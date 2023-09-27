Rewrite this title: 7 طرق لإعداد استراتيجية محتوى SEO بسهولة

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لإعداد استراتيجية محتوى SEO بسهولة

لا أستطيع أن أتخيل أن جنرالاً في الجيش قد فاز في معركة بمجرد “الجناح فيها”.

يدرس القادة العسكريون خصومهم، ويتتبعون أنماطهم ويرسمون مسارهم.

إنهم يبحثون عن نقاط الضعف والفرص، ويستخدمون تلك المعلومات لوضع خطة هجوم استراتيجية لزيادة احتمالية النصر.

لا يختلف إنشاء محتوى محسّن للبحث كثيرًا.

لا يمكنك الكتابة عن أي موضوع قديم فحسب، وإضافة بعض الكلمات الرئيسية، ونشره على موقعك، وتوقع أن يحقق نتائج.

يتطلب جذب الزيارات المربحة إلى موقعك وتوليد عملاء محتملين عاليي الجودة بحثًا متعمقًا وتخطيطًا دقيقًا وتطوير إستراتيجية محتوى مدروسة لتحسين محركات البحث.

بمجرد التركيز على استخدام الكلمات الرئيسية الصحيحة، أصبح تسويق المحتوى الآن يدور حول الكتابة لحل مشاكل جمهورك.

لتقديم معلومات هادفة ومفيدة، عليك أن تفهم من هم عملاؤك المحتملون وما يحتاجونه منك. ترشدك هذه الرؤية إلى إنشاء محتوى لغرض ما.

تتيح لك الكتابة بقصد زيادة عدد زوار موقع الويب الذي تكتسبه من خلال البحث العضوي.

يمكن لهذا النوع من حركة المرور أن يوصلك إلى الآلاف من العملاء المحتملين ذوي الجودة ويحقق عددًا كبيرًا من المبيعات.

السؤال هو، كيف يمكنك إنشاء إستراتيجية محتوى SEO فعالة خاصة بك؟

وكما نصحت البارونة ماريا فون تراب في كتابها “صوت الموسيقى”،

“ابدأ من البداية، مكان جيد جدًا للبدء.”

ركز أولاً على الأساسيات الأساسية لإنشاء المحتوى واجعل تحسين محركات البحث (SEO) في مقدمة أولوياتك بينما تستمر في البناء على هذا الأساس.

إذا كان كل ما تسمعه هو الصراصير بعد نشر المحتوى الخاص بك، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراء والبدء في وضع الإستراتيجية.

فيما يلي سبعة أساليب لمساعدتك في إنشاء محتوى ناجح يزيد من فرص تحسين محركات البحث.

1. حدد جمهورك المستهدف

يدور موضوع تحسين محركات البحث (SEO) حول إنشاء تجربة مستخدم إيجابية وتقديم المعلومات الأكثر صلة الممكنة.

لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك، يجب عليك أولاً أن تعرف من هو هذا الجمهور.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تطلبها من نفسك للمساعدة في الوصول إلى السوق المستهدف:

من هم عملاؤك الحاليون؟

تحديد الخصائص الرئيسية لعملائك الحاليين يمكن أن يوفر لك أدلة حول هوية عملائك المحتملين.

انظر إلى البيانات الكمية والنوعية، بدءًا من العمر والجنس وحتى سلوك الشراء والمشاركة في صفحات الويب. كل هذا يمكن أن يساعد في رسم صورة لمن يجب أن تكتب له.

من ينجذب إلى منافسيك؟

اكتشف نوع الأشخاص الذين يتفاعلون مع منافسيك. انظر إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات المدونات ومراجعات العملاء.

من بين الأشخاص الراضين، ما الذي يحبونه؟ بالنسبة لأولئك الساخطين، هل أنت قادر على تلبية احتياجاتهم؟

هناك الكثير لنتعلمه من الأنشطة التجارية المشابهة لشركتك.

ماذا لديك لتقدمه؟

فكر في المنتجات والخدمات التي تقدمها، وما تقدمه لعملائك المحتملين.

ومن سيستفيد من تلك النتائج؟

كيف يتم إدراكك؟

هل تعرف حقًا كيف يشعر عملاؤك المحتملون تجاهك ومنتجاتك؟

قم بإجراء استطلاع رأي لجمهورك لفهم ما تفعله بشكل جيد، وما يمكنك تحسينه، ونوع المعلومات التي يرغب الأشخاص في تعلمها منك.

بمجرد جمع كل هذه البيانات، قم بتقسيم جمهورك وتطوير الشخصيات لمساعدتك في صياغة محتوى مخصص يلبي الاحتياجات المحددة للمجموعات المستهدفة.

تمثل الشخصيات العملاء المثاليين وتوفر طريقة لتصنيف جمهورك بشكل أكبر لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

2. تحديد مجال الموضوع الخاص بك

الآن بعد أن عرفت من الذي تحاول الوصول إليه وما الذي يريدون تعلمه منك، يمكنك البدء في تبادل الأفكار حول موضوعات المحتوى.

على الرغم من أن هدفك هو إنشاء محتوى يرغب الأشخاص في قراءته، إلا أن هدفك وخبرتك يجب أن يكونا في قلب كل ما تكتبه.

ما هي المعلومات التي يمكنك تقديمها بشكل فريد للجمهور المستهدف والتي تميزك كصوت ذو سلطة؟

وهذا هو الخاص بك منطقة الموضوع.

سيوجه بحثك لاهتمامات الجمهور وتطابقات الكلمات الرئيسية وإنشاء محتوى تحسين محركات البحث.

في النهاية، هذا هو ما سيساعدك على إنشاء محتوى قابل للتحويل.

بمجرد تحديد مجال خبرتك (أو المحتوى الأساسي)، يمكنك البدء في دمج بيانات جمهورك لتطوير مجموعة متنوعة من موضوعات المحتوى.

هذه هي المواضيع التي تقع ضمن مجال عملك وهي مادة سيحبها المشاهدون يريد ليقرأ.

3. حدد الكلمات الرئيسية التي تلبي احتياجات جمهورك + مجال الموضوع

هل لاحظت أن العثور على الكلمات الرئيسية لم يكن حتى من بين أهم خطوتين في استراتيجية تحسين محركات البحث؟

وذلك لأنه، لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى الأشخاص، يجب عليك أولاً أن تعرف من الذي تصل إليه وما هي المعلومات التي ستفيدهم.

عندها فقط تكون مستعدًا لبدء البحث عن الكلمات والعبارات التي قد توجه القراء إلى مواضيع ذات معنى بالنسبة لهم.

وإليك كيفية تحقيق ذلك:

الخطوة 1: ابدأ بمصطلح بحث واسع النطاق التي تتعلق بالمحتوى الأساسي الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا كنت أبيع ملابس أطفال، فسأبدأ بالكلمة الرئيسية: “ملابس أطفال”.

الخطوة 2: تضييق النطاق من خلال النظر في هذه العوامل:

أفضل البائعين.

اختلافات الكلمات الرئيسية.

مواصفات المنتج.

الأسئلة التي قد يطرحها الأشخاص على Google للعثور على علامتك التجارية ومنتجاتك.

الخطوة 3: تجميع كل شيء معًا.

يجب أن تكون الآن قادرًا على إنشاء قائمة أولية من الأفكار لبدء البحث. لا تنس تضمين الكلمات الرئيسية الطويلة التي تسمح لك بالتعمق في مجال موضوعك بشكل أعمق قليلاً.

وهي أكثر تحديدًا من الكلمات الرئيسية الأخرى، فهي تساعد في استهداف المحتوى من خلال التركيز على الليزر.

بغض النظر عن القائمة التي تقوم بإنشائها، ضع في اعتبارك أن هذه مجرد نقطة بداية. هل مازلت بحاجة إلى أفكار؟ ضع نفسك مكان جمهورك وقم ببساطة بإجراء بعض عمليات البحث الخاصة بك على Google.

على سبيل المثال، عندما أبحث عن المصطلح الواسع “ملابس الأطفال”، أجد هذه القائمة:

ملابس اطفال للاولاد (اكثر مبيعا).

ملابس الأطفال (اختلاف في الكلمة الرئيسية).

تطريز ملابس الأطفال (يحدد ميزة المنتج).

ما هو أفضل موقع لملابس الاطفال؟ (سؤال شائع يطرحه المشتري).

الخطوة 4: استخدم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية.

الآن بعد أن حصلت على قائمة تقريبية من الكلمات والعبارات، يمكنك تشغيلها من خلال أداة البحث المفضلة لديك. سيساعد هذا في تحديد الكلمات الرئيسية التي من شأنها أن تحقق أفضل النتائج.

اقتراحات الكلمات الرئيسية التي أتلقاها عندما أقوم بإدخال “ملابس أطفال” في KeywordTool.io

كلما زاد عدد الكلمات والعبارات التي يتعين عليك البحث عنها، زادت تركيز أهداف كلماتك الرئيسية.

سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لإدخال هذه الكلمات في أداة البحث الخاصة بك، لكن صدقني – لقد تم إنفاق الوقت بشكل جيد.

4. قم بالتحسين عند كل منعطف

الآن بعد أن أصبحت مسلحًا بالكلمات الرئيسية التي ستعزز عائد الاستثمار، يمكنك دمجها في كتابتك لإنشاء محتوى قوي وفعال.

أثناء قيامك بصياغة المحتوى الخاص بك، استفد من كل فرصة لتحسين محركات البحث من خلال:

بما في ذلك الكلمات الرئيسية للتركيز في H1 وH2s والوصف التعريفي. سوف تلتقط Google هذه العناصر بسهولة أكبر وتستخدمها لتصنيف صفحتك.

وضع جمهورك في المقام الأول وإنشاء محتوى باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة باحتياجاتهم وتقديم القيمة.

بناء هوية العلامة التجارية وولاء العملاء من خلال النشر وفقًا لجدول زمني منتظم. سوف يتطلع الأشخاص إلى منشوراتك ويبحثون عن فرص للتعلم من علامتك التجارية.

عندما تقوم بتحسين المحتوى الخاص بك في كل منعطف، فإنك تزيد من فرص الحصول على تصنيفات بحث أعلى، ومزيد من الرؤية، وزيادة عدد الزيارات.

5. حافظ على تحديث المعلومات

لا ينتهي التحسين بمجرد نشر مقالتك.

نظرًا لأن إنشاء مواد مفيدة يعد حجر الزاوية في استراتيجية محتوى تحسين محركات البحث، فمن المهم أن تتذكر تحديث مقالاتك باستمرار.

تتغير نتائج الأبحاث والاتجاهات المجتمعية باستمرار، وقد تصبح الإشارات إليها قديمة بسرعة.

المقالات التي ربما تكون قد قمت بربطها في المقالات السابقة ربما لم تعد موجودة.

الموقع الذي ينشر معلومات قديمة أو روابط معطلة يفقد ثقة القارئ. حافظ على مكانتك الجيدة مع جمهورك (وGoogle).

أظهر لهم أن موقعك حديث وحديث ومصدر موثوق للحصول على أكثر المعلومات المفيدة الممكنة.

6. قم باستضافة المحتوى الخاص بك

للحفاظ على التحكم الكامل في كيفية نشر المحتوى الخاص بك، من الأفضل استضافة المواد الخاصة بك على النظام الأساسي الخاص بك.

فكر في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوى على أنه تأجير العقارات من المالك.

في أي وقت ودون سابق إنذار، يمكن للمالك أن يغير رأيه ويطردك من مسكنك.

عندما تكون التحويلات والمبيعات على المحك، فهذه فكرة مخيفة.

هذا بالضبط ما حدث لكثير من الكتاب الضيوف (بما فيهم أنا) عندما قامت Huffington Post بإيقاف برنامج التدوين الخاص بالمساهمين الضيوف في عام 2018.

وبدون سابق إنذار، اختفت فجأة أي تصنيفات حصلت عليها تلك المدونات.

لا يعد ذلك مضيعة للوقت والموارد فحسب، بل يمثل أيضًا خسارة للأعمال المحتملة.

الطريقة الوحيدة لضمان مصير منشوراتك الخاصة هي استضافتها على منصتك الخاصة.

هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك التفكير في الشراكة مع مواقع الويب الأخرى كشركة تابعة أو العمل ككاتب ضيف للمواقع التي تثق بها.

لكن الأولوية لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك يجب أن تكون نشر مقالاتك الخاصة على موقعك الخاص.

7. تتبع نجاحك

يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا للوقت والموارد لتطوير استراتيجية محتوى جيدة التخطيط.

والأمر يستحق ذلك تمامًا – إذا كان يحقق نتائج.

لتحديد ما إذا كانت جهودك جديرة بالاهتمام، يجب عليك قياس مدى نجاح استراتيجية المحتوى الخاصة بك باستمرار.

معرفة ما إذا كانت خطتك تعمل من خلال المراقبة:

حركة المرور العضوية: يمكن أن تساعدك أداة أو جدول بيانات جيد لتحليل الويب في تحديد ما إذا كنت تحصل على نتائج بحث غير مدفوعة أم لا.

يمكن أن تساعدك أداة أو جدول بيانات جيد لتحليل الويب في تحديد ما إذا كنت تحصل على نتائج بحث غير مدفوعة أم لا. الصفحات المفهرسة: تجد محركات البحث المحتوى الخاص بك ملائمًا وقيمًا.

تجد محركات البحث المحتوى الخاص بك ملائمًا وقيمًا. التحويلات: كلما كانت إستراتيجيتك أكثر فعالية، زادت التحويلات التي ستكسبها.

كلما كانت إستراتيجيتك أكثر فعالية، زادت التحويلات التي ستكسبها. نتائج البحث: تكشف التصنيفات الأعلى عن الاستخدام الناجح للمحتوى.

لا تساعد مقاييس التتبع في قياس نجاحك فحسب؛ فهو يعرض لك فرصًا للتحسين، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة متساوية (إن لم تكن أكثر).

حقق النصر باستخدام استراتيجية تحسين محركات البحث الفعالة

ستعمل استراتيجية المحتوى المبنية على المبادئ الأساسية لتحسين محركات البحث على زيادة حركة المرور والأرباح إلى عملك.

أثناء قيامك ببناء خطتك، سيكون البحث الذي تجريه مفيدًا في تحديد جمهورك ومجال خبرتك.

يمكنك استخدام هذه الرؤية للكتابة بهدف.

من خلال القيام بذلك، ستجذب جمهورك وتحصل على نتائج أعلى في نتائج البحث من Google.

وهذا ما أسميه الفوز.

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