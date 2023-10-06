Rewrite this title: 7 تقنيات غير شائعة وقوية لبناء الروابط

ستساعدك المقالة التالية: 7 تقنيات غير شائعة وقوية لبناء الروابط

يمكن أن تصبح مهمة مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) رتيبة عندما تجف الأفكار. إرسال مشاركة ضيف هنا، بيان صحفي هناك. أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المدونين ونأمل أن يستجيبوا. قم بصياغة مقال وحاول جذب المؤثرين إليه. يمكن لهذه التقنيات أن تقدم نتائج موثوقة ومستدامة، ولكن الأفكار الكبيرة، والأساليب غير المألوفة، هي التي تغير قواعد اللعبة الحقيقية.

فيما يلي سبع تقنيات ربما لم تسمع بها من قبل. سوف تجلب لك النجاح إذا استخدمتها بحكمة. ونأمل أن يتدفقوا أيضًا على العصائر الإبداعية، حتى تتمكن من ابتكار تقنياتك غير المألوفة.

1. كتب إلكترونية مجانية أو رخيصة

هل لديك فكرة لـ Linkbait تفتخر بها بشكل خاص، ولكنك لست متأكدًا تمامًا من كيفية الوصول إلى جمهور كبير بما يكفي؟ الكتاب الإلكتروني يمكن أن يكون الحل. هناك عدد لا بأس به من المقالات حول كيفية استخدام الكتب الإلكترونية لتحقيق الدخل من موقع تم عرضه بالفعل، ولكن الكتب الإلكترونية يمكن أن تكون في الواقع بنفس فعالية طريقة اكتساب العرض في المقام الأول.

الشيء الذي يجب إدراكه بشأن الأسواق مثل Amazon وشركة Barnes&Noble هي أنها ليست مشبعة تقريبًا مثل نتائج بحث Google. ربما تكون عبارة البحث التي تستخدمها ذات حركة مرور عالية قد استهلكتها المنافسة المستحيلة في Google، ولكن ربما لا يوجد حتى كتاب بهذا العنوان المحدد. احصل على كتاب إلكتروني مدرج في هذه الأسواق بسعر منخفض (أو مجانًا)، واجعله جيدًا بما يكفي للحصول على تصنيفات أربع أو خمس نجوم، ويمكنك أن تتوقع أن يتطور عدد القراء اللائق بسرعة كبيرة.

ضع موقع الويب الخاص بك على الغلاف وفي صفحات الكتاب، ومن المؤكد تقريبًا أن الروابط ستتبعه.

Amazon ولا يسمح لك Barnes&Noble بتسعير كتابك بأقل من 0.99 دولارًا من خلال واجهاته الأصلية، ولكن إذا قمت بالتوزيع من خلال SmashWords، فيمكنك إدراج كتابك مجانًا إذا كنت ترغب في ذلك.

إذا كنت لا تعتقد أن لديك ما يلزم لكتابة كتاب إلكتروني، فضع في اعتبارك أن الكتاب الإلكتروني المجاني أو الرخيص يمكن أن يصل طوله إلى خمس مشاركات مدونة، أو حتى أقصر، دون الكثير من الشكاوى.

2. قم بتوظيف المدونين المعتمدين

إذا كنت تعتقد أن تعيين مؤلف معروف هو أمر خارج عن ميزانيتك، فكر مرة أخرى. ليست هناك حاجة لوضعها على الرواتب الخاصة بك. بدون منتج خاص بهم للبيع، حتى المدونون البارزون إلى حد ما لا يحصلون على أموال نقدية. حاول التواصل مع عدد قليل من المدونين للحصول على فرصة عمل مستقل ومعرفة ما يرغبون في العمل من أجله. قد تتفاجأ.

من الطبيعي أن يقوم المدون بالربط بمقال كتبه لك، خاصة إذا لم تطلب منه كتابة أي شيء قد يعتبره مضرًا بنزاهته (ربما يكون من الأفضل تجنب مراجعات المنتج). مجرد القيام بذلك مرة واحدة في الشهر يمكن أن يكون مصدرًا رائعًا للروابط القوية من المؤثرين الحقيقيين.

3. قم بإجراء مقابلة مع أحد المؤثرين

قد لا تتمكن من إجراء مقابلة مع براد بيت أو الرئيس، ولكن إذا كنت لا تعتقد أنه يمكنك إجراء مقابلة مع شخص جدير بالملاحظة، فأنت تخدع نفسك. يحب مستخدمو تويتر ومؤلفو الكتب والمدونون الظهور بكثرة مثلك تمامًا. اعرض إجراء مقابلات معهم وسيستجيب الكثير منهم بشكل إيجابي.

بالتأكيد، سيعتقد الكثير منهم أن مدونتك أقل منهم، لكن الكثير منهم لن يفعل ذلك. يقوم هؤلاء المؤثرون بالترويج لأنفسهم فقط من خلال الارتباط بالمقابلة بعد ذلك، لذلك ليس من الصعب جدًا القيام بذلك إذا كنت تعرف كيف تسأل.

4. تكليف فنان أو مصور فوتوغرافي

مرة أخرى، إذا كنت تعتقد أن هذا خارج ميزانيتك، فأنت مخطئ. الفنانون والمصورون متعطشون للعمل الحر تمامًا مثل المدونين، ويمكنك بسهولة أن تدفع لهم بشكل عادل دون استنزاف ميزانيتك. هناك قدر لا يصدق من المواهب هناك، ومعظمها يتقاضى أجوراً زهيدة.

تحقق من Flickr وDeviantArt بحثًا عن المواهب، وابحث عن الأشخاص الذين لديهم مدونة خاصة بهم وعدد لا بأس به من الزيارات، ثم ابدأ تشغيلهم. كما هو الحال مع المدونين، امنحهم عملاً يمكنهم أن يشعروا بالفخر به، وهذا لا يضحي بنزاهتهم. إذا كانوا فخورين بما فيه الكفاية بالعمل، فلن يكون من الصعب إقناعهم بعرض العمل على مدونتهم الخاصة.

5. تقديم عمل مجاني لشخص مؤثر

نأمل أن يكون من الواضح أنه لا ينبغي عليك ببساطة تقديم منتج أو خدمة إلى أحد الأشخاص المؤثرين وطلب رابط في المقابل. ومع ذلك، فإن عرض تقديم الخدمة التي يحتاجون إليها يمكن أن يكون طريقة رائعة لبدء علاقة عبر الإنترنت يمكن الاستفادة منها لبناء روابط في المستقبل. مهما كان المنتج أو الخدمة التي تنتجها، فمن المؤكد أن هناك نوعًا من المدونين الذين سيكونون سعداء بالحصول عليها مجانًا.

6. كن أول من ينقل قصة إلى أحد المؤثرين

يحب المدونون ومغردو تويتر أن يكونوا أول من يعلن عن قصة عاجلة. إحدى الطرق الجيدة لإقامة علاقة مع أحد الأشخاص المؤثرين هي إخبارهم بقصة مهمة قبل أن يقولوا أي شيء عنها. أن تكون أمام قصة جيدة، بدلًا من أن تكون خلفها، هو أمر سيشكرونك عليه ويتذكرونه.

من الواضح أنك إذا كنت تتطلع إلى معلومات داخلية سيجدها الناس غير قابلة للمقاومة، فمن المحتمل أن تفعل الأفضل بمجرد نشر المعلومات على مدونتك الخاصة والاتصال بشبكتك لإعلامهم بذلك. من ناحية أخرى، إذا كان الخبر من مصدر معروف ولم يصل إلى عالم تويتر والمدونات حتى الآن، فإن الأمر يستحق الوصول إلى الأشخاص المؤثرين بالمعلومات بدلاً من ذلك.

إحدى الطرق الجيدة للبقاء على اطلاع على مثل هذه المعلومات هي الاشتراك في مواقع النشرات الصحفية وغيرها من مصادر “البيانات الأولية” التي تقدم تقارير عن المعلومات قبل أن تصل إلى صحيفة نيويورك تايمز أو بقية مواقع الويب.

7. قم بالتنقيب عن إجابات Quora وYahoo

تحقق من أهم الأسئلة على مواقع الأسئلة والأجوبة مثل هذه وابحث عن الأسئلة التي يمكنك الإجابة عليها بشكل أفضل. اكتب تدوينة حول هذا الموضوع وقم بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة، وقدمها بتنسيق شامل وجذاب وسهل التنقل فيه.

بعد نشر المقالة، قم بتلخيص إجابتك في رد على Quora وقم بالإشارة إلى مشاركة مدونتك في هذه العملية. إذا كانت الإجابة جيدة وشاهدها عدد كافٍ من الأشخاص، فستكون مصدرًا ثابتًا لحركة المرور والروابط للمقال الجديد.

خاتمة

قد لا تكون تقنيات بناء الروابط المبتكرة قابلة للتنبؤ بها مثل الأساليب المجربة والحقيقية، لذلك لا ينبغي بالضرورة أن تحل محلها بالكامل، ولكنها ما يميزك عن المنافسة ويسمح لموقعك بالازدهار على الويب وفي نتائج البحث.

هل يمكنك التفكير في أساليب أخرى غير شائعة ولكنها قوية لبناء الروابط؟ لا تنس تمرير هذا إذا كنت تعتقد أنه مفيد.