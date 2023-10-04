Rewrite this title: 7 طرق للبحث في مواقع الويب لتحقيق تحويلات التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: 7 طرق للبحث في مواقع الويب لتحقيق تحويلات التجارة الإلكترونية

لا تقتصر سهولة استخدام Google وسهولة الحصول على الإجابات ذات الصلة على الاستعلامات فحسب، بل تشمل أيضًا المنتجات والخدمات التي نتطلع إلى شرائها.

عندما يفكر المتسوق في “البحث”، فإن Google هو بلا شك أول ما يتبادر إلى ذهنه. ونتيجة لذلك، هناك منافسة قليلة، ومحركات البحث الأخرى لديها إجراءات صعبة للغاية يجب اتباعها. يمكن أن تتواجد محركات البحث هذه ضمن مواقع وتطبيقات أخرى، وكذلك في شكل “بحث الموقع” في متاجر التجارة الإلكترونية.

ولم يمنع ذلك تجار التجزئة من تكثيف لعبتهم وتقديم بعض وظائف البحث الرائعة في الموقع للعملاء المميزين اليوم. دعنا نتعرف على بعض الاستراتيجيات التي يستخدمونها لحث زوارهم على الاقتراب قليلاً من التحويل.

1. الموقع مهم: اسأل أي بائع تجزئة في هاي ستريت

نعم، من الأسهل البدء مع الأب الكبير للتجارة الإلكترونية، Amazon. سهل، ليس لأنه الموقع الأول الذي يتبادر إلى ذهن المرء عندما يفكر في “التجارة الإلكترونية”، ولكن لأنه يقدم الكثير من الأشياء بشكل صحيح. ولأنهم أظهروا الطريق لكل مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى على هذا الكوكب تقريبًا ليتبعوا خطاهم.

لنبدء ب، Amazon يتأكد من أن وظيفة البحث الخاصة بهم لا يمكن تفويتها على الإطلاق. تم وضعها في أعلى الصفحة، وتحتل مركز الصدارة بكل معنى الكلمة، موقعها Amazonألهمت علامة تبويب البحث جحافل الآخرين ليحذوا حذوها لسبب واحد بسيط. إنها تعمل.

المستخدم الذي يتوجه إلى شريط البحث الخاص بك بدلاً من تصفح متاهة من الفئات والفئات الفرعية، ربما يكون شخصًا لديه بالفعل فكرة واضحة إلى حد ما عما يريد شراءه. هذا هو نصف المعركة التي تم الفوز بها هناك. هذا هو العميل الذي لديه فرصة أكبر بكثير للتحويل وهو شخص لا يتعين عليك إنفاق الكثير من مجهودك التسويقي عليه للحصول على النتائج. كل ما عليك فعله هو توجيهها بلطف إلى شريط البحث. وقالت انها سوف تفعل الباقي.

2. تُظهر الدلالات للمستخدمين أنك “تشعر” بهم

على الرغم من أن البحث الدلالي أصبح أمرًا ضروريًا بين محركات البحث العادية على الويب، إلا أنه في حالة البحث في مواقع التجارة الإلكترونية، فإنه لا يزال مفهومًا لا يحظى إلا بعدد قليل من المستخدمين. ربما لأنه ليس أسهل شيء في التنفيذ.

ولكن يمكننا أن نثق Amazon لتكون في الطليعة هنا، كما هو الحال دائما. ما يعنيه هذا هو أنك إذا كتبت جملة بلغة تبدو طبيعية بدلاً من الكلمات الرئيسية فقط Amazonفي شريط البحث، ستظل تحصل على النتائج المثالية.

حاولت كتابة استعلام عشوائي إلى حد ما – “جهاز لبث مقاطع الفيديو” – مع توقع أنني سأحصل على مجموعة من مشغلات الوسائط وأجهزة الاتصالات التي ستكون منتشرة في كل مكان. Amazon فاجأتني بسرور بالنتائج التي كانت مناسبة لاستعلامي. لقد حصلت بالفعل على Fire TV Stick وChromecast وما إلى ذلك كنتائج بحث.

مثير للإعجاب، لأن البحث الدلالي هو شيء يربك أحيانًا أفضل عمالقة التجارة الإلكترونية.

3. أفضل الأزواج يكملون جمل بعضهم البعض

الإكمال التلقائي هو ميزة بحث أخرى نشأنا عليها. يقوم موقع Build.com حرفيًا “بدمج” الإكمال التلقائي في ميزة البحث الخاصة بهم بطريقة أنيقة للغاية.

فهو لا يفعل ما هو متوقع فحسب، بل يقدم اقتراحات لإكمال كلمات البحث الرئيسية، ولكنه يقدم في الواقع نتائج بحث مباشرة من خلال علامة التبويب المنسدلة للإكمال التلقائي. وهذا مثل خطوتين قبل مكانك، أثناء الكتابة!

بالإضافة إلى ذلك، تأتي نتائج البحث المستندة إلى كلماتك الرئيسية نصف الكاملة مع الصور والأسعار والأوصاف والمراجعات للتمهيد. ممتاز.

4. البحث عن قواعد الاستعلامات الطويلة

السمة المميزة لمحرك البحث الجيد هي قدرته على الرد على الاستفسارات الأكثر غموضًا (القراءة الطويلة). وفي هذا الصدد، لدي موقعان مفضلان مشتركان – eBay وWalgreens.

الآن، نعلم جميعًا من خلال سنوات الخبرة الطويلة أنه إذا كان هناك عنصر متاح للبيع في أي مكان، فيجب أن يكون موجودًا على موقع eBay.

لم يخيب موقع eBay ظني باستعلامي الغريب “Princess Barbie 1995” (لا تسأل!). لقد أعطاني في الواقع 61 نتيجة قابلة للتطبيق! هذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعلني لا أزال مدمنًا على موقع eBay.

المثال الآخر في حالة الاستعلامات الطويلة هو Walgreens.

مباشرة في مربع البحث، تقوم Walgreens بإعلام المستخدمين بأن لديهم خيار البحث حسب رمز العنصر. نادر للغاية، ومفيد للغاية أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن Walgreens هي صيدلية في المقام الأول.

عندما يتم سؤالك عن خيار منتج بعيد حقًا، تفعل Walgreens الشيء الصحيح. بدلاً من صفحة نتائج بحث فارغة تحتوي على الرسالة “” القياسية، تحاول Walgreens إنقاذ عملية البيع من خلال خيارات قريبة مما يطلبه المستخدم.

غير مقتنع؟ واصلت بحثي عن الأشياء المربكة لشخصيتي، ووضعت “واقي الشمس SPF 100 للبشرة الدهنية”. بعد الاعتراف بأنه ليس لديهم العنصر المحدد، يقدم الموقع لي مجموعة من واقيات الشمس ذات عامل حماية من الشمس SPF 100 لأنواع البشرة العادية. ثم عرضت واقيات الشمس ذات عامل حماية من الشمس (SPF) أقل لنوع البشرة “الدهنية”. قراءة جيدة بين السطور .

5. قم بتصفيته لأعلى ثم قم بتصفيته لأسفل

“البحث متعدد الأوجه” هو محرك يسمح لك بتضييق نطاق بحثك باستخدام مرشحات متعددة وهو أمر ضروري في أي إعداد للتجارة الإلكترونية. فيما يلي مثال جيد للبحث متعدد الأوجه من Etsy.

إلى جانب تصفية النتائج بناءً على الفئات التي اخترتها، يتيح لي Etsy خيار إزالة واحد أو كل عوامل التصفية الخاصة بي في أي وقت أثناء البحث دون الحاجة إلى تكرار عملية البحث بأكملها من البداية. متوقع جدا.

ومع ذلك، فإن ذلك يتضاءل بالمقارنة مع YepMe (حيث انتهى بي الأمر في النهاية إلى شراء الأحذية). بأسلوب معجبي راند فيشكين الحقيقي، بحثت عن “حذاء أصفر” وظهرت لي مجموعة من الخيارات التي أعادت تعريف “الأوجه” – بالترتيب، كانت , , , , , (نعم، بُعد ثانوي، في حال كنت تفضل ذلك حذاء أصفر بخطوط سوداء) و.

الطريقة الأخرى – التصفية – يتم تحقيقها باستخدام بنية بحث أنيقة مثل تلك المستخدمة من قبل Sears. لقد أعطاني مصطلح البحث “Chicago Bears” مسارًا أنيقًا للتنقل بين الفئات والفئات الفرعية المختلفة التي قام Sears بتمشيطها للوصول إلى نتائجي. ويعني هيكل التنقل الواضح هذا أنه يمكنني الآن تصفية المعدات والتحقق منها من أي فريق آخر في اتحاد كرة القدم الأميركي أو الذهاب إلى مستوى أعلى والتحقق من متاجر المعجبين بحثًا عن أي رياضة أخرى إلى جانب كرة القدم.

لاحظ شيئا آخر؟ في الواقع، تقول النسخة المصغرة الموجودة في شريط البحث بالأعلى “” الآن هو نوع التعزيز الإيجابي الذي ستقدمه للمستخدم الذي على وشك البدء في البحث عبر موقعك!

6. قل “شراء – شراء” لصفحات نتائج البحث العادية

يحتوي البحث في موقع Sears على الكثير من الأشياء التي يجب عليك إضافتها إلى متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. إلى جانب الأجراس والصفارات العادية التي تتمتع بها جميع المحركات الجيدة، تتمتع Sears بواحدة من وظائف البحث القليلة التي توفر للمستخدمين خيار الشراء مباشرة من صفحة نتائج البحث.

إذا كان هناك شعار واحد في CRO للتجارة الإلكترونية نسمعه مرارًا وتكرارًا، فهو تقليل عدد خطوات البيع عن طريق تبسيط العملية إلى العمق. وهذا هو بالضبط ما تفعله Sears، من خلال تضمين زر “إضافة إلى سلة التسوق” مباشرة في صفحة نتائج البحث الخاصة بها.

7. نتيجة الصورة تساوي ألف نتيجة نصية

لماذا يجب أن يكون محرك البحث يدور حول الكلمات؟

إنها حقيقة مثبتة أن العقل البشري يعالج الصور بشكل أسرع وأفضل من الكلمة المكتوبة. يتم استخدام هذه الكتلة بشكل كبير بواسطة Wal-Mart من خلال البحث في الموقع الذي يدمج الصور بدلاً من المرشحات.

عندما يتم إدخال مصطلح بحث واسع النطاق في محرك بحث Wal-Mart، فإنه يستجيب من خلال تقديم أفضل الخيارات بناءً على كميات كبيرة من البيانات الضخمة التي يجمعها. بدلاً من السماح للمستخدم باختيار التصفية حسب العلامة التجارية أو نوع الملحق أو أي مواصفات أخرى. يقدم Walmart تمثيلاً مصورًا لأول مرة لأفضل العلامات التجارية في سوق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للسيارات ثم ينتقل إلى فئات أخرى. بديهية للغاية.

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البحث هو النشاط الأكثر شعبية الذي يتم إجراؤه عبر الإنترنت. سواء كان الأمر يتعلق بالمعلومات أو بالتسوق، فإن العقلية التي تدفع المستخدم تظل كما هي.

لا تجعل العملاء يبحثون في البيانات التي أدخلتها ببساطة على موقع الويب. وبدلاً من ذلك، احصل على وظيفة البحث الخاصة بك لفهم نية العميل. ومن المفارقات أن Google يمكنها مساعدتك في القيام بذلك البحث عن عمل، مما يضفي طابعًا يشبه Google إلى موقعك أو تطبيقك من خلال المقتطفات المنسقة والاقتراح التلقائي والصور، بدون أي إعلانات! تتضمن الخيارات المتقدمة تعيين لغة افتراضية عن طريق اكتشاف إعدادات متصفح الزائرين، وضبط التصنيفات بناءً على أعمار المستندات أو التحديثات، والفهرسة الفورية لعناوين URL الجديدة.

هناك حل آخر كامل الميزات للبحث في الموقع (يستخدمه Yepme.com) وهو Unbxd. بالإضافة إلى كل الميزات التي مررنا بها تقريبًا، تمتلك Unbxd بحثًا عن التجارة الإلكترونية “يراعي السياق”، والذي يحلل تفاعلات المستخدم لتحديد ما يبحثون عنه عندما يستخدمون لغة طبيعية أو استعلامات طويلة. من خلال الجمع بين الرؤى من محرك توصيات المنتج، يمكن للخوارزمية ترتيب النتائج حسب المنتجات الأكثر شيوعًا أو تلك التي حصلت على تقييمات أعلى.

إن الاستثمار في محرك بحث قوي للمواقع لا يضع موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك على قدم المساواة مع المنافسة. كما أنه يغذي سلوك المستخدم ويمنحهم ما يبحثون عنه بالضبط. مما يمنحك بالضبط ما تبحث عنه – التحويلات!