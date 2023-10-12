Rewrite this title: 7 طرق لتعزيز ملفك المهني في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لتعزيز ملفك المهني في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

في المناخ الاقتصادي الحالي حيث أصبح سوق العمل أكثر تنافسية، في بعض الأحيان قد يكون التميز عن الآخرين أمرًا سهلاً مثل تعزيز سيرتك الذاتية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) عن طريق القيام بالأشياء التي تحبها.

إن المشاركة في الشبكات الاجتماعية والمدونات والمنتديات وتخصيص الوقت للحفاظ على مهاراتك في المقدمة من خلال التجريب وحتى التبرع بتحسين محركات البحث مجانًا لن يؤدي إلى تعزيز سمعتك عبر الإنترنت فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على التفوق في حياتك المهنية في التسويق عبر البحث.

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1. مواكبة الشبكات الاجتماعية

لقد اخترت التركيز على شبكتين.

يعرف معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO). Twitter. تأكد من استخدام الموقع بكامل إمكاناته من خلال الاستفادة من الأفضل Twitter لأغراض تحسين محركات البحث.

WeFollow.com-هذا هو Twitter الدليل. أوصي بإدراج نفسك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. عملية التسجيل قصيرة وبسيطة. سيُطلب منك تحديد ما يصل إلى خمسة اهتمامات، وهذا هو المكان الذي ستحتاج فيه إلى تضمين موضوعات مثل تحسين محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بناء الروابط أو أي شيء تشارك فيه. بمجرد إضافتك إلى الدليل، سيتم إدراج الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مماثلة قادر على العثور عليك بسهولة واختيار متابعتك. سيؤدي هذا إلى تحسين الخاص بك Twitter التعرض لجمهور متعلق بتحسين محركات البحث.

TweetDeck- هذه أداة ممتازة تتيح للأشخاص مواكبة ذلك Twitter في لمحة. قم بتنزيله ووضع أيقونة على سطح المكتب الخاص بك. انقر على الأيقونة كل صباح وقم بتصغيرها. واصل عملك طوال اليوم وافتح نافذة TweetDeck بقدر ما تريد أو قليلًا.

يقوم TweetDeck بشكل أساسي بتكثيف كل ما لديك Twitter المعلومات وتجعل من السهل تحديد ما تريد رؤيته وما لا تريد رؤيته. على سبيل المثال، اخترت أن يكون لدي ثلاثة أعمدة في TweetDeck الخاص بي، بما في ذلك أصدقائي والإشارات الخاصة بي والرسائل المباشرة. تظهر قائمة أسفل كل منها على شكل مخطط سهل القراءة. يتم توفير خيارات متعددة لكل عمود مثل مسح الكل ووضع علامة كمقروء وإظهار الأكثر شيوعًا وعدد قليل من الخيارات الأخرى.

الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل Facebook يمكن إضافتها إلى TweetDeck الشخصي الخاص بك إذا اخترت ذلك. هناك أدوات أخرى تم تطويرها لتسهيل متابعة شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة مثل helloTxt ولكني أوصي باستخدام TweetDeck. ناجح Twitter يتم تحديث الملف الشخصي قليلاً ونعلم أن ذلك يمكن اعتباره أمرًا مملاً، ومع ذلك، فهو ضروري خاصة لأي متخصص في تحسين محركات البحث. وجود TweetDeck يجعل التغريد وإعادة التغريد أمرًا سهلاً بشكل مستمر.

Retweets- المرور. مرور. مرور. عندما غيرها Twitter المستخدمين، وخاصة الشركات الأخرى التابعة لكبار المسئولين الاقتصاديين Twitter يقوم المستخدمون بإعادة تغريد المحتوى الخاص بك، وستحصل على قدر لا بأس به من حركة المرور إلى موقعك Twitter الصفحة الرئيسية. تتيح إعادة التغريد أيضًا وضع إشارة مرجعية أو التصويت عبر Digg وSphinn وReddit والمزيد. المشاركة تعني الاهتمام، لذا تذكر إعادة التغريد للآخرين أيضًا!

علامات التصنيف – يعد علامة التصنيف أو # المُضاف إلى التغريدة طريقة رائعة لإنشاء فئات أو موضوعات جماعية للتغريدات. بهذه الطريقة، يمكن تجميع التغريدات المتعلقة بـ SEO معًا. ومن ثم يمكن العثور عليهم بسهولة باستخدام ميزة search.twitter.com.

LinkedIn هو موقع احترافي حيث توجد بالفعل ملفات تعريف SEO أخرى. قم بإدراج قدراتك والخوض في التفاصيل حول الإنجازات ليراها الآخرون. يحب Google الزحف إلى LinkedIn. ربما يكون هذا أحد أفضل الأشياء المتعلقة بالانضمام إلى هذه الشبكة.

بمجرد القيام بذلك، سيتم العثور عليك بسهولة. حاول البحث عن اسمك أو اسم شخص تعرفه على LInkedIn على Google. أضمن لك أن الملف الشخصي على LinkedIn المرتبط بالاسم الذي تبحث عنه سيظهر في الجزء العلوي من Google.

نشر السيرة الذاتية + تلقي التوصيات = التعرض المهني.

إذا لم يكن لديك نص أساسي في ملفك الشخصي على LinkedIn، فمن الجيد إضافة بعض النص. على سبيل المثال، بدلاً من إدراج “شركتي” في ملفي الشخصي المرتبط، لدي “البحث والتواصل الاجتماعي” كنص الربط المرفق بعنوان URL الذي أريده. انظر المثال أدناه.

لتغيير النص الأساسي لمواقع الويب داخل LinkedIn:

انتقل إلى تحرير الملف الشخصي

انتقل إلى تحرير موقع الويب

قم بالتمرير لأسفل إلى أخرى

إضافة نص الربط

2.الحصول على شهادة SEO

حتى لو كنت تعتقد أنك متماسك جدًا عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، فلن يضرك أبدًا الحصول على المزيد من التعليم. يمكن أن تكون شهادة تحسين محركات البحث (SEO) مفيدة لأنه في كثير من الأحيان يشعر العملاء أن بإمكانهم الحصول على المزيد من الثقة في أولئك المعتمدين. تجعل الشهادة محترف تحسين محركات البحث (SEO) يبدو أكثر موثوقية وتضع الشخص الحاصل على الشهادة في صدارة المنافسة بخطوة. بالإضافة إلى مظهرك، فهو بالتأكيد يساعد على توسيع خلفيتك التعليمية ومعرفتك في مجال تحسين محركات البحث. يعد Market Motive فرصة رائعة للحصول على دورات عبر الإنترنت من متخصصين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتي تتضمن مقاطع فيديو واختبارات.

3. ابق على اطلاع

مواكبة القراءات والأخبار. حاول البقاء على اطلاع بأحدث تحديثات تحسين محركات البحث (SEO). بالإضافة إلى البقاء على اطلاع، فهي فرصة للتغريد حول المواضيع الساخنة وجذب اهتمام الآخرين. على الرغم من أنني على دراية بالكثير من المواضيع التي تدور حول SEJ، إلا أنني كثيرًا ما أجد نفسي أبحث في المجلة أو أرجع إليها للحصول على أخبار تحسين محركات البحث. أنتقل أيضًا إلى كتاب SEObook الشهير و المائدة المستديرة لمحرك البحث

مرة أخرى، Twitter يكون مفيدًا عند محاولة القفز على متن قطار المعلومات. تحقق من TweetDeck الخاص بك للحصول على تحديثات SEO من الأشخاص الذين تتابعهم.

4.المدونة

اكتب عن الأشياء التي مررت بها، وشاهدتها، وتعلمتها، وأنجزتها. اكتب عما يصلح وما لا يصلح. المدونة في كثير من الأحيان. هذه فرصة لك لجذب الانتباه. ضع في اعتبارك أن التعليق لا يقل أهمية عن التدوين.

5. احتفظ بنفس الصورة الرمزية لكل شيء

حافظ على صورتك كما هي. يشجع الوجه الودود الأشخاص على النقر على تغريداتك ومدوناتك وجميع المحتويات الأخرى. يمكن أن يقطع التعرف على الوجوه شوطًا طويلاً في عالم تحسين محركات البحث (SEO).

6. قم بعمل غير ربحي

بالإضافة إلى مجرد مساعدة قضية نبيلة، فإن العمل الخيري يساعد الآخرين على رؤية ما أنت قادر عليه. أقترح اختيار مؤسسة محلية غير ربحية وأخذ الأمر على عاتقك لمعرفة ما يمكنك فعله من أجلهم. قم بإنشاء موقع ويب إذا لم يكن موجودًا، وساعد في جهود تحسين محركات البحث الخاصة بهم وشارك. لا تكن مترددًا أو خجولًا في تقديم المساعدة. سوف تفاجأ برد الفعل الذي تحصل عليه. المنظمات غير الربحية متحمسة لوجود طرف مهتم يرغب في مساعدتها.

لن يساعد هذا في تقديم مواهبك للجمهور فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة رائعة للتواصل. قد يكون لدى المنظمة التي تختارها مجلس إدارة يمكنك الانضمام إليه، وبمجرد حضور الاجتماعات والتواصل الاجتماعي، سيتم الاعتراف بنجاحك ومواهبك من قبل الأشخاص في مجلس الإدارة وغيرهم من جميع أنحاء المنظمة. المشاركة في تحسين محركات البحث لمؤسسة غير ربحية واحدة فقط يمكن أن تساعدك على تحقيق الكثير. ستندهش من الطريقة التي سيأتي بها الأشخاص الذين لا تعرفهم إليك في النهاية لطلب خدماتك لأن الكلمة المتداولة في الشارع هي أنك قمت بعمل رائع مع مؤسسة “X” الخيرية.

7. إنشاء محفظة

قم بإنشاء عرض رقمي لعرض مجموعتك. تضمين قسم “نبذة عني”. لأغراض تحسين محركات البحث، يعد هذا القسم فكرة جيدة لأنه يمكن العثور عليك بناءً على المعلومات المدرجة.

ضع المعايير ضمن علامة الوصف التعريفي لإعطاء المعلومات ذات الصلة لأولئك الذين يقومون بمسح النتائج مما يشجع على المزيد من الزيارات.

في قسم “نبذة عني”، ما يلي:

وحضر المدارس

مجالات الخبرة

العمل الحالي

أضف كل الأعمال التي لديك بما في ذلك عمل تحسين محركات البحث (SEO) مع العملاء ومواقع الويب والمدونات وأي شيء آخر ذي صلة. يعد العمل غير الربحي مفيدًا هنا ولا يؤدي إلى زيادة محفظتك فحسب، بل يترك العمل انطباعًا جيدًا. تأكد من تضمين رابط لجميع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك على صفحتك الرئيسية وربما ضمن علامة التبويب “اتصل بي” أيضًا.