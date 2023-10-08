Rewrite this title: 7 أشياء يمكنك القيام بها عندما يفشل مسار التحويل لديك

ستساعدك المقالة التالية: 7 أشياء يمكنك القيام بها عندما يفشل مسار التحويل لديك

يبدو موقعك أنيقًا ومصقولًا. لقد قمت بتعزيز عصير SEM وأغلقت علاقات حركة مرور الإحالة. يأتي الأشخاص إلى موقعك بأعداد كبيرة، ولكنهم لا يقومون بالتحويل تمامًا كما كنت تأمل.

اه اه. مسار التحويل الخاص بك سيئ.

لا تقلق! جفف عينيك وفكر في تنفيذ هذه الأشياء السبعة.

1. قم بإعداد تصور مسار التحويل

إذا لم يكن لديك تصور مسار التحويل تم إعداده في Google Analytics، أو تم جمع مجموعة بيانات مماثلة في حزمة تحليلات أخرى، فتوقف عن قراءة هذا المنشور الآن، وأوقف جميع الإعلانات على موقعك مؤقتًا، ثم انتقل إلى إنشاء واحدة. سوف يكشف عن المكان الذي ينزل فيه المستخدمون ويمكنه أن يرشدك إلى أي مكان حماقات تجربة المستخدم ربما قمت بإنشائها عن غير قصد.

سوف يمنحك تتبع مسار التحويل بعض الأدلة ليس فقط حول مغادرة الأشخاص، بل حول مغادرتهم أيضًا. هل يشاهد الزائرون محتوى موقع آخر أثناء عملية التحويل لأن مسار التحويل الذي وضعته أمامهم لا يناسب احتياجاتهم أو يجيب على أسئلتهم؟ هل هم ببساطة يرتدون من الموقع تمامًا عند نقطة معينة، على سبيل المثال، عندما تكشف لهم عن الأسعار؟

إذا كان هذا هو اليوناني بالنسبة لك، تابع القراءة إنشاء مسارات تحويل Google Analytics. فيما يلي الشكل الذي يبدو عليه تقرير تصور مسار التحويل في Google Analytics.

2. قم بإجراء اختبار “والدتك”.

لا، إنها ليست مزحة في المدرسة المتوسطة. اتصل بوالدتك، أو أحد أقاربها المعادلين، وقم بوصف ما تريد أن يحققه زوار موقعك، وتحداها للعثور عليك على Google وإجراء عملية التحويل. قم بتدوين ملاحظات دقيقة حول ما تقوله والمدة التي تستغرقها حتى تنتهي. اسأل عما إذا كانت الرسائل منطقية، وتأكد من أنك تتحدث إلى الزوار بطريقة مباشرة معاملتهم وكأنهم أذكياء. إذا لم تتمكن من معرفة ذلك، فمن المحتمل أن يحتاج مسار التحويل الخاص بك إلى تجديد.

3. استثمر في اختبار المستخدم

هناك العديد من الطرق السهلة لجني فوائد اختبار المستخدم والحصول على فيديو مباشر للمستخدمين الذين يتصفحون موقعك، مما يوفر لك تعليقات ويرشدك خلال عملية تفكيرهم أثناء تفكيرهم في التحويل أم لا. يقوم موقع Usertesting.com بعمل جيد وبأسعار معقولة جدًا بأقل من 50 دولارًا لكل اختبار مستخدم – وهناك خيارات أخرى أيضًا.

4. تدقيق النماذج الخاصة بك

هل كل حقل تطلب من الزائر تقديمه ضروري للغاية؟ هل يمكنك تقليم الدهون وتبسيط العملية؟ إذا كانت معاملة تجارة إلكترونية: هل يوجد نموذج التسجيل ونموذج الفواتير في نفس الصفحة أم في صفحات منفصلة؟ ابدأ بالأساسي أفضل الممارسات الخاصة بنماذج العملاء المحتملين، لكن لا تتوقف عن الاختبار.

5. إعادة الزوار

حسنًا، الناس ينزلون. حسنا. لن يقوم معظم الأشخاص الذين يزورون أي موقع – أي موقع – بالتحويل. ماذا تفعل لإعادتهم؟ هل تقوم بجمع أي معلومات اتصال في وقت مبكر من العملية، حتى تتمكن من إرسال رسالة متابعة لتشجيعهم على العودة، وإغرائهم برمز الخصم، والشحن المجاني، والإلحاح، وما إلى ذلك؟ هل تقوم بإسقاط ملف تعريف الارتباط عند وصولهم إلى موقعك وذلك لتخصيص تجربتهم على موقعك متى وإذا عادوا؟ هل تعيد استهدافهم بالإعلانات النصية والصورية أثناء تصفحهم للويب في مكان آخر؟

6. اختبر طرقًا مختلفة لبناء الثقة

هناك الكثير من الطرق لذلك بناء الثقة مع عملائك، ولكن على الأقل، يجب عليك اختبار تقديم الضمان، وتسهيل الوصول إلى خدمة العملاء لراحة عميلك، وعرض شعار BBB، وشعار Verisign، وشعار TRUSTe، و/أو خدمة تحقق مماثلة عبر الإنترنت. ستسمح لك بعض هذه الشركات بإجراء اختبار A/B، ووضع شعارها أمام نصف عملائك وقياس معدل التحويل لهؤلاء العملاء مقابل مجموعة مراقبة.

7. استبعاد المشكلات الفنية

قد يبدو الأمر بديهيًا، ولكنك ستحتاج إلى دراسة سجلات الأخطاء وسرعة تحميل الموقع للتأكد من أن أداء الموقع ليس هو السبب وراء فشل مسار التحويل الخاص بك. يعد مكون Firefox الإضافي المفيد للحصول على نصائح حول تحسين أداء سرعة الموقع Yslow. إليك ما يبدو عليه “ممهد الصف” Yslow:

قم بإلقاء نظرة على التحويلات ومقاييس التفاعل مع الموقع حسب المتصفح في أداة التحليلات الخاصة بك أيضًا. من المفترض أن يساعدك هذا في اكتشاف الأخطاء الخاصة بالمتصفح بسرعة.

بمجرد أن تعرف أنه ليس تحديًا تقنيًا يضر بمسار التحويل الخاص بك، يمكنك التركيز على التسويق وتصميم المدونة.