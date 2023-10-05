Rewrite this title: 7 طرق لزيادة سرعة ووردبريس بسرعة

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لزيادة سرعة ووردبريس بسرعة

يبدو أن الجميع في عجلة من أمرهم هذه الأيام، وأوقات التحميل عبر الإنترنت مهمة. تشير الدراسات إلى أن مواقع WordPress السريعة تعمل بشكل أفضل من حيث:

التحويلات

سهولة الاستخدام

تحسين محركات البحث (محركات البحث تقدر السرعة حقًا)

قابلية الإعجاب

الوقت الذي يقضيه الأشخاص في التصفح

الآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية زيادة سرعة موقع WordPress الخاص بك بسرعة!

1. قم بتحديث كل شيء. الآن!

ملحوظة: قبل الضغط على زر التحديث، قم بإنشاء نسخة احتياطية. يجب أن يكون تحديث تثبيت WordPress وموضوع WordPress والمكونات الإضافية أمرًا سهلاً إذا كنت تستخدم منتجات WordPress التي تم إنشاؤها مع وضع أفضل ممارسات WordPress في الاعتبار. يجب أن يهتم الموضوع بالمرئيات فقط، لا أكثر.

سيؤدي تحديث تثبيت WordPress والموضوع والمكونات الإضافية إلى زيادة السرعة حيث يؤدي كل تحديث إلى تحسينات في الأداء والاستقرار والوظائف.

2. استخدم سمة غير منتفخة

في بعض الأحيان، يكون سبب بطء تحميل موقع WordPress هو القالب. ربما يحتوي على الكثير من الرسومات أو الكثير من التعليمات البرمجية الضخمة والوظائف غير الفعالة. حاول اختيار موضوع أبسط.

هناك الكثير من الثقيلة، موضوعات ووردبريس المتضخمة الآن، من المحتمل أنك سوف تتعثر على واحد. يمكن أن يحتوي القالب، على سبيل المثال، على وظيفة محفظة مدمجة. ولكن ماذا لو توقف المطور عن تقديم الدعم والتحديثات؟ ماذا سيحدث لمحفظتك؟ تذكر:

يجب أن يعرض الموضوع المحتوى الخاص بك ويصممه. ينبغي استخدام البرنامج المساعد لإضافة وظيفة.

نظرًا لأن غالبية سمات WordPress المتميزة التي تجدها في الأسواق مثل ThemeForest وMojo Themes لا تخضع أبدًا لإرشادات مراجعة السمات، فمن الأفضل أن تبدأ مع سمات WordPress الافتراضية المجانية وتضيف الميزات والأنماط حسب حاجتك إليها باستخدام المكونات الإضافية وCSS.

3. الحد من استخدام البرنامج المساعد

حدد المكونات الإضافية التي تحتاجها وقم بتحديثها بانتظام

احذف تلك التي لا تستخدمها

قم دائمًا بحذف المكونات الإضافية التي لا تحتاج إليها، لأن كل مكون إضافي تم تشفيره بشكل سيئ (حتى إذا كان معطلاً) يشكل تهديدًا أمنيًا.

4. استخدم المكونات الإضافية لذاكرة التخزين المؤقت

ربما سمعت هذا من قبل. بينما تستطيع تسريع ووردبريس باستخدام طرق أخرى، على الأقل أعط فرصة للمكونات الإضافية لذاكرة التخزين المؤقت. إنها تعمل بشكل جيد إذا قضيت بعض الوقت في معرفة ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح. اثنان من المكونات الإضافية الأكثر تنزيلًا لذاكرة التخزين المؤقت لـ WordPress هما:

لا تقم بتمكين كل شيء، فقط الأشياء الأساسية مثل: ذاكرة التخزين المؤقت للصفحة، أو ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، أو التصغير (قد يجعل موقع الويب الخاص بك يبدو غريبًا بعض الشيء)، أو حاول تمكين خيار CDN.

5. تحسين الصور

يمكن أن تؤدي الصور إلى إبطاء مواقع الويب بشكل كبير، خاصة تلك غير المضغوطة وغير المحسنة. هناك طريقتان لتجنب ذلك:

قم بتحسين الصور قبل تحميلها واقتصاصها إلى الدقة الصحيحة.

قم بتثبيت مكون إضافي يسمى الفسفور الأبيض سماش.it. يقوم بضغط صورك وحذف جميع البيانات الوصفية.

6. استخدم الإعلانات النصية

هناك احتمال أن يغذي نشاطك التجاري عبر الإنترنت نفسه باستخدام الإعلانات. يمكن أن تكون الإعلانات نصية أو مصورة أو تعتمد على جافا سكريبت ويمكن استضافتها على الخادم الخاص بك أو في أي مكان آخر.

قم بحل مشكلة بطء تحميل الإعلانات من خلال الانتقال إلى خيار النص أو الرابط. إذا كان يجب عليك استخدام الصور، فانظر ما إذا كان بإمكانك استضافتها بنفسك.

7. Switch شركة استضافة

قم بإجراء القليل من البحث حول شركات الاستضافة المختلفة. أرسل بريدًا إلكترونيًا لكل شركة استضافة وتعرف على وقت الاستجابة ودعم العملاء قبل أن تحدد اختيارك. اقرا هذا مقالة عن أداء أفضل 7 شركات استضافة ووردبريس.

تحقق مما إذا كانت شركة الاستضافة الخاصة بك تستخدم mod_pagespeed من Google وقم بتنشيطها. سيقوم بتكوين الخادم الخاص بك للسرعة.

يجب عليك مقارنة مدى ذكاء WordPress الخاص بك قبل وبعد القيام بتحسين السرعة. أدوات على الإنترنت مثل بينغدوم و اختبار صفحة الويب استطيع المساعدة.

تؤثر سرعة WordPress بشكل مباشر على سلطة موقع الويب الخاص بك وقد تحدد مستقبل عملك عبر الإنترنت. ما هي الطرق الأخرى التي وجدتها لزيادة سرعة ونجاح مواقعك المدعومة بـ WordPress؟