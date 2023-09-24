Rewrite this title: 7 طرق لاستخدام مؤشرات Google لتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لاستخدام مؤشرات Google لتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى

تعد Google Trends أداة مفيدة بشكل مدهش للبحث عن الكلمات الرئيسية، خاصة عند استخدام خيارات البحث المتقدمة المخفية فعليًا على مرأى من الجميع.

استكشف قوائم وخيارات Google Trends المختلفة واكتشف طرقًا لا حصر لها على ما يبدو للحصول على المزيد من رؤى حجم البحث عن الكلمات الرئيسية.

تعرف على طرق جديدة لإطلاق العنان لقوة إحدى أدوات تحسين محركات البحث الأكثر أهمية في Google.

قيمة اتجاهات جوجل

على الرغم من دقة مؤشرات Google، إلا أنها لا تعرض حجم حركة المرور بالأرقام الفعلية.

ويعرض عدد الاستعلامات التي تم إجراؤها بنسب مئوية على مقياس من صفر إلى 100.

على عكس مؤشرات Google، توفر أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة أرقامًا لحجم حركة المرور للكلمات الرئيسية.

ولكن هذه الأرقام هي فقط التقديرات التي يتم استقراءها من مزيج من موفري بيانات حركة المرور على الإنترنت، ومخطط الكلمات الرئيسية من Google، ونتائج البحث المقطوعة، ومصادر أخرى.

عادةً ما تأتي بيانات تدفق النقرات من بيانات حركة المرور مجهولة المصدر التي تم الحصول عليها من مستخدمي بعض أدوات حظر النوافذ المنبثقة، والمكونات الإضافية للمتصفح، وبعض برامج مكافحة الفيروسات المجانية.

تقوم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بعد ذلك بتطبيق عملية حسابية تتوافق مع أفضل تخمين لها حول كيفية ارتباط هذه البيانات ببحث الكلمات الرئيسية في Google وحجم حركة المرور.

لذلك، على الرغم من أن أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة توفر تقديرات لحركة الكلمات الرئيسية، فإن البيانات التي تقدمها مؤشرات Google تعتمد على استعلامات البحث الفعلية وليس التخمينات.

هذا لا يعني أن مؤشرات Google أفضل من أدوات الكلمات الرئيسية المدفوعة. عند استخدامها مع أدوات الكلمات الرئيسية المدفوعة، يمكن للمرء الحصول على فكرة شبه دقيقة عن الحجم الحقيقي للبحث عن الكلمات الرئيسية.

هناك وظائف أخرى في مؤشرات Google يمكنها المساعدة في إجراء تقسيم دقيق لبيانات الكلمات الرئيسية مما يساعد على فهم المواقع الجغرافية الأفضل للجهود الترويجية وكذلك اكتشاف الكلمات الرئيسية الجديدة والمتجهة.

كيفية استخدام مؤشرات جوجل لتحسين محركات البحث

1. احصل على بيانات أكثر دقة من خلال مقارنة الكلمات الرئيسية

تعرض مؤشرات Google تصورًا نسبيًا لحركة المرور على مقياس من صفر إلى 100.

لا يمكنك معرفة ما إذا كان الاتجاه يشير إلى مئات عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية أو الآلاف منها، لأن الرسم البياني يقع على مقياس نسبي من صفر إلى مائة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون للأرقام النسبية معنى أكبر عند مقارنتها بالكلمات الرئيسية التي لها مستويات حركة معروفة من عبارة رئيسية أخرى.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مقارنة حجم البحث عن الكلمات الرئيسية مع كلمة رئيسية معروفة بالفعل أرقام حركة المرور الدقيقة الخاصة بها، على سبيل المثال، من حملة الدفع لكل نقرة (PPC).

إذا كان حجم الكلمات الرئيسية كبيرًا بشكل خاص ولا يوجد لديك كلمة رئيسية لمقارنتها، فهناك طريقة أخرى للعثور على كلمة رئيسية لاستخدامها في المقارنة.

ليس من الضروري أن تكون الكلمة الرئيسية للمقارنة ذات صلة. يمكن أن يكون في مجال مختلف تمامًا، وقد يكون أيضًا اسم أحد المشاهير المشهورين.

الشيء المهم هو بيانات حجم الكلمات الرئيسية العامة.

جوجل تنشر أ اتجاهات جوجل الاتجاهات اليومية صفحة ويب تعرض استعلامات البحث الشائعة.

ما هو مفيد في هذه الصفحة هو أن Google يوفر كميات كبيرة من الكلمات الرئيسية بالأرقام، مثل أكثر من 100000 عملية بحث يوميًا، وما إلى ذلك.

مثال لكيفية تحديد حجم البحث

سأستخدم عبارة البحث [how to lose weight] كمثال لكيفية استخدام مؤشرات Google للحصول على فكرة قريبة من حجم البحث الفعلي

الطريقة التي أفعل بها ذلك هي استخدام أحجام البحث المعروفة ومقارنتها بعبارة الكلمة الرئيسية المستهدفة.

توفر جوجل أحجام البحث على موقعها صفحة البحث الشائعة، والتي يمكن تعديلها بما يتناسب مع ما هو رائج في أي بلد.

في هذا اليوم بالذات (22 سبتمبر 2022)، كانت الممثلة آنا دي أرماس رائجة بأكثر من 50000 عملية بحث، ولاعب كرة القدم الأمريكي السابق (عبارة رئيسية [Bret Favre News]) كان رائجًا بأكثر من 20000 عملية بحث.

الخطوة 1. ابحث عن اتجاهات البحث لعبارات الكلمات الرئيسية المستهدفة

العبارة الرئيسية المستهدفة التي نبحث عنها هي [how to lose weight].

فيما يلي لقطة شاشة للاتجاه لمدة عام واحد لعبارة الكلمة الرئيسية المستهدفة:

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

كما ترون، إنه خط اتجاه مستقر إلى حد ما من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022.

ثم أضفت العبارتين الرئيسيتين اللتين لدينا عدد قريب من حجم البحث لهما لمقارنة الثلاثة جميعًا، ولكن لفترة زمنية مدتها 24 ساعة.

أستخدم فترة زمنية مدتها 24 ساعة لأن حجم البحث عن الكلمات الرئيسية المقارنة الخاصة بنا يتجه لهذا اليوم.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

العبارة الرئيسية المستهدفة لدينا، مع أحمر خط الاتجاه، يقع في المنتصف تمامًا، بين عبارات الكلمات الرئيسية [Ana De Armas] (أزرق) و [Bret Favre News] (أصفر).

ما تخبرنا به المقارنة أعلاه هو أن العبارة [how to lose weight] يحتوي على حجم كلمات رئيسية يزيد عن 20000+ عملية بحث ولكن أقل من 50000+ عملية بحث.

حجم البحث النسبي [how to lose weight] هي 50% من العبارة الرئيسية [Ana De Armas].

لأننا نعرف ذلك [Ana De Armas]يحتوي على حجم بحث يصل إلى ما يقرب من 50000+ عملية بحث في هذا اليوم بالذات، و [Bret Favre News]يحتوي على حجم بحث يصل إلى 20000+ استفسار في نفس اليوم، يمكننا أن نقول بدقة معقولة أن العبارة الرئيسية، [how to lose weight] يبلغ حجم البحث اليومي تقريبًا حوالي 30000 في المتوسط ​​يوميًا، بزيادة أو نقصان بضعة آلاف.

قد تكون الأرقام الفعلية أعلى لأن مؤشرات Google تعرض الارتفاعات والانخفاضات في نقاط معينة من اليوم. من المحتمل جدًا أن يكون إجمالي اليوم أعلى.

الاختراق أعلاه ليس دقيقًا بنسبة 100%. ولكن هذا يكفي لإعطاء فكرة قوية ويمكن استخدامها للمقارنة مع البيانات المستقرة والتحقق من صحتها من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المدفوعة.

متعلق ب: كيفية القيام بالبحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

2. اكتشف الرؤى من الاتجاهات المستندة إلى الوقت

هناك طريقتان عامتان للنظر إلى بيانات الكلمات الرئيسية: الممتدة عبر فترات زمنية أطول وفترات زمنية أقصر.

اتجاهات الفترة الطويلة

يمكنك تعيين مؤشرات Google لتظهر لك اتجاهات حركة المرور التي تعود إلى عام 2004. وهذا أمر مفيد لإظهار اتجاهات الجمهور لك.

الاتجاهات الصعودية طويلة المدى: إذا كان الاتجاه صاعدًا باستمرار، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تركيز طاقتك على إنشاء محتوى لهذا الاتجاه.

إذا كان الاتجاه صاعدًا باستمرار، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تركيز طاقتك على إنشاء محتوى لهذا الاتجاه. الاتجاهات الهبوطية طويلة المدى: إذا كان خط الاتجاه يتحرك بشكل ثابت للأسفل، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن استهلاك محتوى الجمهور يتغير.

على سبيل المثال، قم بمراجعة هذا الاتجاه لمدة خمس سنوات لـ [WordPress] مصطلح البحث، وبرنامج WordPress، وموقع WordPress:

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

هناك اتجاه تنازلي واضح لـ WordPress في جميع الإصدارات الثلاثة.

يمتد الاتجاه الهبوطي إلى العبارات ذات الصلة مثل:

مواضيع ووردبريس.

البرنامج المساعد ووردبريس.

استضافة ووردبريس.

هناك العديد من الأسباب وراء انخفاض اتجاهات البحث. من الممكن أن يكون الناس قد فقدوا الاهتمام، أو أن الاهتمام قد ذهب إلى مكان آخر، أو أن الاتجاه قد عفا عليه الزمن.

تعتبر فئة منتجات الكاميرات الرقمية مثالاً جيدًا على الانحدار الناتج عن استبدال المنتج بشيء آخر.

تسببت الكاميرا الرقمية في تراجع عمليات البحث عن الكاميرات التناظرية التقليدية.

بدأ iPhone دوامة الكاميرا الرقمية.

إن معرفة الطريقة التي تهب بها الرياح يمكن أن يساعد مسوق المحتوى أو الناشر على فهم الوقت المناسب للتوقف عن موضوع أو فئة منتج والتحول إلى الموضوعات التي تتجه نحو الأعلى.

متعلق ب: تسويق المحتوى: الدليل النهائي للمبتدئين

3. المواضيع والاستفسارات ذات الصلة

تشتمل مؤشرات Google على ميزتين رائعتين، إحداهما تسمى “الموضوعات ذات الصلة” والأخرى تسمى “الاستعلامات ذات الصلة”.

المواضيع

المواضيع هي استعلامات بحث تشترك في مفهوم ما.

يعد تحديد الموضوعات ذات الصلة التي تتجه نحو الأعلى مفيدًا لمعرفة كيفية تغير طلب الجمهور أو المستهلك.

ويمكن لهذه المعلومات بدورها أن توفر أفكارًا لإنشاء المحتوى أو اختيارات المنتجات الجديدة.

وفقا لجوجل:

“مواضيع ذات صلة

المستخدمون الذين يبحثون عن مصطلحك بحثوا أيضًا عن هذه المواضيع.

يمكنك العرض حسب المقاييس التالية

قمة – المواضيع الأكثر شعبية. يتم تسجيل النقاط على مقياس نسبي حيث تكون القيمة 100 هي الموضوع الأكثر بحثًا والقيمة 50 هي الموضوع الذي يتم البحث عنه بنصف عدد مرات البحث عن المصطلح الأكثر شيوعًا، وهكذا.

ارتفاع – المواضيع ذات الصلة ذات أكبر زيادة في تكرار البحث منذ الفترة الزمنية الأخيرة.

شهدت النتائج التي تحمل علامة “الاختراق” زيادة هائلة، ربما لأن هذه المواضيع جديدة ولم تتم سوى عمليات بحث سابقة قليلة (إن وجدت).

الاستفسارات ذات الصلة

وصف الاستعلامات ذات الصلة يشبه وصف الموضوعات ذات الصلة.

تعتبر أهم الاستعلامات بشكل عام هي عمليات البحث الأكثر شيوعًا. الاستعلامات المتزايدة هي الاستعلامات التي أصبحت شائعة.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

تعتبر البيانات الواردة من Rising Queries رائعة للبقاء في صدارة المنافسة.

4. يمكن للاتجاهات قصيرة المدى أن تجلب حركة مرور هائلة

يمكن أن يؤدي عرض اتجاهات الكلمات الرئيسية في العرض القصير، مثل العرض أو حتى العرض، إلى الكشف عن رؤى قيمة للاستفادة من اتجاهات البحث المتغيرة بسرعة.

هناك طن من حركة المرور في جوجل اكتشف وكذلك في أخبار جوجل.

يرتبط Google Discover بالموضوعات الشائعة المتعلقة بعمليات البحث.

أخبار Google هي لحظة من حيث الأحداث الجارية.

تستفيد المواقع التي تستهدف أيًا من قنوات المرور هذه من معرفة الاتجاهات قصيرة المدى.

تتمثل إحدى فوائد عرض الاتجاهات قصيرة المدى (30 يومًا و90 اتجاهًا) في ظهور أيام معينة من الأسبوع عندما تكون عمليات البحث هذه شائعة.

يمكن أن تساعد معرفة أيام الأسبوع التي يرتفع فيها الاهتمام بموضوع معين في التخطيط لموعد نشر أنواع معينة من المواضيع، بحيث يكون المحتوى موجودًا عندما يبحث عنه الجمهور.

5. الكلمات الرئيسية حسب الفئة

تتمتع مؤشرات Google بوظيفة تضييق مخزون استعلام البحث عن الكلمات الرئيسية وفقًا لموضوعات الفئة.

وهذا يوفر بيانات أكثر دقة للكلمات الرئيسية.

تعد علامة التبويب “الفئات” مهمة لأنها تعمل على تحسين البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك إلى السياق الصحيح.

إذا كان سياق الكلمة الرئيسية الخاصة بك هو [automobiles]، فمن المنطقي تحسين مؤشرات Google بشكل مناسب لإظهار البيانات الخاصة بسياق السيارات فقط.

من خلال تضييق بيانات مؤشرات Google حسب الفئة، ستتمكن من العثور على معلومات أكثر دقة تتعلق بالموضوعات التي تبحث عنها عن المحتوى ضمن السياق الصحيح.

6. تحديد بيانات الكلمات الرئيسية حسب الجغرافيا

يمكن استخدام معلومات الكلمات الرئيسية لمؤشرات Google حسب الموقع الجغرافي لتحديد المناطق الأفضل للوصول إليها للترويج للموقع أو لتخصيص المحتوى ليناسب مناطق معينة.

على سبيل المثال، إذا كانت أنواع معينة من المنتجات شائعة في واشنطن العاصمة وتكساس، فمن المنطقي توجيه النشاط الترويجي والمحتوى المحلي إلى تلك المناطق.

في الواقع، قد يكون من المفيد تركيز الأنشطة الترويجية لبناء الروابط في تلك المناطق أولاً نظرًا لأن الاهتمام أكبر في تلك الأجزاء من البلاد.

تعد معلومات شعبية الكلمات الرئيسية حسب المنطقة ذات قيمة لبناء الروابط وإنشاء المحتوى وترويج المحتوى والدفع مقابل النقرة.

يمكن أن يؤدي توطين المحتوى (والترويج لهذا المحتوى) إلى جعله أكثر صلة بالأشخاص المهتمين بهذا المحتوى (أو المنتج).

يقوم Google بتصنيف الصفحات وفقًا للأشخاص الأكثر صلة بها، لذا فإن دمج الفروق الجغرافية في المحتوى الخاص بك يمكن أن يساعده في التصنيف بالنسبة لأكبر عدد من الأشخاص.

7. استهداف نوايا البحث مع أنواع البحث

تمنحك مؤشرات Google القدرة على تحسين بيانات الكلمات الرئيسية بشكل أكبر عن طريق تقسيمها حسب نوع البحث الذي تأتي منه البيانات، أي نوع البحث.

يتيح لك تحسين بحث Google Trends حسب نوع البحث إزالة “الضجيج” الذي قد يجعل البحث عن كلماتك الرئيسية غامضًا ومساعدته على أن يصبح أكثر دقة وذات معنى.

يمكن تحسين بيانات مؤشرات Google من خلال:

البحث في الويب.

بحث في الصور.

بحث الأخبار.

جوجل للتسوق.

YouTube يبحث.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

YouTube يعد البحث طريقة رائعة لتحديد اتجاهات البحث للمحتوى الذي يحتوي على كلمة “كيف” لأن الكثير من الأشخاص يبحثون عنه YouTube استخدام عبارات تحتوي على كلمة “كيف” فيها.

على الرغم من أن هذه هي عمليات البحث التي أجريت على YouTubeتعد بيانات الاتجاهات مفيدة لأنها توضح ما يبحث عنه المستخدمون.

بحث مؤشرات جوجل عن كيف، ماذا، أين، متى، لماذا، و من يوضح أن استعلامات البحث التي تبدأ بالكلمة “كيف“هي الأكثر شعبية على الإطلاق YouTube.

تحدد مؤشرات Google المقارنات بخمس كلمات رئيسية، لذا فإن لقطة الشاشة التالية تحذف تلك الكلمة.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

إذا كانت عبارات الكلمات الرئيسية الخاصة بك تتضمن محتوى تعليميًا يستخدم كلمات مثل “كيفية”، فقم بتحسين بحثك باستخدام YouTube قد يوفر نوع البحث رؤى مفيدة.

على سبيل المثال، لقد وجدت ذلك YouTube يعرض البحث بيانات “الموضوعات ذات الصلة” و”الاستعلامات ذات الصلة” أكثر صلة من البحث مع تحديد “بحث الويب”.

فيما يلي مثال آخر لكيفية مساعدة استخدام أنواع مختلفة من أنواع البحث في تحسين بيانات مؤشرات Google.

فعلت الشيء نفسه كيف، ماذا، أين، متى، لماذا، و من عمليات البحث ولكن هذه المرة باستخدام تحسين البحث في الأخبار.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، سبتمبر 2022

تختلف اتجاهات البحث في أخبار Google بشكل ملحوظ عن أنماط البحث الموجودة YouTube. وذلك لأن الأشخاص يريدون معرفة أنواع المعلومات “ماذا” و”كيف” الموجودة في أخبار Google.

عند إنشاء محتوى متعلق بالأخبار، من المهم تحديد الزاوية الصحيحة لنقل خبر ما.

إن معرفة أن الكلمات “ماذا” أو “من” الأكثر صلة بموضوع ما يمكن أن تكون مفيدة لصياغة عنوان لما يثير اهتمام القراء أكثر.

ما ورد أعلاه هو عرض استعلامات البحث خلال التسعين يومًا الماضية.

عندما يتم البحث عن نفس الكلمات الرئيسية باستخدام منظور 5 سنوات، يصبح من الواضح أن الكلمات الرئيسية من نوع “من” تميل إلى الارتفاع وفقًا لـ .

وكمثال على كيفية تأثير الأحداث الجارية على الاتجاهات، حدث أكبر ارتفاع في عمليات البحث عن كلمة “من” في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

تُظهر كل عملية تحسين لاستعلام نوع البحث مساعدة مختلفة لتحسين النتائج بحيث تعرض معلومات أكثر دقة.

لذا، قم بتجربة تحديدات نوع البحث لأن المعلومات المقدمة قد تكون أكثر دقة وفائدة من إصدار “بحث الويب” الأكثر عمومية والذي قد يكون صاخبًا.

أطلق العنان للقوة الخفية لاتجاهات Google

تعتبر الأدوات المجانية بشكل عام أقل فائدة من الأدوات المدفوعة. ليس هذا هو الحال بالضرورة مع مؤشرات Google.

تسرد هذه المقالة سبع طرق لاكتشاف الاتجاهات والأنماط المفيدة المتعلقة بالبحث والتي تكون دقيقة تمامًا، أكثر من بعض البيانات المتعلقة بالبحث من الأدوات المدفوعة.

ما هو ملحوظ بشكل خاص هو أن هذه المقالة تبدأ فقط في خدش سطح جميع المعلومات المتوفرة.

الدفع اتجاهات جوجل وتعلم طرقًا إضافية لمزج أنماط البحث المختلفة للحصول على المزيد من المعلومات المفيدة.

المزيد من الموارد: