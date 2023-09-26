Rewrite this title: 7 طرق لاستخدام SEO الدلالي للحصول على تصنيفات أعلى

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لاستخدام SEO الدلالي للحصول على تصنيفات أعلى

على مر السنين، استخدمت محركات البحث مثل Google التحليل الدلالي لفهم اللغة البشرية بشكل أعمق وتزويد المستخدمين بنتائج بحث أكثر صلة.

لهذا السبب، لم يعد نهج الكلمة الرئيسية الواحدة لتحسين محركات البحث كافيًا.

وبدلاً من ذلك، يأخذ تحسين محركات البحث الدلالي في الاعتبار خوارزميات التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية التي تعتمد عليها Google.

من المرجح أن يقوم مالكو المواقع الذين يستخدمون إستراتيجيات تحسين محركات البحث الدلالية ببناء سلطة موضعية في صناعتهم.

يمكنهم أيضًا التفوق على المنافسين بسهولة أكبر فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصهم.

ما هو SEO الدلالي؟

SEO الدلالي هو عملية بناء المزيد من المعنى والعمق الموضوعي في محتوى الويب.

ومن خلال القيام بذلك، فإنك تساعد برامج زحف Google على فهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل.

أنت أيضًا تساعدهم على رؤيتها على أنها عالية الجودة وبالتالي الترويج لها في كثير من الأحيان في SERPs.

الدلالي SEO وجوجل

في الأيام الأولى لتحسين محركات البحث، كانت خوارزمية التصنيف في Google أقل تقدمًا بكثير.

بحثت برامج الزحف ببساطة عن كلمات رئيسية محددة في الصفحة لفهم المعنى وأهميتها.

لكننا نعلم جميعًا أن هناك الكثير مما يلزم لفهم اللغة البشرية أكثر من مجرد الكلمات التي نستخدمها.

السياق، وتعبيرات الوجه، والنبرة، والفقرات قبل وبعد كلماتنا، كلها تؤثر على معناها.

ولهذا السبب سعت Google جاهدة إلى اتباع نهج أكثر شبهاً بالإنسان ودلاليًا لفهم محتوى الويب وتصنيفه.

ومن بين أكبر نقاط التحول في هذا الجهد ما يلي:

الرسم البياني المعرفي: كبيرة ومتطورة قاعدة المعرفة التي تستخدمها جوجل التي تساعد برامج الزحف على فهم العلاقات بين كيانات ومفاهيم معينة.

بين كيانات ومفاهيم معينة. الطائر الطنان: تحديث خوارزمية عام 2013 يساعد Google على فهم المعنى بشكل أفضل والسياق وراء الاستعلامات، مما يقلل التركيز على الكلمات الرئيسية المفردة.

والسياق وراء الاستعلامات، مما يقلل التركيز على الكلمات الرئيسية المفردة. رانك برين: أ 2015 خوارزمية التعلم الآلي التي تساعد Google على تفسير هدف البحث بشكل أفضل وبالتالي تزويد المستخدمين بنتائج بحث أكثر صلة.

بفضل هذه التطورات، يمكن لـ Google النظر إلى جزء من المحتوى وفهم ليس فقط الموضوع الذي يغطيه، ولكن أيضًا الموضوعات الفرعية والمصطلحات والكيانات ذات الصلة وكيفية ترابط كل هذه المفاهيم المختلفة.

كيف يعمل تحسين محركات البحث الدلالي على تحسين تجربة البحث

لماذا كل هذا التركيز على SEO الدلالي؟

حسنًا، تحاول Google دائمًا تحسين عملية البحث للمستخدمين.

الحقيقة هي أن الباحثين لا يبحثون بالضرورة عن إجابة واحدة محددة عند استخدام Google؛ فهم غالبًا ما يحاولون فهم موضوع معين بمزيد من العمق.

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد المستخدمين يكتب عبارة الكلمة الرئيسية “ما هي الروابط الخلفية”؟

وعلى الأغلب سيكون لديهم أسئلة إضافية بعد العثور على إجابتها، مثل:

كيف أحصل على روابط خلفية؟

أين يمكنني الحصول على الروابط الخلفية؟

كم عدد الروابط الخلفية التي أحتاجها؟

هل يمكنني شراء الروابط الخلفية؟

ما الفرق بين روابط القبعة البيضاء والقبعة السوداء؟

و اخرين!

فيما يتعلق بتجربة البحث، من الأفضل بكثير للمستخدم العثور على جزء واحد من المحتوى يجيب على كل تلك الأسئلة ذات الصلة بدلاً من أجزاء منفصلة من المحتوى لكل سؤال على حدة.

بشكل عام، يعمل تحسين محركات البحث الدلالي على تحسين تجربة البحث للمستخدمين.

فهو يتيح لهم الحصول على مزيد من المعلومات المتعمقة دون الحاجة إلى العودة بشكل متكرر إلى شريط البحث.

فوائد SEO الدلالي

على الرغم من أن استراتيجيات تحسين محركات البحث الدلالية تتطلب المزيد من الوقت والجهد من جانب فرق المحتوى، إلا أن الفوائد كبيرة.

المزيد من تصنيفات الكلمات الرئيسية في البحث العضوي.

تحسين إشارات جودة المحتوى في نظر برامج زحف Google.

سلطة وخبرة أقوى للعلامة التجارية في أعين الباحثين.

مساعدة Google على رؤية علامتك التجارية ككيان خاص بها يتمتع بخبرة في الموضوعات الأساسية.

ميزات ترتيب المرور أو الأشخاص يسألون أيضًا.

المزيد من الفرص للربط الداخلي.

إبقاء المستخدمين على موقع الويب الخاص بك لفترة أطول بدلاً من العودة للبحث.

من خلال إنشاء محتوى غني لغويًا وموضوعيًا، يمكن لمالكي المواقع رؤية تحسينات كبيرة في أداء تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام.

7 استراتيجيات تحسين محركات البحث الدلالية للحصول على تصنيفات أعلى

يشمل SEO الدلالي استراتيجيات متعددة ربما سمعت عنها بالفعل أو أدرجتها في حملات SEO الخاصة بك.

مجتمعة معًا، تركز جميعها على تحسين عمق الموضوع ونقل معنى محتوى الويب بشكل أفضل.

1. تحسين مجموعات الكلمات الرئيسية

نظرًا لأن Google لا يعتمد على كلمة رئيسية واحدة فقط لكل صفحة، فيجب على فريق المحتوى الخاص بك تحسين صفحات الويب الخاصة بك لكلمات رئيسية متعددة في نفس المجموعة الدلالية.

مجموعات الكلمات الرئيسية هي مجموعات من الكلمات الرئيسية المتشابهة التي تشترك في الملاءمة الدلالية.

من خلال تحسين مجموعات الكلمات الرئيسية هذه، يمكنك تحسين العدد الإجمالي للكلمات الرئيسية التي يصنفها المحتوى الخاص بك وبناء المزيد من المعنى في المحتوى الخاص بك.

فيما يلي مثال لما يبدو عليه تجميع الكلمات الرئيسية في استراتيجية المحتوى:

الحقيقة هي أن Google تقوم بالفعل بتصنيف صفحاتنا المقصودة لكلمات رئيسية متعددة على أي حال.

يدور تجميع الكلمات الرئيسية حول الاستفادة من إمكانات Google الدلالية القوية لتحسين العدد الإجمالي للكلمات الرئيسية التي يتم تصنيف المحتوى الخاص بنا عليها.

وهذا يعني المزيد من الفرص للنقرات العضوية.

2. تحسين العمق الموضعي وطول المحتوى

تتمثل أبسط إستراتيجية تحسين محركات البحث الدلالية في زيادة طول محتوى الويب الخاص بك من خلال تقديم استكشاف أكثر شمولاً لموضوعك.

على الرغم من أن طول المحتوى ليس عامل تصنيف رسميًا، فمن المرجح أن يعرض المحتوى الأطول إشارات دلالية أقوى.

كما أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين المحتوى الأطول والمناصب الأعلى مرتبة.

لكن الاعتماد ببساطة على حشو الكلمات الرئيسية أو التكرار لتحسين طول المحتوى لن يكون فعالاً.

وبدلاً من ذلك، فإن أفضل طريقة لزيادة طول محتوى الويب الخاص بك هي أن تكون أكثر تحديدًا ودقة وتعمقًا في المعلومات التي تقدمها للمستخدمين حول الموضوع الأساسي.

3. قم بتضمين المرادفات والمصطلحات ذات الصلة

بفضل خوارزميات Google المحسنة ونماذج البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، ليست هناك حاجة للمستخدمين إلى ملء المحتوى الخاص بهم بكلماتهم الرئيسية المستهدفة من أجل التصنيف.

بفضل التحليل الدلالي، يتمتع Google بالذكاء الكافي لفهم المرادفات والمصطلحات ذات الصلة.

إنها ليست عامل تصنيف، ومع ذلك فإن إضافة هذه المصطلحات إلى المحتوى عبر عناوين الصفحات والأوصاف التعريفية وh1-h6s والنص البديل للصور يمكن أن يحسن العمق الموضعي والإشارات الدلالية، مع جعل المحتوى أكثر قابلية للقراءة ودقة للباحثين.

4. أجب على الأشخاص واطرح الأسئلة أيضًا

هناك طريقة أخرى لتحسين العمق الدلالي للمحتوى الخاص بك وهي الإجابة على الأسئلة الشائعة التي يطرحها المستخدمون فيما يتعلق بكلمتك الرئيسية.

وفقًا لدراسة حديثة شملت 2.5 مليون استعلام بحث، تظهر الآن ميزة “الأشخاص يسألون أيضًا” في Google 48.4% لجميع استعلامات البحث، وغالبًا ما تكون أعلى من الموضع 1.

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة في محتوى صفحة الويب الخاصة بك، لا تقوم فقط بتحسين إشاراتك الدلالية، بل تمنح صفحتك أيضًا الفرصة للتصنيف في أعلى نتائج SERP.

يمكن أن تظهر صفحات الويب لأسئلة PAA حتى لو ظهرت نتيجة الرابط الأزرق الخاصة بها في الصفحة 2!

5. أضف البيانات المنظمة

على الرغم من أنه لا يُنظر إليها غالبًا على أنها استراتيجية تحسين محركات البحث الدلالية، إلا أن البيانات المنظمة تدور حول نقل معنى المحتوى مباشرةً إلى برامج زحف Google.

توضح البيانات المنظمة وظيفة المحتوى أو كائنه أو وصفه.

على سبيل المثال، عند استخدام مخطط المنتجات على صفحة المنتج، فإنك تنقل على الفور إلى Google مجموعة متنوعة من التفاصيل المهمة.

يتضمن ذلك معلومات مثل النوع والأبعاد واللون والحجم وما إلى ذلك.

عند إقرانه بمحتوى آخر ذي صلة لغويًا أو غني بالموضوع على صفحة الويب الخاصة بك، يكون الغرض من محتوى الويب الخاص بك ومعناه واضحًا بشكل لا لبس فيه لمحركات البحث.

6. استخدم أدوات محسن المحتوى

تقوم أدوات تحسين المحتوى بالعمل الشاق المتمثل في تحديد جميع المصطلحات ذات الصلة لغويًا بالنسبة لك.

إنها توفر بشكل أساسي “رموز الغش” لتحسين العمق الموضعي.

من المؤكد أن كاتب محتوى تحسين محركات البحث يمكنه التحقق من ترتيب المحتوى في الصفحة الأولى لتحديد المصطلحات المهمة.

لكن برنامج تحسين المحتوى يقوم بنفس العمل في غضون ثوانٍ.

من خلال إضافة تلك المصطلحات أو المواضيع أو الأسئلة إلى الصفحة، يمكنك تحسين عمق الموضوع وبالتالي ممارسة تحسين محركات البحث الدلالي.

7. قم ببناء مجموعات المواضيع على موقع الويب الخاص بك

على عكس مجموعات الكلمات الرئيسية، تركز مجموعات المواضيع على أكثر من مجرد جزء واحد من المحتوى.

مجموعات المواضيع هي مجموعات من أجزاء المحتوى التي تتمحور حول موضوع مركزي.

على سبيل المثال، مجموعة الكلمات الرئيسية الموضحة في الإستراتيجية رقم 1 هي جزء من مجموعة مواضيع أكبر تركز على بناء الروابط.

ترتبط المقالات المتنوعة (كل منها تستهدف مجموعة الكلمات الرئيسية الخاصة بها) بـ “الصفحة الأساسية” الأساسية التي تركز على الموضوع الأكبر وهو بناء الروابط.

الهدف من مجموعات المواضيع هذه هو ثلاثة أضعاف:

أولاً، قم بتحسين إشارات تحسين محركات البحث الدلالية والمعنى.

ثانيًا، قم بتحسين العدد الإجمالي لتصنيفات الكلمات الرئيسية.

وثالثًا، إنشاء هذا الموقع كمرجع في “بناء الروابط”.

يعتمد عدد مجموعات المواضيع على موقع الويب الخاص بك على المنتجات أو الخدمات التي تقدمها علامتك التجارية.

الأفكار النهائية حول تحسين محركات البحث الدلالية

مرة أخرى، يشمل تحسين محركات البحث الدلالي مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والمفاهيم، ولكنه يركز جميعًا على المعنى واللغة والقصد من البحث.

يمكن لخبراء تحسين محركات البحث (SEO) الاستفادة من استراتيجيات تحسين محركات البحث الدلالية لتسليط الضوء على الإشارات الدلالية التي يتم تدريب خوارزميات Google على التعرف عليها.

ومن خلال القيام بذلك، لن تقوم Google بربط موقع الويب الخاص بك ببعض الكلمات الرئيسية فحسب، بل بالعديد من الموضوعات الأكبر حجمًا – وآلاف الكلمات الرئيسية واستعلامات البحث المرتبطة بها.

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