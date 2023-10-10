Rewrite this title: 7 أوراق غش مفيدة من Google – يمكنك تنزيلها مجانًا!

ستساعدك المقالة التالية: 7 أوراق غش مفيدة من Google – يمكنك تنزيلها مجانًا!

أعلم أن قرائنا يحبون أوراق الغش: لقد حظيت منشوراتنا التي أدرجت في العام الماضي أوراق الغش الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) باستجابة كبيرة. لقد قمت هذا الأسبوع بجمع مجموعة أخرى من القوائم المفيدة التي ستتيح لك استخدام خدمات Google بكامل إمكاناتها.

يتمتع! 7 أوراق غش مفيدة في Google:

1. ورقة الغش في بحث Google: اختصارات Google

قم بالتنزيل هنا: اختصارات بحث Google (و Yahoo).

اختصار البحث هو أي مجموعة محددة مسبقًا من الأحرف / الكلمات التي تتيح لك الحصول بسرعة على إجابة لسؤالك الأولي. لدى Google الكثير منها – وقد أصبح معظمها أكثر كفاءة مع Google Instant – مما يسمح لك برؤية الإجابة حتى قبل كتابة استعلام الاختصار بالكامل.

الاختصارات المفضلة:

تحديد: مصطلح للتعاريف والمراجع الموسوعية الموقع:domain.com/الموقع:.tld البحث داخل موقع أو ضمن مجال المستوى الأعلى مخبأ: الوصول إلى النسخة المحفوظة من الصفحة

2. ورقة الغش في بحث Google: عوامل التشغيل المتقدمة

رابط التحميل: مشغلي جوجل المتقدمين

لدى Google عدد لا بأس به من عوامل تشغيل البحث. بصرف النظر عن ورقة الغش المذكورة أعلاه والتي تسرد جميعها تقريبًا، إليك بعض المجموعات الإضافية والنصائح حول تحقيق أقصى استفادة منها:

3. ورقة الغش في Google Analytics: الميزات والاختراقات

رابط التحميل: ورقة الغش في تحليلات جوجل

يحتوي برنامج Google Analytics على الكثير من الميزات – لذا فإن ورقة الغش هذه (بإذن من إيان لوري) يجب أن يكون قد اشتمل على قدر كبير من العمل. تحتوي القائمة المكونة من ورقتين على الأقسام التالية:

مساعدة في الإعداد (بما في ذلك النصائح إذا كان موقعك يمتد إلى نطاقات فرعية متعددة)؛ وضع علامات على الارتباط: متغيرات وأمثلة شفرة التتبع الدليل الشامل لمرشحات Google Analytics الأهداف وتتبع الأهداف تتبع أخطاء 404؛ اختراقات متقدمة – التجميع؛ الأدوات والموارد ذات الصلة.

4. ورقة الغش في Gmail: اختصارات لوحة المفاتيح

رابط التحميل: اختصارات Gmail على Scribd وهذا ورقة الغش الرسومية

بفضل مختبرات Gmail وأدوات الطرف الثالث، أصبحت واجهة ويب Gmail سريعًا التطبيق المفضل لإدارة البريد الإلكتروني. وستجعل اختصارات لوحة المفاتيح هذه عملك أكثر إنتاجية.

المفضلة الشخصية:

ز ثم ق ينقلك إلى جميع المحادثات التي قمت بتمييزها بنجمة. ز ثم أنا يعيدك إلى البريد الوارد. / يضع المؤشر في مربع البحث.

5. ورقة الغش في مستندات Google: اختصارات لوحة المفاتيح

روابط التحميل:

إذا كنت تحب استخدام محرّر مستندات Google، فسوف تحب هذه الاختصارات. من المحتمل أن تكون على دراية بمعظمها الآن، لذلك من المحتمل أنك لن تضطر إلى الاحتفاظ بورقة الغش!

المفضلة الشخصية:

البديل + أدخل بدء سطر جديد في نفس الخلية السيطرة + أدخل إدراج فاصل أسطر في خلية إزاحة+F2 تعديل التعليق السيطرة+/ فتح تعليمات اختصارات لوحة المفاتيح

6. ورقة الغش في Google Reader: اختصارات لوحة المفاتيح

رابط التحميل: ورقة غش GReader (مرئية)

إذا كنت تحب Google، فمن المحتمل أنك تستخدم Google Reader. علاوة على ذلك، كما وصفت في رسالتي حول إنشاء دائم Twitter الأرشيف، ويمكن استخدامه لتخزين الكثير من البيانات وجعلها قابلة للبحث.

7. تنويه مشرف! جميع اختصارات لوحة مفاتيح جوجل!

رابط التحميل: اختصارات جوجل

الدليل الضخم لاختصارات لوحة المفاتيح لـ Gmail وتقويم Google ومحرّر مستندات Google وGoogle Reader وخرائط Google وفيديو Google.