن كيفية العمل معنا والبدء من هناك.

الدرس: إذا كانت موارد المبيعات لديك منخفضة، فكن حذرًا بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه في كسب العملاء المحتملين. قم بإنشاء عملية مبيعات فعالة تناسبك وتؤدي إلى عائد استثمار جيد في الوقت الذي تستثمر فيه في العقود الفائزة.

3. لا تكتب مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، أو تسليمات ضخمة

غالبًا ما ينتهي الأمر بالتسليمات الضخمة غير مقروءة – وتوصياتها غير منفذة. يجب أن يكون الاعتبار الأول هو من تكتب له النتائج.

إذا كان صاحب شركة صغيرة، فهل يحتاج إلى فهم التدقيق الفني لتحسين محركات البحث المكون من 40 صفحة؟ لا بالطبع لأ.

إذا كنت تكتب توصيات لأحد المطورين، فهل يحتاجون إلى فهم استراتيجية المحتوى الكاملة التي وضعتها معًا؟ على الاغلب لا.

أعطهم بعض المعلومات الأساسية متبوعة بالتوصيات ذات الصلة هم، مثل كيفية تحسين بنية الارتباط الداخلي.

اكتب مخرجاتك مع مراعاة الأشخاص الذين يحتاجون إلى التصرف بناءً عليها.

إذا كانوا في أدوار مختلفة، فاكتب تسليمات مختلفة. اجعلها مختصرة؛ قم بتضمين الأساسيات بشكل أساسي، ولكن امنحهم خيار التعمق أكثر ومعرفة المزيد حول “السبب” وراء التوصية.

وبالطبع، يجب أن يحتوي كل تسليم على ملخص حسب الأولوية للأشياء التي يتعين عليهم القيام بها، مصحوبًا بالاستثمار المطلوب والأثر المتوقع.

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في هذا، تحقق من ذلك مقالة أريج أبو علي حول هذا الموضوع.

الدرس: اكتب جميع مخرجاتك باستخدام نهج من الخارج إلى الداخل، وتذكر أن الأقل هو الأكثر. قم بتمكين أولئك الذين يريدون التعمق أكثر في القيام بذلك، ولكن اجعل هذا اختياريًا.

4. كن على دراية بمتلازمة “لم يتم اختراعه هنا”.

باعتبارك خبيرًا في تحسين محركات البحث، فمن الضروري أن تستمر في تجربة أشياء جديدة – لبناء الأدوات بنفسك، ولدفع نفسك للقيام بعمل أفضل، ولتحسين عملياتك.

ومع ذلك، انتبه إلى متلازمة “لم يتم اختراعه هنا” ولا تتجنب الأشياء التي لم تصنعها بنفسك.

وينطبق هذا على البحث والعمليات بقدر ما ينطبق على الأدوات.

كن منفتحًا لتقول وداعًا للأشياء التي قمت بإنشائها إذا جاء بديل أفضل. قد يكون هذا صغيرًا مثل إعادة عملية البحث عن الكلمات الرئيسية عندما ينضم عضو جديد في الفريق، أو كبير مثل الابتعاد عن نظام إدارة المحتوى المخصص.

لقد رأينا هذا يحدث عدة مرات عند العمل مع شركاء التطوير لعملائنا. لقد كانوا متمسكين بالتكنولوجيا القديمة التي بنوها بأنفسهم عندما كانت هناك بدائل أفضل بكثير وبسعر أقل.

ما اعتقدوا أنه بدلتهم القوية تبين أنه الكريبتونيت الخاص بهم.

الدرس: لا تتمسك بشيء عندما تعلم أن هناك بديل أفضل. لا تتعلّق كثيرًا؛ كن دائما على استعداد للمضي قدما. أبقِ عينيك على الجائزة: تقديم أفضل خدمة ممكنة.

5. تحقيق التوازن بين العمل في العمل وفي العمل

حياة الوكالة مزدحمة وفوضوية ومثيرة. من السهل جدًا تشتيت انتباهك.

كنت أخطط دائمًا لأسبوعي بدقة، ولكن نادرًا ما أنهي الأساسيات.

من الصعب التركيز بشكل صارم على تخطيطك عندما يتصل بك عميل أحلام محتمل ويريد منك التشاور بشأن استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة به. أو عندما يقوم عميل كبير بإلغاء العقد فجأة.

في بعض الأحيان، لم يكن لدي توازن جيد بين العمل في الشركة والعمل في الشركة.

لقد كنت قائدًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، وكان فريقنا الصغير نسبيًا يتطلع إلي لمواصلة تحسين وتحسين خدمات تحسين محركات البحث (SEO) التي نقدمها. في هذا الدور، كنت بحاجة لقضاء ما يكفي من الوقت في العمل، وإلا فإن الأمور ستتدهور في قسم تحسين محركات البحث (SEO).

أصبحت الأمور أفضل كثيرًا عندما قمت بتعيين خبير تحسين محركات البحث (SEO) ذي الخبرة. هذا أعاد التوازن بالنسبة لي.

الدرس: قم بموازنة الطريقة التي تقضي بها وقتك بعناية كمالك وكالة أو قائد فريق. لا تدع الجانب التجاري من الأمور يعاني بينما تحافظ على عروض تحسين محركات البحث (SEO) المتطورة الخاصة بك.

6. الصفقات القائمة على الأداء صعبة

كثيرًا ما يسألنا العملاء المحتملون عما إذا كنا منفتحين على إجراء صفقات قائمة على الأداء. لقد رفضنا في كثير من الأحيان ولكن عندما قلنا نعم، انتهى بنا الأمر إلى الدخول في بعض الأمور التي بالكاد تدر لنا المال.

تعتبر الصفقات القائمة على الأداء صعبة لأنك تحتاج إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستحدد أدائك.

هل هو مجرد عملاء محتملين، أم أنه عملاء محتملون أو مبيعات مؤهلون؟

ما الذي تحصل عليه خلال تلك الفترة الأولية التي تستثمر فيها وتبني حركة مرور عضوية ولكنك لا ترى سوى نتائج قليلة؟

ماذا يحدث إذا تم بيع شركة عميلك؟

ماذا لو أرادوا التوقف عن العمل معك، أو العكس؟

قد تبدو صفقات الأداء وكأنها زواج معقد يمكن أن ينحرف بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستفسارات القائمة على الأداء تكون في بعض الأحيان علامة على وجود عمل تجاري متعثر – أو حتى اللحظات الأخيرة قبل الانهيار.

أنت لا تريد النزول معهم.

ربما الزملاء الذين ناقشت معهم هذه الأنواع من الصفقات ولم أكتشف الطريقة الصحيحة لإجراء الصفقات القائمة على الأداء. لكن ما يمكنني قوله لك هو أنهم بالتأكيد زلقون.

الدرس: ناقش كل جانب من جوانب هذه الصفقات مع شريكك المحتمل. تحدث عما يجعل الشراكة ناجحة، وما لا يجعلها كذلك.

7. فكر جيدًا قبل التوقيع على اتفاقيات التفرد

قد يطلب منك العملاء التوقيع على اتفاقيات حصرية، مما يمنعك من العمل مع شركات أخرى مماثلة لشركتهم.

إنهم لا يريدون أن يستفيد منافسوهم مما تعلمته من خلال العمل معهم.

بينما كان هذا منطقيًا دائمًا بالنسبة لي، ضع في اعتبارك ما يلي:

من خلال الموافقة على ذلك، من المحتمل أن تخسر أعمالًا من منافسيهم.

عليك أن تطلب ما يكفي في المقابل لجعل التفرد يستحق وقتك.

لقد وقعنا اتفاقيات حصرية مع العديد من العملاء وانتهى الأمر بمعظمهم إلى تحقيق نجاح كبير.

ومع ذلك، في معظم الحالات، كلفتنا اتفاقية التفرد إيرادات أكثر بكثير على المدى الطويل مما جلبته على المدى القصير.

لاحظ منافسو العملاء والشركات في المجالات المجاورة (والتي تم استبعادها أيضًا) هذا النجاح وتواصلوا معنا.

ومع ذلك لم نتمكن من العمل معهم.

كانت هناك أوقات كان فيها أحد العملاء ينفق معنا 50 ألفًا سنويًا، لكننا كنا نخسر إيرادات بقيمة 200 ألف سنويًا.

لقد كنا حريصين جدًا على التوقيع مع هذا العميل لدرجة أننا لم نفكر بما يكفي للتأكد من أن التفرد يظل منطقيًا بالنسبة لنا، حيث أن العميل لم يرفع ميزانيته.

وفي حالة أخرى، تبلغ قيمة العقد الفعلي للعميل انخفض بينما تدفقت استفسارات كثيرة من المنافسين والشركات في المجالات المجاورة.

وعندما حدث هذا، كان من الواضح بالنسبة لي أننا لم نفكر في هذا الأمر مليًا.

كان التوقيع على اتفاقية التفرد بمثابة التزام كبير من جانبنا، وكان ينبغي لنا أن نطلب التزامًا كبيرًا وقابلاً للمقارنة من جانبهم أيضًا.

وكان ينبغي لنا أيضاً أن نتفاوض على فترات حصرية أقصر ونشترط أن يفقدوا الحصرية إذا تضاءل التزامهم.

الدرس: لا تغفل عن المكافأة قصيرة المدى عندما يريد العميل التوقيع على اتفاقية حصرية معك. فكر في الجوانب السلبية بالنسبة لك، وتأكد من أن اتفاقية التفرد تترك مجالًا لمعالجتها.

لنجاح وكالتك!

نبدأ جميعًا من مكان ما ونتعلم الكثير من الدروس الصعبة على طول الطريق.

نأمل أن تساعدك دروسي السبعة هذه على تجنب تكرار نفس الأخطاء.

أو على الأقل، قد تجعلك تفكر مرتين قبل التوقيع على تلك الصفقة القائمة على الأداء أو المحتوى الحصري.

لنجاحك!

المزيد من الموارد: