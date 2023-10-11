Rewrite this title: 7 أيام من البحث والتواصل الاجتماعي؛ التحديث النهائي

ستساعدك المقالة التالية: 7 أيام من البحث والتواصل الاجتماعي؛ التحديث النهائي

7 طرق لزيادة قيمة الارتباط الداخلي إلى أقصى حد – هو منشور جيد على Seer Interactive تناول بعض الاعتبارات البسيطة، ولكنها ليست شائعة جدًا، للرابط الذي يبحث عن أفكار جديدة. من الجدير الاحتفاظ به في قائمة جودة الارتباط.

تغيير استراتيجية التسويق عبر البحث – كان رأس Virginia Nussey يدور حول عرض Google Social Search الأخير وربما يعيد النظر في قيمة الشبكات الاجتماعية في البحث (أجرينا مناقشة جيدة حول هذا الأمر في جلسة دردشة SEO Dojo الأسبوع الماضي – أشياء ممتعة).

Microformats، المستقبل يبدو الدلالي – بالحديث عن جلسات الدردشة لدينا، هناك جلسة أخرى ناقشناها الأسبوع الماضي وهي تنسيقات microformat. إذا لم تكن بالفعل في العربة الدلالية (باستخدام تنسيقات microformats/RDFa)، فأنا أقترح عليك القيام بذلك. تعتبر مشاركة ريتشارد بداية جيدة.

التنسيقات الدقيقة: ماذا وكيف ولماذا – وبما أننا نتحدث عن هذا الموضوع، فإن صديق FireHorse، ستيفن برادلي (المعروف أيضًا باسم Van Gogh) كان يكتب أيضًا عن MFs/RDFa أيضًا.

استخدام Blogger لتحسين محركات البحث – قدم مايكل مارتينيز حجة رائعة لاستخدام Blogger ولماذا يعد اعتبارًا مهمًا لبرامج تحسين محركات البحث المستمرة (والتدريب). كان يجب أن يكون المفضل لدي هو الأسباب؛ لذلك “لا نبدو أغبياء عندما يطلب الأشخاص المساعدة على وجه التحديد مع المدونين”. لطيف – جيد…

إصلاح 404 إحباطات – من المجموعة في مدونة Bing، كان لدينا منشور لطيف حول التعامل مع 404 مشكلة. يجب أن أقول إن مدونة Bing تقوم ببعض المواد الجيدة لمشرفي المواقع منذ إعادة العلامة التجارية. مجد لهم على ذلك

ما مقدار العمل الذي يجب أن تقدمه في اقتراح تحسين محركات البحث – يتولى شيمون ساندلر إحدى المحادثات الأقدم والأكثر أهمية في هذا المجال. إنه حقًا إجراء متوازن لإعطاء ما يكفي من الوضوح، دون التخلي عن المزرعة. للعلم، أنا رجل بخيل إلى حد ما في هذا الصدد.

دليل الأقسام المخصصة لأخبار جوجل – هي ميزة جديدة تم إصدارها الأسبوع الماضي في أخبار Google. إنه أمر مثير للاهتمام نوعًا ما وبعد تجربة بعض الأشياء قمت بإنشاء قسم SEO Geeks (انظر هنا واتبع wintcha؟). كما هو الحال مع كل ما يتعلق بشركة Google، في نهاية المطاف، سيتم تقييد أي قيمة للتبني.

الاقتراض من PPC – يقدم لنا بيتر بعض النصائح السليمة حول استخدام الدفع لكل نقرة (من بين أدوات أخرى بما في ذلك عجلة العجائب) لتشديد أبحاث KW وتحديد اتجاهات الشراء.

لوحة تحكم Google – أثار الأشخاص المخيفون في Google بعض الريش عندما أطلقوا لوحة تحكم شاملة للتحكم فيك بالكامل… أعني الخدمات التي تستخدمها. أنا؟ لا داعي للقلق، لقد كتبت مؤخرًا عن الأسباب التي تجعل Google تخيفك. (إليك بعض التغطية على SEJ)

الكلمات الرئيسية التي تنقر – أسقط باري مشاركة ضيف في سبتمبر في إحدى محادثاتي المفضلة. كيف يمكنك تصور SEO؟ هل هي الكلمات الرئيسية أو المفاهيم؟ إنه يقوم بعمل جيد في خوض المعركة الجيدة (أنا نفسي رجل مفهوم).

جوجل تضيف “معاينة الصفحة” إلى خيارات البحث – كان تطورًا آخر مثيرًا للاهتمام في Google… كما هو الحال دائمًا… سنراقب اعتماده قبل إصدار الحكم.

بينج وجوجل: دراسة مقارنة – قرر لي إجراء مقارنة بسيطة بين التسوق وG v B. وكان هذا الأمر مضحكًا نوعًا ما لأنه اتصل بي عند إجراء البحث (المحدود). لقد فوجئت قليلاً عندما أدركت أنني لم أستخدم Bing بشكل كافٍ. على الرغم من أن هذا المنشور يبدو أنه يميل في اتجاه كونه قرارًا حكيمًا.