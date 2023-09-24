Rewrite this title: 7 طرق لتحسين محركات البحث المحلية وجذب أعمال جديدة

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لتحسين محركات البحث المحلية وجذب أعمال جديدة

هناك فرق كبير بين الطريقة التي يعمل بها تحسين محركات البحث العضوية القياسية والطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع تحسين محركات البحث المحلية.

لا يقتصر الأمر على اختلاف نية البحث فحسب، بل إن الخوارزميات التي يستخدمها Google لعرض حزمة الخريطة تختلف عن الخوارزميات العضوية الرئيسية.

في هذه المقالة، سأطلعك على الطرق التي يمكنك من خلالها كسب عملاء جدد وتحسين ظهورك من خلال تحسين محركات البحث المحلية.

أفضل الطرق لتحسين SEO المحلي الخاص بك

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1. راقب الأسئلة والأجوبة الخاصة بالملف التجاري على Google الخاصة بمنافسيك

يحتوي الملف التجاري على Google (GBP) على وظيفة رائعة يمكنها أن تفعل المعجزات لتنمية الأعمال التجارية الجديدة – وهي ميزة الأسئلة والأجوبة.

إذا كنت تستخدمه بشكل جيد لمؤسستك، فيمكن أن يساعد في تحويل العملاء الذين هم على الحياد.

لكن لا تتوقف عند هذا الحد. اقضِ بعض الوقت في البحث عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بمنافسيك أيضًا. تعرف على ما يطلبه عملاؤك المحتملون من الآخرين في مجال عملك.

كيف يعمل سؤال وجواب الجنيه الاسترليني

على الخاص بك الملف التجاري على جوجل، قد تلاحظ زر “طرح سؤال”. بمجرد النقر عليه، يتم نقل المستخدمين إلى شاشة تسمح لهم بإرسال سؤال.

لقطة شاشة من الملف التجاري على Google، سبتمبر 2022

هذا الشيء التالي هو المفتاح. لا يتم إرسال السؤال إلى صاحب الملف الشخصي. يتم تقديمه إلى حساب تعريفي. وهذا يعني أنها مرئية لأي شخص يرى قائمة الملف التجاري على Google.

بمجرد نشر سؤال في قائمة الملف التجاري على Google الخاصة بمنافسيك، ستتمكن من رؤيته.

وبمجرد الإجابة على السؤال، تصبح تلك المعلومات – والمشاركة – متاحة للجميع في المستقبل ليراها.

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

تعد هذه الأسئلة طريقة رائعة لتشجيع الباحثين المحليين على الأعمال الجديدة. من المرجح أن يتم طرح الأسئلة من قبل أشخاص لم يسبق لهم زيارة هذا النشاط التجاري من قبل ولكنهم موجودون في السوق المستهدف.

إنهم يتفاعلون بالفعل مع العلامة التجارية ولكنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن يلتزموا بالزيارة.

لقائمة الخاصة بك

باستخدام الجنيه الإسترليني الخاص بك، يمكنك استغلال هذه الفرصة للتحدث مع مستهلك محلي محتمل يقع في أسفل مسار التحويل.

إذا كانوا في المرحلة التي عثروا عليك فيها ويفكرون فيك بما يكفي لطرح بعض الأسئلة، فقد يكون الرد المدروس هو كل ما يتطلبه الأمر لرؤيتهم يدخلون أبوابك.

على قائمة المنافسين

انظر إلى الأسئلة التي يطرحها عملاء منافسيك والعملاء المحتملين. استخدم هذا لملء المعلومات بشكل أفضل في ملفك الشخصي وموقعك الإلكتروني.

إذا لاحظت الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها حول توفر البيتزا الخالية من الغلوتين من مطاعم البيتزا الأخرى في منطقتك، على سبيل المثال، فأنت تريد التأكد من إبراز منتجاتك الخالية من الغلوتين على موقعك وقائمتك.

يمكن لهذا النوع من الأبحاث أن يبقيك متقدمًا بخطوة على المنافسين المحليين، خاصة إذا كانت الأسئلة المطروحة عليهم سلبية بعض الشيء.

فكر في هذا السؤال: “هل مازلت تعزف الموسيقى الصاخبة؟”

إذا رأى أحد رواد المطعم المحتملين هذا السؤال مطروحًا من شركة أخرى، فهذا يجعله يفكر على الفور في البيئة التي سيتناول فيها وجبته.

قد يجعلهم ذلك يتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون حقًا من الاستمتاع بلقاء أصدقائهم أثناء تناول وجبة كما خططوا.

أجب عن الأسئلة التي يتم طرحها على منافسيك على موقع الويب الخاص بك والجنيه الاسترليني قبل أن يسألها أي شخص. اذكر في وصفك أن العملاء سيستمتعون بتناول وجبة مصحوبة بموسيقى مريحة ومريحة.

وهذا يمكن أن يمنحك ميزة كبيرة على منافسيك للفوز بأعمال جديدة في منطقتك الجغرافية.

عندما تجيب بشكل استباقي على سؤال عميل محتمل قبل أن يضطروا إلى طرحه، فإنك تثبت أنك تفهم احتياجاتهم ورغباتهم.

2. قم بتعديل قائمة منتجات Google للحصول على مزيد من التعرض

جوجل يسمح الشركات التي لديها GBP لتحميل تفاصيل المنتجات التي تقدمها. ويمكن للعملاء المحتملين الاطلاع على ذلك في نتائج بحث الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

تظهر القوائم بالجنيه الإسترليني بتنسيق دائري على الخرائط وفي كل من الرف الدائري وضمن علامة التبويب في البحث.

يتيح كلا التنسيقين للمستخدمين النقر على بطاقات المنتج للحصول على مزيد من التفاصيل أو الاتصال بموقع الويب أو زيارته.

كيف تعمل قوائم منتجات الجنيه الاسترليني

أصبح تحميل منتجاتك إلى ملف تجاري على Google أكثر سهولة. أصدرت Google طريقة جديدة للقيام بذلك تسمى “مدبب“. Pointy هو جهاز يتم توصيله بين ماسح الباركود وجهاز نقطة البيع. أثناء فحص المنتجات ضوئيًا، تضيفها خدمة Pointy إلى Google.

هذه طريقة سريعة لتحميل مخزون منتجاتك إلى ملفك التجاري على Google. ومع ذلك، هناك قيود حول هذا الأمر، حيث إن Pointy متوفر فقط في بعض البلدان كما أنه غير مناسب أيضًا للمنتجات التي لا تحتوي على رموز شريطية (باقات الزهور، على سبيل المثال).

لا يزال من الممكن تحميل المنتجات يدويًا. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي والنقر على .

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

قد تتطلع إلى عرض بعض المنتجات على غيرها لعدة أسباب. قد يكون لديك فائض في المخزون في أحد مواقعك، على سبيل المثال.

إن وضع هذا السهم في مقدمة قائمة الجنيه الاسترليني لهذا الموقع سيساعد في تنبيه العملاء المحليين إليه. سيسمح لك باستهداف منتجات محددة بشكل أكبر للجماهير ذات الصلة، اعتمادًا على موقعهم.

على سبيل المثال، قد يتم تقديم المنتجات الموسمية بشكل أفضل أولاً. ربما يكون الموقع الجغرافي لورشة إصلاح السيارات الخاصة بك مخصصًا لموجة ثلجية غير موسمية. قم بتحرير قوائم إطارات الثلج الخاصة بك لإحضارها إلى بداية الرف الدائري.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز رؤية منتجك في الوقت المناسب تمامًا لعميل جديد في موقعك المستهدف لرؤيته.

3. استخدم رسائل Google التجارية قدر الإمكان

يمكن أن يشتمل الملف التجاري على Google على وظائف تتيح للشركات التواصل مع العملاء مباشرة من SERPs.

عند تفعيله، سيعرض GBP زرًا يمكن للمستخدمين النقر عليه لبدء المراسلة المباشرة مع الشركة.

كيف تعمل رسائل الأعمال بالجنيه الإسترليني

هذه الوظيفة موجودة منذ عام 2017 في الملف التجاري على Google ومنذ عام 2018 في خرائط Google. ومع ذلك، فقد وصل مؤخرًا إلى سطح المكتب.

إذا كنت مالكًا للجنيه الإسترليني، فيجب أن ترى الخيار الموجود في لوحة تحكم سطح المكتب لديك أسفل علامة التبويب.

يمكنك بعد ذلك تعيين عناصر مثل الرد التلقائي الأولي ليتم إرسالها عندما يرسل الزائر رسالة لأول مرة أنك تستخدم هذه الخدمة.

للتأكد من تقديم الخدمة في الوقت المناسب، توصيك Google الرد على جميع الرسائل خلال 24 ساعة.

إذا لم تقم بذلك، فقد تقوم Google بإلغاء تنشيط خدمة المراسلة في حسابك. يمكن أن تظهر أوقات الاستجابة أيضًا في بحث Google وخرائط Google.

قد يعرض Google “يستجيب عادةً خلال بضع دقائق”، أو “يستجيب عادةً خلال بضع ساعات”، أو “يستجيب عادةً خلال يوم واحد”، أو “يستجيب عادةً خلال بضعة أيام”، اعتمادًا على متوسط ​​وقت الرد.

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

ليس لدى الجميع الوقت (أو الرغبة) لاستدعاء شركة لم يتعاملوا معها بعد. يعد السماح للعملاء المحليين المحتملين بإرسال رسائل إليك مباشرةً من الجنيه الاسترليني الخاص بك طريقة ممتازة لتبسيط المحادثات معهم.

إذا استجبت بسرعة، فستزداد فرص تحويل هذا العميل المحتمل إلى حد كبير.

يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات المحلية التي ربما لا تستخدم مراكز الاتصال أو المراسلة المركزية. يمكن أن تكون نقطة اتصال أخرى توضح تخصيص الأعمال بناءً على الموقع الذي يتواجد فيه المستهلك.

فكر في العروض والخدمات ونبرة الصوت التي قد تكون أكثر ملاءمة لعملائك في تلك المنطقة الجغرافية المحددة. هذه هي فرصتك لتسليط الضوء مرة أخرى على مدى معرفتك بعملائك.

استفد من الاسم المحلي للمنطقة التي يقع فيها عملك. وتحدث عن الأحداث والجمعيات الخيرية المحددة التي تدعمها في المنطقة.

أي إشارة إضافية إلى أن عملك يخدم السكان المحليين على وجه التحديد يمكن أن يساعد في تعزيز صلتك بالعميل المحتمل الذي اتصل بك.

والآن بعد أن أصبحت الوظيفة متاحة في مجموعة واسعة من الأماكن على الويب، ستكون فرصة عدم التعامل مع عملائك المحتملين بهذه الطريقة فرصة ضائعة.

تستمر Google في تحديث الميزات المتوفرة من خلال خاصية الملف التجاري على Google. تأكد من إبقاء قائمتك مملوءة بالكامل بالسمات ذات الصلة عندما تصبح متاحة.

كيف تعمل السمات الجديدة

تضيف Google بشكل متكرر وظائف إلى الملف التجاري على Google والتي قد يكون نشاطك التجاري مؤهلاً لاستخدامها. ومع ذلك، ليست كل ميزة جديدة متاحة لجميع أنواع الأنشطة التجارية.

تعتمد إمكانية الوصول إلى التحديثات الجديدة على الفئة التي تم تعيينها كفئة أساسية بالجنيه الإسترليني.

لمواكبة الميزات الجديدة التي أصبحت متاحة والأشخاص المؤهلين لها، قم بزيارة Google’s GBP صفحة الإعلانات.

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

مع أي تغيير جديد في الملف التجاري على Google، فإن الاعتماد المبكر سيضعك في المقدمة. على الرغم من أن هذه السمات لن تؤثر بالضرورة على تصنيفاتك في حزمة الخرائط، إلا أنها يمكن أن تجعل عملك أكثر جاذبية للعملاء المحليين المحتملين.

على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن السمات تفاصيل ملكية النشاط التجاري. على سبيل المثال، من الممكن تضمين سمات مثل “مملوكة للنساء” و”مملوكة للسود” في ملفك التجاري.

قدمت Google أيضًا خيارًا للإشارة إلى دعم الشركة لمجتمع LGBTQ+ من خلال سمات “LGBTQ+ Friendly”.

إن الأعمال التجارية التي تُظهر أنها شاملة وداعمة لمجموعات الأقليات يمكن أن تساعد أعضاء تلك المجموعات على الشعور بالترحيب. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون معرفة أنه سيتم الترحيب بهم في شركة ما هو الفرق بين زيارتهم هناك بدلاً من منافس لا يضمن دعمه.

لقطة شاشة من الملف التجاري على Google، سبتمبر 2022

5. انضم إلى الأسواق والمنتديات المحلية

إن مفتاح تسويق أعمالك المحلية بشكل جيد هو فهم ما يبحث عنه جمهورك. هناك طريقة رائعة لفهم السوق المستهدف وهي قضاء الوقت في مكان تواجدهم.

وهذا يشمل الانترنت.

تأكد من تسجيل عملك في الدلائل والمنتديات المحلية. هذا ليس كثيرًا لصالح الاقتباس التقليدي. وذلك حتى تتمكن من أن تكون من بين عملائك المحتملين، وتستمع إلى ما يتحدثون عنه.

كيف تعمل الأسواق والمنتديات المحلية

الأسواق عبر الإنترنت

انظر إلى منصات مثل Facebook للأسواق ذات الصلة بموقعك ومنتجاتك. لا تحتاج بالضرورة إلى التفاعل مع الجمهور لمعرفة المزيد عن هويتهم وما يستجيبون له.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع منتجات حرفية محلية الصنع في متجرك، فيمكنك التعرف على المبلغ الذي يرغب جمهورك في دفعه مقابل المنتجات من خلال الاطلاع على العناصر المماثلة التي يتم بيعها مقابلها في مدينتك Facebook المتجر.

من خلال مشاهدة ما يقوله جمهورك المحلي عن الأسعار والجودة والشحن ومصادر المنتجات، يمكنك البدء في فهم المزيد عن تفضيلات جمهورك.

المنتديات

إذا كنت أحد مطاعم البيتزا المحلية، فمن الأفضل أن تنضم إلى Reddit subreddits لمدينتك وتقرأ المواضيع التي تتحدث عن المطاعم في منطقتك.

ماذا يقول جمهورك المحلي عن منافسيك؟ هل سئموا مطاعم البيتزا ويريدون حقًا أن يقدم شخص ما شيئًا جديدًا للمنطقة؟

ربما يكونون متحمسين للمتاجر المحلية المستقلة ويريدون دعمها بشكل أكبر.

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

يمكن أن يساعدك هذا النوع من المعلومات في تصميم إستراتيجية التسويق عبر البحث ونبرة الصوت والمزيد.

انتقل إلى الأماكن التي يتحدث فيها أفراد جمهورك المستهدف بحرية عن منطقتك المحلية. اكتشف ما يريدون من شركاتهم المحلية.

إذا كنت تشعر بالشجاعة، فيمكنك التفاعل مع جمهورك على هذه المنصات. ويجب أن يتم ذلك بحساسية وأصالة.

معظم الناس لا يريدون أن يتم التنقيب عن المعلومات دون موافقتهم. كن منفتحًا وصادقًا عند التواصل للحصول على تعليقات حول هذه المواقع.

كلما تمكنت من مشاهدة جمهورك والتعلم منه، زادت احتمالية قدرتك على تقديم المنتجات والخدمات التي سيستجيبون لها بشكل جيد.

6. لا تهمل Bing وDuckDuckGo وغيرهما

إن Google ليس محرك البحث الوحيد الذي يجب أن تهتم به. هناك أيضًا تطبيقات أخرى قد تكون نقطة الاتصال الأولى للمستخدمين الذين يبحثون عن معلومات حول الشركات المحلية.

كيف تعمل محركات البحث الأخرى

قد ترى أن الغالبية العظمى من الزيارات العضوية التي تتجه إلى موقعك تأتي من Google. لا تنس أنك قد لا تتتبع جميع الطرق التي يكتشفك بها العملاء من خلال البحث.

قد لا يؤدي ظهور ملفك الشخصي في SERPs إلى إنشاء نقرة. ونتيجة لذلك، فإنه لن يظهر في برنامج تحليلات الويب الخاص بك.

لذلك، ما لم تكن تقوم بقياس مرات الظهور عبر محركات البحث المختلفة، فلن تعرف أن نشاطك التجاري قد تمت مشاهدته على محركات مثل Bing أو DuckDuckGo.

يتم تشغيل خرائط DuckDuckGo بواسطة Apple خرائط. لذلك، إذا كنت تريد أن يظهر عملك في حزمة خرائط DuckDuckGo المحلية، فستحتاج إلى إعداد عملك باستخدام Apple ربط الخرائط حساب تعريفي.

وبالمثل، يستخدم Bing Bing Places لتشغيل وظائف الخرائط المحلية الخاصة به. لن يساعدك إعداد قائمة الملف التجاري على Google وتحسينها في زيادة الرؤية العضوية على Bing.

إننا نشهد زيادة في شعبية محركات البحث الأخرى بمرور الوقت، وفي بعض المواقع، لا يعد Google محرك البحث الأساسي المستخدم.

إذا كان لديك متاجر فعلية أو مواقع أعمال خارج الولايات المتحدة، فيجب عليك الاطلاع على محركات البحث الشائعة أيضًا في تلك المناطق.

تأكد من استخدام وظيفة الخريطة المحلية لمحركات البحث الأخرى.

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

ومرة أخرى، فإن تواجدك في مكان لا يتواجد فيه منافسوك سيضعك في وضع جيد.

إذا لم يظهر منافسوك في Apple إذا ظهرت نتائج الخرائط في DuckDuckGo، فمن المرجح أن تفوز بأعمال الباحثين المحليين الذين يستخدمون هذا النظام الأساسي.

7. راقب سمعتك

ربما تراقب عن كثب التعليقات الموجودة على مواقع مثل TripAdvisor. يمكنك أيضًا التحقق من قائمة ملفك التجاري على Google بانتظام.

ولكن هل تتابع بعض الأماكن الأخرى في SERPs والتي قد تمنح العملاء المحتملين وجهة نظر خارجية عن عملك؟

كيف تعمل مراقبة السمعة

استعلامات البحث المحلية في أعلى ووسط مسار التحويل، مثل [car mechanic telford]، يمكنه إعادة مجموعة متنوعة من الميزات في SERPs.

مواقع المراجعة والدليل المميزة بشكل بارز

ألق نظرة على نتيجة SERP هذه:

لقطة شاشة من البحث عن [car mechanic telford]، جوجل، سبتمبر 2022 يسرد العرض الدائري العلوي الدلائل الكبيرة ومواقع التواصل الاجتماعي والأدلة المتخصصة. يمنح هذا العملاء المحتملين إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشركتك – وربما حتى المراجعات – على المواقع التي قد لا تقوم حتى بفحصها.

وبصرف النظر عن البيانات غير الدقيقة التي قد تحتويها هذه المواقع عن شركتك، ماذا قال عنك العملاء أو الموظفون السابقون أو حتى المنافسون؟

نظرًا لأن الروابط إلى هذه المواقع تظهر كميزة أولى في Google SERPs لهذا الاستعلام، فمن المنطقي أنها قد تحصل على قدر كبير من الرؤية من عملائك المحتملين.

يسأل الناس أيضا

إذا كان العملاء بصدد تضييق نطاق اختيارهم للأعمال، فقد يبدأون في البحث عن معلومات محددة حول تلك الأنشطة التجارية. يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى ظهور ميزة “يسأل الأشخاص أيضًا”.

عند البحث عن [is (name of a mechanic) in Telford any good]، ظهر مربع PAA التالي، ويتحدث تحديدًا عن تلك العلامة التجارية.

لقطة شاشة من بحث Google، سبتمبر 2022

السؤال الأول الذي يطرحه “الناس أيضًا” هو “لماذا؟” [brand] غالي جدا؟” هذا لا يوحي بالكثير من الثقة في القيمة مقابل المال لهذا الميكانيكي المعين.

على الرغم من أنه لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله للتحكم في الأسئلة التي تظهر في قسم “يسأل الأشخاص أيضًا”، فمن المهم محاولة التأثير على تصور أولئك الذين قد ينقرون على هذا السؤال.

اكتب صفحة تتناول هذا السؤال وحاول الحصول على تصنيف لها. بهذه الطريقة، عندما ينقر أحد الأشخاص المهتمين بنشاطك التجاري المحلي على هذا السؤال، سيرى على الأقل إجابتك حول “جودة الخدمة”، و”عدم المساومة باستخدام قطع الغيار الرخيصة”، و”الفنيين ذوي المهارات العالية الذين تدفع لهم جيدًا مقابل عملهم”. خبرة.”

كيف يساعد هذا في بناء أعمال جديدة؟

من المهم أن تتذكر أن ما يراه العميل المحتمل عنك قد لا يكون مجرد المعلومات التي تكتبها على موقع الويب الخاص بك أو قوائم الملف التجاري على Google.

وقد لا تكون حتى المراجعات المتبقية على المواقع التي تراقبها عن كثب وتستجيب لها.

سوف يتأثر العميل المحتمل بشدة بآراء الآخرين وتجاربهم في عملك. تميل الشركات المحلية إلى جذب الكثير من التقييمات لأنه يتم الترويج لها من خلال المواقع التي تشجعها على تركها.

من المحتمل أن يكون التصور السلبي لعملك هو الفرق بين فوزك أو خسارتك لعميل جديد.

قم دائمًا بمراقبة SERPs حول مصطلحات البحث الأساسية التي تؤدي إلى توليد العملاء المحتملين. حدد أين يمكن أن تتشكل تصورات سلبية عن عملك.

خاتمة

هناك العديد من جوانب تحسين محركات البحث (SEO) التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار إذا كنت تريد أن يحقق عملك أداءً جيدًا مع جمهورك المحلي.

كيف يظهر موقع الويب الخاص بك لعمليات البحث ذات القصد المحلي في خرائط Google ويمكن لبرامج SERP القياسية أن تؤدي إلى نجاح عملك أو فشله.

إذا كنت تريد أن ينجح عملك التجاري عبر الإنترنت، فتأكد من تطوير إستراتيجية محلية قوية لتحسين محركات البحث.

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