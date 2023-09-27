Rewrite this title: 7 طرق لكتابة مقدمات للمدونة سيحبها قراؤك وGoogle

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق لكتابة مقدمات للمدونة سيحبها قراؤك وGoogle

هل تريد أن تعرف مرة واحدة وإلى الأبد كيفية صياغة سطور افتتاحية تجذب القراء وتدعم أيضًا جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك؟

تحمل مقدمة المدونة قدرًا كبيرًا من المسؤولية. يجب أن يثير هذان السطران من النسخ فضول الشخص بدرجة كافية حتى يتسنى له تكريس اهتمامه لبقية الصفحة بكل سرور.

يجب أيضًا أن تطمئن مقدمة المدونة القراء بأنهم سيجدون ما يبحثون عنه على الصفحة. والأكثر من ذلك، أنه من المفترض أن يساعد Google في فهم موضوع الصفحة.

وكل ذلك يمثل تحديًا كبيرًا، أليس كذلك؟ خاصة عندما تفكر في أنه يتعين عليك تحقيق كل ذلك في بضع فقرات قصيرة فقط.

ستجد هنا سبع طرق بسيطة لكتابة مقدمات مدونة رائعة بسرعة، وجذب القراء من السطر الافتتاحي، ودعم أهداف تحسين محركات البحث الخاصة بك في هذه العملية.

لماذا يتعين عليك أن تبدأ تدوينة ناجحة (ولماذا يعد ذلك مفيدًا لتحسين محركات البحث لديك أيضًا)

إن جوهر المحتوى الخاص بك – المعلومات التي يبحث عنها الشخص – يكمن في ما هو أبعد من المقدمة.

إنها قائمة النصائح التي يريدونها. أو شرح متعمق لأي مشكلة يواجهونها.

أو ربما تكون هذه الإرشادات توضح للشخص كيفية إكمال مهمة معينة كان يبحث عنها في Google.

لكن من الصعب أن نتخيل أن القراء سيصلون إلى محتوى المقدمة.

إذًا لماذا تعتبر الجمل الأولى التي تستخدمها في بداية مشاركة مدونتك مهمة جدًا؟

لماذا هناك الكثير من الضجة حول مقدمات المدونات (ولماذا يصعب كتابتها)؟

أولاً، المقدمة هي ما يجعل بقية المحتوى الخاص بك يعمل.

دعونا نلقي نظرة على مقدمات المدونة من وجهة نظر كتابة الإعلانات

يعرف مؤلفو الإعلانات قوة السطور الافتتاحية. سواء أكان ذلك إعلانًا، أو نظرة عامة على المنتج، أو نسخة من صفحة ويب، أو أحد أصول تسويق المحتوى، فإنهم يعلمون أن الأسطر الأولى التي يكتبونها ستؤدي إلى إنشاء النسخة أو كسرها.

هذا هو السبب.

افتتاحية آسرة تدعو القراء إلى البقاء على الصفحة

المقدمة الجيدة تجذب الشخص وتحثه على مواصلة القراءة.

بالمناسبة، هذا البيان صحيح أيضًا بالنسبة لجميع أنواع الكتابة – بدءًا من الخيال ونسخ المبيعات وحتى إنشاء محتوى قائم على التسويق.

مهمة المقدمة هي إثارة اهتمام القارئ بدرجة كافية حتى يرغب في مواصلة القراءة. ويحتاج أيضًا إلى ضبط نغمة المحتوى ليأتي ويوضح أن الصفحة تحتوي على المعلومات التي كانوا يبحثون عنها.

فهو يربط القارئ معك

يعمل فتح المدونة تمامًا مثل بداية المحادثة. يمكن أن تُظهر الفقرة الافتتاحية أيضًا شخصيتك وتساعدك على التواصل مع القارئ على المستوى العاطفي.

غالبًا ما أفتح منشورات المدونة من خلال ذكر المشكلات الشائعة المتعلقة بالمشكلة التي أكتب عنها. على سبيل المثال، فتحت منشورًا حول اختبار A/B بهذه الكلمات:

“مخيف، هاه؟

لقد وعدت بزيادة تحويلات الصفحة المقصودة الجديدة والآن يراقب الجميع يديك.

بدت الفكرة بسيطة جدًا في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ كل ما تحتاجه هو تكرار اختبارات A/B التي نجحت مع الآخرين وها هوذا… المزيد من التحويلات مضمونة.

لكنها لم تنجح، أليس كذلك؟

تم تنفيذها واحدة تلو الأخرى، ولم تسفر الاختبارات المقسمة التي أجراها الآخرون عن أي نتيجة على الإطلاق…”

المقدمة الجيدة للمدونة تعد بالوعد

ويتحدث عن فوائد قراءة المحتوى ويثير القارئ للقيام بذلك.

غالبًا ما ترى هذا الجانب من المقدمات الجيدة، في الواقع. في كل مرة ينهي شخص ما المقدمات بعبارة مثل “في هذا المنشور، ستكتشف…”، فإنه يقطع وعدًا ويغري القارئ بالبقاء في الصفحة.

ثم هناك تحسين محركات البحث …

من المؤكد أن التحسين ليس له أهمية كبيرة عند كتابة نسخة الإعلان. ولكن عندما يتعلق الأمر بتسويق المحتوى، فإن معظم ما نكتبه يجب أن يحظى أيضًا بتصنيف جيد في Google.

وهذا يعني أنه يتعين علينا:

قم بتوصيل موضوع المحتوى بوضوح منذ البداية.

تأكد من أن Google يفهم ذلك ويقوم بفهرسة المنشور بشكل صحيح.

يمكن أن يساعد الافتتاح القوي للمدونة في ما سبق.

أولاً، يمكنك (ويجب عليك بالتأكيد) تضمين الكلمة الرئيسية المستهدفة أو صيغتها المختلفة في السطور الافتتاحية.

بهذه الطريقة، ستنقل الموضوع إلى Google وتطمئن محرك البحث بأن هذا المحتوى يدور حول ما يدعيه العنوان الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نسج الكلمات الرئيسية ذات الصلة في المقدمة لتوفير سياق إضافي لشرح موضوع الصفحة بشكل أفضل.

ولكن هناك شيء آخر – شيء قد لا تدركه بشأن المقدمات وتأثيرها على تحسين محركات البحث.

المقدمة الجيدة ستقنع الشخص بمواصلة القراءة. وهذه فائدة كبيرة في حد ذاتها لأنها تعني أن الشخص سيرى المحتوى الذي كتبته وربما يستمتع به.

هذا الشيء الوحيد يمكن أن يؤدي إلى بعض النتائج التجارية المذهلة:

قد يقوم هذا الشخص بالتسجيل في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، بعد كل شيء. بالتأكيد، عادةً ما تكون التحويلات إلى رسالة إخبارية منخفضة. ولكن إذا أضفت مغناطيسًا رئيسيًا إلى منشورك، فإن فرصك في الحصول على اشتراك جديد يمكن أن تنمو بشكل كبير.

بالتأكيد، عادةً ما تكون التحويلات إلى رسالة إخبارية منخفضة. ولكن إذا أضفت مغناطيسًا رئيسيًا إلى منشورك، فإن فرصك في الحصول على اشتراك جديد يمكن أن تنمو بشكل كبير. قد يذهب الشخص أيضًا للتحقق من منتجك. ربما يقومون بالتسجيل للحصول على عرض توضيحي، أو إجراء عملية شراء، سمها ما شئت. ولكن، مرة أخرى، التحويلات المباشرة من محتوى المدونة ليست عالية بشكل مذهل. ومع ذلك، يمكن أن تساعد العديد من الاستراتيجيات في تحويل حركة مرور المدونة إلى مبيعات.

حتى أبسط نتيجة لقراءتهم لنسختك – اكتساب الوعي بعلامتك التجارية – هي نتيجة رائعة لقراءتهم للنسخة.

ولكن هناك فائدة لتحسين محركات البحث تتمثل في بقاء المستخدمين على الصفحة – وإرسال إشارات قوية لتفاعل المستخدم.

لتوضيح ذلك، يجب أن نغير وجهة نظرنا قليلاً وننظر إلى الموضوع من وجهة نظر جوجل. هدف محرك البحث واضح: تزويد الباحثين بالمعلومات الأكثر صلة وإفادة.

يريد Google (ومحركات البحث الأخرى أيضًا) تصنيف المحتوى الأكثر فائدة أولاً واستخدام تفاعل المستخدم كوسيلة لإثبات هذه الفائدة.

سيؤدي بقاء القراء لفترة أطول على الصفحة إلى زيادة مقاييس التفاعل لديك وسيؤثر بشكل إيجابي على تحسين محركات البحث.

وهذا شيء يمكن أن تساعدك فيه مقدمة المدونة الجذابة أيضًا.

وإليك كيفية كتابة مقدمات مدونة تحقق كل هذه الفوائد وأكثر.

7 طرق لبدء مشاركة مدونة لجذب القراء وتعزيز تحسين محركات البحث

1. ابدأ بإحصائيات مثيرة للاهتمام

ربما تفضل استخدام الإحصائيات في مكان ما في النسخة، وليس في الجملة الافتتاحية. وهذا منطقي.

الإحصائيات هي معلومات مقنعة يمكن استخدامها لإقناع القارئ ودعم أي حجج يقدمها الكاتب.

ولكن يمكن للإحصائيات أيضًا أن تثير اهتمام القارئ وتجذب انتباهه. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الحقيقة أو الإحصائيات التي تستخدمها صادمة أو تقدم نظرة غير متوقعة لشيء يعرفه القارئ.

إليك مثال آخر من مقال كتبته منذ عامين:

“تخويف، أليس كذلك؟

في العام الماضي، قال 16% من المسوقين أنهم ينشرون المحتوى كل يوم، واعترف 26% بالقيام بذلك عدة مرات في الأسبوع. وأكد 17% آخرون أنهم يقومون بإضافة أشياء جديدة إلى المدونة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وهذا العام، اعترف 76% منهم أنهم يخططون لزيادة جهودهم!

2. اطرح على القارئ سؤالاً مباشرًا حول المشكلة التي يتناولها المنشور

يعد طرح سؤال هو أبسط طريقة لبدء مشاركة مدونة، وإشراك القارئ، ونسج الكلمات الرئيسية في المقدمة.

ويمكنك القيام بذلك بعدة طرق:

اسأل مباشرة عما إذا كان الشخص يعاني من المشكلة التي تحاول مساعدته في حلها في المحتوى: “هل تواجه صعوبة في كتابة مقدمات المدونة؟” مع بعض المشاكل، يمكن أن يوجه لكمة خطيرة.

“هل تواجه صعوبة في كتابة مقدمات المدونة؟” مع بعض المشاكل، يمكن أن يوجه لكمة خطيرة. ارسم صورة للوضع الحالي للشخص : “هل تحاول تحسين حركة المرور العضوية الخاصة بك مع الأقسام الأخرى التي لا تزال تقوض جهودك؟”

: “هل تحاول تحسين حركة المرور العضوية الخاصة بك مع الأقسام الأخرى التي لا تزال تقوض جهودك؟” اسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون الحل الذي تقدمه: “هل تريد البدء في كتابة مقدمات أفضل على الفور تقريبًا؟”

3. أخبر القراء كيف قمت بحل المشكلة

يمكنك جعل هذا النوع من مقدمة المدونة يبدو وكأنه قصة قصيرة أو شهادة.

على سبيل المثال:

“في عام 2019، كادت وكالتنا أن تفشل بسبب ذلك [PROBLEM].

واليوم، أصبحت إيراداتنا أعلى بـ X مرات من أي وقت مضى، و [OTHER BENEFITS]. وهذا كله لأننا فعلنا شيئًا واحدًا صحيحًا – [SOLUTION]”

إنها عملية افتتاحية بسيطة نسبيًا. ولكن لأنه يشير إلى المشكلة وما حدث بعد تنفيذ الحل، فإنه يمكن أن يثير اهتمام القارئ ويقنعه بقراءة المزيد.

علاوة على ذلك، من خلال الإشارة إلى المشكلة والحل، فإنك تقدم جميع المعلومات إلى Google لمعرفة موضوع الصفحة بالضبط.

4. ارسم صورة في ذهن القارئ

يأتي القراء إلى المحتوى الخاص بك من أجل شيء ما. لديهم مشكلة، ويعتبرونك شخصًا قد يساعدك.

يمكنك اللعب على احتياجاتهم في المقدمة. إنها إحدى الطرق لجعل الافتتاح أكثر صلة وجاذبية.

اطرح سؤالاً حول شيء قد يريده القارئ أو يحتاجه؛ على سبيل المثال:

“ماذا لو أخبرتك أنه لتصنيف المحتوى الخاص بك بشكل جيد، لا يتعين عليك الاعتماد على الحظ أو مزاج Google في اليوم؟”

أو احكي قصتهم واعرض الموقف من وجهة نظر القارئ:

“أوه، أراهن أنك تعرف هذا الشعور جيدًا.

لقد استعبدت هذا الجزء الجديد من المحتوى. اضغط على المفاتيح بقوة حتى كادت أصابعك أن تنزف.

وأخيرا، تضغط على نشر، و…

… لا يوجد شيء.

صفر. ندى.

حسنًا، جلبت الأيام التالية عددًا قليلًا من حركة المرور. لكن ذلك الاختراق الذي كنت تأمل فيه لم يحدث.

اللعنة!

5. واجه أخطائهم

هذا اختلاف طفيف عن مقدمة المدونة أعلاه.

في بعض الأحيان، عليك فقط أن تخبر الشخص بالخطأ الذي ارتكبه (أو حتى أنه ارتكب خطأً بالفعل). عليك أن تشجعهم على مواجهة أخطائهم.

لا أقصد إهانة القارئ.

لكن المواجهة اللطيفة يمكن أن تجذب انتباه القارئ، وتقنعه بأنك تعرف ما تتحدث عنه، وتجعله يقرأ بقية النسخة.

تتمثل مكافأة تحسين محركات البحث الإضافية في أنك على الأرجح ستكشف أيضًا عن موضوع الصفحة بوضوح تام من خلال الإشارة إلى الخطأ.

6. اذكر موضوع المنشور

انظر، هذه ليست استراتيجية تريد الإفراط في استخدامها. ولكن يمكن أن يساعدك إذا كنت عالقًا في كتابة مقدمة المدونة تلك.

إنها أبسط طريقة لبدء تدوينة، في الواقع، حيث تخبر القارئ ببساطة عن محتوى المحتوى.

على سبيل المثال:

“تدور هذه المشاركة حول جذب العملاء المحتملين من خلال الدردشة المباشرة. اكتشف أفضل الممارسات لاستخدام الدردشة المباشرة لجذب العملاء المحتملين وتعرف على كيفية تحويل المزيد من زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين.

كما قيل، إنها ليست مدونة افتتاحية يجب أن تستخدمها كثيرًا.

إنه أمر ممل، بعد كل شيء. لن يجعل مدونتك تبدو مثيرة بشكل خاص، خاصة بالنسبة لشخص سيشاهد أكثر من تلك المقالة.

لكنها مثالية إذا كنت تشعر أنك عالق وتحتاج إلى كتابة تلك الافتتاحية بسرعة.

7. قم بإدراج جميع الأسئلة التي قد تكون لدى القارئ حول المشكلة

عندما يبدأ القراء في البحث عن النصيحة، عادة ما يكونون قد واجهوا المشكلة منذ بعض الوقت بالفعل. ونتيجة لذلك، قد يكون لديهم مجموعة كاملة من الأسئلة حول هذا الموضوع.

وقد يرغبون في معرفة المزيد من المعلومات العامة عنها أو التفكير في حالة استخدام معينة يريدون التحقيق فيها بشكل أكبر، وما إلى ذلك.

إن إدراج كل هذه الأسئلة في الافتتاحية لن يجعل المقدمة أكثر صلة فحسب، بل سيغطي أيضًا مجموعة كاملة من الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

الماخذ الرئيسية

يمكن لفتح مدونة قوي أن يجذب القراء ويقنعهم بمواصلة القراءة.

كما أنه سيطمئنهم أيضًا بشأن مدى صلة المحتوى بمشكلتهم.

أخيرًا، ستساعد المقدمة الجيدة للمدونة أيضًا في جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك بطريقتين:

سيساعد ذلك Google على فهم موضوع الصفحة وفهرسته بشكل صحيح.

ومن خلال حث القراء على البقاء في الصفحة لفترة أطول، ستساعد مقدمة المدونة أيضًا في تعزيز تفاعل المستخدمين وإرسال إشارات الجودة إلى Google.

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