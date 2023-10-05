Rewrite this title: 7 محركات بحث تأخذك إلى ما هو أبعد من البحث البسيط في الموقع

ستساعدك المقالة التالية: 7 محركات بحث تأخذك إلى ما هو أبعد من البحث البسيط في الموقع

لقد وُلدت شبكة الإنترنت منذ عقود مضت في مختبرات علوم الكمبيوتر ولم تنتج سوى قدر ضئيل من المعلومات مقارنة بما نراه الآن. لقد نمت إلى درجة أنها تتدفق مع نبض عالمنا. المستخدمون الذين يقصرون الاستعلامات على المحركات التي تبحث في صفحات الويب فقط، يخاطرون بفقدان أحدث موجات المعلومات عند تدفقها.

يتمثل جزء من التحدي في الاعتراف بالطبيعة المجزأة للمعلومات عبر الإنترنت. بينما Twitterيخدم كل من Instagramc وCNN أغراضًا مختلفة، وجميعها تشكل أصواتًا في المحادثة عبر الإنترنت. عند البحث عن معلومات معينة، من الجيد سماع جميع الأصوات.

ظهرت مجموعة متنوعة من محركات البحث الجديدة على الإنترنت على أمل إيجاد طرق جديدة للاستماع إلى المحادثة عبر الإنترنت. فيما يلي بعض الأشياء التي تستحق الاستكشاف:

جونوبا

تظهر نتائج موقع الويب بالتوازي مع التغريدات التي تحتوي على نفس مصطلحات البحث. يؤدي البحث عن “Target” إلى إظهار موقع الويب الخاص بـ Target، وصفحة Wikipedia الخاصة به، ولكنه يتضمن أيضًا المشاركات Twitter يحيط بالإعلان الأخير أن جريج شتاينهافيل سيتنحى على الفور من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Target.

تحطيم فيوز

يلتقط هذا المحرك الكثير من المحادثات عبر الإنترنت من خلال تجميع جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية تقريبًا. تظهر النتائج على شكل فسيفساء من الصور، ولكن عند النقر عليها، يمكن أن تؤدي إلى صور أو مقاطع فيديو أو تغريدات. يمكن تحديث عمليات البحث لالتقاط أحدث المعلومات.

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بليكو

يتم تقسيم النتائج إلى فئات ذات صلة، مما يساعد على التخلص من الحاجة إلى البحث عن المعلومات. يؤدي البحث عن “الجراء” إلى ظهور مجموعة متنوعة من المربعات الملونة المصنفة بمصطلحات مثل “الإعلانات المبوبة” و”الكلاب” و”الحيوانات الأليفة” و”أهم النتائج”. يحتوي كل مربع على رابطين لمواقع الويب ذات الصلة.

تتيح لك الخدمة أيضًا استهداف بحثك بشكل أكبر عن طريق إضافة ما تسميه “العلامات المائلة”. كما توضح مدونتها، من خلال ربط مصطلح بحث مثل “مرض السكري” بعلامة مائلة مثل “/health”، ستعرض Blekko فقط النتائج مما تقول إنها مواقع صحية موثوقة، مثل nih.gov، وcdc.gov، وwebmd.com. ، و اخرين.

رأسا على عقب

فقط لأن محرك البحث هذا يركز فقط على Twitter لا يعني أنه لا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق. يقوم Topsy بقياس حجم المحادثة من خلال السماح لك بالبحث عن التغريدات وتحليلها. يؤدي البحث عن “اليوغا” إلى ظهور مجموعة من التغريدات ذات الصلة. كما تشير أيضًا خلال الساعة الماضية إلى أن 2136 تغريدة تحتوي على كلمة “اليوغا”. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الحسابات التي اعتبرها توبسي “مؤثرة” في محادثة اليوغا. وهذا يعني أنه لا يمكنك فقط تأطير التغريدات باستخدام المواضيع الأكثر شيوعًا، ولكن يمكنك أيضًا استهداف الأشخاص الأكثر تأثيرًا.

إشارة اجتماعية

في بعض النواحي، تعمل الإشارة الاجتماعية مثل “Topsy”، ولكن لمجموعة متنوعة من وسائل التواصل الاجتماعي. نتائج بحث الأزواج الاجتماعيين مع معلومات التحليلات. يمكن أن يساعد ذلك المستخدمين في معرفة مدى تكرار و”التوجه” في المحادثة المحيطة بمصطلحات البحث. (وتوجه إلى جميع خبراء البيانات – يتيح Social Mention للمستخدمين تنزيل البيانات بتنسيق .CSV)

كلستي

على الرغم من أنه لا يختلف جذريًا عن محركات البحث الرئيسية، إلا أن Clusty يساعد المستخدمين من خلال تجميع النتائج في مجموعات تسمى “السحابات”. عندما أبحث عن “القهوة”، أرى قائمة بمجموعات فرعية مختلفة على الجانب الأيسر من الصفحة، بما في ذلك أعمدة مثل “القهوة المحمصة”، أو “القهوة الخضراء”، أو “التجارة العادلة”، أو “باريستا”. يمكن للمستخدمين أيضًا عرض السحب بناءً على مصادر الوسائط التي تأتي منها النتائج. على سبيل المثال، تسرد الميزة النتائج بما في ذلك 36 نتيجة من CNBC، في حين أربعة فقط من رويترز.

آلة وايباك

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هل سبق لك أن قمت بزيارة أحد مواقع الويب للحصول على بعض المعلومات، لتجد أن موقع الويب لم يعد موجودًا؟ أو تغير التخطيط لإخفاء المعلومات التي كنت تبحث عنها؟ تحاول Wayback Machine حل هذه المشكلة، فهي تقدم “لقطات” لمواقع الويب من نقاط مختلفة في التاريخ. على الرغم من أن هذه الخدمة غير قادرة على توفير لقطات لمواقع الويب كل يوم، فقد يكون من المفيد الاطلاع على لمحات عن كيف كانت الأمور. (أو على الأقل، إنها طريقة ممتعة لقضاء ساعة.)

أ Note على البحث والخصوصية

مع ارتفاع أصوات المستخدمين عبر الإنترنت، أصبح الكثير منهم على دراية ببعض المستمعين غير المقصودين. تقوم محركات البحث الرئيسية بتتبع مجموعة من المعلومات حول المستخدمين بما في ذلك موقعهم الفعلي وعمليات البحث والعادات. (يمكن لمحركات البحث بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتوفير نتائج بحث وإعلانات أكثر استهدافًا.) وقد جعلت Google هذا الجزء رسميًا من شروط الخدمة الخاصة بها مؤخرًا. ومع ذلك، هناك العديد من محركات البحث التي تدعي أنها تسمح لك بالبقاء على اتصال بالمحادثة بينما تسمح لأصوات المستخدمين بالبقاء دون تعقب. وهنا عدد قليل منهم:

الإخفاء والبحث: تتضمن الصفحة الرئيسية قائمة بعمليات البحث “الشائعة” و”العشوائية”.

Duck Duck Go: يتضمن هذا المحرك أدوات تتيح لك توجيه بحثك بسهولة إلى مواقع ويب محددة مثل Wikipedia و YouTube.