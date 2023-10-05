Rewrite this title: 7 حيل لجعل الصفحات المقصودة مناسبة لك ولعملاء تحسين محركات البحث لديك

ستساعدك المقالة التالية: 7 حيل لجعل الصفحات المقصودة مناسبة لك ولعملاء تحسين محركات البحث لديك

ما الذي يجعل الصفحة المقصودة تعمل؟ لماذا تدفع بعض الصفحات المقصودة الأشخاص إلى البقاء والتحويل والمشاركة اجتماعيًا، بينما يتم إلقاء نظرة سريعة على البعض الآخر؟ كيف يمكنك إنشاء صفحة مقصودة تناسب علامتك التجارية حقًا؟

من وجهة نظر تحسين محركات البحث، هناك 4 مشاكل رئيسية تتعلق بالصفحات المقصودة:

يبحث. يبدو أن الصفحة المقصودة لا تجيب على استعلام البحث. يحدث هذا عندما يكون لدى مُحسّنات محرّكات البحث صفحة مقصودة واحدة لكلمة رئيسية معينة في الاعتبار، بينما تختار محركات البحث وضع صفحة مختلفة أولاً.

يبدو أن الصفحة المقصودة لا تجيب على استعلام البحث. يحدث هذا عندما يكون لدى مُحسّنات محرّكات البحث صفحة مقصودة واحدة لكلمة رئيسية معينة في الاعتبار، بينما تختار محركات البحث وضع صفحة مختلفة أولاً. ارتباط. محتوى الصفحة المقصودة ليس جذابًا بدرجة كافية.

محتوى الصفحة المقصودة ليس جذابًا بدرجة كافية. مباراة الوعي. لا تتطابق الصفحة المقصودة مع نية الباحث ومستوى الوعي بالعلامة التجارية.

لا تتطابق الصفحة المقصودة مع نية الباحث ومستوى الوعي بالعلامة التجارية. أنماط التحويل. الصفحة المقصودة ليست جزءًا من مسار التحويل.

ستمنحك هذه المشاركة 7 نصائح قابلة للتنفيذ لمساعدتك في إنشاء صفحات مقصودة تناسبك أنت وعملاء تحسين محركات البحث لديك. يتم تقسيم النصائح وفقًا للفرص: البحث، والمشاركة، ومطابقة الوعي، وأنماط التحويل.

الجانب البحثي

1. قم بتعيين الكلمات الرئيسية لمطابقات الصفحات المقصودة

للحصول على الحد الأقصى من حركة المرور والتحويلات والأداء السليم (نسبة النقر إلى الظهور العالية ومتوسط ​​الوقت على الصفحة ومعدل الارتداد المنخفض ونسبة الخروج)، فإنك لا تحتاج فقط إلى تصنيفات عالية في محركات البحث للكلمات الرئيسية المناسبة، ولكنك تحتاج أيضًا إلى تصنيف الهبوط الصحيح الصفحات.

ابدأ مهمة تحسين الصفحة المقصودة بإيجاد أفضل مطابقة للصفحة المقصودة لكل كلمة من كلماتك الرئيسية. بالنسبة لكلماتك الرئيسية، من المحتمل أن تكون صفحتك الرئيسية، ولكن في حالات أخرى يمكن أن تكون صفحات المنتج أو صفحات النقر أو الصفحات الفيروسية أو المضغوطة.

2. تتبع ما إذا كانت الصفحات المقصودة الصحيحة مرتبة

معرفة ما إذا كانت صفحاتك المقصودة المستهدفة تظهر في Google لكلماتك الرئيسية المستهدفة. في كثير من الأحيان، الصفحة التي تحاول تصنيفها – الصفحة التي سيجدها الزائرون مفيدة وذات صلة باستعلامهم – ليست هي الصفحة التي تختار محركات البحث وضعها أولاً.

يمكنك إما تشغيل هذا الفحص يدويًا أو باستخدام متتبع الرتبة:

كما يعلم الكثير منكم، تم دمج Rank Tracker مع Google Analytics. ستتمكن أيضًا من التحقق من مقدار حركة المرور القادمة إلى صفحتك المقصودة المستهدفة، بالإضافة إلى معدلات الارتداد.

الجانب المشاركة

3. ارفع مستوى محتوى صفحاتك المقصودة

ما مدى جاذبية محتوى صفحتك المقصودة؟ استخدم مقاييس مثل عدد الزيارات ومقاييس معدل الارتداد ومتوسط ​​الوقت المستغرق في الصفحة ونسبة الخروج لتحديد ما إذا كانت صفحتك جذابة أم لا. العملاء الذين يغادرون بسرعة لا يجدون المعلومات التي يبحثون عنها. انظر أيضًا إلى التعليقات والمشاركات الاجتماعية وتعليقات القراء.

بغض النظر عن مستوى المشاركة الحالي لديك، يمكنك إجراء تحسينات على المحتوى. ابدأ بتنظيم صفحتك المقصودة من خلال الالتزام بالقاعدة العامة “صفحة واحدة – نقطة واحدة”. قلل من الإعلانات والمحتوى الذي يفتقر إلى الجوهر.

تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك الكثير من المحتوى. على الرغم من أن نسخ المبيعات التي لا نهاية لها كانت تحظى بشعبية كبيرة منذ فترة وربما لا تزال تؤدي أداءً جيدًا، إلا أنه يجب عليك التفكير في تنسيق أكثر إيجازًا. اجعل من السهل على الزوار العثور على ما يبحثون عنه.

4. اذهب إلى أبعد من ذلك في تصميم صفحاتك المقصودة وتخطيطها

معرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بك منظمًا بشكل جيد. يجب أن يسهل تخطيطك على القراء معرفة المكان الذي يجب عليهم البحث فيه لتحقيق هدف البحث الخاص بهم. أضف أيضًا عناصر مرئية لتسهيل استهلاك المحتوى لزوار موقعك قدر الإمكان. قد تكون هذه مقاطع فيديو قصيرة أو لقطات شاشة تحتوي على ملاحظات توضيحية أو صور توضيحية تسمح للقراء بمسح المحتوى بسهولة. غالبًا ما تشير هذه المقدمات للصفحات المقصودة إلى أنك مهتم ببذل بعض الجهد في المحتوى الخاص بك، مما يساعد في بناء الثقة مع القراء.

كملاحظة جانبية، كن حذرًا من تغييرات النسخ والتصميم التي تجريها للصفحات المقصودة الثابتة التي يبدو أنها قابلة للتحويل بشكل جيد، ولكنها قد تبدو قديمة من وجهة نظر المحتوى أو التصميم. القبيح في بعض الأحيان يبيع ولا أحد يعرف السبب. في معظم الحالات، الأمر يستحق إطلاق نسخة جديدة من الصفحة المقصودة المهمة كجزء من اختبار تقسيم A/B لاختبار الأداء.

الجانب المباراة الوعي

5. التنويع لمستويات مختلفة من الوعي حول المحتوى الخاص بك

يجب تحسين الصفحات المقصودة لتحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك بما يتناسب مع مستوى وعي عملائك. بمعنى آخر، يجب عليك تزويد القراء بمحتوى مختلف اعتمادًا على ما إذا كانوا لم يسمعوا من قبل عن علامتك التجارية، أو استخدموها من حين لآخر، أو كانوا من المعجبين المتحمسين.

قد تكون نية البحث لدى الزائر واضحة في بعض الأحيان من خلال الكلمات الرئيسية التي يستخدمها، لذلك ستتمكن من التنويع من خلال العثور على الصفحات المقصودة المناسبة لكلمات رئيسية معينة. وغني عن القول أنه من المهم مراعاة مستوى الوعي عند كتابة نسخة المبيعات واختيار العناصر المرئية. تحتاج إلى التأكد من حصول مستهلكي المحتوى على إجابات للأسئلة التي كانت في ذهنهم في البداية.

أنماط التحويل

6. بناء مسارات التحويل

أنشئ مسارات تحويل وتحقق ليس فقط من الصفحات المنفصلة، ​​ولكن أيضًا من مجموعات منها. بعد الصفحة المقصودة، يقوم المستخدم بالتسجيل وزيارة الصفحة حيث يقوم بإدراج بياناته الشخصية. تحقق من مجموعات مختلفة من الصفحات المقصودة وصفحات التسجيل. قد تجد نتائج غير متوقعة هنا.

تحليل

7. تحقق من مقاييس الصفحات المقصودة لتحسين محركات البحث

الآن بعد أن تطابقت جميع كلماتك الرئيسية مع الصفحات المقصودة في قائمة واحدة، تأكد من عدم ظهور أي صفحات خاطئة في نتائج البحث.

استمر في التتبع لترى كيف تتفاعل صفحاتك المقصودة بشكل كافٍ مع مرور الوقت. التحقق من حركة المرور، ومعدل الارتداد، والمتوسط. الوقت المستغرق في الصفحة و% الخروج للتأكد من أن القراء يرون القيمة في المحتوى الخاص بك. يلخص الرسم البياني أدناه الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لإنشاء صفحات مقصودة رائعة لعملاء تحسين محركات البحث لديك:

ما هي المشكلات الرئيسية التي تواجهها عندما يتعلق الأمر بالصفحات المقصودة وتحسين محركات البحث؟ شارك أفكارك في التعليقات أدناه!

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