Rewrite this title: 7 رؤى حول كيفية تصنيف جوجل لمواقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: 7 رؤى حول كيفية تصنيف جوجل لمواقع الويب

تم تصميم خوارزمية Google حول فهم المحتوى واستعلامات البحث وجعل الإجابات في متناول المستخدمين بالطريقة الأكثر ملاءمة.

توضح هذه الأفكار السبعة كيفية تطوير إستراتيجية ناجحة لتحسين محركات البحث والمحتوى من خلال الاستفادة مما نعرفه عن خوارزميات Google.

فيما يلي بعض الأفكار التي تم تطويرها من خلال دراسة براءات الاختراع والأوراق البحثية التي نشرتها شركة Google نفسها.

البصيرة 1: اتبع النية الصحيحة

هناك بعض أنظمة كتابة المحتوى التي تقوم بالتنقيب في مواقع الويب ذات التصنيف الأعلى وتوفر كتابة المحتوى واقتراحات الكلمات الرئيسية بناءً على تحليل الصفحات العشرة الأولى إلى الثلاثين الأولى.

أخبرني بعض الأشخاص الذين استخدموا البرنامج أن المعلومات ليست مفيدة دائمًا. وهذا ليس مفاجئًا لأن التنقيب في جميع صفحات الويب ذات التصنيف الأعلى في أي صفحة نتائج بحث معينة (SERP) سيؤدي إلى مجموعة بيانات مزعجة وغير دقيقة وذات فائدة محدودة.

إحدى المشكلات المتعلقة بتحديد نية المستخدم هي أن كل استعلام تقريبًا يحتوي على نوايا مستخدم متعددة.

تحل Google هذه المشكلة من خلال عرض روابط لصفحات الويب حول نوايا المستخدم الأكثر شيوعًا أولاً.

على سبيل المثال، في دراسة بحثية حول التصنيف التلقائي YouTube القنوات (PDF)، يناقش الباحثون دور نية المستخدم في تحديد النتائج التي سيتم عرضها أولاً.

في الاقتباس أدناه، حيث تستخدم كلمة “الكيان”، فهي إشارة إلى ما تعتقده عادة كاسم (شخص، مكان، أو شيء):

“تم إنشاء رسم خرائط من الأسماء إلى الكيانات من خلال تحليل سجلات بحث Google، وعلى وجه الخصوص، من خلال تحليل استعلامات الويب التي يستخدمها الأشخاص للوصول إلى مقالة ويكيبيديا لكيان معين…

على سبيل المثال، يربط هذا الجدول اسم جاكوار بالكيان سيارة جاكوار مع احتمال يبلغ حوالي 45% والكيان حيوان جاكوار مع احتمال يبلغ حوالي 35%.

باختصار، هذا يعني أن الباحثين اكتشفوا أن 45% من الأشخاص الذين يبحثون عن جاكوار يبحثون عن معلومات حول السيارة و35% يبحثون عن معلومات حول الحيوان.

هذا هو نية المستخدم مقسمة حسب الشعبية.

الفكرة هنا هي أنه إذا كان المحتوى الخاص بك يدور حول بيع منتج ما وكانت الصفحات ذات التصنيف الأعلى تدور حول كيفية صنع هذا المنتج، فمن الممكن أن يكون هدف المستخدم الشائع لهذه الكلمة الرئيسية هو كيفية صنع هذا المنتج وليس مكان الشراء. هذا المنتج.

قد تعني هذه الرؤية أن هناك حاجة إلى محتوى جديد لاستهداف السؤال الكامن “كيفية صنع” المتأصل في استعلام البحث هذا.

البصيرة 2: لقد تغير النظام البيئي الارتباط

كان التدوين في أعلى مستوياته على الإطلاق قبل اثني عشر عامًا. كان العديد من الأشخاص يتصلون بالإنترنت لإنتاج المحتوى والارتباط بمواقع الويب المثيرة للاهتمام.

وبصرف النظر عن مجال الوصفة، لم يعد هذا هو الحال وقد يؤثر ذلك على إشارة الارتباط التي يستخدمها Google لأغراض التصنيف. هذا أمر مهم للغاية للتفكير فيه.

عدد أقل من الأشخاص يبحثون عن WordPress

هناك عدد أقل وأقل من الأشخاص الذين يبحثون عن WordPress كل عام. يشير هذا إلى انخفاض شعبية WordPress بين عامة السكان.

انخفض حجم البحث عن الكلمة الرئيسية “WordPress” بنسبة 71% منذ سبتمبر 2011.

عدد أقل من الأشخاص يبحثون عن المدونات

لا يقتصر الأمر على استخدام WordPress فحسب. هناك أيضًا عدد أقل من الأشخاص الذين يبحثون عن المدونات، وهو نمط يعكس الانخفاض في عمليات البحث عن WordPress.

النظام البيئي الرابط في الانخفاض

قد يكون هناك العديد من الأسباب وراء انخفاض شعبية المدونات.

يمكن أن يكون السبب هو وسائل التواصل الاجتماعي أو قد يكون ظهور iPhone وAndroid قد غيّر كيفية تفاعل الجمهور عبر الإنترنت.

لقد انخفض النظام البيئي الرابط

الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه هو أن عددًا أقل من الأشخاص يقومون بالتدوين وأن نظام الارتباط البيئي قد عانى من انخفاض قوي. ما سبب ذلك هو خارج هذه النقطة.

أكد غاري إليس من Google أن الدافع وراء تحويل توجيه سمة الرابط nofollow إلى تلميح هو أن تتمكن Google من استخدام تلك الروابط لأغراض التصنيف.

“نعم. لقد فقدوا البيانات المهمة التي كانت تحتوي عليها الروابط، بسبب nofollow. يمكنهم تقديم نتائج بحث أفضل الآن بعد أن أخذوا في الاعتبار الروابط rel=nofollowed.”

ليس من غير المعقول اعتبار استخدام الروابط nofollow لأغراض التصنيف قد تم نظرًا لوجود عدد أقل من الروابط الطبيعية التي يتم إنشاؤها.

مع إنشاء عدد أقل من الروابط بشكل طبيعي، فمن المحتمل جدًا أن يؤثر ذلك على كيفية تصنيف مواقع الويب وأن Google ستكون انتقائية بشكل متزايد بشأن الروابط التي تستخدمها.

واليوم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استراتيجيات الارتباط التي تعتمد على روابط المدونات يتم اكتشافها بسهولة أكبر كرسائل غير مرغوب فيها نظرًا لأن عددًا أقل من الأشخاص يقومون بإنشاء المدونات.

الفكرة هنا هي أنه عند إنشاء إستراتيجية بناء الروابط، من المهم أن تدرك أن النظام البيئي للروابط في تراجع.

وهذا يعني أن الروابط الطبيعية المعطاة بحرية هي أيضًا في تراجع.

يجب أن تكون إستراتيجيات الارتباط أكثر إبداعًا من حيث تحديد من بقي مرتبطًا بمواقع الويب وفهم سبب ارتباطهم بمواقع الويب.

الوجبات الجاهزة حول الروابط

لقد مضى وقت طويل على الانتقائية في الحصول على الروابط من ما يسمى بمواقع “السلطة”.

احصل على ما يمكنك الحصول عليه طالما أنه طبيعي ويتم تقديمه مجانًا من خلال أي موقع ويب ذي صلة.

البصيرة 3: ربط استراتيجية بناء الروابط الجفاف

نظرًا لوجود عدد أقل من الروابط الطبيعية التي يتم توفيرها مجانًا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في السباق للحصول على النص الأساسي الصحيح وكميات هائلة من الروابط.

على الرغم من أن الارتباط المقدم مجانًا مع نص الرابط ذي الصلة يكون مفيدًا، إلا أنه نادرًا ما يحدث بشكل طبيعي.

لذلك ربما حان الوقت للابتعاد عن بناء الروابط التقليدية القديمة التي تركز على نص الرابط ونشر الضيف (وهو ما يعني اليوم الروابط المدفوعة).

وبدلاً من ذلك، قد يكون من المفيد إنشاء روابط من الأخبار والمجلات والمنظمات ذات الصلة وبعض المؤسسات التعليمية.

لقد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للتركيز على التواصل بغض النظر عما إذا كان التواصل يؤدي إلى روابط أم لا. فقط خذ حركة المرور.

البصيرة 4: تظهر نتائج البحث ما يريد الناس رؤيته

هل سبق لك أن مشيت في ممر الحبوب في السوبر ماركت ولاحظت عدد أنواع الحبوب المحملة بالسكر الموجودة على الرفوف؟ هذا هو رضا المستخدم في العمل. يتوقع الناس رؤية حبوب قنبلة السكر في ممرات الحبوب الخاصة بهم، وتلبي محلات السوبر ماركت نية المستخدم هذه.

كثيرًا ما أنظر إلى حلقات الفاكهة الموجودة على ممر الحبوب وأفكر: “من يأكل هذه الأشياء؟” من الواضح أن الكثير من الناس يفعلون ذلك، ولهذا السبب يوجد الصندوق على رف السوبر ماركت – لأن الناس يتوقعون رؤيته هناك.

جوجل تفعل نفس الشيء مثل السوبر ماركت. يعرض Google النتائج التي من المرجح أن ترضي المستخدمين، تمامًا مثل ممر الحبوب هذا.

في بعض الأحيان، يعني ذلك عرض إجابات المستوى 101 للمبتدئين. في بعض الأحيان يعني ذلك إظهار شيء عنصري ومحزن بشكل لا يصدق.

على سبيل المثال، في عام 2009، كان على جوجل أن تعتذر عن عرض صورة لميشيل أوباما تم تغييره ليشبه القرد في كل مرة يبحث فيها أحد عن اسمها.

لماذا أظهر جوجل هذه النتيجة؟ لأن معظم الأشخاص الذين يبحثون عن اسم ميشيل أوباما كانوا من النوع الذي كان راضيًا عن رؤية صورة لها تشبه القرد.

أشارت معدلات النقر إلى الظهور والمقاييس الأخرى لرضا المستخدم إلى أن هذا ما أراد الناس رؤيته. لذلك أعطتهم خوارزمية نية المستخدم من Google.

هل تتذكر تلك الحبوب المحملة بالسكر في السوبر ماركت؟ هذا هو ما هي تلك الأنواع من النتائج. وهذا ما أشير إليه باسم “خوارزمية حلقات الفاكهة”، وهي خوارزمية تعتمد على الشعبية وتمنح المستخدمين ما يتوقعون رؤيته.

إن إرضاء نية المستخدم هو ما تعنيه Google عندما يتحدثون عن عرض النتائج ذات الصلة. في الماضي، كان ذلك يعني عرض صفحات الويب التي تحتوي على الكلمات الرئيسية التي كتبها المستخدم. ويعني الآن عرض صفحة الويب التي يتوقع معظم المستخدمين رؤيتها.

في الأساس، تشبه صفحات نتائج البحث ممر الحبوب في السوبر ماركت الخاص بك. هذا ليس انتقاداً، بل ملاحظة.

أعتقد أنه من المفيد النظر إلى نتائج البحث باعتبارها ممرًا للسوبر ماركت والتفكير في نوع “الحبوب” الأكثر شيوعًا. قد يؤثر ذلك على استراتيجية المحتوى الخاصة بك بطريقة إيجابية.

البصيرة 5: توسيع نطاق المحتوى

تنحاز نتائج بحث Google لإظهار المحتوى الذي يتوقع المستخدمون رؤيته.

ولهذا السبب يظهر جوجل YouTube مقاطع الفيديو في نتائج البحث. هذا ما يريد الناس رؤيته.

ولهذا السبب يعرض Google مقتطفات مميزة، وهو ما يرضي معظم الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة اليوم.

ليس من الدقة تمامًا الشكوى من تفضيل نتائج بحث Google YouTube أشرطة فيديو. يجد الأشخاص أن محتوى الفيديو مفيد، خاصة بالنسبة لنوع المحتوى الإرشادي. لهذا السبب يعرض جوجل ذلك.

إنه تحيز في نتائج البحث، نعم. ولكنه انعكاس لتحيز المستخدمين، وليس تحيز Google.

لذلك إذا كان المستخدم لديه تحيز يفضله YouTube مقاطع الفيديو، ما هي الاستجابة التي يجب أن تكون عليها إستراتيجيتك عبر الإنترنت؟

كتابة المزيد من المحتوى وبناء روابط له؟ أم أن الاستجابة المناسبة هي التحول إلى نوع المحتوى الذي يريده المستخدمون، وهو الفيديو في هذه الحالة؟

لذا، إذا رأيت أن نتائج البحث تفضل نوعًا معينًا من المحتوى، فركز على إنتاج هذا النوع من المحتوى.

تعلم كيفية قراءة الغرفة من حيث ما يريده المستخدمون من خلال الاهتمام الشديد بتصنيف Google.

البصيرة 6: انخفاض في التصنيف والبرمجة اللغوية العصبية

في بعض الأحيان يمكن تفسير الانخفاض في التصنيف من خلال التحول في كيفية تفسير جوجل لما يعنيه المستخدمون عندما يبحثون عن شيء ما.

تستخدم Google بشكل متزايد خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) التي تؤثر على ما تعتقد Google أن المستخدمين يريدونه عندما يبحثون عن شيء ما.

على سبيل المثال، شهدت إعادة كتابة قريبة لنوع المحتوى الذي تم تصنيفه في الأعلى في مكان معين. تم ضغط المحتوى المعلوماتي إلى الأعلى، وانخفض المحتوى التجاري إلى أسفل المراكز العشرة الأولى.

لم يكن هناك خطأ في المواقع التجارية التي سقطت، بخلاف كيفية فهم Google لتغير نية المستخدم.

من غير المرجح أن تساعد محاولة “إصلاح” المواقع التجارية عن طريق إضافة المزيد من الروابط أو التنصل من الروابط أو إضافة المزيد من الكلمات الرئيسية إلى الصفحة في التصنيف.

إصلاح شيء غير مكسور لا يساعد أبدًا.

لهذا السبب، من الجيد في بعض الأحيان دراسة نتائج البحث أولاً عند تشخيص سبب فقدان الموقع لتصنيفه.

قد لا يكون هناك أي شيء لإصلاحه. ولكن قد يكون هناك التغييرات التي تحتاج إلى النظر فيها.

إذا انخفض تصنيف موقعك، فراجع تصنيف Google.

إذا كانت أنواع المواقع التي لا تزال مصنفة تتميز بمحتوى مختلف (التركيز، الموضوع، وما إلى ذلك)، فقد لا يكون سبب سقوط موقعك بسبب شيء خاطئ.

ربما يتعلق الأمر بشيء يحتاج إلى التغيير.

البصيرة 7: انقر فوق “البيانات” يساعد في تحديد نية المستخدم

ولهذا السبب أستخدم عبارة “Fruit Loops Algo” للإشارة إلى خوارزمية Google التي تركز على نية المستخدم. لا يقصد به افتراء. والمقصود منه هو توضيح حقيقة كيفية عمل محرك بحث Google.

كثير من الناس يريدون حبوب الإفطار Fruit Loops وCaptain Crunch. تستجيب محلات السوبر ماركت بإعطاء المستهلكين ما يريدون.

يمكن أن تعمل خوارزميات البحث بطريقة مماثلة.

تعريف أفضل للملاءمة

لا يعد ذلك صلة بالكلمات الرئيسية بمصطلحات البحث التي تبحث عنها، بل يتعلق بما يتوقع معظم المستخدمين رؤيته.

في بعض الأحيان يتم التعبير عن ذلك بعدد الروابط التي يتلقاها الموقع.

لكنني واثق تمامًا من أن إحدى الطرق التي يتم بها فهم نية المستخدم هي النقر على بيانات السجل.

إليك براءة اختراع مقدمة من Google تناقش استخدام بيانات النقرات لفهم نية المستخدم، تعديل ترتيب نتائج البحث بناءً على تعليقات المستخدم الضمنية .

“تهدف محركات البحث على الإنترنت إلى تحديد المستندات أو العناصر الأخرى ذات الصلة باحتياجات المستخدم وتقديم المستندات أو العناصر بطريقة أكثر فائدة للمستخدم. غالبًا ما يتضمن هذا النشاط قدرًا لا بأس به من قراءة الأفكار، أي الاستدلال من خلال أدلة مختلفة على ما يريده المستخدم.

…قد يتم قياس ردود فعل المستخدم تجاه نتائج بحث معينة أو قوائم نتائج بحث معينة، بحيث تحصل النتائج التي ينقر عليها المستخدمون غالبًا على تصنيف أعلى. الافتراض العام في ظل هذا النهج هو أن مستخدمي البحث غالبًا ما يكونون أفضل من يحكم على مدى الصلة بالموضوع، بحيث إذا اختاروا نتيجة بحث معينة، فمن المرجح أن تكون ذات صلة، أو على الأقل أكثر صلة بالبدائل المقدمة.

يعد فهم نية المستخدم أمرًا مهمًا للغاية لدرجة أن Google ومحركات البحث الأخرى طورت تقنيات تتبع العين ووقت العرض لقياس مكان بقاء مستخدمي الهاتف المحمول في نتائج البحث. ويساعد ذلك في قياس رضا المستخدم وفهم نية المستخدم لمستخدمي الهاتف المحمول.

هل Google أو المستخدم متحيز تجاه العلامات التجارية؟

يعتقد بعض الناس أن Google لديها تحيز كبير للعلامة التجارية. ولكن هذا ليس كل شيء على الإطلاق.

إذا نظرت إلى هذا في ضوء ما نعرفه عن خوارزمية Google وكيف تحاول تلبية نية المستخدم، فسوف تفهم أنه إذا عرضت Google علامة تجارية كبيرة، فذلك لأن هذا هو ما يتوقع المستخدمون رؤيته.

إذا كنت تريد تغيير هذا الوضع، فيجب عليك إنشاء حملة لبناء الوعي بموقعك حتى يبدأ المستخدمون في توقع رؤية موقعك في الأعلى.

نعم الروابط لها دور في ذلك لكن هناك عوامل أخرى، مثل ما يكتبه المستخدمون في محركات البحث، تلعب دورًا أيضًا.

جادل أحدهم ذات مرة بأن محرك البحث Google يجب أن يعرض نتائج حول النهر عندما يقوم شخص ما بالكتابة Amazon في جوجل. لكن هذا غير معقول إذا كان ما يتوقع معظم الناس رؤيته هو ذلك Amazon موقع التسوق.

مرة أخرى، لا يقوم Google بمطابقة الكلمات الرئيسية في استعلام البحث هذا. تحدد Google نية المستخدم وتوضح للمستخدمين ما يريدون يريد لترى.

الماخذ الرئيسية

فهم نتائج البحث

لا يتم ترتيب الروابط العشرة حسب الصفحة التي تحتوي على أفضل مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة أو أكبر عدد من الروابط. يتم ترتيب هذه الروابط العشرة حسب نية المستخدم.

الكتابة لنية المستخدم

افهم ما يريد المستخدمون تحقيقه واجعله محور المحتوى. في كثير من الأحيان، يكتب الناشرون محتوى يركز على الكلمات الرئيسية، وهو ما يشير إليه البعض بالمحتوى “الغني بالدلالات”.

في عام 2015 نشرت مقالًا عن تسويق تجربة المستخدم واقترحت فيه أن التركيز على نية المستخدم سوف يجعلك متماشيا مع كيفية تصنيف جوجل لمواقع الويب.

• ما هو هدف المستخدم الذي يرضي المحتوى؟

• ما هي المهمة أو الهدف الذي يساعد المحتوى زائر الموقع على تحقيقه؟

فهم شعبية المحتوى

تتعلق شعبية المحتوى بكتابة محتوى يمكن أن يفهمه أكبر عدد ممكن من الجمهور. وهذا يعني الانتباه إلى الحد الأدنى لمستوى الصف اللازم لفهم المحتوى الخاص بك.

إذا كان مستوى التقدير مرتفعًا، فهذا يعني أن المحتوى الخاص بك قد يكون صعبًا جدًا على بعض المستخدمين فهمه.

أنا لا أقول إن جوجل تفضل المواقع التي يمكن لطالب الصف السادس فهمها. أنا فقط أقول أنه إذا كنت تريد أن تجعل موقعك سهل الفهم من قبل محركات البحث ومعظم المستخدمين، فإن الانتباه إلى صعوبة المحتوى الخاص بك قد يكون مفيدًا.

Google ليس محرك بحث يطابق الكلمات الرئيسية. يمكن القول إن Google هو محرك مطابقة نوايا المستخدم. معرفة وفهم هذا سيؤدي إلى تحسين SEO للجميع.

هناك نظرة عميقة لفهم هذا الأمر وتكييف استراتيجية التسويق عبر البحث الخاصة بك معه.

استخدم ما هو معروف عن خوارزميات التصنيف الخاصة بجوجل

تنشر Google كمية مذهلة من المعلومات حول الخوارزميات المستخدمة لتصنيف مواقع الويب. هناك العديد من الأوراق البحثية الأخرى التي لا تعترف جوجل بما إذا كانت التكنولوجيا قيد الاستخدام أم لا.

يمكن للمرء رفع مستوى نجاحه في تحسين محركات البحث والتسويق من خلال معرفة الخوارزميات التي اعترفت Google باستخدامها وأنواع الخوارزميات التي تم البحث فيها.

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