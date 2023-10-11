Rewrite this title: 7 أفكار رائعة لاستخدام مرشحات Gmail لمهام تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 7 أفكار رائعة لاستخدام مرشحات Gmail لمهام تحسين محركات البحث

خلال الأسابيع الماضية، عثرت على بعض المقالات القيمة والملهمة للغاية حول الاستخدام مرشحات Gmail وكذلك قواعد Outlook لتحسين الإنتاجية. يهدف هذا في الواقع إلى تنظيم بريدك الإلكتروني بشكل أكثر فعالية من أجل القيام بعملك بشكل أفضل وأسرع.

دفعني هذا إلى تحسين عملية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بي باستخدام تصفية البريد الإلكتروني لتحقيق إنتاجية أعلى. لقد أدت مجرد ساعة أو نحو ذلك من اللعب إلى بعض النصائح الرائعة التي يسعدني مشاركتها على SEJ:

1. قم بإنشاء مجلد / تسمية منفصلة لتخزين تقارير التحليلات الأسبوعية الخاصة بك

أستخدم ميزة تقارير Google Analytics التي ترسل لي تقارير حركة المرور بتنسيق CSV أسبوعيًا. الآن لدي مجلد منفصل لتخزين كل تلك التقارير. لقد قمت أيضًا بإعدادها لتخطي البريد الوارد الخاص بي لأنه يمكنني الآن الوصول إلى المجلد الخاص بي في أي وقت للعثور على أحدث مجلد (الأخير اختياري. يفضل بعض الأشخاص استلام التقارير في البريد الوارد وبالتالي يتم تذكيرهم بالذهاب للتحقق من بريدهم الوارد) اتجاهات حركة المرور / التصنيف).

2. تمييز تحديثات تنبيهات Google بنجمة تلقائيًا.

مثل العديد من المسوقين الآخرين عبر الإنترنت، أستخدم تنبيهات Google لتتبع الإشارات إلى اسم علامتي التجارية. أقوم الآن تلقائيًا بتمييز جميع التحديثات الواردة من خدمة تنبيهات Google لإلغاء تمييزها بمجرد تصفح التحديثات.

3. قم بتخزين عمل العميل في مجلدات مختلفة

لقد قمت بإعداد عوامل تصفية/قواعد للبريد الوارد من عملائي ليتم فرزه في مجلدات مختلفة. الآن، بمجرد وصول رسالة من أي من عملائي (من:*@clientdomainhere.com)، فإنه يدخل في المجلد المنفصل المخصص لهذا العميل. يمكنني بالتالي تخزين جميع مراسلات البريد الإلكتروني من أي شخص والوصول إليها بسرعة.

4. أرسل لنفسك تذكيرات بالمهام القادمة

لقد قمت بإنشاء تصنيف/مجلد منفصل لتخزين التذكيرات. الآن، بمجرد أن أحتاج إلى تذكر القيام بأي شيء، أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى نفسي ويتم تخزين هذه المهمة في مجلد المهام الخاص بي غير مقروء حتى أذهب وأقوم بذلك.

5. إرسال رسائل تذكيرية للآخرين

يمكنني أيضًا إعادة توجيه رسائل محددة تلقائيًا إلى الأشخاص الذين أديرهم حتى لا ينسوا القيام بالمهمة. لمزيد من التفاصيل حول هذا، راجع بلدي مشاركة إنتاجية Gmail على MUO.

6. أرسل رسالة نصية قصيرة إلى هاتفك بمجرد أن يتم نشر قصتك

حسنًا، في الواقع لم أر هذا العمل عمليًا حتى الآن لأنه لم يتم التنقيب في أي من منشوراتي منذ الأسبوع الماضي ولكني قمت بإعداد هذا. أنا أستعمل BLVDstatus لتحديثي عبر البريد الإلكتروني بمجرد أن تشهد صفحات الويب الخاصة بي ارتفاعًا غير متوقع في عدد الزيارات. ثم أستخدم هذا المنشور كـ المبادئ التوجيهية لإعداد الرسائل القصيرة تنبيهات لرسائل البريد الإلكتروني تلك.

7. الحصول على: تصفية تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي

بقدر ما أحب أصدقائي على وسائل التواصل الاجتماعي وأصوت دائمًا لجميع الأشياء التي يشاركونها معي، فإن التحديثات تمنعني من أن أكون منتجًا من خلال التحديثات الفورية في Gtalk الخاص بي. يكون الأمر أكثر فاعلية إذا قمت بالوصول إلى مجلد واحد يوميًا وقراءة جميع المشاركات والتصويت لها دفعة واحدة.

لذلك قمت بإنشاء علامة منفصلة لمشاركات Mixx وDigg وStumbleUpon وغيرها، والآن هذه التحديثات تخطي البريد الوارد الخاص بي وانتقل مباشرة إلى المجلد “الاجتماعي”. يتم وضع علامة “غير مقروءة” هناك حتى أدخل المجلد، وأقرأ كل رسالة، وأتحقق من القصة التي تمت مشاركتها وأصوت لها.