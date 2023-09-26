Rewrite this title: 7 تحذيرات وأخطاء لأداة الزحف SEO يمكنك تجاهلها بأمان

ستساعدك المقالة التالية: 7 تحذيرات وأخطاء لأداة الزحف SEO يمكنك تجاهلها بأمان

في كثير من الحالات، ما يشير إليه زاحف تحسين محركات البحث (SEO) على أنه خطأ فادح يحتاج إلى اهتمام فوري – ولكن في بعض الأحيان، لا يكون هذا خطأ على الإطلاق.

يمكن أن يحدث هذا حتى مع أدوات الزحف الأكثر شيوعًا لتحسين محركات البحث مثل Semrush Site Audit وAhrefs Site Audit وSitebulb وScreaming Frog.

كيف يمكنك معرفة الفرق لتجنب إعطاء الأولوية للإصلاح الذي لا يلزم القيام به؟

فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لهذه التحذيرات والأخطاء معًا، مع توضيحات حول سبب كونها مشكلة لموقعك على الويب.

1. مشكلات الفهرسة (صفحات Noindex على الموقع)

سيقوم أي زاحف لتحسين محركات البحث (SEO) بإبراز وتحذيرك بشأن الصفحات غير القابلة للفهرسة على الموقع. اعتمادًا على نوع الزاحف، يمكن وضع علامة على صفحات noindex كتحذيرات أو أخطاء أو رؤى.

إليك كيفية وضع علامة على هذه المشكلة في تدقيق موقع Ahrefs:

قد يقوم تقرير تغطية Google Search Console أيضًا بوضع علامة على الصفحات غير القابلة للفهرسة على أنها أخطاء (إذا كان الموقع يحتوي على صفحات غير قابلة للفهرسة في خريطة الموقع المقدمة) أو مستبعدة على الرغم من أنها ليست مشكلات فعلية.

هذه، مرة أخرى، فقط المعلومات التي لا يمكن فهرسة عناوين URL هذه.

إليك ما يبدو عليه الأمر في GSC:

حقيقة أن عنوان URL يحتوي على علامة “noindex” لا تعني بالضرورة أن هذا خطأ. هذا يعني فقط أنه لا يمكن فهرسة الصفحة بواسطة Google ومحركات البحث الأخرى.

تعد علامة “noindex” أحد التوجيهين المحتملين لبرامج الزحف، والآخر هو فهرسة الصفحة.

عمليًا، يحتوي كل موقع ويب على عناوين URL لا ينبغي أن تتم فهرستها بواسطة Google.

وقد تتضمن هذه، على سبيل المثال، صفحات العلامات (وأحيانًا صفحات الفئات أيضًا)، أو صفحات تسجيل الدخول، أو صفحات إعادة تعيين كلمة المرور، أو صفحة الشكر.

مهمتك، كمحترف في تحسين محركات البحث، هي مراجعة صفحات noindex على الموقع وتحديد ما إذا كان يجب بالفعل حظرها من الفهرسة أو ما إذا كان من الممكن إضافة علامة “noindex” عن طريق الصدفة.

2. الوصف التعريفي قصير جدًا أو فارغ

ستقوم برامج زحف تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا بفحص العناصر التعريفية للموقع، بما في ذلك عناصر الوصف التعريفي. إذا لم يكن الموقع يحتوي على أوصاف تعريفية أو كانت قصيرة جدًا (عادةً أقل من 110 أحرف)، فسيقوم الزاحف بوضع علامة عليها كمشكلة.

إليك ما يبدو عليه الأمر في Ahrefs:

إليك كيفية عرض Screaming Frog:

اعتمادًا على حجم الموقع، ليس من الممكن دائمًا و/أو من الممكن إنشاء أوصاف تعريفية فريدة لجميع صفحات الويب الخاصة به. قد لا تحتاج إليهم أيضًا.

من الأمثلة الجيدة على الموقع الذي قد لا يكون له معنى هو موقع التجارة الإلكترونية الضخم الذي يحتوي على ملايين عناوين URL.

في الواقع، كلما كان الموقع أكبر، كلما قلت أهمية هذا العنصر.

محتوى عنصر الوصف التعريفي، على عكس محتوى علامة العنوان، لا يأخذه Google في الاعتبار ولا يؤثر على التصنيفات.

تستخدم مقتطفات البحث أحيانًا الوصف التعريفي ولكن غالبًا ما تتم إعادة كتابتها بواسطة Google.

إليك ما تقوله Google حول هذا الموضوع في Advanced SEO توثيق:

“يتم إنشاء المقتطفات تلقائيًا من محتوى الصفحة. تم تصميم المقتطفات للتأكيد على محتوى الصفحة الذي يرتبط بشكل أفضل ببحث المستخدم المحدد ومعاينته: وهذا يعني أن الصفحة قد تعرض مقتطفات مختلفة لعمليات بحث مختلفة.

ما عليك القيام به كمُحسّن لمحركات البحث هو أن تضع في اعتبارك أن كل موقع مختلف عن الآخر. استخدم الحس السليم لتحسين محركات البحث عند تحديد ما إذا كانت الأوصاف التعريفية تمثل مشكلة بالفعل لموقع الويب هذا، أو أنه يمكنك تجاهل التحذير بأمان.

3. الكلمات الرئيسية التعريفية مفقودة

تم استخدام الكلمات الرئيسية التعريفية منذ أكثر من 20 عامًا كوسيلة للإشارة إلى محركات البحث مثل Altavista عن العبارات الرئيسية التي يريد عنوان URL معين تصنيفها.

ومع ذلك، فقد تعرض هذا لسوء المعاملة بشدة. كانت الكلمات الرئيسية الوصفية بمثابة “مغناطيس للبريد العشوائي”، لذلك أسقطت غالبية محركات البحث دعمها لهذا العنصر.

يتحقق Screaming Frog دائمًا مما إذا كانت هناك كلمات رئيسية تعريفية على الموقع، افتراضيًا.

نظرًا لأن هذا عنصر تحسين محركات البحث (SEO) قديم، فإن 99٪ من المواقع لم تعد تستخدم الكلمات الرئيسية الوصفية.

إليك ما يبدو عليه في لعبة Screaming Frog:

قد يشعر محترفو أو عملاء تحسين محركات البحث الجدد بالارتباك عندما يعتقدون أنه إذا قام الزاحف بوضع علامة على شيء ما على أنه مفقود، فيجب إضافة هذا العنصر بالفعل إلى الموقع. ولكن هذا ليس هو الحال هنا!

إذا كانت الكلمات الرئيسية التعريفية مفقودة على الموقع الذي تقوم بمراجعته، فمن العبث التوصية بإضافتها.

4. الصور يزيد حجمها عن 100 كيلو بايت

من المهم تحسين الصور المستخدمة على الموقع وضغطها بحيث لا يلزم تحميل شعار PNG ضخم يبلغ وزنه 10 ميغابايت على كل صفحة ويب.

ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا ضغط جميع الصور إلى أقل من 100 كيلو بايت.

سوف يقوم Screaming Frog دائمًا بتسليط الضوء عليك وتحذيرك بشأن الصور التي يزيد حجمها عن 100 كيلوبايت. وهذا ما يبدو في الأداة:

حقيقة أن الموقع يحتوي على صور يزيد حجمها عن 100 كيلوبايت لا تعني بالضرورة أن الموقع به مشكلات في تحسين الصور أو أنه بطيء جدًا.

عندما ترى هذا الخطأ، تأكد من التحقق من سرعة الموقع وأدائه بشكل عام في Google PageSpeed ​​Insights وتقرير Google Search Console Core Web Vitals.

إذا كان أداء الموقع جيدًا واجتاز تقييم Core Web Vitals، فعادةً لا تكون هناك حاجة لضغط الصور بشكل أكبر.

نصيحة: ما يمكنك فعله باستخدام تقرير Screaming Frog هذا هو فرز الصور حسب الحجم من الأثقل إلى الأخف للتحقق مما إذا كانت هناك بعض الصور الضخمة حقًا على صفحات ويب محددة.

5. صفحات ذات محتوى منخفض أو عدد كلمات منخفض

اعتمادًا على إعدادات زاحف تحسين محركات البحث (SEO)، ستقوم معظم أدوات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) بتمييز الصفحات التي يقل عدد كلماتها عن 50-100 كلمة باعتبارها صفحات ذات محتوى منخفض.

إليك ما تبدو عليه هذه المشكلة في Ahrefs:

من ناحية أخرى، تعتبر Screaming Frog الصفحات التي تقل عن 200 كلمة صفحات ذات محتوى منخفض بشكل افتراضي (يمكنك تغيير هذا الإعداد عند تكوين الزحف).

إليك كيفية تقرير Screaming Frog عن ذلك:

لا يعني مجرد احتواء صفحة الويب على كلمات قليلة أنها مشكلة أو خطأ.

هناك العديد من أنواع الصفحات التي من المفترض أن تحتوي على عدد كلمات منخفض، بما في ذلك بعض صفحات تسجيل الدخول، أو صفحات إعادة تعيين كلمة المرور، أو صفحات العلامات، أو صفحة الاتصال.

سيقوم الزاحف بوضع علامة على هذه الصفحات على أنها ذات محتوى منخفض ولكن هذه ليست مشكلة تمنع الموقع من الحصول على تصنيف جيد في Google.

ما تحاول الأداة إخبارك به هو أنه إذا كنت تريد أن تحتل صفحة ويب معينة مرتبة عالية في Google وتجلب الكثير من الزيارات العضوية، فقد تحتاج صفحة الويب هذه إلى أن تكون مفصلة ومتعمقة تمامًا.

يتضمن هذا غالبًا، من بين أمور أخرى، عددًا كبيرًا من الكلمات. ولكن هناك أنواعًا مختلفة من أهداف البحث، كما أن عمق المحتوى ليس دائمًا ما يبحث عنه المستخدمون لتلبية احتياجاتهم.

عند مراجعة الصفحات ذات عدد الكلمات المنخفض التي تم وضع علامة عليها بواسطة الزاحف، فكر دائمًا فيما إذا كانت هذه الصفحات تهدف حقًا إلى احتواء الكثير من المحتوى. في كثير من الحالات، هم ليسوا كذلك.

6. انخفاض نسبة نص HTML

سوف ينبهك Semrush Site Audit أيضًا إلى الصفحات التي تحتوي على نسبة نص إلى HTML منخفضة.

هذه هي الطريقة التي يقدم بها تقرير Semrush عن ذلك:

من المفترض أن يظهر لك هذا التنبيه ما يلي:

الصفحات التي قد تحتوي على عدد كلمات منخفض.

الصفحات التي من المحتمل أن يتم إنشاؤها بطريقة معقدة وتحتوي على ملف تعليمات برمجية HTML ضخم.

غالبًا ما يربك هذا التحذير محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الأقل خبرة أو الجدد، وقد تحتاج إلى محترف تقني في تحسين محركات البحث (SEO) ذو خبرة لتحديد ما إذا كان هذا أمرًا يدعو للقلق.

هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نسبة نص HTML ولا يمثل الأمر مشكلة دائمًا إذا كان الموقع يحتوي على نسبة منخفضة/عالية من نص HTML. لا يوجد شيء اسمه النسبة المثالية لنص HTML.

ما قد تركز عليه كمحترف تحسين محركات البحث بدلاً من ذلك هو ضمان أن سرعة الموقع وأدائه هما الأمثل.

7. خريطة موقع XML غير مذكورة في ملف robots.txt

Robots.txt، بالإضافة إلى كونه ملفًا يحتوي على توجيهات الزاحف، فهو أيضًا المكان الذي يمكنك من خلاله تحديد عنوان URL لخريطة موقع XML حتى يتمكن Google من الزحف إليه وفهرسة المحتوى بسهولة.

ستعلمك برامج زحف تحسين محركات البحث (SEO)، مثل Semrush Site Audit، إذا لم تتم الإشارة إلى خريطة موقع XML في ملف robots.txt.

هذه هي الطريقة التي يقدم بها تقرير Semrush عن ذلك:

للوهلة الأولى، تبدو هذه مشكلة خطيرة على الرغم من أنها ليست كذلك في معظم الحالات للأسباب التالية:

عادةً لا يواجه Google مشكلات في الزحف إلى المواقع الأصغر حجمًا (أقل من 10000 صفحة) وفهرستها.

لن تواجه Google مشكلات في الزحف إلى المواقع الضخمة وفهرستها إذا كانت تتمتع ببنية ربط داخلية جيدة.

لا يلزم الإشارة إلى خريطة موقع XML في ملف robots.txt إذا تم إرسالها بشكل صحيح في Google Search Console.

لا يلزم الإشارة إلى خريطة موقع XML في ملف robots.txt إذا كان في الموقع القياسي – على سبيل المثال، /sitemap.xml (في معظم الحالات).

قبل وضع علامة على هذا كمشكلة ذات أولوية عالية في تدقيق تحسين محركات البحث (SEO)، تأكد من أن أيًا مما سبق لا ينطبق على الموقع الذي تقوم بتدقيقه.

المكافأة: أبلغت الأداة عن خطأ فادح يتعلق بعدد قليل من عناوين URL غير المهمة

حتى إذا كانت الأداة تعرض مشكلة حقيقية، مثل صفحة 404 على الموقع، فقد لا تكون مشكلة خطيرة إذا كانت واحدة من ملايين صفحات الويب الموجودة على الموقع تعرض الحالة 404 أو إذا لم تكن هناك روابط تشير إلى صفحة 404 تلك. .

ولهذا السبب، عند تقييم المشكلات التي اكتشفها الزاحف، يجب عليك دائمًا التحقق من عدد صفحات الويب المرتبطة بها وأي منها.

تحتاج إلى إعطاء سياق الخطأ.

على سبيل المثال، سيُظهر لك Sitebulb النسبة المئوية لعناوين URL التي يتعلق بها خطأ معين.

فيما يلي مثال على إعادة توجيه عنوان URL داخلي إلى عنوان URL معطل يعرض 4XX أو 5XX الذي تم الإبلاغ عنه بواسطة Sitebulb:

تبدو هذه مشكلة خطيرة جدًا ولكنها تتعلق فقط بصفحة ويب واحدة غير مهمة، لذا فهي بالتأكيد ليست مشكلة ذات أولوية عالية.

الأفكار والنصائح النهائية

تعد برامج زحف تحسين محركات البحث (SEO) أدوات لا غنى عنها لمحترفي تحسين محركات البحث الفنيين. ومع ذلك، فإن ما يكشفونه يجب دائمًا تفسيره في سياق موقع الويب وأهدافك التجارية.

يستغرق الأمر وقتًا وخبرة حتى تتمكن من معرفة الفرق بين المشكلة الزائفة والمشكلة الحقيقية. ولحسن الحظ، تقدم معظم برامج الزحف شرحًا شاملاً للأخطاء والتحذيرات التي تعرضها.

ولهذا السبب، من الجيد دائمًا – خاصة للمبتدئين في مجال تحسين محركات البحث – قراءة هذه التوضيحات ووثائق الزاحف. تأكد من أنك تفهم حقًا ما تعنيه مشكلة معينة وما إذا كانت تستحق بالفعل التصعيد إلى الإصلاح.

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